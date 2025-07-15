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Новости Военная помощь Украине
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Германия не будет раскрывать подробности об американском оружии, которое будет поставляться Украине, - Писториус

Поставка оружия США в Украину Подробности не будут раскрывать

Глава Минобороны Германии уклонился от вопроса о количестве и виде оружия, которое Европа будет закупать у США для помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Live".

"Мы договорились о конфиденциальности, пока результаты не станут известны. Вы понимаете, что публично обсуждать это сейчас было бы неправильно. Мы стремимся быть менее предсказуемыми и не все обсуждать публично", - сказал министр.

Читайте: Писториус о приобретении оружия для Украины: Каждый должен открыть свой кошелек

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

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Автор: 

Германия (7151) оружие (10336) помощь (7988) США (27494) Трамп Дональд (5972)


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Топ комментарии
+3
"Можете не говорить - сюрприз будет" (с.)
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15.07.2025 16:58 Ответить
+3
Наші подоляки сфоткаються раніше
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15.07.2025 17:00 Ответить
+2
а можно і Зєлє нічого не горить о постачаннях
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15.07.2025 17:16 Ответить
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"Можете не говорить - сюрприз будет" (с.)
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15.07.2025 16:58 Ответить
Наші подоляки сфоткаються раніше
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15.07.2025 17:00 Ответить
да ясен пінь, не розкриватиме, бо там проміж іншим ракети таурус
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15.07.2025 17:03 Ответить
Та ні - це будуть Українські ракети, виготовлені на Українському заводі, розташованому в Німеччині.
А те, що в них будуть ТТХ, подібні до Таурусів - ну так ідеї ж купчаться в повітрі..!
А самі Тауруси Германія нам поставляти категорично не буде - он днями заявили про це!
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15.07.2025 17:07 Ответить
розташованому у Карпатах
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15.07.2025 17:13 Ответить
та абиж таурус, а то суцільний "пісторіус" )))))
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15.07.2025 17:07 Ответить
Паппергерченко
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15.07.2025 19:11 Ответить
а можно і Зєлє нічого не горить о постачаннях
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15.07.2025 17:16 Ответить
Нарешті трохі протомні стали.
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15.07.2025 17:17 Ответить
Під час війни потрібна тиша щодо допомоги! Нехай путлер приймає нашу допомогу в свому бункері.
Але, в нас є голосячі п'ятухи в секретаріати презика, безмозгла та інши агенти ФСБ, котрі так розкривають сюрпризи від ВСУ, щоб іх бункерний не постраждав.
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15.07.2025 17:18 Ответить
То у нас свої вибл#дки є все розкажуть наперед!
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15.07.2025 17:34 Ответить
зеленський озвучить .
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15.07.2025 17:35 Ответить
 
 