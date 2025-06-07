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Новости Германия готовится к нападению России
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Германия планирует полностью оснастить Бундесвер до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ

Вооруженные силы Германии готовятся к перевооружению

Федеральное управление по оснащению, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (BAAINBw) считает, что у него осталось всего три года для модернизации и дооснащения вооруженных сил Германии на фоне нарастающей военной угрозы со стороны России.

Об этом заявила глава ведомства Аннетта Ленигк-Эмден в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном в субботу, 7 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"К 2028 году все необходимое должно быть закуплено, чтобы обеспечить полную обороноспособность. Ведь солдаты еще должны будут потренироваться на новой технике", - сказала Ленигк-Эмден.

Расчеты Бундесвера основываются на прогнозах аналитиков, согласно которым Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года.

Недавно генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер также заявил, что с 2029 года Россия "может решиться на масштабное нападение на территорию НАТО".

Он добавил, что для того, чтобы этого не допустить, Германия должна усилить свои силы сдерживания.

Федеральное управление по оснащению Бундесвера рассчитывает на то, что график закупок до 2028 года будет соблюден, средства будут своевременно направлены на приобретение необходимой техники.

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"Генеральный инспектор составил список приоритетов, в котором указано, что дополнительно нужно. Мы не стали ждать формирования нового правительства, а подготовили перечень наиболее необходимых закупок", - отметила Ленигк-Эмден.

До конца года ее ведомство представит парламенту Германии около ста предложений по закупкам военного оборудования.

Речь идет в первую очередь о "большой технике", такой как зенитные самоходные установки Skyranger, и замене устаревших бронетранспортеров Fuchs на новые модели.

Кроме того, уже заключены рамочные соглашения по производству новой партии боевых танков Leopard 2.

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Автор: 

армия (8503) Германия (7071)


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Топ комментарии
+1
А я планую побачення з Анналєною Бербок до 2027 року. Подивимося, що з цього здійсниться.
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07.06.2025 17:38 Ответить
+1
А шо, хіба нищівні санкції й до 2029 року РФ не знищать? Ну не сходиться щось в цьому всьому)
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07.06.2025 17:51 Ответить
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черговий мовний покруч Цензора:
"наростальної військової загрози"
хочеться запитати того, хто це продукує: ви людина?
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07.06.2025 17:33 Ответить
Це мабуть людина яка під час перекладу думала про оральний!
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07.06.2025 17:36 Ответить
про "велику техніку" Готуються до минулої війни?
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07.06.2025 17:34 Ответить
росіяни нагрібають рейдами іміграційної поліції узбеків та таджиків і посилають їх на війну.
німці загрібають рейдами іміграційної поліції арабів щоб ті за фатерлянд воювали в разі чого?
ті скажуть - та ну на*єр, краще вже в рідну арабщину повернутися, до верблюдів.
і коли велика війна прийде в німеччину А ВОНА ПРИЙДЕ БО ТІ ЖИРНІ *УКИ ОБЖЕРЛИСЯ то араби на німеччину не воюватимуть.
то хто за німеччину воюватиме?
східний німець що хоче нацизмо-росіянізм?
ага, щаз, шнурівки тільки випрасує.
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07.06.2025 17:38 Ответить
А я планую побачення з Анналєною Бербок до 2027 року. Подивимося, що з цього здійсниться.
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07.06.2025 17:38 Ответить
👍
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07.06.2025 17:47 Ответить
а поутру они проснулись..
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07.06.2025 17:48 Ответить
А шо, хіба нищівні санкції й до 2029 року РФ не знищать? Ну не сходиться щось в цьому всьому)
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07.06.2025 17:51 Ответить
А що, Меркель ще не посадили за шкоду Німеччині ?
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07.06.2025 17:54 Ответить
А портрети, отих «прутінферштейн» шредера-меркель, повісити перед приміщенням, до розташований Бундесвер!! Щоб знали стратеги у ФРН, хто їх зрадив, за гроші з московського газпрьому!!
Шольц, може деталізувати щодо механізмів оплати!
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07.06.2025 18:02 Ответить
Могут и не успеть и пусть фрау Меркель наградят за разгром 26 бригад бундесвера.
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07.06.2025 18:10 Ответить
 
 