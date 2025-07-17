Україна та США обговорюють "мегаугоду" про торгівлю зброєю, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорюють "мегаугоду", за якою Штати купуватимуть перевірені в бою українські дрони в обмін на згоду Києва придбати партію американської зброї.

Про це голова держави заявив у інтерв’ю виданню NYP, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що мав із Трампом розмову щодо угоди, яка передбачає взаємну підтримку у сфері авіаційних технологій.

Зокрема, Україна пропонує "поділитися всім, що він дізнався про сучасну війну".

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Як пише NYP, можлива угода між США та Україною може суттєво змінити ситуацію для американської армії та системи нацбезпеки.

Експерти попереджають, що США серйозно відстають у сфері безпілотників від Росії та Китаю, а американські військові недостатньо підготовлені до використання таких технологій чи захисту від них.

"Американський народ потребує цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, виграш для обох сторін, як то кажуть", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна готова ділитися досвідом не лише зі США, а й з країнами Європи, уже тривають переговори із Данією, Норвегією та Німеччиною.

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