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Новини допомога Україні від США
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США ще не вирішили, яку зброю отримає Україна, - Associated Press

трамп

За інформацією Associated Press, США все ще розглядають список озброєння, яке Україна хотіла б отримати від членів НАТО в межах угоди з Вашингтоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Співрозмовники медіа зазначили, що запити України щодо озброєння залишаються приблизно такими ж, як і від початку російського повномасштабного вторгнення понад три роки тому.

Вони уточнили, що йдеться про засоби протиповітряної оборони Patriot та вдосконалені системи високоточного ураження, ракети великої дальності, відомі як ATACMS, і ракети "земля-повітря" малої й середньої дальності, відомі як NASAMS, а також різноманітні види артилерії.

Згідно з умовами дуже приблизної угоди, змальованої президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте 14 липня, члени НАТО нададуть Україні зброю на мільярди доларів, а потім закуплять заміну.

За словами одного зі співрозмовників, виробництво деяких великих боєприпасів, зокрема ракет для Patriot, може зайняти до п'яти років, у той час, як 155-мм артилерійські снаряди можуть бути зроблені в короткі терміни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не розкриватиме подробиць щодо американської зброї, яку постачатимуть Україні, - Пісторіус

Автор: 

зброя (7618) США (23792)


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Топ коментарі
+7
Та нічого не буде. Інакше пуйло вдарить по трампону опубликовавши його досьє, яке лежить в архиві фсб.
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16.07.2025 00:07 Відповісти
+5
Від "краснова" ніякої.
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16.07.2025 00:02 Відповісти
+4
загорніть два тако. І соусу побільше.
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16.07.2025 00:09 Відповісти
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Від "краснова" ніякої.
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16.07.2025 00:02 Відповісти
Росії байдуже на "театральний ультиматум" Трампа, - Медведєв

це ж треба трампу так себе не поважати !

.
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16.07.2025 01:11 Відповісти
Украинский журналист Виталий Портников заявил, что ультиматум Трампа об урегулировании конфликта в Украине в течение следующих 50 дней, который он выдвинул расии, может привести к ядерному удару. Портников уверен, что через 50 дней Трамп может усилить меры со своей стороны и передать Киеву дальнобойные ракеты с указом ударить по Москве. А это может привести к ядерному удару со стороны расии.
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16.07.2025 00:02 Відповісти
Та нічого не буде. Інакше пуйло вдарить по трампону опубликовавши його досьє, яке лежить в архиві фсб.
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16.07.2025 00:07 Відповісти
https://youtu.be/QmQOMXkStIg?si=9VfehQUzdz-J3seW
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16.07.2025 00:23 Відповісти
Портніков - це російський агент.
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16.07.2025 00:15 Відповісти
Портников выступает раз в неделю полчаса на Нью-Йорском радио Дэвидзон с разоблачительной речью в адрес кремля и путина! Если бы он был агентом путина наврядли ему дали бы микрофон.
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16.07.2025 00:27 Відповісти
Ти над ним свічку у фсб тримав коли він давав згоду на співробітництво ? (( Так ти у нас , скурвий сину , кагебєшнік ?
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16.07.2025 01:03 Відповісти
Та який там агент, звичайний ухилянт
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16.07.2025 01:22 Відповісти
норм пару ракет на Москву, а в ответ ядерка )
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16.07.2025 00:19 Відповісти
ядерки не будет потому что украинцы этими парами ракет разобьют кремль - центр принятия решений!!!
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16.07.2025 00:23 Відповісти
посмотрим, Китай против применения ядерки пока что
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16.07.2025 00:29 Відповісти
Китай против применения ядерки пока что постійно

бо після використання ЯО проти України, своє ЯО створять передусім в Тихоокеанському регіоні: Півд. Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія.....
і хором пошлют Піднебесну куда подалі

.
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16.07.2025 01:15 Відповісти
Скільки вам років ? Питання серйозне , бо коментар звучить як ніби дитина писала ...... Що дадуть руїни того кацапського свинарника окрім злоби самих кацапів ? Ви дійсно вірите що у тому кремлі щось серйозне розміщене окрім приміщень дворца сьєздов та парадої зали для офіційних заходів ? ((
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16.07.2025 01:07 Відповісти
ну так удар будет в момент когда в кремле будут сидеть все высшее руководство страны агрессора! А мелкие болотные чиновники не возьмут на себя ответственность жать на красную кнопку!
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16.07.2025 01:45 Відповісти
Ви так і не відповіли .... То скільки вам років ?
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16.07.2025 01:46 Відповісти
портнікова занесло не туди. Навіть ШІ лажає, всі помиляються...ясен фіг що ні удару по москві, ні дальнобійних ракет не буде, росія - не іран .
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16.07.2025 01:20 Відповісти
портніков дічь несе. Трамп вже сдав назад
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16.07.2025 01:23 Відповісти
завтра даст вперёд. Это так работает агент кремля трамп
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16.07.2025 01:46 Відповісти
загорніть два тако. І соусу побільше.
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16.07.2025 00:09 Відповісти
Просто колишній президент Зеленський не збирається бити по маскві, тому Трамп сумнівається в тому, що американськи ракети будуть використани. Не хоче виглядати посміховиськом. А Зелі припинення війни не потрібно.
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16.07.2025 00:11 Відповісти
Достаточно оружия для победы не дают. Украине нужно не рыбку просить, а удочки делать для рыбки. Нужно строить производства вооружений и технологические парки. Украине нудно свой MIT построить и Стенфорд и т.п. Чтобы Вооружения все были с ИИ автоматизированы.
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16.07.2025 00:12 Відповісти
какая победа? тут бы выстоять хоть как то!
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16.07.2025 00:17 Відповісти
не з ЗЄльоно владою

бо вона бездара, саботажник та зрадник в одному флаконі

.
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16.07.2025 01:18 Відповісти
Якщо московитську_рассосійську українці називають "свинособачою" (ціклом заслужено!), то я навіть не знаю, як можна назвати "мову двача" 😐

Це якийсь скрипт рептилоїдів з планети "ерзянін_мокшанін".
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16.07.2025 01:12 Відповісти
Ну то так ібудем називати: людоїдсько-рептілійною))))
На всяк випадок щоб не втратили сайт бо він часто змінює свої адреси.
Лишаєься одне і теж то це- 2ch (розділ "po").
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16.07.2025 01:38 Відповісти
Навіть іменну лопату Кулєбі не пришлють?
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16.07.2025 00:21 Відповісти
Тільки би по москві не били,бо Трамп цього не витримає...це ж не Київ!! А то може ще конкурси краси не дозволять проводити,коли імпічментом завершиться....
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16.07.2025 00:23 Відповісти
та яку? вже все "відкотив" як і очікувалось. залишились "17 петріотів". шось затяглось, мабуть Backup десь закотився під кроватю. знайдуть і зразу ж і їх відкотить "будєм подождать" ))
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16.07.2025 00:28 Відповісти
Як не срачка,то пердячка(((
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16.07.2025 00:50 Відповісти
Тарапіцца нє нада.
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16.07.2025 00:55 Відповісти
Судячи із їхнього "рішання " , то ніякої якщо навіть те що у Польщу завезли не віддають .
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16.07.2025 01:10 Відповісти
можливо у резервації черокі в Оклахомі, або навахо в Аризоні ще можно знайти майстрів, які володіють секретами виготовлення томагавків.
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16.07.2025 01:44 Відповісти
Аптечки і бінт точно дадуть.
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16.07.2025 02:04 Відповісти
 
 