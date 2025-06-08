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Новости Германия готовится к нападению России
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Германия планирует увеличить количество бомбоубежищ из-за угрозы войны с Россией

метро в Германии

Германия готовит план по расширению сети бомбоубежищ на фоне потенциального противостояния с РФ. Сейчас в Германии есть до 580 бункеров и защитных помещений, которые остались после Холодной войны. Эти укрытия могут вместить лишь до 480 тысяч человек, что составляет примерно 0,5% процента населения.

Об этом заявил глава Федерального управления гражданской защиты Германии Ральф Тислер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает Тислера, Германия должна осознать реальность будущего конфликта с РФ, и что в своем нынешнем состоянии она недостаточно к нему подготовлена.

Долгое время в Германии распространилось мнение, что война - это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Это изменилось", - подчеркнул чиновник.

Поэтому Тислер призывает к общенациональным усилиям, направленным на определение тоннелей, станций метро, подземных гаражей, автостоянок и подвалов общественных зданий, которые можно превратить в бомбоубежища. Это позволит быстро создать укрытие для миллиона людей. Уже этим летом управление гражданской защиты представит комплексный план.

Как пояснил Тислер, сейчас Германия в погоне за временем, поэтому нельзя полагаться только на строительство новых бункеров. Планирование и строительство новых укрытий займет много времени и будет очень затратным. Поэтому нужно рассмотреть уже существующие сооружения.

Также читайте: Германия уже не в ситуации явного мира с Россией, - глава МИД Вадефуль

Из примерно 2000 бункеров и защитных комнат в Германии, оставшихся со времен Холодной войны, только около 580 находятся в рабочем состоянии, и большинство нуждается в многомиллионной реконструкции. Однако они могут разместить около 480 тысяч человек - это лишь 0,5% населения Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне возможной агрессии со стороны РФ Германия планирует полностью оснастить Бундесвер до 2028 года.

Автор: 

Германия (7073) укрытие (135)


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Топ комментарии
+6
Треба допомагати їбошить кацапів а не готуватись до можливого.
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08.06.2025 13:39 Ответить
+3
А зеленський, з разумковим+стефанчуком та гончаруком+шмигалем, під контролем Оманських помічників ригоАНАЛІВ, куди гроші подів, з 2019 року??? Все робив у ТУРБОРЕЖИМІ та криптовалюті!
Західні Партнери, знають набагато більше…!!
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08.06.2025 13:23 Ответить
+2
Просинайся , Німеччина.
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08.06.2025 13:22 Ответить
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Просинайся , Німеччина.
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08.06.2025 13:22 Ответить
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08.06.2025 14:16 Ответить
А зеленський, з разумковим+стефанчуком та гончаруком+шмигалем, під контролем Оманських помічників ригоАНАЛІВ, куди гроші подів, з 2019 року??? Все робив у ТУРБОРЕЖИМІ та криптовалюті!
Західні Партнери, знають набагато більше…!!
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08.06.2025 13:23 Ответить
Хай починають будувати свої знамениті башти Вінкеля.
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08.06.2025 13:34 Ответить
Якісь неправильні німці, ні щоб на шашлики, або на фестиваль пива Октоберфест у Мюнхені, так ні, сховища будують.
Хоч підозрюю, що вони і пиво з ковбасками поп'ють і сховища побудують.
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08.06.2025 13:35 Ответить
Не сховища будувати - а ракети і херачити ними по росії до останнього кацапа.
В сховища всіх німців не сховаєш і сховищами війну не виграєш - це стратегія терпіл.
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08.06.2025 14:27 Ответить
А яка стратегія у нас, коли ні сховищ, ні ракет?
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08.06.2025 14:31 Ответить
Треба допомагати їбошить кацапів а не готуватись до можливого.
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08.06.2025 13:39 Ответить
Ви маєте вигяд трьох поросят та вовка.
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08.06.2025 13:40 Ответить
Маю кращий рецепт. Шашлыки на травневі
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08.06.2025 13:41 Ответить
ДЫБИЛ бльть! Шяшлики с асфальтом и с пиянином уже проехали три года назад
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08.06.2025 14:01 Ответить
Ну якщо Україна не втримає руських виродків, то східній Німеччині це точно не допоможе
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08.06.2025 13:47 Ответить
Гарна країна - Німеччина! Погано ось що: німці як нація,люди максималісти ( або все,або нічого), я сам по крові німець. Біль у тому,що істина як завжди знаходяться по середині! Дуже жаль,що останнього німця вбили в 1945 році... Не думайте поганого: нацизм мав бути,і фактично був знищений! Але трапилося так,як кажуть кацапи: " с водой выплеснули ребёнка!"
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08.06.2025 13:53 Ответить
Поки Großdeutschland ( прошу не плутати з однойменною дивізією СС ) по мерзотній кацапській пиці не вріже,толку не буде...
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08.06.2025 13:58 Ответить
ну, тобто, всім зрозуміло?
бюргени готовляться до навали іфана, як у східній прусії.
всі будуть згвалтовані та вбиті. буде всюди насрано, і всі холодильники стіралки та плазми спіжені.
нєнє.
не буде супротиву, всі сховаються в укриттях!
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08.06.2025 14:11 Ответить
Бункери це добре. Але першим кроком до захисту Німеччини від російської навали має бути рішення про скасування ПМЖ чи вже німецьких паспортів всім кацапам яких вже мільйони в Німеччині. Як можливий мінімум то тих, хто хоч раз був на шабаші 9 травня чи написав хоч один антинімецький допис у мережах. Бо це вже сформована 5 колона яка чекає наказу з Москви.
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08.06.2025 14:46 Ответить
Хороший распил бабла. И это при том, что гейропа продолжает закупать у рф газ и нефть. Пострадают как всегда простые люди, налоги штрафы поднимут, пояса придется затянуть, ну и пахать в три погибели ес-но.
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08.06.2025 15:11 Ответить
 
 