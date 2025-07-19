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Новини Виїзд за кордон до 25 років
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Рада обговорює дозвіл чоловікам до 24 років виїжджати за кордон. Яким буде рішення - невідомо, - Стефанчук

Спікер парламенту Руслан Стефанчук

У Верховній Раді наразі розглядаються ініціативи щодо дозволу чоловікам віком від 18 до 24 років виїжджати за межі України. 

Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ми-Україна".

"Український парламент - це 398 станом на зараз людей, наділені правом законодавчої ініціативи. Ініціатив в парламенті дуже багато. Я знаю, що ця тема проговорюється, в тому числі на рівні спеціального комітету", - заявив спікер ВР.

За його словами, такі ідеї є, але яким буде рішення Комітету ВРУ з нацбезпеки, оборони та розвідки - поки невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада обговорює пом’якшення правил виїзду за кордон чоловіків до 25 років, - Лісовий

"Від 18 до 25 років - це ті люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливість реалізовувати одне зі своїх прав. Тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізувати їм всіх цим правах. Який механізм буде знайдений - я буду чекати від комітету. Окремі члени комітети працюють над лібералізацією", - додав Стефанчук.

Автор: 

ВР (15106) мобілізація (3174) Стефанчук Руслан (766)


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Топ коментарі
+7
Тобто коли діди закінчаться, а молоді 24-ти річні хлопчики в трусиках виїдуть то в Україні вже нікого не зостанеться? ***** вам аплодує стоячи
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19.07.2025 13:47 Відповісти
+4
Я розповім Вам про Україну в ******** реальності при Зеленському:
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.

Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.

9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.

Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що Зю тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку?
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
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19.07.2025 13:53 Відповісти
+2
Рішення буде тимчасовим , бо така можливість виїхати може бути один раз в житті
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19.07.2025 13:48 Відповісти
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Тобто коли діди закінчаться, а молоді 24-ти річні хлопчики в трусиках виїдуть то в Україні вже нікого не зостанеться? ***** вам аплодує стоячи
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19.07.2025 13:47 Відповісти
Ну нормально , а чо ...
Стільки років роблять що завгодно і всі мовчать !
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19.07.2025 13:52 Відповісти
По-нормальному мали б спочатку якраз хлопчиків у трусиках призивати (бо в них немає гіпертонії/артриту/простатиту/виразки), а потім за потреби мобілізовувати дідів (і переважно на посади, які не потребують фізичних навантажень).
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19.07.2025 13:54 Відповісти
Напевно наша влада береже молодих хлопчиків для служби в російській армії. В мене така думка що ті що при владі навмисно провалюють мобілізацію щоб здати країну рашистам. Бо як казав мій знайомий який служить, це нінаяку голову не налазить що творить влада і ТЦК яке відловлює старих пердунів з хронічними болячками, які потім після учебки де їм відбивають нирки і печінку за те що не можуть виконати нормативи, потім відправляють в госпіталь де вони живуть роками бо списувати їх ніззя. Так як за них вже розписалися і поставили на баланс що вони військові. Тамошні лікарі дуже в "захваті", коли в них не вистачає ні рук ні койок на поранених, вимушені ще й геморої і гіпертонії лікувати тих хто ще й до фронту не доїхав. В результаті на папері відзвітували що в Україні армія мільйон а на фронті пусті окопи
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19.07.2025 14:05 Відповісти
А ви хочете всіх перемолоти на фронті? Ну влада хоче, щоб ті хто до 25 бодай одружилися, тому мабуть береже, в ви хочете, що Україна зовсім не мала шансу в майбутньому на якесь відродження
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19.07.2025 14:15 Відповісти
Рішення буде тимчасовим , бо така можливість виїхати може бути один раз в житті
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19.07.2025 13:48 Відповісти
на митниці .....

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19.07.2025 13:49 Відповісти
Дозволять.
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19.07.2025 13:50 Відповісти
Про сцикопіхоту я вже не раз говорив, цей смердючий непотріб на чолі з ************ говнокомандувачем, навіть мені набив оскому. Але бажаю і навіть уявляю як Стефанчук піде до війська на передову. Ті він же пів фронту накриє своєю тушею. Чи може я перебільшую, тільки третину?
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19.07.2025 13:52 Відповісти
Я розповім Вам про Україну в ******** реальності при Зеленському:
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.

Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.

9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.

Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що Зю тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку?
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
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19.07.2025 13:53 Відповісти
Тому бовдуру , що це написав , звісно при Янику було краще ...?
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19.07.2025 14:09 Відповісти
та погранці і шлєпери їх повбивають голими руками! вони ж левову частину їх бізнесу без ножа відрізають!
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19.07.2025 13:53 Відповісти
Хорошое решение, явно усилит мотивацию воевать остальным
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19.07.2025 13:54 Відповісти
Сразу обговорите дозвил дышать воздухом и ходить в сортир.
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19.07.2025 13:55 Відповісти
І вже за кордоном вони проголосують за Зеленського.
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19.07.2025 13:55 Відповісти
Мабуть вони думають що Україна тільки старикам потрібна.
А що би знайти рішення треба дочекатися наказу з оп
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19.07.2025 13:57 Відповісти
Вы блин разрешите 55+ выезжать! У меня ВЛК, "непридатен", пункт "А"! Пока все инстанции пройдет утверждение, я загнусь от своих болячек! И выезжать, это не уезжать! Мусолят одну и туже тему на радость ЛОХАМ! Самолеты получили, танки получили! Что еще рассказывать? Какие ждать печеньки? "Ядреную" бомбу в подарок?
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19.07.2025 14:05 Відповісти
А я б навпаки заборонив виїзд навіть жінкам, чому вони не мають бодай працювати на економіку, їм що не потрібна ця держава? Ворог напав на всіх, і якщо чоловіки мають воювати, то жінки мають працювати на благо держави
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19.07.2025 14:13 Відповісти
А Вы, "працюешь" на экономику или бюджет кушаете?
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19.07.2025 14:16 Відповісти
А шобло чому виїзжає , чому необговорює х як
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19.07.2025 14:07 Відповісти
Пастухам видніше, кого на шерсть і м'ясо, а кого й на розплід лишити)

Тобто я хотів сказати - Конституція бла бла бла загальний обов'язок і так далі.
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19.07.2025 14:09 Відповісти
Тобто бідніша половина чоловіків у віці 25-55 років винна всім. Тільки в них - цих десь трьох мільйонів людей, що становлять десь 10% від загальної кількості населення України є обов'язок під примусом захищати державу. Всі інші - молодики до 25, старші 60, жіночки всіх категорій не мають ніяких обов'язків перед державою, хоча не обмежені державі в жоднім праві, навіть покинути свою державу, що перебуває в біді - їх ніхто не клеймить, що виїхала з дітьми зі Львова чи з Тернополя в Європу і там собі двіжує, здаючи житло переселенцям. А от тих нещасних чоловіків місцеві ура-патріоти з усіх цих вищеперечислених груп ще й звинувачують в усіх гріхах
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19.07.2025 14:10 Відповісти
Бреше. Єрмак заборонив, і не передумає. Решта шоу для лохів.
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19.07.2025 14:15 Відповісти
 
 