Германия планирует увеличить количество бомбоубежищ из-за угрозы войны с Россией

Германия готовит план по расширению сети бомбоубежищ на фоне потенциального противостояния с РФ. Сейчас в Германии есть до 580 бункеров и защитных помещений, которые остались после Холодной войны. Эти укрытия могут вместить лишь до 480 тысяч человек, что составляет примерно 0,5% процента населения.

Об этом заявил глава Федерального управления гражданской защиты Германии Ральф Тислер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает Тислера, Германия должна осознать реальность будущего конфликта с РФ, и что в своем нынешнем состоянии она недостаточно к нему подготовлена.

Долгое время в Германии распространилось мнение, что война - это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Это изменилось", - подчеркнул чиновник.

Поэтому Тислер призывает к общенациональным усилиям, направленным на определение тоннелей, станций метро, подземных гаражей, автостоянок и подвалов общественных зданий, которые можно превратить в бомбоубежища. Это позволит быстро создать укрытие для миллиона людей. Уже этим летом управление гражданской защиты представит комплексный план.

Как пояснил Тислер, сейчас Германия в погоне за временем, поэтому нельзя полагаться только на строительство новых бункеров. Планирование и строительство новых укрытий займет много времени и будет очень затратным. Поэтому нужно рассмотреть уже существующие сооружения.

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Из примерно 2000 бункеров и защитных комнат в Германии, оставшихся со времен Холодной войны, только около 580 находятся в рабочем состоянии, и большинство нуждается в многомиллионной реконструкции. Однако они могут разместить около 480 тысяч человек - это лишь 0,5% населения Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне возможной агрессии со стороны РФ Германия планирует полностью оснастить Бундесвер до 2028 года.