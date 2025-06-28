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Новости Использование замороженных активов РФ Конфискация замороженных активов
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Франция может стать первой страной, которая конфискует замороженные активы РФ, - Стефанчук

Стефанчук о конфискации росактивов

Франция может стать первой страной, которая конфискует замороженные российские активы под юрисдикцией Парижа.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Глава ВР рассказал, что вопрос конфискации российских активов поднимался на прошлой неделе, когда он с командой работал в парламентах стран Европейского Союза и выступил на Парламентской ассамблее стран НАТО.

"Франция сегодня очень близка к тому, чтобы принять закон, связанный с конфискацией замороженных российских активов", - рассказал Стефанчук.

Кроме этого, он добавил, что было обсуждение механизмов реализации изъятия активов России. По словам спикера парламента, если Франция конфискует активы Кремля, то это станет первым и мощным прецедентом таких действий в Европе.

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Он отметил, что страны Евросоюза сейчас больше осознают, что ответственность за поддержку Украины переходит к ним. В этих условиях изъятие активов РФ станет одним из средств предоставления Украине помощи для борьбы против России, добавил спикер ВР.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказывал, что Евросоюз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.

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Автор: 

конфискация (602) Франция (3557) Стефанчук Руслан (661) замороженные активы (303)


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Топ комментарии
+7
Ну на хєра Ви, ***..дь біжите поперед паровозу. Ну стане першою - тоді хрюкатимеш. Ходять потім як обісрані.
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28.06.2025 21:58 Ответить
+4
все спи%дить квартал 95 . деліть вам нечего с нимі.
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28.06.2025 21:42 Ответить
+3
Вопрос, как делить будем...
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28.06.2025 21:34 Ответить
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Вопрос, как делить будем...
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28.06.2025 21:34 Ответить
все спи%дить квартал 95 . деліть вам нечего с нимі.
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28.06.2025 21:42 Ответить
Всі гроші на підтримку армії на озброєння
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28.06.2025 21:42 Ответить
Бабло не завадить.
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28.06.2025 22:08 Ответить
Вы думаете во Франции лежат пачки кацапских денег? Слитки золота и неограненные алмазы? Нет. В компьютерах французских банков имеются файлы о их (французских банков) долгах перед РФ.
Для того чтобы направить "Всі гроші на підтримку армії на озброєння" банкам прийдется изъять их из французской экономики, или подпечатать на эту суму евро
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28.06.2025 22:38 Ответить
Брюссель рулить а Париж щоки надуває
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28.06.2025 22:42 Ответить
Макрон говорит- не может, Стефанчук- может. Однако варианты).
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28.06.2025 21:45 Ответить
Ненажерлись
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28.06.2025 22:29 Ответить
Стефанчук на слабо берет
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28.06.2025 22:40 Ответить
Дивно, Шмигаль із члЄНАМИ мовчить, а стефанчуки, несуть в Україну правду??
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28.06.2025 21:49 Ответить
А може й не стати.
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28.06.2025 21:51 Ответить
Йому із такою р....ю гроші ніхто не дасть!))))
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28.06.2025 21:56 Ответить
Ну на хєра Ви, ***..дь біжите поперед паровозу. Ну стане першою - тоді хрюкатимеш. Ходять потім як обісрані.
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28.06.2025 21:58 Ответить
Аби хрюкнути, робота така(*****).
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28.06.2025 22:06 Ответить
обосранной, в этом случае, будет Франция. Могла, а не изьяла
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28.06.2025 22:43 Ответить
Хто їм що дасть ?
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28.06.2025 22:02 Ответить
Хряк отметился.
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28.06.2025 22:06 Ответить
А Коливан вже розмріявся і вслинився...
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28.06.2025 22:12 Ответить
вот только на расеи Ашан и другие французские компании продолжают работать
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28.06.2025 22:13 Ответить
Може стати, а може і не стати...Коротше кажучи нічого нового, Європа роздуплятися і діяти не бажає
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28.06.2025 22:19 Ответить
Так як патякати коли пелька заткнута?
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28.06.2025 22:45 Ответить
Ви праві. Помилка. Не патякати і не анонсувати, бо шкода від цього постійно.
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28.06.2025 23:49 Ответить
Це як ймовірність зустріти динозавра на вулиці - 50 на 50 - або зустріну або ні.
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28.06.2025 22:26 Ответить
О. Пішов на підвищення. Вже речник Макрона.
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28.06.2025 22:28 Ответить
Ну чого пистеть, старий ідіоте? Нехай спочатку зроблять ‼️‼️
Блін, хто ідіотів до влади вибирає?
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28.06.2025 22:48 Ответить
Сини Данилова, Стефанчука, Мосейчук громадяни країн Європи

Єрмак теж, як і Зеленський, не служив... Шмигаль теж не служив... Стефанчук не служив... Арахамія не служив...

А ПІСТЯТЬ ТО КАК ‼️‼️
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28.06.2025 22:52 Ответить
Дивно, що про це каже сране базікало, що без вказівки з ОП рота відкрити не може, а не представник Франції.
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28.06.2025 22:55 Ответить
50 на 50, - або стане, або не стане. )
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28.06.2025 22:59 Ответить
Про це в ефірі телемарафону ...
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28.06.2025 23:11 Ответить
Зараз фсб почне підривну роботу проти французів і Макрона вимагаючи не допуску конфіскації заморожених активів, що тоді хрюкати будемо?(((
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28.06.2025 23:40 Ответить
Знал что это будет Макрон. Парень которого бьет жена может в отместку побить весь мир.
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28.06.2025 23:46 Ответить
 
 