США еще не решили, какое оружие получит Украина, - Associated Press

По информации Associated Press, США все еще рассматривают список вооружения, которое Украина хотела бы получить от членов НАТО в рамках соглашения с Вашингтоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Собеседники медиа отметили, что запросы Украины по вооружению остаются примерно такими же, как и с начала российского полномасштабного вторжения более трех лет назад.

Они уточнили, что речь идет о средствах противовоздушной обороны Patriot и усовершенствованных системах высокоточного поражения, ракетах большой дальности, известных как ATACMS, и ракетах "земля-воздух" малой и средней дальности, известных как NASAMS, а также различных видах артиллерии.

Согласно условиям очень приблизительной сделки, обрисованной президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля, члены НАТО предоставят Украине оружие на миллиарды долларов, а затем закупят замену.

По словам одного из собеседников, производство некоторых крупных боеприпасов, в частности ракет для Patriot, может занять до пяти лет, в то время как 155-мм артиллерийские снаряды могут быть произведены в короткие сроки.

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