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Новости Поставки оружия для Украины
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Оружие США для Украины: в Госдепе отказались раскрыть, какие страны согласились оплатить вооружение

Темми Брюс об оружии США для Украины

В Государственном департаменте США не стали называть, какие страны Североатлантического Альянса согласились оплатить американское оружие для Украины.

Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сказали, что этим будет заниматься НАТО, и, конечно, они будут иметь возможность потом перемещать оружие в другие страны. И я не буду обсуждать то, о чем мы могли или не могли договориться, или дипломатически обсудить", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

По словам Брюс, она "далека от возможности обсуждать то, о чем может говорить руководство НАТО".

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Ранее сообщалось, что Франция не присоединится к инициативе США по закупке американского оружия для Украины через НАТО. Также сообщалось, что Италия не намерена покупать у США вооружение для его передачи Украине, впрочем страна готова заниматься транспортировкой помощи в наше государство.

Читайте также: Чехия не будет покупать американское оружие для Украины по плану Трампа, - Фиала

Автор: 

Госдепартамент США (1862) НАТО (10212) оружие (10349)


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Топ комментарии
+3
Ото ×уйло здивований. Лишилося тільки Гегсету руки відрубати, щоб на автоматі у Telegram не вивалив всі розклади.
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17.07.2025 00:35 Ответить
+3
Меньше, московіти прутіна, знають, більше здихають!!
АРМІЯ! МОВА!! ВІРА!!!
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17.07.2025 00:47 Ответить
+2
арахамія сказав шо в нього а ні цента! все вклав в банани!
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17.07.2025 00:17 Ответить
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Ніякі? рудого тихесенько відправили в ліс...
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17.07.2025 00:11 Ответить
НАТО єдине, як ніколи, нє?
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17.07.2025 00:13 Ответить
арахамія сказав шо в нього а ні цента! все вклав в банани!
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17.07.2025 00:17 Ответить
Ото ×уйло здивований. Лишилося тільки Гегсету руки відрубати, щоб на автоматі у Telegram не вивалив всі розклади.
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17.07.2025 00:35 Ответить
Меньше, московіти прутіна, знають, більше здихають!!
АРМІЯ! МОВА!! ВІРА!!!
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17.07.2025 00:47 Ответить
После отказа европейцев покупать оружие для Украины, понятно что они хотели выехать на халяву на горбу США.
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17.07.2025 01:40 Ответить
***** тупорилий, лайно трапіське
Ось що Європа робить , гниль ти зірково-полосата
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
https://www.dw.com/uk/evropa-pereversila-ssa-za-obsagom-vijskovoi-dopomogi-ukraini-zvit/a-72934241
Шавці траміській харкаю у пику і відсилаю за кораблем
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17.07.2025 01:43 Ответить
А кто проверял их болтовню. Где эти 100500 миллиардов.
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17.07.2025 01:45 Ответить
Коли твоє кацапське ФША перестало надсилати зброю це одразу стало видно . гниль ти дірява
А от подібного щодо ЄС- ніхто не розповідав
Бо справжні союзники ,як допомагали так і допомагають
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17.07.2025 01:57 Ответить
А ведь они сами предлагали такой вариант. Когда дошло до дела, как обычно у европейцев все оказалось пи**ежом.
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17.07.2025 01:51 Ответить
Лайно зірково-полосате. Ті хто пропонували ті і будуть купляти
А ті хто мають ВПК власне звісно не покладатимуться на діряве ФША, на країну лайно та диктатуру пуделя кремля
Зрозумів, ******* трампіський
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17.07.2025 01:59 Ответить
По суті ви праві, але навіщо ображати прапор США, тобто всю країну. Більшість населення, незважаючи за кого вголосували на стороні України. І не треба забувати, що початку війни саме США врятували нас, скільки всього було надано.
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17.07.2025 09:10 Ответить
Тому коли лайно зірково полосате намагаєшся лити бруд на справжніх союзників України
Які навідміно від твоєї країни-гною - продовжують поставляти (не плутай з продавати ) то ось що кажуть про це експерти

Чому Франція, Італія, Чехія не братимуть участі в новій ініціативі Трампа-НАТО? ОК.
У мене зустрічне запитання.
У Франції та Італії свій потужний ВПК і вони безпосередньо постачають Україні складне та дороге озброєння. Навіщо Франції та Італії платити за американський Patriot, коли вони самі постачають Україні такі дорогі системи ППО-ПРО як SAMP-T?

Знов макнули, ФШАста пикою в лайно
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17.07.2025 02:02 Ответить
Таке враження що США вже не вважає себе членом НАТО...
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17.07.2025 08:29 Ответить
Не США, а трамп зі своєю шоблою і це навіть не вся республіканська партія.
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17.07.2025 09:12 Ответить
 
 