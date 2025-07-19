Рада обсуждает разрешение мужчинам до 24 лет выезжать за границу. Каким будет решение - неизвестно, - Стефанчук.

В Верховной Раде сейчас рассматриваются инициативы о разрешении мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет выезжать за пределы Украины.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мы-Украина".

"Украинский парламент - это 398 по состоянию на сейчас людей, наделенных правом законодательной инициативы. Инициатив в парламенте очень много. Я знаю, что эта тема проговаривается, в том числе на уровне специального комитета", - заявил спикер ВР.

По его словам, такие идеи есть, но каким будет решение Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке - пока неизвестно.

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"От 18 до 25 лет - это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможность реализовывать одно из своих прав. Поэтому мы должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализовать им все эти права. Какой механизм будет найден - я буду ждать от комитета. Отдельные члены комитета работают над либерализацией", - добавил Стефанчук.