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Італія не купуватиме у США зброю для України, - La Stampa

петріот

Італія не має наміру купувати у США озброєння для його передачі Україні, втім країна готова займатися транспортуванням допомоги до нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampa.

Джерела в італійському уряді зазначають, що не планують купувати у Штатах озброєння, та передавати його Україні.

Одна з причин полягає у тому, що італійські системи озброєння, які вже надані Києву або можуть бути надані у майбутньому, базуються на інших технологічних конфігураціях та не будуть сумісними з американською технікою.

Але більш важливий чинник - це відсутність коштів, які Італія може виділити для фінансових операцій такого типу. Як пояснюють джерела видання, єдині закупівлі зброї у Сполучених Штатів, які Італія планує, – це раніше анонсована партія літаків F-35, запланована на наступне десятиліття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція не братиме участі в ініціативі щодо закупівель американської зброї для України, - Politico

За словами представників італійського уряду, наразі єдиний офіційний запит Альянсу до європейських країн стосується їхньої готовності займатися логістикою транспортування зброї, наданої США, до України.

Цей кейс зараз обговорюється Міністерством оборони Італії. Поки незрозуміло, про які саме зобов'язання йдеться.

Автор: 

Італія (1602) зброя (7628) допомога (8585) США (23815)


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Топ коментарі
+10
Пішло змагання серед європейців, хто не буде купувати зброю у США для України. А сама Україна збирається купувати зброю для ЗСУ чи тільки будувати дороги і перестелювати бруківку?
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16.07.2025 12:11 Відповісти
+10
Та це вони насправді Україну послали! Їм все більше пох на нас...
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16.07.2025 12:15 Відповісти
+9
Знову обsираємо партнерів, які дали набагато більше зброї ЗСУ і грошей Україні чим уряд Зе і сам Зе за 6 років?
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16.07.2025 12:14 Відповісти
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Одним словом Європа послала Тампона нах. з його американською зброєю і відносинами. Що називається, просрав довіру. буде ще Тампон бігати і благати щоб вернули все взад
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16.07.2025 12:09 Відповісти
Та це вони насправді Україну послали! Їм все більше пох на нас...
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16.07.2025 12:15 Відповісти
Хто вірить у щирість трампа?
Схоже що трамп продає троянського коня втридорога.
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16.07.2025 13:27 Відповісти
Це вони Україну послали. На словах всі герої.
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16.07.2025 12:28 Відповісти
Краще напишіть, хто згодився.
І корисніше, і список буде набагато менший.
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16.07.2025 12:10 Відповісти
Норвегія, Німеччина, Данія, Нідерланди - найбільші інвестори
їхніх коштів цілком доста для нормального озброєння ЗСУ американською зброєю
аби рудий донні знов не передумав та не рефлексував пречудовими теревенями із ******
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16.07.2025 12:14 Відповісти
"їхніх коштів цілком доста для нормального озброєння ЗСУ американською зброєю"

Для нормального обзброєння не достатньо. Бо випадають з фінансування самі США, які ранійше брали на себе фінансування майже половини допомоги і цього все одно не було достатньо для повноцінного озброєння.
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16.07.2025 12:54 Відповісти
Пішло змагання серед європейців, хто не буде купувати зброю у США для України. А сама Україна збирається купувати зброю для ЗСУ чи тільки будувати дороги і перестелювати бруківку?
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16.07.2025 12:11 Відповісти
Купувати?
Це не про Зеленського!
Якби мова йшла про бітум з Білорусі чи якусь нерухомість за кордоном то так.

А так...
Записуєш відосик на тему: "Україна має, хоче, може, наростити власне виробництво: вказуєш будь що і готово.

Виборці задоволені і ні копійки на оборону не витрачено.
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16.07.2025 12:22 Відповісти
Не тільки бруківку. В марганці, наприклад, КП "Комунальник" Марганецької міської ради" оголосило про проведення https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-07-09-008745-a?oldVersion=true тендеру на закупівлю прибиральної машини за 10,6 мільйонів. Так так, це той Марганец, котрий кацапи луплять щодня всім від фпв-дронів до реактивної арти... щодня.
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16.07.2025 12:26 Відповісти
А сама Україна купує що може. Чи ти думаєш, що сама Україна здатна економічно бодатися проти РФ?
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16.07.2025 12:55 Відповісти
якщо не тирити гроші - то пободатися зможе.
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16.07.2025 13:07 Відповісти
Не зможе! У яких фантазіях ви живете взагалі? ВВП РФ у 21 раз більший за ВВП України! 21 раз! Це абсолютно неможливо, бодатися з ними економічно 1 на 1! Тим більше, що американська зброя просто набагато дорожча за ту ж корейську - 1 американський снаряд 155 мм коштує більше ніж 10 північнокорейських 152мм.
Та навіть СРСР у 2гу світову Штати допомогали всім, що потрібно було.
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16.07.2025 13:17 Відповісти
Коаліція охочих обісравшихся союзників куколдів. Чехія, Франція, Італія...їх щодня більшає
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16.07.2025 12:11 Відповісти
Знову обsираємо партнерів, які дали набагато більше зброї ЗСУ і грошей Україні чим уряд Зе і сам Зе за 6 років?
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16.07.2025 12:14 Відповісти
Можливо, це тому, що нещодавно слуги там собі відпочинок влаштували.
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16.07.2025 12:40 Відповісти
Чехія і Франція є великими виробниками зброї -закономірно хочуть інвестувати у власне виробництво.Не здивуюсь,якщо ще й Швеція подібне заявить.Вони ж не від допомоги Україні відмовляються.
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16.07.2025 13:06 Відповісти
вчергове "завалили" Україну зброєю
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16.07.2025 12:11 Відповісти
Дружно водили хороводи та обіцяли скільки скільки буде потрібно. А як дійшло до діла то в кущі...
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16.07.2025 12:11 Відповісти
Хто вам таке сказав ?
Читайте уважно, у нас багато зброї наданої нам різними країнами, вона несумісна з американськими зразками ***********, тобто, ці країни будуть змушені, окрім купівлі зброї в США, поставляти все необхідне для власних видів зброї.....це подвійна нагрузка, але в плюсі хоче бути лише трампон.
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16.07.2025 13:10 Відповісти
А якже стандарти НАТО??
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16.07.2025 13:12 Відповісти
Італія традиційно не має довіри до США, при цьому Трамп ідіот і почав тарифну війну з Європою, маємо з цим рахуватися.
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16.07.2025 12:13 Відповісти
Спригують?
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16.07.2025 12:16 Відповісти
італійці відразу ж позиціонувалися від цього
нічого нового
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16.07.2025 12:25 Відповісти
Трамп пропонує купувати европейцям зброю і вводить мито 30% - "п" партнерство.
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16.07.2025 12:17 Відповісти
Зеленському потрібно трусити олігархів та всіх депутатів всіх скликань, бо в народу вже нічого не має від слова зовсім.
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16.07.2025 12:18 Відповісти
Який ви смішний.....
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16.07.2025 13:11 Відповісти
Молодці! Баригу, який заробляє долари на крові нещасних українських жертв треба провчити.
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16.07.2025 12:20 Відповісти
Колись італійців називали макаронниками і вони всима силами допомогали гітлірівській Ниметччині, то може вони знов того, ну, на бік новой коричневий чуми забажали? Час покаже.
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16.07.2025 12:21 Відповісти
От падлюки, не хочуть фінансувати мегакрадіїв
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16.07.2025 12:33 Відповісти
Шо, боляче? Італія дуже гарно фінансувала твою Парашу, а зараз вже якось не так, да?
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16.07.2025 12:36 Відповісти
Весь світ каже що війна це погано і очікує її завершення... правда ось з таким результатом... який в принципі влаштує весь світ окрім України....
Я тільки вибрали Трампона, пуйло сказав за яких умов він згоден на закінчення війни, як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Трамп усіляко старається змусити Україну погодитись на цей "мир".
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16.07.2025 12:31 Відповісти
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16.07.2025 12:37 Відповісти
Ну, не соромсь себе впізнати.
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16.07.2025 12:54 Відповісти
Італія в боргах, єврів нема на патріоти. На другому місці після Греції.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=dette+de+italie
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16.07.2025 12:45 Відповісти
Заборгованість країн Європи в 2024 р.
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/quels-sont-les-pays-les-plus-endettes-de-l-union-europeenne/
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16.07.2025 12:47 Відповісти
Как говорлили всегда итальянцы что лучше сто раз быть трусом чем раз убитым.
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16.07.2025 13:08 Відповісти
Не долго музьіка іграла.
Не долго фраер танцевал.
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16.07.2025 13:11 Відповісти
тоді для себе знайдуть
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16.07.2025 13:22 Відповісти
 
 