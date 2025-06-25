Велика Британія вперше надасть Україні зброю, профінансовану із заморожених активів РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу його оплатять за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Так, Україні нададуть 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених у Великій Британії та адаптованих у рекордно короткий час для наземного запуску. На це піде 70 млн фунтів стерлінгів з коштів, отриманих завдяки надзвичайній програмі ERA.

Видання зазначає, що це вперше Велика Британія використовує пов'язані з РФ кошти для прямого фінансування озброєння.

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Ракети застосовуватимуть системами Raven, поставлених Британією. 5 із них вже прямують до України. Це збільшить загальну кількість систем, переданих Україні, до 13.

Спочатку їх було розроблено як ракети "повітря-повітря", інженери модернізували ракети ASRAAM для наземного запуску. На це пішло всього 3 місяці.

Перед щорічним самітом НАТО в Гаазі Стармер сказав, що РФ, а не Україна, "має заплатити ціну за варварську і незаконну війну Путіна".

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"Ми маємо право використовувати конфісковані російські активи для зміцнення повітряної оборони України. Безпека України є життєво важливою для нас", - сказав прем'єр.

Зазначається, що новий пакет є частиною найбільшої щорічної допомоги Україні з боку Великої Британії розміром 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Це є продовженням домовленості на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, укладеної в березні, про постачання понад 5000 ракет ППО та окремої інвестиції в розмірі 350 млн фунтів стерлінгів для збільшення поставок дронів.

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