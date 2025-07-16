Франция не будет участвовать в инициативе по закупкам американского оружия для Украины, - Politico

Франция не присоединится к инициативе США по закупке американского оружия для Украины через НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

Издание отмечает, что Эмманюэль Макрон давно настаивает на том, чтобы европейцы развивали собственную оборонную промышленность.

"По словам двух французских чиновников, знакомых с этим вопросом, Париж не присоединится к инициативе по покупке американского оружия по этой причине. Французское правительство также пытается увеличить собственные расходы на оборону, пытаясь сократить бюджет и сдержать свой дефицит", - говорится в материале.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

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