Украина и США обсуждают "мегасделку" о торговле оружием, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают "мегасделку", по которой Штаты будут покупать проверенные в бою украинские дроны в обмен на согласие Киева приобрести партию американского оружия.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию NYP, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что имел с Трампом разговор о соглашении, которое предусматривает взаимную поддержку в сфере авиационных технологий.

В частности, Украина предлагает "поделиться всем, что он узнал о современной войне".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о сходстве с Трампом: "Мы - выбор нашего народа"

Как пишет NYP, возможное соглашение между США и Украиной может существенно изменить ситуацию для американской армии и системы нацбезопасности.

Эксперты предупреждают, что США серьезно отстают в сфере беспилотников от России и Китая, а американские военные недостаточно подготовлены к использованию таких технологий или защиты от них.

"Американский народ нуждается в этой технологии, и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрыш для обеих сторон, как говорится", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина готова делиться опытом не только с США, но и со странами Европы, уже ведутся переговоры с Данией, Норвегией и Германией.

Также читайте: Трамп имеет силу поставить Путина на колени. Он должен это почувствовать, - Зеленский