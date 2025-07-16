Франція не братиме участі в ініціативі щодо закупівель американської зброї для України, - Politico
Франція не приєднається до ініціативи США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.
Видання зазначає, що Емманюель Макрон давно наполягає на тому, щоб європейці розбудовували власну оборонну промисловість.
"За словами двох французьких чиновників, обізнаних з цим питанням, Париж не приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї з цієї причини. Французький уряд також намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити бюджет і стримати свій дефіцит", - йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.
Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.
Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.
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Ху- ну нє хо- хо, не бажаєш?
Зрозуміло, що зброя необхідна тут і зараз, але хто гарантує, що отримавши гроші Трамп не вигадає 101 причину як затримати відправку її в Україну.
3392+ мільярди єаро :
https://horloge-de-la-dette-publique.com/
Це самий дорогий варіант серед можливих, і самий безперспективний.
"Щитом" не виграють війни. А Трамп хоче просто продавати зброю. Всім. Просто бізнес.
А йще -- критичне небажання десь так десятків відсотків здорових лобів чоловічого стану пійти на ротацію тих , хто вже 3 роки тримає фронт ...
Так , трампон - лайно йще те ... Але я перелічив проблеми не з ним , а зовсім інші .
2. Хотят вливать в собственный ВПК, в котором, кстати большой процент государства.
так что вполне логичное и взвешенное решение, пусть поставляют скольпы, если амеры зажмут AGM, а немчуры таурусы....
Шо Де Голь воскрес ???
охочихозабочєних
У них свое оружие не хуже.
А это гораздо важнее, чем несколько французских Цезарей
Пэтриот и SAMP-T не сравнимые вещи.
А аналогов Хаймерс вообще нет.
И по поводу самолетов. Сравнивать просто наличие самолетов - это глупо.
Назначение Ф-16 и Миражей - совершенно разное. Погугли.
Это какое такое "разное"?? И Ф-16, и Мираж - многоцелевые платформы, которые могут нести разное вооружение - от ракет воздух-воздух до бомб. В любом случае - мы уже используем Миражи и чем больше у нас их будет - тем лучше.
За необхідного фінансування, Україна цілком здатна розробити відповідні аналоги будь-якої ракетної зброї.
Що заважає створити спільні підприємства з тими ж французами і залучити українських фахівців до стаюворення відповідної номенклатури озброєнь? В України виходили цілком конкурентоспроможні зразки, при тому, за набагато нижчими цінами. Нема лише одного - політичної волі в керівництва країни. Але що заважає європейцям проявити відповідні ініціативи?
Але лишається шанс, що це різні зусилля спрямовані на одну мету. Допоки одні покупають готове, інші розвивають своє.
Якщо б копати глибоко, то й Едісон теж не з США ... але ж не важливо країна походження , а важливі ті умови для розвитку ідей й їх втілення в реальний продукт , а "мрії" й фантазії .
Ось хто такий Сергій Брін або навіть Стів Джобс ? Чи є Брін московитом ? Чи був Джобс - сирійцєм ? Аж ніяк ні -- усі вони янки за освітою й ментальністтю . Й тільки в США вони змогли б досягти того, що досягли .
Бо трампи приходять й уходять , а Брін, Гейтс , Лінус Торвальдз та Пол Бєран й Ларі Робертс - їх будуть пом"ятати завжди !!!
Так само як Стіва Джобса , Стіва Возняка чи Тіма Бернерса-Ли , чи Марка Андріссена ...
Мова йшла і йде про закупівлю зброї блоком НАТО і із бюджета блока НАТО.
Так у блока НАТО окрім окремих бюджетів окремих країн є єще і спільний бюджет.
https://translate.google.com/?sl=auto&tl=fr&op=translate
Й в цьому уся проблема -- я згадав не лаваля , а саме петена , бо ця школота в першу світову стала героєм республіки .
А в 2-го світову -- воно навіть Париж відмовилося обороняти після поразки під Дюнкеркок … здали столицю без єдиного постріла .
Так й зара той же Макрон -- явно на де-Голя не тягне …