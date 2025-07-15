Рішення про Patriot для України буде протягом кількох днів або тижнів, - Пісторіус

Німеччина та США ухвалять рішення про направлення двох систем ППО Patriot для України протягом кількох днів або тижнів.

Про це заявив глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус після переговорів з главою Пентагону Пітом Гегсетом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він сказав, що якщо угоду буде укладено, то першу систему Patriot відправлять до України протягом декількох місяців.

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Також, за словами Пісторіуса, Берлін надіслав до Вашингтона лист із запитом на придбання американських ракетних установок "Тайфун", рішення про розміщення замовлення ухвалять пізніше.

Він описав систему як потенційне тимчасове рішення, поки європейські партнери працюють над розробкою власної наземної зброї великої дальності.

"Разом з Великою Британією та іншими партнерами ми розробляємо наземні системи великої дальності, але це займе від семи до десяти років. Ось чому нам потрібне проміжне рішення", - додав міністр.

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