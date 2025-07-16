Франція не братиме участі в ініціативі щодо закупівель американської зброї для України, - Politico

Франція не приєднається до ініціативи США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

Видання зазначає, що Емманюель Макрон давно наполягає на тому, щоб європейці розбудовували власну оборонну промисловість.

"За словами двох французьких чиновників, обізнаних з цим питанням, Париж не приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї з цієї причини. Французький уряд також намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити бюджет і стримати свій дефіцит", - йдеться в матеріалі.

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

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