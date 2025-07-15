Германия не будет раскрывать подробности об американском оружии, которое будет поставляться Украине, - Писториус
Глава Минобороны Германии уклонился от вопроса о количестве и виде оружия, которое Европа будет закупать у США для помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Live".
"Мы договорились о конфиденциальности, пока результаты не станут известны. Вы понимаете, что публично обсуждать это сейчас было бы неправильно. Мы стремимся быть менее предсказуемыми и не все обсуждать публично", - сказал министр.
Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.
В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.
Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.
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А те, що в них будуть ТТХ, подібні до Таурусів - ну так ідеї ж купчаться в повітрі..!
А самі Тауруси Германія нам поставляти категорично не буде - он днями заявили про це!
Але, в нас є голосячі п'ятухи в секретаріати презика, безмозгла та інши агенти ФСБ, котрі так розкривають сюрпризи від ВСУ, щоб іх бункерний не постраждав.