Італія не купуватиме у США зброю для України, - La Stampa
Італія не має наміру купувати у США озброєння для його передачі Україні, втім країна готова займатися транспортуванням допомоги до нашої держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampa.
Джерела в італійському уряді зазначають, що не планують купувати у Штатах озброєння, та передавати його Україні.
Одна з причин полягає у тому, що італійські системи озброєння, які вже надані Києву або можуть бути надані у майбутньому, базуються на інших технологічних конфігураціях та не будуть сумісними з американською технікою.
Але більш важливий чинник - це відсутність коштів, які Італія може виділити для фінансових операцій такого типу. Як пояснюють джерела видання, єдині закупівлі зброї у Сполучених Штатів, які Італія планує, – це раніше анонсована партія літаків F-35, запланована на наступне десятиліття.
За словами представників італійського уряду, наразі єдиний офіційний запит Альянсу до європейських країн стосується їхньої готовності займатися логістикою транспортування зброї, наданої США, до України.
Цей кейс зараз обговорюється Міністерством оборони Італії. Поки незрозуміло, про які саме зобов'язання йдеться.
Будь ласка, зачекайте...
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Схоже що трамп продає троянського коня втридорога.
І корисніше, і список буде набагато менший.
їхніх коштів цілком доста для нормального озброєння ЗСУ американською зброєю
аби рудий донні знов не передумав та не рефлексував пречудовими теревенями із ******
Для нормального обзброєння не достатньо. Бо випадають з фінансування самі США, які ранійше брали на себе фінансування майже половини допомоги і цього все одно не було достатньо для повноцінного озброєння.
Це не про Зеленського!
Якби мова йшла про бітум з Білорусі чи якусь нерухомість за кордоном то так.
А так...
Записуєш відосик на тему: "Україна має, хоче, може, наростити власне виробництво: вказуєш будь що і готово.
Виборці задоволені і ні копійки на оборону не витрачено.
Та навіть СРСР у 2гу світову Штати допомогали всім, що потрібно було.
охочихобісравшихся союзниківкуколдів. Чехія, Франція, Італія...їх щодня більшає
Читайте уважно, у нас багато зброї наданої нам різними країнами, вона несумісна з американськими зразками ***********, тобто, ці країни будуть змушені, окрім купівлі зброї в США, поставляти все необхідне для власних видів зброї.....це подвійна нагрузка, але в плюсі хоче бути лише трампон.
нічого нового
Я тільки вибрали Трампона, пуйло сказав за яких умов він згоден на закінчення війни, як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Трамп усіляко старається змусити Україну погодитись на цей "мир".
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=dette+de+italie
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/quels-sont-les-pays-les-plus-endettes-de-l-union-europeenne/
Не долго фраер танцевал.