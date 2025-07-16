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Новини Допомога Україні від Франції Поставки зброї для України
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Франція не братиме участі в ініціативі щодо закупівель американської зброї для України, - Politico

Закупівля американської зброї для України Франція не доєднається

Франція не приєднається до ініціативи США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

Видання зазначає, що Емманюель Макрон давно наполягає на тому, щоб європейці розбудовували власну оборонну промисловість.

"За словами двох французьких чиновників, обізнаних з цим питанням, Париж не приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї з цієї причини. Французький уряд також намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити бюджет і стримати свій дефіцит", - йдеться в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія не купуватиме американську зброю для України за планом Трампа, - Фіала

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Також читайте: США ще не вирішили, яку зброю отримає Україна, - Associated Press

Автор: 

зброя (7628) Франція (3132) закупівлі (3492)


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Топ коментарі
+34
Вони хочуть розвивати власне виробництво, а не американське. Ця війна показала, що залежність від країни "за чудовим океаном" - смертельно небезпечна.
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16.07.2025 09:16 Відповісти
+23
Бо вони свою зброю дають - от до них у цьому плані особливо небагато питань...
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16.07.2025 09:12 Відповісти
+20
Французи патріоти, чи розумні люди? Розуміють,що краще з розумним загубити, ніж з рижим знайти?
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16.07.2025 09:06 Відповісти
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пораділи і хватить, можна розходитись
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16.07.2025 09:04 Відповісти
Чимось схожп на св'яткування чоловіком народження дитини: жінка ще у пологовому, друзі під боком, виставляє всім, кому може, радості - повні штани... За день-два дркжина вдома з дитиною, памперси-пелюшки-ванночки, крик цілодобовий, а тут ще і голова болить від тижневої пиятики...
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16.07.2025 09:15 Відповісти
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16.07.2025 10:56 Відповісти
Ну, якщо четвертий рік радіти і розходитись, замість того, щоб щось своє більш менш пристойне побудувати, то воно звісно конечно
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16.07.2025 10:02 Відповісти
Такі бойові французи і так швидко здулися?
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16.07.2025 09:06 Відповісти
Бо вони свою зброю дають - от до них у цьому плані особливо небагато питань...
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16.07.2025 09:12 Відповісти
Скидаються ж на Петріоти - в них є вони шоб нас Кинжали не вбивали?
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16.07.2025 09:16 Відповісти
Французи ж свій Samp/T давали
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16.07.2025 09:19 Відповісти
Він Кинжал бере?
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16.07.2025 09:21 Відповісти
Теоретично так,на практиці поки що не перевірили .
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16.07.2025 09:24 Відповісти
І німці поставляли Петріоти - потрібно ще - війна ж в розгарі - а в ці 50 днів путлєр піде на все
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16.07.2025 09:24 Відповісти
Валік, ти взагалі що хочеш?
Ху- ну нє хо- хо, не бажаєш?
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16.07.2025 13:14 Відповісти
Нігуя собі! - оці всі няшки Валіку?
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16.07.2025 13:22 Відповісти
Французи думають впершу чергу за себе, навіщо вкладати гроші і ставити себе в залежність від країни, лідер якої відверто дуркує та підіграє ворогу? Вчора про це саме заявила Чехія, і таких заяв ставатиме більше, бо навіть за два останні дні Трамп довів, що він не змінив свого ставлення до путіна.
Зрозуміло, що зброя необхідна тут і зараз, але хто гарантує, що отримавши гроші Трамп не вигадає 101 причину як затримати відправку її в Україну.
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16.07.2025 10:11 Відповісти
П.С. Стосовно "Петріотів" - Німеччина з Норвегією вже давно погодились оплатити 3 системи. А от стосовно 17 - про які торохтів Трамп, не зрозуміли навіть в Пентагоні, і попросили звертатись за роз'ясненнями до Білого дому.
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16.07.2025 10:18 Відповісти
Лічильник заборгованості Франції,
3392+ мільярди єаро :
https://horloge-de-la-dette-publique.com/
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16.07.2025 11:08 Відповісти
Вони хочуть розвивати власне виробництво, а не американське. Ця війна показала, що залежність від країни "за чудовим океаном" - смертельно небезпечна.
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16.07.2025 09:16 Відповісти
То хай клепають - а Петріоти потрібні ше на вчора
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16.07.2025 09:18 Відповісти
Якби було чим розвалити виробництво ракет, не знадобились би "Патріоти".
Це самий дорогий варіант серед можливих, і самий безперспективний.
"Щитом" не виграють війни. А Трамп хоче просто продавати зброю. Всім. Просто бізнес.
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16.07.2025 09:25 Відповісти
Коню ясно що Щит пробивається - зараз це єдиний вихід відбиватися
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16.07.2025 09:28 Відповісти
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16.07.2025 10:58 Відповісти
Зараз у Франції президентом француз, а не Саркозі...
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16.07.2025 10:58 Відповісти
"Cмертельно небеспечна" лише демагогія замість реальних дій . Штатівска зброя вже є (в тому числі й "Пєтріоти") ... А французи поки вироблять свої аналоги , то в Україні загине йще тисяч двісті мирних жителів й 100 тисяч героїв ...
А йще -- критичне небажання десь так десятків відсотків здорових лобів чоловічого стану пійти на ротацію тих , хто вже 3 роки тримає фронт ...
Так , трампон - лайно йще те ... Але я перелічив проблеми не з ним , а зовсім інші .
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16.07.2025 12:04 Відповісти
Ви текст взагалі прочитали? Французи не хочуть брати участь у закупівлі американської зброї, бо роблять СВОЮ, і дають її Україні. Безкоштовно. І ті гроші, які трумп бажає покласти до своєї кишені, французи будуть тратити на виготовлення СВОЄЇ зброї.
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16.07.2025 09:52 Відповісти
А до Українських " керовників" у вас питань немає,асфальтом не виходе кинжали збивати.Щоб від когось,щось вимагати треба спочатку у своїх питати,а то всі кругом щось нам винні,а свої тільки мородерити,брехати та кишені свої набивати здатні.
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16.07.2025 09:58 Відповісти
"Українських керівників" не існує. В "першій сотні" депутатів Зєлєнского лише 8 етнічних українців, а в Кабміні таких 15,5%. Всім керують "зєлєнскіє", "єрмакі" та "умєрови" - "нехай би їх побили метастази"...
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16.07.2025 10:30 Відповісти
Не рознось галіматьї по вухам. Україна, це, не ваша шовністична роісія. Всі громадяни україни, незалежно від етнічого походження, є українцями.
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16.07.2025 13:16 Відповісти
1. Они не входят в военный блок НАТО.
2. Хотят вливать в собственный ВПК, в котором, кстати большой процент государства.
так что вполне логичное и взвешенное решение, пусть поставляют скольпы, если амеры зажмут AGM, а немчуры таурусы....
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16.07.2025 10:52 Відповісти
С каких пор Франция невходит в военный блок НАТО ???
Шо Де Голь воскрес ???
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16.07.2025 11:05 Відповісти
да, извиняюсь, в 2009 вернулись, но сохранили независимость решений по отправке своих контингентов и ЯО.
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16.07.2025 11:14 Відповісти
Французи патріоти, чи розумні люди? Розуміють,що краще з розумним загубити, ніж з рижим знайти?
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16.07.2025 09:06 Відповісти
посипалась коаліція охочих озабочєних
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16.07.2025 09:06 Відповісти
Далі заголовків не читаєте? А жаль...
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16.07.2025 09:54 Відповісти
Правильно,давайте "цезарі" і "скальпи" !
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16.07.2025 09:07 Відповісти
Зараз ще Кір Старпер скаже, що Британія теж не буде. І лишиться надія тільки на Шольца
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16.07.2025 09:08 Відповісти
Німеччина Скандинавія Балтія - обіцяли допомагати
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16.07.2025 09:11 Відповісти
От весна і показала, хто де срав...
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16.07.2025 09:11 Відповісти
Коаліція охочих-задрочених-озабочених.
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16.07.2025 09:13 Відповісти
А хто ж тоді приєднається? Виглядає так, що ініціатива згорнеться не розгорнувшись...
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16.07.2025 09:14 Відповісти
Знову потрібно терміново іхати в євротур на потужні обійми і фоточки
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16.07.2025 09:15 Відповісти
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16.07.2025 09:17 Відповісти
Скільки зради вже розганяють. Французи свою зброю давати будуть (у них непогана оборонна промисловість) , я так зрозумів.
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16.07.2025 09:17 Відповісти
А з іншого боку можна говорити на публіку одне , а робити втіхаря -зовсім протилежне.
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16.07.2025 09:20 Відповісти
То з тобою щось не так , втурок . А як по твоєму має бути , навпаки чи що . ?
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16.07.2025 09:31 Відповісти
Все правильно. Зачем французам тратить свои деньги на поддержку ВПК Америки.
У них свое оружие не хуже.
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16.07.2025 09:24 Відповісти
У них нет ракет к Пэтриотам, Хаймарс и на самолеты F-16
А это гораздо важнее, чем несколько французских Цезарей
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16.07.2025 09:33 Відповісти
У них есть ракеты к SAMP-T, Миражи и много чего другого.
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16.07.2025 09:50 Відповісти
Ты еще напиши, что у них есть и автоматные патроны и гранаты.
Пэтриот и SAMP-T не сравнимые вещи.
А аналогов Хаймерс вообще нет.
И по поводу самолетов. Сравнивать просто наличие самолетов - это глупо.
Назначение Ф-16 и Миражей - совершенно разное. Погугли.
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16.07.2025 10:22 Відповісти
"Назначение Ф-16 и Миражей - совершенно разное"
Это какое такое "разное"?? И Ф-16, и Мираж - многоцелевые платформы, которые могут нести разное вооружение - от ракет воздух-воздух до бомб. В любом случае - мы уже используем Миражи и чем больше у нас их будет - тем лучше.
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16.07.2025 10:52 Відповісти
У Франції успішно випробували ракету до ЗРК SAMP/T NG, який https://www.unian.ua/weapons/samp-t-ng-u-franciji-viprobuvali-novitnyu-raketu-12782817.html здатний збивати "Кинджали". Перші вогневі випробування SAMP/T NG планують провести в жовтні 2025 року.
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16.07.2025 10:29 Відповісти
В Україні одна з найкращих ракетобудівних шкіл.
За необхідного фінансування, Україна цілком здатна розробити відповідні аналоги будь-якої ракетної зброї.
Що заважає створити спільні підприємства з тими ж французами і залучити українських фахівців до стаюворення відповідної номенклатури озброєнь? В України виходили цілком конкурентоспроможні зразки, при тому, за набагато нижчими цінами. Нема лише одного - політичної волі в керівництва країни. Але що заважає європейцям проявити відповідні ініціативи?
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16.07.2025 13:20 Відповісти
НІЧОГО ОСОБИСТОГО - ПРОСТО БІЗНЕС
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16.07.2025 09:28 Відповісти
Це звичайно круто, що французи бажають локалізації, але нам зброя треба тут і зараз. Макрон що, пропонує почекати поки вони роздупляться і років через десять почнуть будувати ппо типу Петріот?
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16.07.2025 09:31 Відповісти
Щоб не чекати спочатку Українських " менеджерів" роздупліть,розумнику.Вам це де, в Німетчині?
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16.07.2025 10:02 Відповісти
це хитрий план
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16.07.2025 10:06 Відповісти
Трампу і путіну вдалося таки розколоти Європу.
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16.07.2025 09:41 Відповісти
Можливо.
Але лишається шанс, що це різні зусилля спрямовані на одну мету. Допоки одні покупають готове, інші розвивають своє.
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16.07.2025 10:07 Відповісти
Саме так, пане Олексій!
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16.07.2025 12:18 Відповісти
Нічого їх не вдалося і навряд чи вдасться.А Макрон все правильно робить - мусить підтримувати свій ВПК.
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16.07.2025 10:08 Відповісти
Тампон просрав довіру. Європа вже не хоче закуповувати американську зброю і бути партнером сша. Нажаль для України це теж погано.
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16.07.2025 09:46 Відповісти
Жабоїди підняли лапки в гору.
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16.07.2025 09:46 Відповісти
Завдяки " жабоїдам" як ти їх називаєш,ти молороське бидло досі живий,навчись читати,а потім свої висери штампувати.
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16.07.2025 10:04 Відповісти
Воно сєрм*яжне кацапидло в кирзачах, тому й коменти такі.
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16.07.2025 11:24 Відповісти
Люди, благаю, ЧИТАЙТЕ ТЕКСТИ, А НЕ ВИКЛЮЧНО ЗАГОЛОВКИ!!! Неможливо ж бачити ці коменти! "Ааааа, ми всє умрьом!!!" А в тексті протилежне...
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16.07.2025 09:57 Відповісти
..
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16.07.2025 10:18 Відповісти
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16.07.2025 11:32 Відповісти
Соцмережі клонують тупих хайпожерів.Зразу і не розібратись-хто дурнуватіший,той що видумує чи той що тиражує-репостить.
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16.07.2025 12:46 Відповісти
розбудовувати власну зброю можна і після війни, а щоб перемогти зброя потрібна ще вчора
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16.07.2025 10:06 Відповісти
Недаремно, макрона дружина пи₴дить...
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16.07.2025 10:13 Відповісти
Стаття з заголовком якось "криво" написана.Мова йде про заупівлю в Штатах озброєння,яке не виробляється в Європі і потрібне терміново -з складів. Франція в принципі не проти,але гроші інвестуватиме у власне виробництво -розвиватиме темп.Ніхто не збирається "хирити" європейських виробників- маховик запущено.
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16.07.2025 10:17 Відповісти
Європейці спокійні і помірковані. Спершу прораховують варіанти і наслідки. Потім приймають рішення. "прозріння" стосовно ролі США в ********* світі наступить дуже швидко. Переважна більшість інженерних рішень та наукових розробок в США створена європейцями. Ще 20 років тому знайти і підготувати математика в США коштувало 600 000 доларів. Американці відмовились шукати таланти і готувати своїх, бо дешевше купити готових з бідніших країн запропонувавши їм (ой лишенько!) звичайну, середню зарплату пересічних американців. Тепер, після цинічного шантажу і приниження всієї планети де президенти всіх країн мають, як заявив Трамп, "вишиковуватись в чергу щоб поцілувати мою дупу" ситуація зміниться. Служити Америці стає ганебним. Першими США покинуть митці, потім науковці а далі чкурнуть бізнесмени... Бувально за 10 років Америка втратить всі свої переваги. Хіба що Трамп встигне "вдавиться вишенькою з святкового торту" прямо завтра...
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16.07.2025 10:48 Відповісти
Ви не розумієте про що пишете - назовіть хоч одну OS, що розробили хтось крім янки ? Одну мову программування , що вигадали хто , хто не з США ... Той же ж Труп Страуса (народ. у Данії)-- де б він був якщо б не працював би в «AT&T Bell Laboratories» -- той самій , де свого часу вигадали Сі Карніган й Ритчі .

Якщо б копати глибоко, то й Едісон теж не з США ... але ж не важливо країна походження , а важливі ті умови для розвитку ідей й їх втілення в реальний продукт , а "мрії" й фантазії .
Ось хто такий Сергій Брін або навіть Стів Джобс ? Чи є Брін московитом ? Чи був Джобс - сирійцєм ? Аж ніяк ні -- усі вони янки за освітою й ментальністтю . Й тільки в США вони змогли б досягти того, що досягли .
Бо трампи приходять й уходять , а Брін, Гейтс , Лінус Торвальдз та Пол Бєран й Ларі Робертс - їх будуть пом"ятати завжди !!!
Так само як Стіва Джобса , Стіва Возняка чи Тіма Бернерса-Ли , чи Марка Андріссена ...
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16.07.2025 13:13 Відповісти
всі вже відмовились, остається угорщина та словаччина
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16.07.2025 10:59 Відповісти
Так шо свої рафалі разом з леклерками будуть давати та нові крилаті ракети на базі MdcN!?
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16.07.2025 11:02 Відповісти
А ніхто і неказав шо зброю у США будуть купувати окремі країни.
Мова йшла і йде про закупівлю зброї блоком НАТО і із бюджета блока НАТО.
Так у блока НАТО окрім окремих бюджетів окремих країн є єще і спільний бюджет.
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16.07.2025 11:11 Відповісти
Франція вам віддала ВСЮ зброю яку виготовила в 2024-му році. Мало ?
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16.07.2025 11:20 Відповісти
Так она мало изготовила и мало передала получается, даже очень мало
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16.07.2025 11:44 Відповісти
Тут тільки тепер починають розганяти ВПК. Гроші шукають і тягнуть зі всюди де можна і не можна. Пенсії заморозили, два святкові вихідні ліквідують і т.д.. На воєнку б'юджет піднімуть в два рази до 27-го року. Закрутились як вужі на сковородці.
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16.07.2025 12:04 Відповісти
https://lcp.fr/actualites/budget-2026-orientations-budgetaires-mesures-d-economies-les-annonces-de-francois-bayrou
https://translate.google.com/?sl=auto&tl=fr&op=translate
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16.07.2025 12:20 Відповісти
Французи сильно образилися на штати за Австралію - їх грубо обломали з контрактом на французські атомні субмаріни, замість цього штати з брітами та австралійцями замутили проект AUKUS, який зараз під великим питанням через рудого геостратега. Дай боже, щоб французи на ці гроші постачали нам своє озброєння - нам не принципово. Так навіть краще - не всі яйця в одну корзину.
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16.07.2025 12:27 Відповісти
Франція -- така дивна країна , де на одного де-Голя доводиться рівно сотня петенів .
Й в цьому уся проблема -- я згадав не лаваля , а саме петена , бо ця школота в першу світову стала героєм республіки .
А в 2-го світову -- воно навіть Париж відмовилося обороняти після поразки під Дюнкеркок … здали столицю без єдиного постріла .
Так й зара той же Макрон -- явно на де-Голя не тягне …
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16.07.2025 12:50 Відповісти
Италия, Франция -кто следующий.А буба радуется.
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16.07.2025 13:08 Відповісти
И рыбку съесть и на велосипеде покататься.😁
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16.07.2025 13:16 Відповісти
 
 