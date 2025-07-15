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Новини Patriot для України
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Рішення про Patriot для України буде протягом кількох днів або тижнів, - Пісторіус

Patriot для України Пісторіус сказав коли ухвалять рішення

Німеччина та США ухвалять рішення про направлення двох систем ППО Patriot для України протягом кількох днів або тижнів.

Про це заявив глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус після переговорів з главою Пентагону Пітом Гегсетом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він сказав, що якщо угоду буде укладено, то першу систему Patriot відправлять до України протягом декількох місяців.

Читайте також: Зеленський провів розмову з Рютте: Україна цінує готовність надати додаткові Patriot

Також, за словами Пісторіуса, Берлін надіслав до Вашингтона лист із запитом на придбання американських ракетних установок "Тайфун", рішення про розміщення замовлення ухвалять пізніше.

Він описав систему як потенційне тимчасове рішення, поки європейські партнери працюють над розробкою власної наземної зброї великої дальності.

"Разом з Великою Британією та іншими партнерами ми розробляємо наземні системи великої дальності, але це займе від семи до десяти років. Ось чому нам потрібне проміжне рішення", - додав міністр.

Читайте: Мерц про закупівлю Patriot для України: Німеччина відіграватиме вирішальну роль

Автор: 

Німеччина (7578) Patriot (365) Пісторіус Борис (293)


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Топ коментарі
+7
Потужно що не років.
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15.07.2025 09:21 Відповісти
+4
24 години або два тижні. Чули вже...
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15.07.2025 09:28 Відповісти
+3
Буде...
або не буде
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15.07.2025 09:26 Відповісти
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Потужно що не років.
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15.07.2025 09:21 Відповісти
...Розробка далекобійний ракет займе від 7 до 10 років... Мєтєори. Парашинці Іскандер розробляли 15 років.
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15.07.2025 09:27 Відповісти
Або місяців...
Ви не поспішайте в вас є 50 днів.
🤬🤬🤬🤬
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15.07.2025 09:21 Відповісти
Про "Тайфун" интересно. Использует КР "Томагавк" и ЗУР Standart SM-6.
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15.07.2025 09:24 Відповісти
Буде...
або не буде
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15.07.2025 09:26 Відповісти
24 години або два тижні. Чули вже...
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15.07.2025 09:28 Відповісти
Все ясно. Розходимось
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15.07.2025 09:31 Відповісти
Ворог вже "тремтить" від "переляку"...50 днів...7-10 років...24 години..."А Васька слушает да ест..."
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15.07.2025 09:32 Відповісти
Я й не чекав нічого.Збіглись побалакли,наобіцяли,птім сімонянша,або п'яний дімон щось вякнули про обстріл Берліна,і все.
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15.07.2025 09:36 Відповісти
Дьявол кроется в деталях. "Несколько дней" превращаются в "через несколько месяцев" и т.д.
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15.07.2025 09:38 Відповісти
"Паляниця" - летить, "Пекло" - летить, "Рута" - летить. Мають успіхи, мають військові цілі, мають попадання… Ці три речі летять, балістика - готується", - сказав Зеленський.

ага!
буржуї вам не такі?
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15.07.2025 09:38 Відповісти
Через год потужный зальет еще пару видосиков с единичными экземплярами для мудрого нарида и инфошума и опять отдыхаем до конца войны😀
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15.07.2025 10:30 Відповісти
Або місяців,або років!
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15.07.2025 09:42 Відповісти
Або місяців , років , десятиліть,століть ..... А ще нехай розповість як космічні кораблі бороздять великий театр , присипає нас мабуть ...?
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15.07.2025 09:42 Відповісти
Он сказал, что если соглашение будет заключено, то первую систему Patriot отправят в Украину в течение нескольких месяцев.

Если будет (а может и, вообще, не будет), в течение недель, месяцев... #б вашу мать, импотенты. Как ни крути, выходит правильно Путя об вас всегда @уй вытирал.
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15.07.2025 09:49 Відповісти
"ракетных установок "Тайфун"

Тайфун? Или может Тифон?

https://en.wikipedia.org/wiki/Typhon_missile_system
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15.07.2025 09:54 Відповісти
Або кілька місяців!!🤡🤪🤣🥳
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15.07.2025 10:01 Відповісти
Можливо, і через 50 днів!? Це ж, лише балачки від гешефтного!
А те ОВТ для України, що Байден з Конгресом виділили, як там воно??
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15.07.2025 10:02 Відповісти
То вчора,то було ще не рішення?((((
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15.07.2025 10:06 Відповісти
буде протягом кількох днів або тижнів
або 50днів,або 24 години..або...
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15.07.2025 10:23 Відповісти
Спочатку буде рішення- два тижня.Пізніше 2-3 місяця на поставку.Ось що криється за словом негайно.
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15.07.2025 11:03 Відповісти
 
 