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Новини допомога Україні від США поставки зброї
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Україна та США обговорюють "мегаугоду" про торгівлю зброєю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорюють "мегаугоду", за якою Штати купуватимуть перевірені в бою українські дрони в обмін на згоду Києва придбати партію американської зброї.

Про це голова держави заявив у інтерв’ю виданню NYP, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що мав із Трампом розмову щодо угоди, яка передбачає взаємну підтримку у сфері авіаційних технологій.

Зокрема, Україна пропонує "поділитися всім, що він дізнався про сучасну війну".

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Як пише NYP, можлива угода між США та Україною може суттєво змінити ситуацію для американської армії та системи нацбезпеки.

Експерти попереджають, що США серйозно відстають у сфері безпілотників від Росії та Китаю, а американські військові недостатньо підготовлені до використання таких технологій чи захисту від них.

"Американський народ потребує цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, виграш для обох сторін, як то кажуть", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна готова ділитися досвідом не лише зі США, а й з країнами Європи, уже тривають переговори із Данією, Норвегією та Німеччиною.

Також читайте: Трамп має силу поставити Путіна на коліна. Він повинен це відчути, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24763) зброя (7633) США (23826) Трамп Дональд (6484)


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Топ коментарі
+3
Вже мега в де ж "потужно"?
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17.07.2025 17:57 Відповісти
+2
Опять "мега супер-пупер потужный" договор. Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают предыдущие договора и потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно.
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17.07.2025 18:06 Відповісти
+1
Мега соглашение звучит как-то через чур пафосно, не надо громких слов, лучше громкие дела.
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17.07.2025 17:56 Відповісти
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17.07.2025 17:53 Відповісти
Мега соглашение звучит как-то через чур пафосно, не надо громких слов, лучше громкие дела.
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17.07.2025 17:56 Відповісти
Почало доходити ? Що всіх годують обіцянками, за якими нуль
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17.07.2025 18:00 Відповісти
Всё гораздо проще дело в том, что говорить правду легко и приятно ,правда не всем это можно понять.
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17.07.2025 18:05 Відповісти
МАГА оборудка.
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17.07.2025 18:13 Відповісти
Вже мега в де ж "потужно"?
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17.07.2025 17:57 Відповісти
Вже поділилася копалинами і Трамп не вимагає виборів, тож сподіваємося, що за наші знання ми отримаємо зброю, а не префернції для певних особ.
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17.07.2025 17:59 Відповісти
найвеличніший, найдосвідченіший, мегаугодник = психічнохворий.
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17.07.2025 18:04 Відповісти
у хлопчика менше мега,
мільярдів і гігават нічого не буває - він іншими категоріями не рахує.
дай Боже щоби угода склалася...
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17.07.2025 18:04 Відповісти
Опять "мега супер-пупер потужный" договор. Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают предыдущие договора и потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно.
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17.07.2025 18:06 Відповісти
Чомусь всі забоваютб, що всі мегапотужні договори з незламними гарантіями починаються фразою: " Якщо московія знову нападе на Україну в майбутньому", ну а далі, як годиться: "всі, як один, миттєво, груддю..." та інше "***, ***, ***..."
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17.07.2025 18:17 Відповісти
Свириденко похоже быстро подсчитала, сколько тысяч дронов надо будет поставить за одну только батарею "Пэтриот". Это не видос записать, там пересчитывать и тщательно, будут. Но все збс.
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17.07.2025 18:08 Відповісти
за якою Штати купуватимуть перевірені в бою українські дрони ((( ЇХ УКРАЇНІ ВЖЕ НЕ ПОТРІБНО.ЗГІДНО ЗЕЛЕНОГО ЗРАДНИКА )в обмін на згоду Києва придбати партію американської зброї. (ЯКА МОЖЕ БКТИ ТЕЖ НЕ ПОТРІБНА )
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17.07.2025 18:09 Відповісти
В обмін на згоду Києва придбати партію американської зброї... НА ЗГОДУ..., Клоун
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17.07.2025 18:11 Відповісти
"Мегаугода"-нове слово,нова іграшка на декілька тижднів.І як завжди за декіька тижднів про неї забудуть
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17.07.2025 18:14 Відповісти
>Як пише NYP, можлива угода між США та Україною може суттєво змінити ситуацію для американської армії та системи нацбезпеки.

А як щодо зміни ситуації для української армії? А, та це вже зараз нікого не хвилює, зараз головне - використати війну з найбільшою користю для себе.
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17.07.2025 18:18 Відповісти
Так мега угода по поставкам оружия уже была.
Договор по "копалинам".
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17.07.2025 18:50 Відповісти
 
 