Італія не купуватиме у США зброю для України, - La Stampa

Італія не має наміру купувати у США озброєння для його передачі Україні, втім країна готова займатися транспортуванням допомоги до нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampa.

Джерела в італійському уряді зазначають, що не планують купувати у Штатах озброєння, та передавати його Україні.

Одна з причин полягає у тому, що італійські системи озброєння, які вже надані Києву або можуть бути надані у майбутньому, базуються на інших технологічних конфігураціях та не будуть сумісними з американською технікою.

Але більш важливий чинник - це відсутність коштів, які Італія може виділити для фінансових операцій такого типу. Як пояснюють джерела видання, єдині закупівлі зброї у Сполучених Штатів, які Італія планує, – це раніше анонсована партія літаків F-35, запланована на наступне десятиліття.

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За словами представників італійського уряду, наразі єдиний офіційний запит Альянсу до європейських країн стосується їхньої готовності займатися логістикою транспортування зброї, наданої США, до України.

Цей кейс зараз обговорюється Міністерством оборони Італії. Поки незрозуміло, про які саме зобов'язання йдеться.