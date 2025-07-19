Рада готовит обращение к Конгрессу США о помощи Украине и санкциях против РФ, - Стефанчук
Верховная Рада готовит обращение к Конгрессу США с просьбой усилить санкции против России и продолжать военную и финансовую поддержку Украины.
Об этом журналистам рассказал спикер парламента Руслан Стефанчук, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Спикер ВР отметил, что встречался в Киеве со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.
"Это человек, который действительно делает очень много на международной арене для того, чтобы быть очень мощным коммуникатором с новой администрацией президента Трампо. Это то, о чем мы с ним говорили, те вещи, которые мы с ним говорили, я, а не всем могу озвучивать. Но из того, что я могу сказать, мы очень ожидаем мощного санкционного пакета со стороны Сената, а затем Палаты представителей США",- сказал председатель парламента.
Стефанчук рассказал, что сейчас Верховной Раде готовят большое обращение к Конгрессу и Палате представителей США.
"Это вопрос санкционного давления, это вопрос предоставления Украине оружия, это вопрос финансовой поддержки Украины, это вопрос передачи Украине F-16, это вопросы, которые связаны с возвращением украинских детей домой. Это большое заявление. Которое, я думаю, буквально на днях будет зарегистрировано в парламенте. Я надеюсь, что вскоре мы его проголосуем", - заявил он.
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