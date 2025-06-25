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Новости ПВО Украины Использование замороженных активов РФ
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За счет замороженных активов РФ: Украина получит 350 ракет британского производства для усиления ПВО

ракети ппо

Украина получит за счет замороженных российских активов 350 современных ракет британского производства для усиления противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал глава оборонного ведомства, ракеты будут использоваться специально разработанными зенитно-ракетными комплексами, еще пять из которых будут поставлены Украине в ближайшее время.

"Это стало возможным благодаря программе ERA, которая позволила привлечь более 2 миллиардов фунтов за счет доходов с процентов замороженных российских активов. Это важный механизм справедливости - когда страна-агрессор платит за последствия собственной войны", - подчеркнул Умеров.

Он также поблагодарил правительство Великобритании, премьер-министра Кира Стармера, министра обороны Джона Гили и всех партнеров, которые продолжают укреплять украинскую ПВО и помогают защищать жизни наших граждан.

Читайте также: Великобритания впервые предоставит Украине оружие, профинансированное из замороженных активов РФ

Автор: 

Великобритания (5046) ПВО (2887) замороженные активы (301) Умеров Рустем (590)


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А ще декілька ракет Порох притягне з Польщі.
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25.06.2025 17:31 Ответить
Одну точно вже можна тягнути.
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25.06.2025 17:54 Ответить
А яку? Ту шо справа чи та шо зліва?
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25.06.2025 18:37 Ответить
Так вот кто регулярно донатит онлифанщицам 😂👍👍
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25.06.2025 18:08 Ответить
Два-три дні без ішакєдов, умовно.
Це щоб масштаби розуміти.
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25.06.2025 17:31 Ответить
Вже було: "Велика Британія вперше надасть Україні зброю, профінансовану із заморожених активів РФ"

Більше можна дізнатись з інфи блогерів "https://www.ponomaroleg.com/velikobritaniya-peredast-ukraine-novye-kompleksy-pvo-raven-i-350-raket-asraam/ Великобритания передаст Украине новые комплексы ПВО Raven и 350 ракет ASRAAM"
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25.06.2025 17:32 Ответить
Ну, на тиждень може і вистачить...
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25.06.2025 18:06 Ответить
За рахунок кацавських активів брити отримають гешефт а Україна списані давно ракети
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25.06.2025 18:10 Ответить
Коли їм вже дойде, що ракети більш за все потрібні ті, що до москви долітають та складають багатоповерхівки?
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25.06.2025 18:18 Ответить
 
 