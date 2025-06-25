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Новини ППО України Використання заморожених активів РФ
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За рахунок заморожених активів РФ: Україна отримає 350 ракет британського виробництва для посилення ППО

ракети ппо

Україна отримає за рахунок заморожених російських активів 350 сучасних ракет британського виробництва для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів глава оборонного відомства, ракети будуть використовуватися спеціально розробленими зенітно-ракетними комплексами, ще п’ять з яких будуть поставлені Україні найближчим часом.

"Це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити більше 2 мільярдів фунтів за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів. Це важливий механізм справедливості – коли країна-агресор платить за наслідки власної війни", - наголосив Умєров.

Він також подякував уряду Великої Британії, прем’єр-міністру Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам, які продовжують зміцнювати українську ППО й допомагають захищати життя наших громадян.

Читайте також: Велика Британія вперше надасть Україні зброю, профінансовану із заморожених активів РФ

Автор: 

Велика Британія (5687) ППО (3329) заморожені активи (591) Умєров Рустем (673)


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А ще декілька ракет Порох притягне з Польщі.
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25.06.2025 17:31 Відповісти
Одну точно вже можна тягнути.
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25.06.2025 17:54 Відповісти
А яку? Ту шо справа чи та шо зліва?
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25.06.2025 18:37 Відповісти
Так вот кто регулярно донатит онлифанщицам 😂👍👍
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25.06.2025 18:08 Відповісти
Два-три дні без ішакєдов, умовно.
Це щоб масштаби розуміти.
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25.06.2025 17:31 Відповісти
Вже було: "Велика Британія вперше надасть Україні зброю, профінансовану із заморожених активів РФ"

Більше можна дізнатись з інфи блогерів "https://www.ponomaroleg.com/velikobritaniya-peredast-ukraine-novye-kompleksy-pvo-raven-i-350-raket-asraam/ Великобритания передаст Украине новые комплексы ПВО Raven и 350 ракет ASRAAM"
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25.06.2025 17:32 Відповісти
Ну, на тиждень може і вистачить...
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25.06.2025 18:06 Відповісти
За рахунок кацавських активів брити отримають гешефт а Україна списані давно ракети
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25.06.2025 18:10 Відповісти
Коли їм вже дойде, що ракети більш за все потрібні ті, що до москви долітають та складають багатоповерхівки?
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25.06.2025 18:18 Відповісти
 
 