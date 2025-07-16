США еще не решили, какое оружие получит Украина, - Associated Press
По информации Associated Press, США все еще рассматривают список вооружения, которое Украина хотела бы получить от членов НАТО в рамках соглашения с Вашингтоном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Собеседники медиа отметили, что запросы Украины по вооружению остаются примерно такими же, как и с начала российского полномасштабного вторжения более трех лет назад.
Они уточнили, что речь идет о средствах противовоздушной обороны Patriot и усовершенствованных системах высокоточного поражения, ракетах большой дальности, известных как ATACMS, и ракетах "земля-воздух" малой и средней дальности, известных как NASAMS, а также различных видах артиллерии.
Согласно условиям очень приблизительной сделки, обрисованной президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля, члены НАТО предоставят Украине оружие на миллиарды долларов, а затем закупят замену.
По словам одного из собеседников, производство некоторых крупных боеприпасов, в частности ракет для Patriot, может занять до пяти лет, в то время как 155-мм артиллерийские снаряды могут быть произведены в короткие сроки.
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Все буде Україна.
Адміни Цензору це не реклама.
Це моральна підтримка моїх співгромадян українців.
Тому у кого настрій впав нижче нуля пропоную зайти на самий останній політфорум свинособак.
Він умовно ще вільний в діалогах самих кацапів. Багато лахти лазить і відгавкується там від своїх співгромадян. Та там видно добре справжній моральний стан московських людоїдів.
спойлер- вони вже давно не вірять в перемогу уйла і рашиських окупантів.
Насолоджуйтесь і піднімайте свій настрій.
Краще перед заходом туди краще включити TOR?
Але краще обмазатись віпіенами, маскування під москаля.
Тоді ви зможете щей писати там свої повідомлення.
Попередження: людям зі слабкою психікою, дітям і вагітним туди краще не заходити.
Бо там останній захист ********** роблять робітники лахтацентру, в минулому пригожина,
так того самого. І вони туди дуже багато бруду як відео так і фото викидують.
Не дякуйте.
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