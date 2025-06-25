За рахунок заморожених активів РФ: Україна отримає 350 ракет британського виробництва для посилення ППО

Україна отримає за рахунок заморожених російських активів 350 сучасних ракет британського виробництва для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів глава оборонного відомства, ракети будуть використовуватися спеціально розробленими зенітно-ракетними комплексами, ще п’ять з яких будуть поставлені Україні найближчим часом.

"Це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити більше 2 мільярдів фунтів за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів. Це важливий механізм справедливості – коли країна-агресор платить за наслідки власної війни", - наголосив Умєров.

Він також подякував уряду Великої Британії, прем’єр-міністру Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам, які продовжують зміцнювати українську ППО й допомагають захищати життя наших громадян.

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