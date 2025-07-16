Франция не будет участвовать в инициативе по закупкам американского оружия для Украины, - Politico
Франция не присоединится к инициативе США по закупке американского оружия для Украины через НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.
Издание отмечает, что Эмманюэль Макрон давно настаивает на том, чтобы европейцы развивали собственную оборонную промышленность.
"По словам двух французских чиновников, знакомых с этим вопросом, Париж не присоединится к инициативе по покупке американского оружия по этой причине. Французское правительство также пытается увеличить собственные расходы на оборону, пытаясь сократить бюджет и сдержать свой дефицит", - говорится в материале.
Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.
В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.
Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
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Зрозуміло, що зброя необхідна тут і зараз, але хто гарантує, що отримавши гроші Трамп не вигадає 101 причину як затримати відправку її в Україну.
3392+ мільярди єаро :
https://horloge-de-la-dette-publique.com/
Це самий дорогий варіант серед можливих, і самий безперспективний.
"Щитом" не виграють війни. А Трамп хоче просто продавати зброю. Всім. Просто бізнес.
2. Хотят вливать в собственный ВПК, в котором, кстати большой процент государства.
так что вполне логичное и взвешенное решение, пусть поставляют скольпы, если амеры зажмут AGM, а немчуры таурусы....
Шо Де Голь воскрес ???
охочихозабочєних
У них свое оружие не хуже.
А это гораздо важнее, чем несколько французских Цезарей
Пэтриот и SAMP-T не сравнимые вещи.
А аналогов Хаймерс вообще нет.
И по поводу самолетов. Сравнивать просто наличие самолетов - это глупо.
Назначение Ф-16 и Миражей - совершенно разное. Погугли.
Это какое такое "разное"?? И Ф-16, и Мираж - многоцелевые платформы, которые могут нести разное вооружение - от ракет воздух-воздух до бомб. В любом случае - мы уже используем Миражи и чем больше у нас их будет - тем лучше.
Але лишається шанс, що це різні зусилля спрямовані на одну мету. Допоки одні покупають готове, інші розвивають своє.