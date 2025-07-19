Рада обговорює дозвіл чоловікам до 24 років виїжджати за кордон. Яким буде рішення - невідомо, - Стефанчук

У Верховній Раді наразі розглядаються ініціативи щодо дозволу чоловікам віком від 18 до 24 років виїжджати за межі України.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ми-Україна".

"Український парламент - це 398 станом на зараз людей, наділені правом законодавчої ініціативи. Ініціатив в парламенті дуже багато. Я знаю, що ця тема проговорюється, в тому числі на рівні спеціального комітету", - заявив спікер ВР.

За його словами, такі ідеї є, але яким буде рішення Комітету ВРУ з нацбезпеки, оборони та розвідки - поки невідомо.

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"Від 18 до 25 років - це ті люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливість реалізовувати одне зі своїх прав. Тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізувати їм всіх цим правах. Який механізм буде знайдений - я буду чекати від комітету. Окремі члени комітети працюють над лібералізацією", - додав Стефанчук.