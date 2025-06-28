Время использовать не только проценты, но и сами замороженные российские активы, - Сибига
Партнеры Украины должны изменить стратегию по взысканию замороженных российских активов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Отдельно хочу подчеркнуть необходимость изменить стратегию в отношении российских замороженных активов. Время перейти от использования процентов к использованию самих активов и направить эти средства на закупку оружия для Украины, инвестиции в украинскую оборонку и восстановление Украины", - сказал он во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ.
Министр подчеркнул, что Россия - это экзистенциальная угроза для всей Европы и евроатлантического пространства и призвал к сильным решениям для остановки агрессии РФ.
"Чтобы ее (РФ. - Ред.) остановить, мы должны принимать неординарные и смелые решения. В их основе наше единство и поддержка Украины со стороны партнеров", - отметил он.
По словам Сибиги, в Гааге на встрече с коллегами из государств-членов НАТО он почувствовал, что "понимание угроз со стороны России растет".
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Розумію, зєлєним кортить, але європейці хоч і безхребетні, але не безмозкі.
Тому - пердь в калюжу.
Михайло Иляш
Деніс Войцеховський
У мене для вас ******** путлера погана новина.
Вам наказ-прибути негайно в долбільню імені володіна.
Ну бо ви попалилися.
А тут іще і список кацапських *********.
Просто св*ято якесь.
хлопці і дівчатка в полоні,
а їх потрібно повернути.
Висновок зробіть самі.
Це ви можете впарювати зелебобикам через марафон про вашу чесність - а ЕС і США бачачть ваші покупки і транзакції.
неординарні та сміливі рішення на підримку України не
мають шансів бути прийнятими .
Всі в ЄС це уже розуміють, другий варіант накупити на них західного озброєння, це нажаль для них не варіант, тому що політика довгої війни.