Оружие США для Украины: в Госдепе отказались раскрыть, какие страны согласились оплатить вооружение
В Государственном департаменте США не стали называть, какие страны Североатлантического Альянса согласились оплатить американское оружие для Украины.
Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы сказали, что этим будет заниматься НАТО, и, конечно, они будут иметь возможность потом перемещать оружие в другие страны. И я не буду обсуждать то, о чем мы могли или не могли договориться, или дипломатически обсудить", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.
По словам Брюс, она "далека от возможности обсуждать то, о чем может говорить руководство НАТО".
Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.
В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.
Ранее сообщалось, что Франция не присоединится к инициативе США по закупке американского оружия для Украины через НАТО. Также сообщалось, что Италия не намерена покупать у США вооружение для его передачи Украине, впрочем страна готова заниматься транспортировкой помощи в наше государство.
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АРМІЯ! МОВА!! ВІРА!!!
Ось що Європа робить , гниль ти зірково-полосата
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
https://www.dw.com/uk/evropa-pereversila-ssa-za-obsagom-vijskovoi-dopomogi-ukraini-zvit/a-72934241
Шавці траміській харкаю у пику і відсилаю за кораблем
А от подібного щодо ЄС- ніхто не розповідав
Бо справжні союзники ,як допомагали так і допомагають
А ті хто мають ВПК власне звісно не покладатимуться на діряве ФША, на країну лайно та диктатуру пуделя кремля
Зрозумів, ******* трампіський
Які навідміно від твоєї країни-гною - продовжують поставляти (не плутай з продавати ) то ось що кажуть про це експерти
Чому Франція, Італія, Чехія не братимуть участі в новій ініціативі Трампа-НАТО? ОК.
У мене зустрічне запитання.
У Франції та Італії свій потужний ВПК і вони безпосередньо постачають Україні складне та дороге озброєння. Навіщо Франції та Італії платити за американський Patriot, коли вони самі постачають Україні такі дорогі системи ППО-ПРО як SAMP-T?
Знов макнули, ФШАста пикою в лайно