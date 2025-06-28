Франция может стать первой страной, которая конфискует замороженные активы РФ, - Стефанчук

Франция может стать первой страной, которая конфискует замороженные российские активы под юрисдикцией Парижа.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Глава ВР рассказал, что вопрос конфискации российских активов поднимался на прошлой неделе, когда он с командой работал в парламентах стран Европейского Союза и выступил на Парламентской ассамблее стран НАТО.

"Франция сегодня очень близка к тому, чтобы принять закон, связанный с конфискацией замороженных российских активов", - рассказал Стефанчук.

Кроме этого, он добавил, что было обсуждение механизмов реализации изъятия активов России. По словам спикера парламента, если Франция конфискует активы Кремля, то это станет первым и мощным прецедентом таких действий в Европе.

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Он отметил, что страны Евросоюза сейчас больше осознают, что ответственность за поддержку Украины переходит к ним. В этих условиях изъятие активов РФ станет одним из средств предоставления Украине помощи для борьбы против России, добавил спикер ВР.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказывал, что Евросоюз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.

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