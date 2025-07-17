Оружие США для Украины: в Госдепе отказались раскрыть, какие страны согласились оплатить вооружение

В Государственном департаменте США не стали называть, какие страны Североатлантического Альянса согласились оплатить американское оружие для Украины.

Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сказали, что этим будет заниматься НАТО, и, конечно, они будут иметь возможность потом перемещать оружие в другие страны. И я не буду обсуждать то, о чем мы могли или не могли договориться, или дипломатически обсудить", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

По словам Брюс, она "далека от возможности обсуждать то, о чем может говорить руководство НАТО".

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Ранее сообщалось, что Франция не присоединится к инициативе США по закупке американского оружия для Украины через НАТО. Также сообщалось, что Италия не намерена покупать у США вооружение для его передачи Украине, впрочем страна готова заниматься транспортировкой помощи в наше государство.

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