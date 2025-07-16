Италия не будет покупать у США оружие для Украины, - La Stampa
Италия не намерена покупать у США вооружение для его передачи Украине, но страна готова заниматься транспортировкой помощи в наше государство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Stampa.
Источники в итальянском правительстве отмечают, что не планируют покупать в Штатах вооружение, и передавать его Украине.
Одна из причин заключается в том, что итальянские системы вооружения, которые уже предоставлены Киеву, или могут быть предоставлены в будущем, базируются на других технологических конфигурациях и не будут совместимы с американской техникой.
Но более важный фактор - это отсутствие средств, которые Италия может выделить для финансовых операций такого типа. Как объясняют источники издания, единственные закупки оружия у Соединенных Штатов, которые Италия планирует, - это ранее анонсированная партия самолетов F-35, запланированная на следующее десятилетие.
По словам представителей итальянского правительства, пока единственный официальный запрос Альянса к европейским странам касается их готовности заниматься логистикой транспортировки оружия, предоставленного США, в Украину.
Этот кейс сейчас обсуждается Министерством обороны Италии. Пока непонятно, о каких именно обязательствах идет речь.
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І корисніше, і список буде набагато менший.
їхніх коштів цілком доста для нормального озброєння ЗСУ американською зброєю
аби рудий донні знов не передумав та не рефлексував пречудовими теревенями із ******
Це не про Зеленського!
Якби мова йшла про бітум з Білорусі чи якусь нерухомість за кордоном то так.
А так...
Записуєш відосик на тему: "Україна має, хоче, може, наростити власне виробництво: вказуєш будь що і готово.
Виборці задоволені і ні копійки на оборону не витрачено.
охочихобісравшихся союзниківкуколдів. Чехія, Франція, Італія...їх щодня більшає
нічого нового
Я тільки вибрали Трампона, пуйло сказав за яких умов він згоден на закінчення війни, як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Трамп усіляко старається змусити Україну погодитись на цей "мир".