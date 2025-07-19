Рада обсуждает разрешение мужчинам до 24 лет выезжать за границу. Каким будет решение - неизвестно, - Стефанчук.
В Верховной Раде сейчас рассматриваются инициативы о разрешении мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет выезжать за пределы Украины.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мы-Украина".
"Украинский парламент - это 398 по состоянию на сейчас людей, наделенных правом законодательной инициативы. Инициатив в парламенте очень много. Я знаю, что эта тема проговаривается, в том числе на уровне специального комитета", - заявил спикер ВР.
По его словам, такие идеи есть, но каким будет решение Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке - пока неизвестно.
"От 18 до 25 лет - это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможность реализовывать одно из своих прав. Поэтому мы должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализовать им все эти права. Какой механизм будет найден - я буду ждать от комитета. Отдельные члены комитета работают над либерализацией", - добавил Стефанчук.
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1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.
Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.
9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.
Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що Зю тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку?
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
А що би знайти рішення треба дочекатися наказу з оп
Тобто я хотів сказати - Конституція бла бла бла загальний обов'язок і так далі.
І маючи типове холопське мислення, вимагають не загальний вільний виїзд, а навпаки - тотальні заборони для всіх, раз мені погано - то нехай всім "по холопській справедливості" буде погано.
А панам тільки це і треба.
Але тупа укровата буде як завжди сратись між собою за неіснуючу кістку.