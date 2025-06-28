Время использовать не только проценты, но и сами замороженные российские активы, - Сибига

Партнеры Украины должны изменить стратегию по взысканию замороженных российских активов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отдельно хочу подчеркнуть необходимость изменить стратегию в отношении российских замороженных активов. Время перейти от использования процентов к использованию самих активов и направить эти средства на закупку оружия для Украины, инвестиции в украинскую оборонку и восстановление Украины", - сказал он во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ.

Министр подчеркнул, что Россия - это экзистенциальная угроза для всей Европы и евроатлантического пространства и призвал к сильным решениям для остановки агрессии РФ.

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"Чтобы ее (РФ. - Ред.) остановить, мы должны принимать неординарные и смелые решения. В их основе наше единство и поддержка Украины со стороны партнеров", - отметил он.

По словам Сибиги, в Гааге на встрече с коллегами из государств-членов НАТО он почувствовал, что "понимание угроз со стороны России растет".