Украина и США обсуждают "мегасделку" о торговле оружием, - Зеленский
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают "мегасделку", по которой Штаты будут покупать проверенные в бою украинские дроны в обмен на согласие Киева приобрести партию американского оружия.
Об этом глава государства заявил в интервью изданию NYP, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский рассказал, что имел с Трампом разговор о соглашении, которое предусматривает взаимную поддержку в сфере авиационных технологий.
В частности, Украина предлагает "поделиться всем, что он узнал о современной войне".
Как пишет NYP, возможное соглашение между США и Украиной может существенно изменить ситуацию для американской армии и системы нацбезопасности.
Эксперты предупреждают, что США серьезно отстают в сфере беспилотников от России и Китая, а американские военные недостаточно подготовлены к использованию таких технологий или защиты от них.
"Американский народ нуждается в этой технологии, и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрыш для обеих сторон, как говорится", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что Украина готова делиться опытом не только с США, но и со странами Европы, уже ведутся переговоры с Данией, Норвегией и Германией.
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мільярдів і гігават нічого не буває - він іншими категоріями не рахує.
дай Боже щоби угода склалася...
А як щодо зміни ситуації для української армії? А, та це вже зараз нікого не хвилює, зараз головне - використати війну з найбільшою користю для себе.
Договор по "копалинам".