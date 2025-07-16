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Италия не будет покупать у США оружие для Украины, - La Stampa

петріот

Италия не намерена покупать у США вооружение для его передачи Украине, но страна готова заниматься транспортировкой помощи в наше государство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Stampa.

Источники в итальянском правительстве отмечают, что не планируют покупать в Штатах вооружение, и передавать его Украине.

Одна из причин заключается в том, что итальянские системы вооружения, которые уже предоставлены Киеву, или могут быть предоставлены в будущем, базируются на других технологических конфигурациях и не будут совместимы с американской техникой.

Но более важный фактор - это отсутствие средств, которые Италия может выделить для финансовых операций такого типа. Как объясняют источники издания, единственные закупки оружия у Соединенных Штатов, которые Италия планирует, - это ранее анонсированная партия самолетов F-35, запланированная на следующее десятилетие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция не будет участвовать в инициативе по закупкам американского оружия для Украины, - Politico

По словам представителей итальянского правительства, пока единственный официальный запрос Альянса к европейским странам касается их готовности заниматься логистикой транспортировки оружия, предоставленного США, в Украину.

Этот кейс сейчас обсуждается Министерством обороны Италии. Пока непонятно, о каких именно обязательствах идет речь.

Автор: 

Италия (1668) оружие (10346) помощь (7993) США (27514)


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Топ комментарии
+4
Одним словом Європа послала Тампона нах. з його американською зброєю і відносинами. Що називається, просрав довіру. буде ще Тампон бігати і благати щоб вернули все взад
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16.07.2025 12:09 Ответить
+4
Пішло змагання серед європейців, хто не буде купувати зброю у США для України. А сама Україна збирається купувати зброю для ЗСУ чи тільки будувати дороги і перестелювати бруківку?
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16.07.2025 12:11 Ответить
+4
вчергове "завалили" Україну зброєю
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16.07.2025 12:11 Ответить
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Одним словом Європа послала Тампона нах. з його американською зброєю і відносинами. Що називається, просрав довіру. буде ще Тампон бігати і благати щоб вернули все взад
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16.07.2025 12:09 Ответить
Та це вони насправді Україну послали! Їм все більше пох на нас...
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16.07.2025 12:15 Ответить
Це вони Україну послали. На словах всі герої.
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16.07.2025 12:28 Ответить
Краще напишіть, хто згодився.
І корисніше, і список буде набагато менший.
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16.07.2025 12:10 Ответить
Норвегія, Німеччина, Данія, Нідерланди - найбільші інвестори
їхніх коштів цілком доста для нормального озброєння ЗСУ американською зброєю
аби рудий донні знов не передумав та не рефлексував пречудовими теревенями із ******
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16.07.2025 12:14 Ответить
Пішло змагання серед європейців, хто не буде купувати зброю у США для України. А сама Україна збирається купувати зброю для ЗСУ чи тільки будувати дороги і перестелювати бруківку?
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16.07.2025 12:11 Ответить
Купувати?
Це не про Зеленського!
Якби мова йшла про бітум з Білорусі чи якусь нерухомість за кордоном то так.

А так...
Записуєш відосик на тему: "Україна має, хоче, може, наростити власне виробництво: вказуєш будь що і готово.

Виборці задоволені і ні копійки на оборону не витрачено.
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16.07.2025 12:22 Ответить
Не тільки бруківку. В марганці, наприклад, КП "Комунальник" Марганецької міської ради" оголосило про проведення https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-07-09-008745-a?oldVersion=true тендеру на закупівлю прибиральної машини за 10,6 мільйонів. Так так, це той Марганец, котрий кацапи луплять щодня всім від фпв-дронів до реактивної арти... щодня.
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16.07.2025 12:26 Ответить
Коаліція охочих обісравшихся союзників куколдів. Чехія, Франція, Італія...їх щодня більшає
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16.07.2025 12:11 Ответить
Знову обsираємо партнерів, які дали набагато більше зброї ЗСУ і грошей Україні чим уряд Зе і сам Зе за 6 років?
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16.07.2025 12:14 Ответить
вчергове "завалили" Україну зброєю
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16.07.2025 12:11 Ответить
Дружно водили хороводи та обіцяли скільки скільки буде потрібно. А як дійшло до діла то в кущі...
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16.07.2025 12:11 Ответить
Італія традиційно не має довіри до США, при цьому Трамп ідіот і почав тарифну війну з Європою, маємо з цим рахуватися.
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16.07.2025 12:13 Ответить
Спригують?
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16.07.2025 12:16 Ответить
італійці відразу ж позиціонувалися від цього
нічого нового
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16.07.2025 12:25 Ответить
Трамп пропонує купувати европейцям зброю і вводить мито 30% - "п" партнерство.
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16.07.2025 12:17 Ответить
Зеленському потрібно трусити олігархів та всіх депутатів всіх скликань, бо в народу вже нічого не має від слова зовсім.
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16.07.2025 12:18 Ответить
Молодці! Баригу, який заробляє долари на крові нещасних українських жертв треба провчити.
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16.07.2025 12:20 Ответить
Колись італійців називали макаронниками і вони всима силами допомогали гітлірівській Ниметччині, то може вони знов того, ну, на бік новой коричневий чуми забажали? Час покаже.
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16.07.2025 12:21 Ответить
От падлюки, не хочуть фінансувати мегакрадіїв
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16.07.2025 12:33 Ответить
Весь світ каже що війна це погано і очікує її завершення... правда ось з таким результатом... який в принципі влаштує весь світ окрім України....
Я тільки вибрали Трампона, пуйло сказав за яких умов він згоден на закінчення війни, як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Трамп усіляко старається змусити Україну погодитись на цей "мир".
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16.07.2025 12:31 Ответить
 
 