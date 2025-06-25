За счет замороженных активов РФ: Украина получит 350 ракет британского производства для усиления ПВО

Украина получит за счет замороженных российских активов 350 современных ракет британского производства для усиления противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал глава оборонного ведомства, ракеты будут использоваться специально разработанными зенитно-ракетными комплексами, еще пять из которых будут поставлены Украине в ближайшее время.

"Это стало возможным благодаря программе ERA, которая позволила привлечь более 2 миллиардов фунтов за счет доходов с процентов замороженных российских активов. Это важный механизм справедливости - когда страна-агрессор платит за последствия собственной войны", - подчеркнул Умеров.

Он также поблагодарил правительство Великобритании, премьер-министра Кира Стармера, министра обороны Джона Гили и всех партнеров, которые продолжают укреплять украинскую ПВО и помогают защищать жизни наших граждан.

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