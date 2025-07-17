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Новини Поставки зброї для України
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Зброя США для України: у Держдепі відмовилися розкрити, які країни погодились оплатити озброєння

Теммі Брюс про зброю США для України

У Державному департаменті США не стали називати, які країни Північноатлантичного Альянсу погодилися оплатити американську зброю для України. 

Про це під час брифінгу сказала речниця Держдепу США Теммі Брюс, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити",- сказала речниця зовнішньополітичного відомства.

За словами Брюс, вона  "далека від змоги обговорювати те, про що може говорити керівництво НАТО".

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Раніше повідомлялося, що Франція не приєднається до ініціативи США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО. Також повідомлялося, що Італія не має наміру купувати у США озброєння для його передачі Україні, втім країна готова займатися транспортуванням допомоги до нашої держави.

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Автор: 

Держдепартамент США (1660) НАТО (6674) зброя (7628)


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Ніякі? рудого тихесенько відправили в ліс...
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17.07.2025 00:11 Відповісти
НАТО єдине, як ніколи, нє?
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17.07.2025 00:13 Відповісти
арахамія сказав шо в нього а ні цента! все вклав в банани!
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17.07.2025 00:17 Відповісти
Ото ×уйло здивований. Лишилося тільки Гегсету руки відрубати, щоб на автоматі у Telegram не вивалив всі розклади.
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17.07.2025 00:35 Відповісти
Меньше, московіти прутіна, знають, більше здихають!!
АРМІЯ! МОВА!! ВІРА!!!
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17.07.2025 00:47 Відповісти
 
 