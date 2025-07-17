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Новости помощь Украине от США поставки оружия
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Украина и США обсуждают "мегасделку" о торговле оружием, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают "мегасделку", по которой Штаты будут покупать проверенные в бою украинские дроны в обмен на согласие Киева приобрести партию американского оружия.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию NYP, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что имел с Трампом разговор о соглашении, которое предусматривает взаимную поддержку в сфере авиационных технологий.

В частности, Украина предлагает "поделиться всем, что он узнал о современной войне".

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Как пишет NYP, возможное соглашение между США и Украиной может существенно изменить ситуацию для американской армии и системы нацбезопасности.

Эксперты предупреждают, что США серьезно отстают в сфере беспилотников от России и Китая, а американские военные недостаточно подготовлены к использованию таких технологий или защиты от них.

"Американский народ нуждается в этой технологии, и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрыш для обеих сторон, как говорится", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина готова делиться опытом не только с США, но и со странами Европы, уже ведутся переговоры с Данией, Норвегией и Германией.

Также читайте: Трамп имеет силу поставить Путина на колени. Он должен это почувствовать, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21252) оружие (10349) США (27521) Трамп Дональд (6003)


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Топ комментарии
+9
Вже мега в де ж "потужно"?
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17.07.2025 17:57 Ответить
+7
Опять "мега супер-пупер потужный" договор. Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают предыдущие договора и потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно.
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17.07.2025 18:06 Ответить
+5
Почало доходити ? Що всіх годують обіцянками, за якими нуль
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17.07.2025 18:00 Ответить
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Зірку Смерті купують , інфа 100%
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17.07.2025 17:53 Ответить
Мега соглашение звучит как-то через чур пафосно, не надо громких слов, лучше громкие дела.
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17.07.2025 17:56 Ответить
Почало доходити ? Що всіх годують обіцянками, за якими нуль
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17.07.2025 18:00 Ответить
Всё гораздо проще дело в том, что говорить правду легко и приятно ,правда не всем это можно понять.
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17.07.2025 18:05 Ответить
МАГА оборудка.
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17.07.2025 18:13 Ответить
Вже мега в де ж "потужно"?
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17.07.2025 17:57 Ответить
Вже поділилася копалинами і Трамп не вимагає виборів, тож сподіваємося, що за наші знання ми отримаємо зброю, а не префернції для певних особ.
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17.07.2025 17:59 Ответить
Скоріше дулю з маком ми отримаємо від цих двох клоунів...😡
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17.07.2025 19:00 Ответить
найвеличніший, найдосвідченіший, мегаугодник = психічнохворий.
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17.07.2025 18:04 Ответить
у хлопчика менше мега,
мільярдів і гігават нічого не буває - він іншими категоріями не рахує.
дай Боже щоби угода склалася...
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17.07.2025 18:04 Ответить
Опять "мега супер-пупер потужный" договор. Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают предыдущие договора и потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно.
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17.07.2025 18:06 Ответить
Чомусь всі забоваютб, що всі мегапотужні договори з незламними гарантіями починаються фразою: " Якщо московія знову нападе на Україну в майбутньому", ну а далі, як годиться: "всі, як один, миттєво, груддю..." та інше "***, ***, ***..."
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17.07.2025 18:17 Ответить
Свириденко похоже быстро подсчитала, сколько тысяч дронов надо будет поставить за одну только батарею "Пэтриот". Это не видос записать, там пересчитывать и тщательно, будут. Но все збс.
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17.07.2025 18:08 Ответить
за якою Штати купуватимуть перевірені в бою українські дрони ((( ЇХ УКРАЇНІ ВЖЕ НЕ ПОТРІБНО.ЗГІДНО ЗЕЛЕНОГО ЗРАДНИКА )в обмін на згоду Києва придбати партію американської зброї. (ЯКА МОЖЕ БКТИ ТЕЖ НЕ ПОТРІБНА )
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17.07.2025 18:09 Ответить
В обмін на згоду Києва придбати партію американської зброї... НА ЗГОДУ..., Клоун
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17.07.2025 18:11 Ответить
"Мегаугода"-нове слово,нова іграшка на декілька тижднів.І як завжди за декіька тижднів про неї забудуть
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17.07.2025 18:14 Ответить
>Як пише NYP, можлива угода між США та Україною може суттєво змінити ситуацію для американської армії та системи нацбезпеки.

А як щодо зміни ситуації для української армії? А, та це вже зараз нікого не хвилює, зараз головне - використати війну з найбільшою користю для себе.
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17.07.2025 18:18 Ответить
Так мега угода по поставкам оружия уже была.
Договор по "копалинам".
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17.07.2025 18:50 Ответить
Хтось ще вірить в казочки хрипатої нікчеми?😡
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17.07.2025 19:07 Ответить
А потужний мегахер за ресурси та 17 Патріотів?
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17.07.2025 19:28 Ответить
Зелена мерзота!
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17.07.2025 19:31 Ответить
Зеленський призначив Стефанішину своєю уповноваженою і пропонує її послинею в США
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17.07.2025 19:44 Ответить
 
 