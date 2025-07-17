Зброя США для України: у Держдепі відмовилися розкрити, які країни погодились оплатити озброєння

У Державному департаменті США не стали називати, які країни Північноатлантичного Альянсу погодилися оплатити американську зброю для України.

Про це під час брифінгу сказала речниця Держдепу США Теммі Брюс, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити",- сказала речниця зовнішньополітичного відомства.

За словами Брюс, вона "далека від змоги обговорювати те, про що може говорити керівництво НАТО".

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Раніше повідомлялося, що Франція не приєднається до ініціативи США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО. Також повідомлялося, що Італія не має наміру купувати у США озброєння для його передачі Україні, втім країна готова займатися транспортуванням допомоги до нашої держави.

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