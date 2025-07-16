РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10040 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Франции Поставки оружия для Украины
9 139 65

Франция не будет участвовать в инициативе по закупкам американского оружия для Украины, - Politico

Закупка американского оружия для Украины Франция не присоединится

Франция не присоединится к инициативе США по закупке американского оружия для Украины через НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

Издание отмечает, что Эмманюэль Макрон давно настаивает на том, чтобы европейцы развивали собственную оборонную промышленность.

"По словам двух французских чиновников, знакомых с этим вопросом, Париж не присоединится к инициативе по покупке американского оружия по этой причине. Французское правительство также пытается увеличить собственные расходы на оборону, пытаясь сократить бюджет и сдержать свой дефицит", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия не будет покупать американское оружие для Украины по плану Трампа, - Фиала

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Также читайте: США еще не решили, какое оружие получит Украина, - Associated Press

Автор: 

оружие (10346) Франция (3566) закупки (787)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Вони хочуть розвивати власне виробництво, а не американське. Ця війна показала, що залежність від країни "за чудовим океаном" - смертельно небезпечна.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:16 Ответить
+15
Французи патріоти, чи розумні люди? Розуміють,що краще з розумним загубити, ніж з рижим знайти?
показать весь комментарий
16.07.2025 09:06 Ответить
+14
Бо вони свою зброю дають - от до них у цьому плані особливо небагато питань...
показать весь комментарий
16.07.2025 09:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пораділи і хватить, можна розходитись
показать весь комментарий
16.07.2025 09:04 Ответить
Чимось схожп на св'яткування чоловіком народження дитини: жінка ще у пологовому, друзі під боком, виставляє всім, кому може, радості - повні штани... За день-два дркжина вдома з дитиною, памперси-пелюшки-ванночки, крик цілодобовий, а тут ще і голова болить від тижневої пиятики...
показать весь комментарий
16.07.2025 09:15 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2025 10:56 Ответить
Ну, якщо четвертий рік радіти і розходитись, замість того, щоб щось своє більш менш пристойне побудувати, то воно звісно конечно
показать весь комментарий
16.07.2025 10:02 Ответить
Такі бойові французи і так швидко здулися?
показать весь комментарий
16.07.2025 09:06 Ответить
Бо вони свою зброю дають - от до них у цьому плані особливо небагато питань...
показать весь комментарий
16.07.2025 09:12 Ответить
Скидаються ж на Петріоти - в них є вони шоб нас Кинжали не вбивали?
показать весь комментарий
16.07.2025 09:16 Ответить
Французи ж свій Samp/T давали
показать весь комментарий
16.07.2025 09:19 Ответить
Він Кинжал бере?
показать весь комментарий
16.07.2025 09:21 Ответить
Теоретично так,на практиці поки що не перевірили .
показать весь комментарий
16.07.2025 09:24 Ответить
І німці поставляли Петріоти - потрібно ще - війна ж в розгарі - а в ці 50 днів путлєр піде на все
показать весь комментарий
16.07.2025 09:24 Ответить
Французи думають впершу чергу за себе, навіщо вкладати гроші і ставити себе в залежність від країни, лідер якої відверто дуркує та підіграє ворогу? Вчора про це саме заявила Чехія, і таких заяв ставатиме більше, бо навіть за два останні дні Трамп довів, що він не змінив свого ставлення до путіна.
Зрозуміло, що зброя необхідна тут і зараз, але хто гарантує, що отримавши гроші Трамп не вигадає 101 причину як затримати відправку її в Україну.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:11 Ответить
П.С. Стосовно "Петріотів" - Німеччина з Норвегією вже давно погодились оплатити 3 системи. А от стосовно 17 - про які торохтів Трамп, не зрозуміли навіть в Пентагоні, і попросили звертатись за роз'ясненнями до Білого дому.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:18 Ответить
Лічильник заборгованості Франції,
3392+ мільярди єаро :
https://horloge-de-la-dette-publique.com/
показать весь комментарий
16.07.2025 11:08 Ответить
Вони хочуть розвивати власне виробництво, а не американське. Ця війна показала, що залежність від країни "за чудовим океаном" - смертельно небезпечна.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:16 Ответить
То хай клепають - а Петріоти потрібні ше на вчора
показать весь комментарий
16.07.2025 09:18 Ответить
Якби було чим розвалити виробництво ракет, не знадобились би "Патріоти".
Це самий дорогий варіант серед можливих, і самий безперспективний.
"Щитом" не виграють війни. А Трамп хоче просто продавати зброю. Всім. Просто бізнес.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:25 Ответить
Коню ясно що Щит пробивається - зараз це єдиний вихід відбиватися
показать весь комментарий
16.07.2025 09:28 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2025 10:58 Ответить
Зараз у Франції президентом француз, а не Саркозі...
показать весь комментарий
16.07.2025 10:58 Ответить
Ви текст взагалі прочитали? Французи не хочуть брати участь у закупівлі американської зброї, бо роблять СВОЮ, і дають її Україні. Безкоштовно. І ті гроші, які трумп бажає покласти до своєї кишені, французи будуть тратити на виготовлення СВОЄЇ зброї.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:52 Ответить
А до Українських " керовників" у вас питань немає,асфальтом не виходе кинжали збивати.Щоб від когось,щось вимагати треба спочатку у своїх питати,а то всі кругом щось нам винні,а свої тільки мородерити,брехати та кишені свої набивати здатні.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:58 Ответить
"Українських керівників" не існує. В "першій сотні" депутатів Зєлєнского лише 8 етнічних українців, а в Кабміні таких 15,5%. Всім керують "зєлєнскіє", "єрмакі" та "умєрови" - "нехай би їх побили метастази"...
показать весь комментарий
16.07.2025 10:30 Ответить
1. Они не входят в военный блок НАТО.
2. Хотят вливать в собственный ВПК, в котором, кстати большой процент государства.
так что вполне логичное и взвешенное решение, пусть поставляют скольпы, если амеры зажмут AGM, а немчуры таурусы....
показать весь комментарий
16.07.2025 10:52 Ответить
С каких пор Франция невходит в военный блок НАТО ???
Шо Де Голь воскрес ???
показать весь комментарий
16.07.2025 11:05 Ответить
Французи патріоти, чи розумні люди? Розуміють,що краще з розумним загубити, ніж з рижим знайти?
показать весь комментарий
16.07.2025 09:06 Ответить
посипалась коаліція охочих озабочєних
показать весь комментарий
16.07.2025 09:06 Ответить
Далі заголовків не читаєте? А жаль...
показать весь комментарий
16.07.2025 09:54 Ответить
Правильно,давайте "цезарі" і "скальпи" !
показать весь комментарий
16.07.2025 09:07 Ответить
Зараз ще Кір Старпер скаже, що Британія теж не буде. І лишиться надія тільки на Шольца
показать весь комментарий
16.07.2025 09:08 Ответить
Німеччина Скандинавія Балтія - обіцяли допомагати
показать весь комментарий
16.07.2025 09:11 Ответить
От весна і показала, хто де срав...
показать весь комментарий
16.07.2025 09:11 Ответить
Коаліція охочих-задрочених-озабочених.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:13 Ответить
А хто ж тоді приєднається? Виглядає так, що ініціатива згорнеться не розгорнувшись...
показать весь комментарий
16.07.2025 09:14 Ответить
Знову потрібно терміново іхати в євротур на потужні обійми і фоточки
показать весь комментарий
16.07.2025 09:15 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2025 09:17 Ответить
Скільки зради вже розганяють. Французи свою зброю давати будуть (у них непогана оборонна промисловість) , я так зрозумів.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:17 Ответить
А з іншого боку можна говорити на публіку одне , а робити втіхаря -зовсім протилежне.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:20 Ответить
То з тобою щось не так , втурок . А як по твоєму має бути , навпаки чи що . ?
показать весь комментарий
16.07.2025 09:31 Ответить
Все правильно. Зачем французам тратить свои деньги на поддержку ВПК Америки.
У них свое оружие не хуже.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:24 Ответить
У них нет ракет к Пэтриотам, Хаймарс и на самолеты F-16
А это гораздо важнее, чем несколько французских Цезарей
показать весь комментарий
16.07.2025 09:33 Ответить
У них есть ракеты к SAMP-T, Миражи и много чего другого.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:50 Ответить
Ты еще напиши, что у них есть и автоматные патроны и гранаты.
Пэтриот и SAMP-T не сравнимые вещи.
А аналогов Хаймерс вообще нет.
И по поводу самолетов. Сравнивать просто наличие самолетов - это глупо.
Назначение Ф-16 и Миражей - совершенно разное. Погугли.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:22 Ответить
"Назначение Ф-16 и Миражей - совершенно разное"
Это какое такое "разное"?? И Ф-16, и Мираж - многоцелевые платформы, которые могут нести разное вооружение - от ракет воздух-воздух до бомб. В любом случае - мы уже используем Миражи и чем больше у нас их будет - тем лучше.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:52 Ответить
У Франції успішно випробували ракету до ЗРК SAMP/T NG, який https://www.unian.ua/weapons/samp-t-ng-u-franciji-viprobuvali-novitnyu-raketu-12782817.html здатний збивати "Кинджали". Перші вогневі випробування SAMP/T NG планують провести в жовтні 2025 року.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:29 Ответить
НІЧОГО ОСОБИСТОГО - ПРОСТО БІЗНЕС
показать весь комментарий
16.07.2025 09:28 Ответить
Це звичайно круто, що французи бажають локалізації, але нам зброя треба тут і зараз. Макрон що, пропонує почекати поки вони роздупляться і років через десять почнуть будувати ппо типу Петріот?
показать весь комментарий
16.07.2025 09:31 Ответить
Щоб не чекати спочатку Українських " менеджерів" роздупліть,розумнику.Вам це де, в Німетчині?
показать весь комментарий
16.07.2025 10:02 Ответить
це хитрий план
показать весь комментарий
16.07.2025 10:06 Ответить
Трампу і путіну вдалося таки розколоти Європу.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:41 Ответить
Можливо.
Але лишається шанс, що це різні зусилля спрямовані на одну мету. Допоки одні покупають готове, інші розвивають своє.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:07 Ответить
Нічого їх не вдалося і навряд чи вдасться.А Макрон все правильно робить - мусить підтримувати свій ВПК.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:08 Ответить
Тампон просрав довіру. Європа вже не хоче закуповувати американську зброю і бути партнером сша. Нажаль для України це теж погано.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:46 Ответить
Жабоїди підняли лапки в гору.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:46 Ответить
Завдяки " жабоїдам" як ти їх називаєш,ти молороське бидло досі живий,навчись читати,а потім свої висери штампувати.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:04 Ответить
Люди, благаю, ЧИТАЙТЕ ТЕКСТИ, А НЕ ВИКЛЮЧНО ЗАГОЛОВКИ!!! Неможливо ж бачити ці коменти! "Ааааа, ми всє умрьом!!!" А в тексті протилежне...
показать весь комментарий
16.07.2025 09:57 Ответить
..
показать весь комментарий
16.07.2025 10:18 Ответить
розбудовувати власну зброю можна і після війни, а щоб перемогти зброя потрібна ще вчора
показать весь комментарий
16.07.2025 10:06 Ответить
Недаремно, макрона дружина пи₴дить...
показать весь комментарий
16.07.2025 10:13 Ответить
Стаття з заголовком якось "криво" написана.Мова йде про заупівлю в Штатах озброєння,яке не виробляється в Європі і потрібне терміново -з складів. Франція в принципі не проти,але гроші інвестуватиме у власне виробництво -розвиватиме темп.Ніхто не збирається "хирити" європейських виробників- маховик запущено.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:17 Ответить
Європейці спокійні і помірковані. Спершу прораховують варіанти і наслідки. Потім приймають рішення. "прозріння" стосовно ролі США в ********* світі наступить дуже швидко. Переважна більшість інженерних рішень та наукових розробок в США створена європейцями. Ще 20 років тому знайти і підготувати математика в США коштувало 600 000 доларів. Американці відмовились шукати таланти і готувати своїх, бо дешевше купити готових з бідніших країн запропонувавши їм (ой лишенько!) звичайну, середню зарплату пересічних американців. Тепер, після цинічного шантажу і приниження всієї планети де президенти всіх країн мають, як заявив Трамп, "вишиковуватись в чергу щоб поцілувати мою дупу" ситуація зміниться. Служити Америці стає ганебним. Першими США покинуть митці, потім науковці а далі чкурнуть бізнесмени... Бувально за 10 років Америка втратить всі свої переваги. Хіба що Трамп встигне "вдавиться вишенькою з святкового торту" прямо завтра...
показать весь комментарий
16.07.2025 10:48 Ответить
всі вже відмовились, остається угорщина та словаччина
показать весь комментарий
16.07.2025 10:59 Ответить
Так шо свої рафалі разом з леклерками будуть давати та нові крилаті ракети на базі MdcN!?
показать весь комментарий
16.07.2025 11:02 Ответить
 
 