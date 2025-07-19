Палата представителей США проголосовала за продолжение военной помощи Украине

Во время голосования Палаты представителей США большинство конгрессменов проголосовали за продолжение военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил член Палаты представителей США Дон Бейкон.

Он отметил, что 353 конгрессмена проголосовали "за", 76 - "против".

Эта двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект HR4016 в Сенат, где его текст может быть изменен, принят без изменений или отклонен. В то же время в случае его поддержки Сенатом, документ будет передан на подпись президенту США.

Таким образом, в случае принятия, правительство США и в дальнейшем будет оказывать военную помощь Украине на фоне изменения риторики президента США относительно войны в Украине.

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