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Новости помощь Украине от США
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Палата представителей США проголосовала за продолжение военной помощи Украине

Палата представителей США

Во время голосования Палаты представителей США большинство конгрессменов проголосовали за продолжение военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил член Палаты представителей США Дон Бейкон.

Он отметил, что 353 конгрессмена проголосовали "за", 76 - "против".

Эта двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект HR4016 в Сенат, где его текст может быть изменен, принят без изменений или отклонен. В то же время в случае его поддержки Сенатом, документ будет передан на подпись президенту США.

Таким образом, в случае принятия, правительство США и в дальнейшем будет оказывать военную помощь Украине на фоне изменения риторики президента США относительно войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США "спешат" передать Украине оружие по схеме Трампа, - посол в НАТО Уитакер

Автор: 

помощь (8002) США (27538)


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Топ комментарии
+17
353 конгресменам Палати представників США респект за підтримку України...
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19.07.2025 09:00 Ответить
+7
Не переймайся, для тебе суттєво нічого не зміниться.
Якщо вони були *умовного коломойського* а стануть україно/гамериканські тобі тіко краще буде.
До речі про те що повністю копалини віддати Америці розмови не було, ну крім рашиських гівноканалів. Не дивись їх. Бо судячи з твоїх дописів ти тіко звідти інфо береш
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19.07.2025 09:27 Ответить
+3
76 конгресменів це агенти кремля які отримують гроші від кацапів.
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19.07.2025 09:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
353 конгресменам Палати представників США респект за підтримку України...
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19.07.2025 09:00 Ответить
Тобто ті гроші, що залишилися від попередніх пакетів PDA (десь 4 мільярди), таки нам виділять.
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19.07.2025 09:02 Ответить
Ніякого відношення до тих 4 мільярдів цей закон не має. Ті 4 мільярда з бюджету минулих років, а цей закон про бюджет 2026.

This bill provides FY2026 appropriations to the Department of Defense (DOD) for military activities.
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19.07.2025 09:53 Ответить
76 конгресменів це агенти кремля які отримують гроші від кацапів.
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19.07.2025 09:03 Ответить
Не обов"язково... Є - "просто байдужі"... А є - "просто расисти" та "ксенофоби"... Останні вважають, що лише одна держава та один "народ" має право на достойне існування - США та їх громадяни. А решта створені для їх "обслуговування" та поклоніння перед ними... Цим вони мало чим відрізняються від кацапів...
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19.07.2025 09:37 Ответить
Це серйозно - тепер Сенат - потім розводящий - довга історія - але по другому ніяк
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19.07.2025 09:04 Ответить
а, копалини?
навіть не знаю, вони все ще українські, або вже американські?
що там, підписала свириденко в обмін на посаду?
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19.07.2025 09:07 Ответить
Не переймайся, для тебе суттєво нічого не зміниться.
Якщо вони були *умовного коломойського* а стануть україно/гамериканські тобі тіко краще буде.
До речі про те що повністю копалини віддати Америці розмови не було, ну крім рашиських гівноканалів. Не дивись їх. Бо судячи з твоїх дописів ти тіко звідти інфо береш
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19.07.2025 09:27 Ответить
Забудьте про українські надра. Хто згадає стане агентом кремля. А якщо наступний гетьман буде шукати справедливість - спіткає доля Сальвадора Альєнде.
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19.07.2025 09:16 Ответить
З яких пір поляків стали пипчити наші надра?)
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19.07.2025 09:55 Ответить
Гарна новина. Подивимось,що буде далі...
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19.07.2025 09:24 Ответить
І по×уй на хворі вени.
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19.07.2025 09:26 Ответить
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19.07.2025 09:46 Ответить
Хто б це розповів друзям - американцям
маркарова ресторан розкручувала , а що робило усе посольство ? А що робить Міносвіти ? Чому ще в універах США нема курсу по історії древній Русі та Трипілля?

ось у Стамбулі приємно здивована- аудіогиди на український мові. Це ж треба було мати 30 років якусь владу, щоб тількі зараз почали украінськ3 мову у музеях та на Нетфликс продвигати
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19.07.2025 09:50 Ответить
Дякуюємо Американців, з Палати представників США, за дієву допомогу Мирній Україні! Як одразу, потекло по мережі московське, смердюче лайно, обвішане, усілякими ніками, з прапоромУкраїни?!?!
Слава Україні!
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19.07.2025 10:47 Ответить
Конгресс молодцы! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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19.07.2025 11:15 Ответить
 
 