3 818 18
Палата представителей США проголосовала за продолжение военной помощи Украине
Во время голосования Палаты представителей США большинство конгрессменов проголосовали за продолжение военной помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил член Палаты представителей США Дон Бейкон.
Он отметил, что 353 конгрессмена проголосовали "за", 76 - "против".
Эта двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект HR4016 в Сенат, где его текст может быть изменен, принят без изменений или отклонен. В то же время в случае его поддержки Сенатом, документ будет передан на подпись президенту США.
Таким образом, в случае принятия, правительство США и в дальнейшем будет оказывать военную помощь Украине на фоне изменения риторики президента США относительно войны в Украине.
Топ комментарии
+17 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий19.07.2025 09:00 Ответить Ссылка
+7 Дмитро Хлопченко #515233
показать весь комментарий19.07.2025 09:27 Ответить Ссылка
+3 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий19.07.2025 09:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
This bill provides FY2026 appropriations to the Department of Defense (DOD) for military activities.
навіть не знаю, вони все ще українські, або вже американські?
що там, підписала свириденко в обмін на посаду?
Якщо вони були *умовного коломойського* а стануть україно/гамериканські тобі тіко краще буде.
До речі про те що повністю копалини віддати Америці розмови не було, ну крім рашиських гівноканалів. Не дивись їх. Бо судячи з твоїх дописів ти тіко звідти інфо береш
маркарова ресторан розкручувала , а що робило усе посольство ? А що робить Міносвіти ? Чому ще в універах США нема курсу по історії древній Русі та Трипілля?
ось у Стамбулі приємно здивована- аудіогиди на український мові. Це ж треба було мати 30 років якусь владу, щоб тількі зараз почали украінськ3 мову у музеях та на Нетфликс продвигати
Слава Україні!