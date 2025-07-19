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Новости Санкции США против России помощь Украине от США
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Рада готовит обращение к Конгрессу США о помощи Украине и санкциях против РФ, - Стефанчук

Рада готовит обращение к Конгрессу

Верховная Рада готовит обращение к Конгрессу США с просьбой усилить санкции против России и продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

Об этом журналистам рассказал спикер парламента Руслан Стефанчук, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Спикер ВР отметил, что встречался в Киеве со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

"Это человек, который действительно делает очень много на международной арене для того, чтобы быть очень мощным коммуникатором с новой администрацией президента Трампо. Это то, о чем мы с ним говорили, те вещи, которые мы с ним говорили, я, а не всем могу озвучивать. Но из того, что я могу сказать, мы очень ожидаем мощного санкционного пакета со стороны Сената, а затем Палаты представителей США",- сказал председатель парламента.

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Стефанчук рассказал, что сейчас Верховной Раде готовят большое обращение к Конгрессу и Палате представителей США.

"Это вопрос санкционного давления, это вопрос предоставления Украине оружия, это вопрос финансовой поддержки Украины, это вопрос передачи Украине F-16, это вопросы, которые связаны с возвращением украинских детей домой. Это большое заявление. Которое, я думаю, буквально на днях будет зарегистрировано в парламенте. Я надеюсь, что вскоре мы его проголосуем", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада обсуждает разрешение мужчинам до 24 лет выезжать за границу. Каким будет решение - неизвестно, - Стефанчук.

Автор: 

ВР (29325) Конгресс США (1258) Стефанчук Руслан (664)


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Топ комментарии
+8
Першими з Добропілля вчора втекли ху@соси поліціянти. Офіційно в Добропіллі немає поліції.
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19.07.2025 19:05 Ответить
+5
Проект такого звернання фракція "Євросолідарність" подала в комітет Європейської інтеграції. ще понад три роки тому. Якщо згадати, що цей комітет очолює Іванка Климпуш-Цинцадзе, а членом комітету є Петро Порошенко - то не дивно, що комітет оперативно проект розглянув, і подав в секретаріат Ради для розгляду на сесії.

Але ж довго телились... понад три роки...
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19.07.2025 19:22 Ответить
+4
ця Рада провалила голосування за союз з США поза НАТО тепер щось просять .
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19.07.2025 19:19 Ответить
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Першими з Добропілля вчора втекли ху@соси поліціянти. Офіційно в Добропіллі немає поліції.
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19.07.2025 19:05 Ответить
А потім історики дивуються - чого проти Муравйова вийшли обороняти півмільйонний Київ 500 чоловік
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19.07.2025 19:06 Ответить
Наших поліціянтів треба берегти
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19.07.2025 19:15 Ответить
Комендантська вже з 15.00 до 11.00…
В Покровську так і починалося...
Страшне.
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19.07.2025 19:23 Ответить
Скоро знову вільно їздитимеш в Крим і в ЄС з Укр.паспортом.
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19.07.2025 19:33 Ответить
а шо буде?
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19.07.2025 19:44 Ответить
Не поспішай, лише 4-й рік війни
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19.07.2025 19:13 Ответить
Ну вони і не поспішають , від ленд лізу у 2022 взагалі відмовилися .
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19.07.2025 21:31 Ответить
❗️Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні.
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19.07.2025 19:13 Ответить
Це формулювання - фейк.
Насправді в Палаті представників Конгресу проголосували проти процедурної постанови (тому для затвердження результатів голосування потрібна була лише відносна більшість) пропозиції Мейджорі Грін, відомої антиукраїнки, стосовно припинення надання допомоги Україні. І, до речі проголосувало 80% всіх конгресменів... лише упороті магашисти (76 ворогів України) та відверті ліваки були проти...
Паралельно цікаво, як в цій постанові проголосувала Вікторія Спартц...
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19.07.2025 19:47 Ответить
А для початку до президента України вони не хочуть підготувати звернення щодо дотримання Конституції та законів України?
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19.07.2025 19:16 Ответить
ця Рада провалила голосування за союз з США поза НАТО тепер щось просять .
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19.07.2025 19:19 Ответить
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19.07.2025 19:44 Ответить
Проект такого звернання фракція "Євросолідарність" подала в комітет Європейської інтеграції. ще понад три роки тому. Якщо згадати, що цей комітет очолює Іванка Климпуш-Цинцадзе, а членом комітету є Петро Порошенко - то не дивно, що комітет оперативно проект розглянув, і подав в секретаріат Ради для розгляду на сесії.

Але ж довго телились... понад три роки...
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19.07.2025 19:22 Ответить
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19.07.2025 19:30 Ответить
«Президент Трампо»- це сильно, це середній рід чогось невизначеного, це мем.
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19.07.2025 19:42 Ответить
Наш спікер нечітко назвав прізвище американського президента, бо завершував доїдати його представника.
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19.07.2025 20:24 Ответить
Не съел,страшненько?
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19.07.2025 19:51 Ответить
А скоріше рухатись можна, чухатись потім будете
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19.07.2025 21:33 Ответить
 
 