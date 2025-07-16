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Новости помощь Украине от США
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США еще не решили, какое оружие получит Украина, - Associated Press

трамп

По информации Associated Press, США все еще рассматривают список вооружения, которое Украина хотела бы получить от членов НАТО в рамках соглашения с Вашингтоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Собеседники медиа отметили, что запросы Украины по вооружению остаются примерно такими же, как и с начала российского полномасштабного вторжения более трех лет назад.

Они уточнили, что речь идет о средствах противовоздушной обороны Patriot и усовершенствованных системах высокоточного поражения, ракетах большой дальности, известных как ATACMS, и ракетах "земля-воздух" малой и средней дальности, известных как NASAMS, а также различных видах артиллерии.

Согласно условиям очень приблизительной сделки, обрисованной президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля, члены НАТО предоставят Украине оружие на миллиарды долларов, а затем закупят замену.

По словам одного из собеседников, производство некоторых крупных боеприпасов, в частности ракет для Patriot, может занять до пяти лет, в то время как 155-мм артиллерийские снаряды могут быть произведены в короткие сроки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не будет раскрывать подробностей относительно американского оружия, которое будут поставлять Украине, - Писториус

Автор: 

оружие (10336) США (27494)


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Топ комментарии
+4
Та нічого не буде. Інакше пуйло вдарить по трампону опубликовавши його досьє, яке лежить в архиві фсб.
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16.07.2025 00:07 Ответить
+3
Від "краснова" ніякої.
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16.07.2025 00:02 Ответить
+1
загорніть два тако. І соусу побільше.
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16.07.2025 00:09 Ответить
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Від "краснова" ніякої.
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16.07.2025 00:02 Ответить
Украинский журналист Виталий Портников заявил, что ультиматум Трампа об урегулировании конфликта в Украине в течение следующих 50 дней, который он выдвинул расии, может привести к ядерному удару. Портников уверен, что через 50 дней Трамп может усилить меры со своей стороны и передать Киеву дальнобойные ракеты с указом ударить по Москве. А это может привести к ядерному удару со стороны расии.
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16.07.2025 00:02 Ответить
Та нічого не буде. Інакше пуйло вдарить по трампону опубликовавши його досьє, яке лежить в архиві фсб.
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16.07.2025 00:07 Ответить
https://youtu.be/QmQOMXkStIg?si=9VfehQUzdz-J3seW
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16.07.2025 00:23 Ответить
Портніков - це російський агент.
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16.07.2025 00:15 Ответить
Портников выступает раз в неделю полчаса на Нью-Йорском радио Дэвидзон с разоблачительной речью в адрес кремля и путина! Если бы он был агентом путина наврядли ему дали бы микрофон.
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16.07.2025 00:27 Ответить
норм пару ракет на Москву, а в ответ ядерка )
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16.07.2025 00:19 Ответить
ядерки не будет потому что украинцы этими парами ракет разобьют кремль - центр принятия решений!!!
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16.07.2025 00:23 Ответить
посмотрим, Китай против применения ядерки пока что
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16.07.2025 00:29 Ответить
загорніть два тако. І соусу побільше.
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16.07.2025 00:09 Ответить
Просто колишній президент Зеленський не збирається бити по маскві, тому Трамп сумнівається в тому, що американськи ракети будуть використани. Не хоче виглядати посміховиськом. А Зелі припинення війни не потрібно.
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16.07.2025 00:11 Ответить
Достаточно оружия для победы не дают. Украине нужно не рыбку просить, а удочки делать для рыбки. Нужно строить производства вооружений и технологические парки. Украине нудно свой MIT построить и Стенфорд и т.п. Чтобы Вооружения все были с ИИ автоматизированы.
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16.07.2025 00:12 Ответить
какая победа? тут бы выстоять хоть как то!
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16.07.2025 00:17 Ответить
Не панікуйте.
Все буде Україна.
Адміни Цензору це не реклама.
Це моральна підтримка моїх співгромадян українців.
Тому у кого настрій впав нижче нуля пропоную зайти на самий останній політфорум свинособак.
Він умовно ще вільний в діалогах самих кацапів. Багато лахти лазить і відгавкується там від своїх співгромадян. Та там видно добре справжній моральний стан московських людоїдів.
спойлер- вони вже давно не вірять в перемогу уйла і рашиських окупантів.
Насолоджуйтесь і піднімайте свій настрій.
Краще перед заходом туди краще включити TOR?
Але краще обмазатись віпіенами, маскування під москаля.
Тоді ви зможете щей писати там свої повідомлення.
Попередження: людям зі слабкою психікою, дітям і вагітним туди краще не заходити.
Бо там останній захист ********** роблять робітники лахтацентру, в минулому пригожина,
так того самого. І вони туди дуже багато бруду як відео так і фото викидують.
Не дякуйте.

https://2ch.life/po/?__cf_chl_tk=*******************************************-1752010358-1.0.1.1-k3wB1aG69hrRMf7mUZg4e0gckpCoyVZr3VhrgLrUOtU
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16.07.2025 00:14 Ответить
Навіть іменну лопату Кулєбі не пришлють?
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16.07.2025 00:21 Ответить
Тільки би по москві не били,бо Трамп цього не витримає...це ж не Київ!! А то може ще конкурси краси не дозволять проводити,коли імпічментом завершиться....
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16.07.2025 00:23 Ответить
та яку? вже все "відкотив" як і очікувалось. залишились "17 петріотів". шось затяглось, мабуть Backup десь закотився під кроватю. знайдуть і зразу ж і їх відкотить "будєм подождать" ))
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16.07.2025 00:28 Ответить
 
 