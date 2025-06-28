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Новости Использование замороженных активов РФ
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Время использовать не только проценты, но и сами замороженные российские активы, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Партнеры Украины должны изменить стратегию по взысканию замороженных российских активов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отдельно хочу подчеркнуть необходимость изменить стратегию в отношении российских замороженных активов. Время перейти от использования процентов к использованию самих активов и направить эти средства на закупку оружия для Украины, инвестиции в украинскую оборонку и восстановление Украины", - сказал он во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ.

Министр подчеркнул, что Россия - это экзистенциальная угроза для всей Европы и евроатлантического пространства и призвал к сильным решениям для остановки агрессии РФ.

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"Чтобы ее (РФ. - Ред.) остановить, мы должны принимать неординарные и смелые решения. В их основе наше единство и поддержка Украины со стороны партнеров", - отметил он.

По словам Сибиги, в Гааге на встрече с коллегами из государств-членов НАТО он почувствовал, что "понимание угроз со стороны России растет".

Автор: 

Сибига Андрей (532) замороженные активы (301)


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Топ комментарии
+3
Довбень, ніхто не ріже курку, що несе золоті яйця.
Розумію, зєлєним кортить, але європейці хоч і безхребетні, але не безмозкі.
Тому - пердь в калюжу.
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28.06.2025 10:47 Ответить
+3
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28.06.2025 10:50 Ответить
+2
НЕ ВАМ НЕ ДАДУТЬ ГРОШІ!!!!!

Це ви можете впарювати зелебобикам через марафон про вашу чесність - а ЕС і США бачачть ваші покупки і транзакції.
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28.06.2025 10:50 Ответить
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Довбень, ніхто не ріже курку, що несе золоті яйця.
Розумію, зєлєним кортить, але європейці хоч і безхребетні, але не безмозкі.
Тому - пердь в калюжу.
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28.06.2025 10:47 Ответить
Виталий #548501

Михайло Иляш

Деніс Войцеховський

У мене для вас ******** путлера погана новина.
Вам наказ-прибути негайно в долбільню імені володіна.
Ну бо ви попалилися.
А тут іще і список кацапських *********.
Просто св*ято якесь.
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28.06.2025 11:02 Ответить
******** путлера на смереку
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28.06.2025 11:44 Ответить
Я теж за це. Та є одне "але"
хлопці і дівчатка в полоні,
а їх потрібно повернути.
Висновок зробіть самі.
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28.06.2025 11:48 Ответить
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28.06.2025 12:16 Ответить
АХХАХАХАХАХАХАХАХХАХА
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28.06.2025 10:49 Ответить
НЕ ВАМ НЕ ДАДУТЬ ГРОШІ!!!!!

Це ви можете впарювати зелебобикам через марафон про вашу чесність - а ЕС і США бачачть ваші покупки і транзакції.
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28.06.2025 10:50 Ответить
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28.06.2025 10:50 Ответить
Доки принцип голосування в Раді ЄС не буде змінено ,
неординарні та сміливі рішення на підримку України не
мають шансів бути прийнятими .
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28.06.2025 10:56 Ответить
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28.06.2025 11:07 Ответить
не посміють, а то ***** нападзьот
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28.06.2025 11:12 Ответить
З такою корупцією нажаль надавати більше коштів на інфраструктура чи інші бюджетні витрати саме зараз, це те саме що викинути їх в урну, і потім не буде коштів чим відбудовувати, якщо повезе і війна завершиться.

Всі в ЄС це уже розуміють, другий варіант накупити на них західного озброєння, це нажаль для них не варіант, тому що політика довгої війни.
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28.06.2025 11:20 Ответить
З таких заяв казкового міністра хіба що посміються. Перед тим як вимагати рашистські заморожені активи треба спочатку щоб зелене кодло повернуло награбоване.
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28.06.2025 11:20 Ответить
Зелений солітер ніяк не нажереться.
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28.06.2025 11:27 Ответить
«Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?..»
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28.06.2025 13:41 Ответить
Щоб ще і ці гроші ви розікрали? Астанавітесь!!!!
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28.06.2025 14:41 Ответить
 
 