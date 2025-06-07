Германия планирует полностью оснастить Бундесвер до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ

Федеральное управление по оснащению, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (BAAINBw) считает, что у него осталось всего три года для модернизации и дооснащения вооруженных сил Германии на фоне нарастающей военной угрозы со стороны России.

Об этом заявила глава ведомства Аннетта Ленигк-Эмден в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном в субботу, 7 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"К 2028 году все необходимое должно быть закуплено, чтобы обеспечить полную обороноспособность. Ведь солдаты еще должны будут потренироваться на новой технике", - сказала Ленигк-Эмден.

Расчеты Бундесвера основываются на прогнозах аналитиков, согласно которым Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года.

Недавно генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер также заявил, что с 2029 года Россия "может решиться на масштабное нападение на территорию НАТО".

Он добавил, что для того, чтобы этого не допустить, Германия должна усилить свои силы сдерживания.

Федеральное управление по оснащению Бундесвера рассчитывает на то, что график закупок до 2028 года будет соблюден, средства будут своевременно направлены на приобретение необходимой техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия увеличит армию на 60 тысяч военных для сдерживания России, - Писториус

"Генеральный инспектор составил список приоритетов, в котором указано, что дополнительно нужно. Мы не стали ждать формирования нового правительства, а подготовили перечень наиболее необходимых закупок", - отметила Ленигк-Эмден.

До конца года ее ведомство представит парламенту Германии около ста предложений по закупкам военного оборудования.

Речь идет в первую очередь о "большой технике", такой как зенитные самоходные установки Skyranger, и замене устаревших бронетранспортеров Fuchs на новые модели.

Кроме того, уже заключены рамочные соглашения по производству новой партии боевых танков Leopard 2.

Также читайте: Бундесвер просит крупные компании о перевозке войск и оружия на случай атаки РФ, - СМИ