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Новини Допомога Україні від Британії Використання заморожених активів РФ
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Велика Британія вперше надасть Україні зброю, профінансовану із заморожених активів РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу його оплатять за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Так, Україні нададуть 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених у Великій Британії та адаптованих у рекордно короткий час для наземного запуску. На це піде 70 млн фунтів стерлінгів з коштів, отриманих завдяки надзвичайній програмі ERA.

Видання зазначає, що це вперше Велика Британія використовує пов'язані з РФ кошти для прямого фінансування озброєння.

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Ракети застосовуватимуть системами Raven, поставлених Британією. 5 із них вже прямують до України. Це збільшить загальну кількість систем, переданих Україні, до 13.

Допомога від Британії. Використають заморожені активи РФ

Спочатку їх було розроблено як ракети "повітря-повітря", інженери модернізували ракети ASRAAM  для наземного запуску. На це пішло всього 3 місяці.

Перед щорічним самітом НАТО в Гаазі Стармер сказав, що РФ, а не Україна, "має заплатити ціну за варварську і незаконну війну Путіна".

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"Ми маємо право використовувати конфісковані російські активи для зміцнення повітряної оборони України. Безпека України є життєво важливою для нас", - сказав прем'єр.

Зазначається, що новий пакет є частиною найбільшої щорічної допомоги Україні з боку Великої Британії розміром 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Це є продовженням домовленості на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, укладеної в березні, про постачання понад 5000 ракет ППО та окремої інвестиції в розмірі 350 млн фунтів стерлінгів для збільшення поставок дронів.

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Автор: 

Велика Британія (5687) заморожені активи (591)


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Топ коментарі
+21
Бритам-черговий респект...
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25.06.2025 08:44 Відповісти
+13
Велика подяка уряду і народу Великої Британії!
Дав би Бог, щоб в Британію не попхався агент "Козир" (він же "Тімофєєв") або саме найвеличніше ЧМО (воно ж "Буратіна") та не пересралися з цими добродіями туманного Альбіону.
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25.06.2025 08:44 Відповісти
+10
зброя, це дуже добре!
але нам потрібні технології, що б самім виробляти.
----------

Де ви будете робити? У кацапів є можливість перенести виробництво в Казань, Урал і взагалі масштаби країни. Де розгортати виробництво у нас новітнього озброєння? Коли тільки перший сигнал буде і одразу запустять все що захочуть

Тут навпаки було б грамотно вивезти всіх спеців та розгортати на заводах у Польщі, Англії і де завгодно виробництво. Ось це тил для нас
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25.06.2025 08:50 Відповісти
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Бритам-черговий респект...
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25.06.2025 08:44 Відповісти
Британці винуваті у тому, що ми живемо поряд з рашистами ??
Ви береги не поплутали ?
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25.06.2025 12:53 Відповісти
зброя, це дуже добре!
але нам потрібні технології, що б самім виробляти.
ой!
вибачте!
я розмріявся.
трохи забув, що україною керують зелені дегенерати на чолі з тупим зе!гнідою!
зрадники, брехуни та мародери!
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25.06.2025 08:44 Відповісти
зброя, це дуже добре!
але нам потрібні технології, що б самім виробляти.
----------

Де ви будете робити? У кацапів є можливість перенести виробництво в Казань, Урал і взагалі масштаби країни. Де розгортати виробництво у нас новітнього озброєння? Коли тільки перший сигнал буде і одразу запустять все що захочуть

Тут навпаки було б грамотно вивезти всіх спеців та розгортати на заводах у Польщі, Англії і де завгодно виробництво. Ось це тил для нас
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25.06.2025 08:50 Відповісти
якось дивно, ви спілкуєтесь.
сам запитав і сам відповів.
мені, нема чим дискутувати. ви виграли.
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25.06.2025 08:55 Відповісти
Я знаю
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25.06.2025 09:00 Відповісти
Цілком адекватна відповідь на Ваші тези? Все грамотно викладено і пояснено, що не так?
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25.06.2025 15:49 Відповісти
Все вірно, це все мало бути зроблено, ще з початку війни...
Але наразі це майже не можливо, в світлі останніх замахів на найвеличнішого, і найпотужнішою....
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25.06.2025 10:02 Відповісти
Тобто, створити програму будівництва підземних шкіл, це реально, а створити підземний, добре захищений ВПК, це фантастика? А нахіба , з таким розкладом , вони російські реактори за лярд намагалися купити, де вони їх ставити збирались, у Болгарії? Ну воно конечно, коли твій максимум бітум і асфальт, тоді да. А треба то, зробити нормальний радар і малу, дешеву протидронову ракету, не вистачає мізків, можна придбати ліцензію.
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25.06.2025 10:37 Відповісти
Наразі ми навіть ТВЕЛи не купуємо російські.
Корпуси болгарські, виробництва російського. Вже 9 років пройшло.

На наших дорогах можна зустріти ще чимало ГАЗів, КАМАЗів. Їх що на брухт порізати ?
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25.06.2025 12:58 Відповісти
ЗеПрезидент каже, що завантажені лише 40% наших можливостей. Видається, що ця цифра близька до дійсності. Тобто, можливості є.
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25.06.2025 13:00 Відповісти
Коли не було інету, тільки рідні і близькі знали що ти дурень...)
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25.06.2025 09:02 Відповісти
нє в лад
нє в попад
поцілуй блоху в кірпіч
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25.06.2025 09:11 Відповісти
🤣, самий смак в тому, що за неймами бегемот пепа та дмитро клаус ховається один і той же лишньохромосомий потомственно опущений кацапський ботяра, що переписується сам із собою і ставить сам собі лайки!!!
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25.06.2025 09:26 Відповісти
Немає сенсу у нас розгортати виробництво, тому що через місяць туди приїде гундосий чи Притула, просто попозувати, а через пару днів кацапи вирахують локацію і вгатять туди і шахедами, і балістикою, коротше усім доступним озброєнням
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25.06.2025 09:22 Відповісти
але!
у нас є набагато дієвіша та страшніша зброя відповіді.
це, зе!гундосики.
і, що характерно, кацапи ніяк не можуть вирахувати цей центр пиляння хрипатих відосиків.
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25.06.2025 09:27 Відповісти
І чому ви знаєте, що куди прилітає ?
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25.06.2025 13:24 Відповісти
Та останні дві атаки на Київ все місто не спало, бачило що і куди прилітає, тому так собі питання, більше риторичне, ніж фактичне
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25.06.2025 15:14 Відповісти
І я про це.
"Кудись" прилітає вже багато разів, але працюють.
"Ще кудись" і ядеркою не факт, що можна дістати. І таких об"єктів ще за Союзу по усій країні чимало набудували.
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25.06.2025 16:11 Відповісти
Що робити? За три роки, не можуть опанувати виробництво мін 120мм та 82мм. Я вже не кажу, про набої до стрілецької зброї....
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25.06.2025 13:23 Відповісти
Велика подяка уряду і народу Великої Британії!
Дав би Бог, щоб в Британію не попхався агент "Козир" (він же "Тімофєєв") або саме найвеличніше ЧМО (воно ж "Буратіна") та не пересралися з цими добродіями туманного Альбіону.
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25.06.2025 08:44 Відповісти
Спочатку їх було розроблено як ракети "повітря-повітря", інженери модернізували ракети ASRAAM для наземного запуску. На це пішло всього 3 місяці.
----------

Ще б із шахедами дієвий спосіб придумати боротьби. Причому захід таке відчуття, що не розуміє, що це якраз перша загроза майбутнього і вже сьогодення

Уже не потрібно вигадувати схеми з великими терактами, як 11 вересня, досить вкластися в ці шахеди і 50-100 штук, запущених у тилу, в хаос усе місто повалять
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25.06.2025 08:45 Відповісти
Вже є зенітні дрони нового покоління. Виробляють і запускають. Залишилось масштабувати і випускати 300-400 тис. на місяць.
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25.06.2025 13:28 Відповісти
Про балістику ми теж роками чуємо. Нову і нового покоління

Які проблеми масштабування? Якщо воно ефективне, то всі гроші сюди вкладати потрібно, навіть із таких життєво важливих, як укладання асфальту в Маріуполі та закупівля піанін у бомбосховище
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25.06.2025 23:40 Відповісти
Ха ! Тут закупали овочерізки і кавоварки.
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26.06.2025 19:01 Відповісти
Це чудово !
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25.06.2025 08:59 Відповісти
Мать тонни замороженного бабла і бояться до них доторкнутися при цьому дивлячись кожен день, як нищать дома, школи, больниці, вбивають дітей, це вроджена сцикливість і ганьба.
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25.06.2025 10:08 Відповісти
Це називається європоцами "священним правом ПРИВАТНОЇ власності".
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25.06.2025 10:19 Відповісти
Там наче є місце ще для 2 пускових.
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25.06.2025 13:30 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/velikobritaniya-peredast-ukraine-novye-kompleksy-pvo-raven-i-350-raket-asraam/ Система Raven впервые появилась в Украине весной 2023. С того момента было произведено более четырёхсот пусков, из которых около семидесяти процентов достигли цели. На сегодняшний день Великобритания уже передала Украине восемь комплексов Raven, ещё пять готовятся к отправке.
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25.06.2025 17:25 Відповісти
 
 