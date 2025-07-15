США ще не вирішили, яку зброю отримає Україна, - Associated Press
За інформацією Associated Press, США все ще розглядають список озброєння, яке Україна хотіла б отримати від членів НАТО в межах угоди з Вашингтоном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Співрозмовники медіа зазначили, що запити України щодо озброєння залишаються приблизно такими ж, як і від початку російського повномасштабного вторгнення понад три роки тому.
Вони уточнили, що йдеться про засоби протиповітряної оборони Patriot та вдосконалені системи високоточного ураження, ракети великої дальності, відомі як ATACMS, і ракети "земля-повітря" малої й середньої дальності, відомі як NASAMS, а також різноманітні види артилерії.
Згідно з умовами дуже приблизної угоди, змальованої президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте 14 липня, члени НАТО нададуть Україні зброю на мільярди доларів, а потім закуплять заміну.
За словами одного зі співрозмовників, виробництво деяких великих боєприпасів, зокрема ракет для Patriot, може зайняти до п'яти років, у той час, як 155-мм артилерійські снаряди можуть бути зроблені в короткі терміни.
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це ж треба трампу так себе не поважати !
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пока чтопостійно
бо після використання ЯО проти України, своє ЯО створять передусім в Тихоокеанському регіоні: Півд. Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія.....
і хором пошлют Піднебесну куда подалі
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бо вона бездара, саботажник та зрадник в одному флаконі
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Це якийсь скрипт рептилоїдів з планети "ерзянін_мокшанін".
На всяк випадок щоб не втратили сайт бо він часто змінює свої адреси.
Лишаєься одне і теж то це- 2ch (розділ "po").