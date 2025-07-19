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Новости Выезд за границу до 25 лет
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Рада обсуждает разрешение мужчинам до 24 лет выезжать за границу. Каким будет решение - неизвестно, - Стефанчук.

Спикер парламента Руслан Стефанчук

В Верховной Раде сейчас рассматриваются инициативы о разрешении мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет выезжать за пределы Украины.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мы-Украина".

"Украинский парламент - это 398 по состоянию на сейчас людей, наделенных правом законодательной инициативы. Инициатив в парламенте очень много. Я знаю, что эта тема проговаривается, в том числе на уровне специального комитета", - заявил спикер ВР.

По его словам, такие идеи есть, но каким будет решение Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке - пока неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада обсуждает смягчение правил выезда за границу мужчин до 25 лет, - Лисовой

"От 18 до 25 лет - это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможность реализовывать одно из своих прав. Поэтому мы должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализовать им все эти права. Какой механизм будет найден - я буду ждать от комитета. Отдельные члены комитета работают над либерализацией", - добавил Стефанчук.

Автор: 

ВР (29325) мобилизация (2860) Стефанчук Руслан (664)


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Топ комментарии
+19
Тобто коли діди закінчаться, а молоді 24-ти річні хлопчики в трусиках виїдуть то в Україні вже нікого не зостанеться? ***** вам аплодує стоячи
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19.07.2025 13:47 Ответить
+15
Я розповім Вам про Україну в ******** реальності при Зеленському:
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.

Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.

9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.

Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що Зю тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку?
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
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19.07.2025 13:53 Ответить
+15
По-нормальному мали б спочатку якраз хлопчиків у трусиках призивати (бо в них немає гіпертонії/артриту/простатиту/виразки), а потім за потреби мобілізовувати дідів (і переважно на посади, які не потребують фізичних навантажень).
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19.07.2025 13:54 Ответить
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Тобто коли діди закінчаться, а молоді 24-ти річні хлопчики в трусиках виїдуть то в Україні вже нікого не зостанеться? ***** вам аплодує стоячи
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19.07.2025 13:47 Ответить
По-нормальному мали б спочатку якраз хлопчиків у трусиках призивати (бо в них немає гіпертонії/артриту/простатиту/виразки), а потім за потреби мобілізовувати дідів (і переважно на посади, які не потребують фізичних навантажень).
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19.07.2025 13:54 Ответить
Напевно наша влада береже молодих хлопчиків для служби в російській армії. В мене така думка що ті що при владі навмисно провалюють мобілізацію щоб здати країну рашистам. Бо як казав мій знайомий який служить, це нінаяку голову не налазить що творить влада і ТЦК яке відловлює старих пердунів з хронічними болячками, які потім після учебки де їм відбивають нирки і печінку за те що не можуть виконати нормативи, потім відправляють в госпіталь де вони живуть роками бо списувати їх ніззя. Так як за них вже розписалися і поставили на баланс що вони військові. Тамошні лікарі дуже в "захваті", коли в них не вистачає ні рук ні койок на поранених, вимушені ще й геморої і гіпертонії лікувати тих хто ще й до фронту не доїхав. В результаті на папері відзвітували що в Україні армія мільйон а на фронті пусті окопи
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19.07.2025 14:05 Ответить
А ви хочете всіх перемолоти на фронті? Ну влада хоче, щоб ті хто до 25 бодай одружилися, тому мабуть береже, в ви хочете, що Україна зовсім не мала шансу в майбутньому на якесь відродження
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19.07.2025 14:15 Ответить
Якщо Україна програє то на кому одружаться ті 25-ти річні хлопчики? На кадирівцях і корейцях?
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19.07.2025 14:17 Ответить
Ну якщо наша армія не впорається, то доведеться відкрити кордони хай хто боїться кацапів мав змогу виїхати. Світ великий і глобальний, з 91 року до початку війни з України виїхали 10 млн людей, з початком війни ще десь 7, то чому не може виїхати 1 млн молодих хлопців?
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19.07.2025 14:21 Ответить
Ну тоді правильніше і чесніше зробити щоб Зеленський вийшов і сказав що він розпускає уряд, поліцію, податкову, всю владу, всі документи і паспорта вважати недійсними і сам йде в відставку і держава Україна закінчує своє існування і тепер кожен сам за себе що хоче те робить і рятується і бореться за своє існування як хоче. Ви про це весь час мрієте? Чи може краще всім трохи напрягтись і вибити рашистів яких ми майже зупинили. Бо зараз з десяти які можуть трохи напружитись, тільки один тягне і всирається.
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19.07.2025 14:45 Ответить
Зеленський зі своєю шайкою не має права тримати чоловіків на замку і виловлювати по 20-30 тисяч на місяць, щоби відправляти їх на зустріч з бур'янами чи кадирівцями. Він має поводитися не як диктатор Сталін, в як демократичний президент. Запитати суспільства, чи хоче воно дійсно піти в окопи воювати, якщо 70% за продовження боротьби, то чому практично ніхто добровільно не долучається а приходиться тягнути за руки і ноги. А якщо ні, то навіщо насильно диктаторськими методами утримувати владу і цю державу взагалі? Щоби кому що доказати?
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19.07.2025 14:57 Ответить
Це ж рожева мрія мудозвона і кацапських пропагандонів, щоб українці тікали. Скільки отримуєш іудіних рублів?
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19.07.2025 15:06 Ответить
Все аби тебе, смердючого діда-нафронтника не мобілізували?
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19.07.2025 15:06 Ответить
і якщо 24-х річним ви даєте право народжувати дітей а 25-ти річні вже для вас нелюди яким ви забороняєте жити? Хто ви такий що розділили українців на 10 груп і керуєте їхнім життям?
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19.07.2025 14:21 Ответить
Я взагалі проти всяких вікових чи статевих поділів громадян і вважаю, що долучатися до війська повинні виключно добровільно
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19.07.2025 14:23 Ответить
Знаєте, я от недавно дивився ролик в ютубі як мордаті поліцаї витягували комбайнера з комбайну прямо посеред поля під час жнив для мобілізації. Тобто влада забирає на фронт саму основну і стратегічну робочу силу яка тягне економіку України. І щось я не бачу толпи молодих добровольців до 25-ти років зайняти місця 40-60-ти річних в комбайнах і на заводах. Це ті молоді хлопчики на яких влада надіється що вони будуть розбудовувати Україну. Ага, вже закатали рукава і розігнались вони будувати і народжувати. Вони ще на виборах вам за Януковоща проголосують який їм пообіцяє безкоштовні фонтанчики з пивом і кока-колою.
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19.07.2025 14:35 Ответить
Послухайте, на ******** оцифрованих комбайнах та тракторах працюють практично виключно молоді люди 20-40 років. Там купа планшетів з навігація ми та різними програмками. Дядьки 50-60 років працюють на старих совецких тракторах і комбайнах в себе на господарстві. Знаю особисто на агропідприємству працює 3 тракториста, тепер їх називають операторами, так от двом ще навіть 25 немає, одному десь 35. А ці байки про старих комбайнерів залиште собі. Зараз сільське господарство це стрімко розвиваюча галузь з залученням новітніх технологій та ІТ
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19.07.2025 14:50 Ответить
Я так розумію, що ці малолітні мають право на розмноження та чекати поки інші будуть Україну захищати. А потім повернуться та в якості вдячності віллються в стрункі лави виборців кого потрібно
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19.07.2025 15:05 Ответить
Рішення буде тимчасовим , бо така можливість виїхати може бути один раз в житті
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19.07.2025 13:48 Ответить
на митниці .....

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19.07.2025 13:49 Ответить
Дозволять.
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19.07.2025 13:50 Ответить
Про сцикопіхоту я вже не раз говорив, цей смердючий непотріб на чолі з ************ говнокомандувачем, навіть мені набив оскому. Але бажаю і навіть уявляю як Стефанчук піде до війська на передову. Ті він же пів фронту накриє своєю тушею. Чи може я перебільшую, тільки третину?
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19.07.2025 13:52 Ответить
Я розповім Вам про Україну в ******** реальності при Зеленському:
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.

Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.

9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.

Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що Зю тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку?
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
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19.07.2025 13:53 Ответить
Та янику до янелоха по піздінгу як шістці до бродяги а ти, зепіл, все трудищся
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19.07.2025 14:37 Ответить
та погранці і шлєпери їх повбивають голими руками! вони ж левову частину їх бізнесу без ножа відрізають!
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19.07.2025 13:53 Ответить
Хорошое решение, явно усилит мотивацию воевать остальным
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19.07.2025 13:54 Ответить
Сразу обговорите дозвил дышать воздухом и ходить в сортир.
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19.07.2025 13:55 Ответить
І вже за кордоном вони проголосують за Зеленського.
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19.07.2025 13:55 Ответить
Мабуть вони думають що Україна тільки старикам потрібна.
А що би знайти рішення треба дочекатися наказу з оп
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19.07.2025 13:57 Ответить
Вы блин разрешите 55+ выезжать! У меня ВЛК, "непридатен", пункт "А"! Пока все инстанции пройдет утверждение, я загнусь от своих болячек! И выезжать, это не уезжать! Мусолят одну и туже тему на радость ЛОХАМ! Самолеты получили, танки получили! Что еще рассказывать? Какие ждать печеньки? "Ядреную" бомбу в подарок?
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19.07.2025 14:05 Ответить
А я б навпаки заборонив виїзд навіть жінкам, чому вони не мають бодай працювати на економіку, їм що не потрібна ця держава? Ворог напав на всіх, і якщо чоловіки мають воювати, то жінки мають працювати на благо держави
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19.07.2025 14:13 Ответить
А Вы, "працюешь" на экономику или бюджет кушаете?
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19.07.2025 14:16 Ответить
Ніколи не працював на бюджетній посаді, працював сам на себе
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19.07.2025 14:24 Ответить
Так теперь и зашишайте сами, что напрацювалы! Или вам кто-то что-то должен?
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19.07.2025 14:26 Ответить
Захищати державу повинні ті, хто працював на державних посадах і отримував гроші від неї. В нас десь 3-4 млн бюджетників + їхні сім'ї то хай йдуть та захищають свої роботи
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19.07.2025 14:30 Ответить
А шобло чому виїзжає , чому необговорює х як
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19.07.2025 14:07 Ответить
Пастухам видніше, кого на шерсть і м'ясо, а кого й на розплід лишити)

Тобто я хотів сказати - Конституція бла бла бла загальний обов'язок і так далі.
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19.07.2025 14:09 Ответить
Тобто бідніша половина чоловіків у віці 25-55 років винна всім. Тільки в них - цих десь трьох мільйонів людей, що становлять десь 10% від загальної кількості населення України є обов'язок під примусом захищати державу. Всі інші - молодики до 25, старші 60, жіночки всіх категорій не мають ніяких обов'язків перед державою, хоча не обмежені державі в жоднім праві, навіть покинути свою державу, що перебуває в біді - їх ніхто не клеймить, що виїхала з дітьми зі Львова чи з Тернополя в Європу і там собі двіжує, здаючи житло переселенцям. А от тих нещасних чоловіків місцеві ура-патріоти з усіх цих вищеперечислених груп ще й звинувачують в усіх гріхах
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19.07.2025 14:10 Ответить
Бреше. Єрмак заборонив, і не передумає. Решта шоу для лохів.
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19.07.2025 14:15 Ответить
Холопи як завжди ********* на тему кому пани повинні дозволити виїжджати, а кому ні.
І маючи типове холопське мислення, вимагають не загальний вільний виїзд, а навпаки - тотальні заборони для всіх, раз мені погано - то нехай всім "по холопській справедливості" буде погано.
А панам тільки це і треба.
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19.07.2025 14:18 Ответить
Вертатись до кінця війни не думаєш?
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19.07.2025 14:40 Ответить
На це й розраховували ті, хто це обговорення підняв. Бо очевидно що ніхто заборону не зніме.
Але тупа укровата буде як завжди сратись між собою за неіснуючу кістку.
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19.07.2025 15:09 Ответить
І після 45. Щоб два рази не засідати
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19.07.2025 14:20 Ответить
Дрючок на двох кінцях. Дозволити виїжджати - а чи повернуться ? Не дозволити, то це вже БЄЗПРЄДЄЛ влади і особисто зєлєнскавО. Ось і виникає ще одне запитання. Хто відповість мені чесно, без "експертних" думок ? Країна без президента під час війни не може існувати ? Їй одразу КАПЄЦЬ ? І РАПТОМ друге питання. Розчиняються мільярди бюджетних коштів. Невідомо як, коли і куди ? Не тисячі та мільйони. А це - життя всіх нас і існування ЗСУ. Що робити з президентом при якому злочинці ЗЛОЧИНСТВУЮТЬ ? Тут або президент - КРАДІЙ з "чесними очима", або він повний дурень, який не бачить, хто у його кишеню заліз ? В обох випадках висновок лише один - наККуя нам такий президент ?
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19.07.2025 14:46 Ответить
Суки! Прізвище того, хто це ініціював! Ці мамині квіточки 18-24 проголосували за обнюхану антиукраїнську макаку, а захищати Україну, так це не наше діло?!
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19.07.2025 14:48 Ответить
Дурню, Зеля сидить вже 7-ий рік, навіть 24 річним на той час не було ще 18. Призивати треба тих, хто в 90-00-10 голосував за оце все. В принципі так і роблять
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19.07.2025 15:00 Ответить
Дурень у твоєму дзеркалі, КЦП!
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19.07.2025 15:05 Ответить
Просто виїдуть назавжди і все.
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19.07.2025 14:48 Ответить
Територію зачищають від населення
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19.07.2025 15:00 Ответить
Оце **** державний діяч гандон
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19.07.2025 15:30 Ответить
 
 