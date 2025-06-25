Велика Британія вперше надасть Україні зброю, профінансовану із заморожених активів РФ
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу його оплатять за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів.
Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Так, Україні нададуть 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених у Великій Британії та адаптованих у рекордно короткий час для наземного запуску. На це піде 70 млн фунтів стерлінгів з коштів, отриманих завдяки надзвичайній програмі ERA.
Видання зазначає, що це вперше Велика Британія використовує пов'язані з РФ кошти для прямого фінансування озброєння.
Ракети застосовуватимуть системами Raven, поставлених Британією. 5 із них вже прямують до України. Це збільшить загальну кількість систем, переданих Україні, до 13.
Спочатку їх було розроблено як ракети "повітря-повітря", інженери модернізували ракети ASRAAM для наземного запуску. На це пішло всього 3 місяці.
Перед щорічним самітом НАТО в Гаазі Стармер сказав, що РФ, а не Україна, "має заплатити ціну за варварську і незаконну війну Путіна".
"Ми маємо право використовувати конфісковані російські активи для зміцнення повітряної оборони України. Безпека України є життєво важливою для нас", - сказав прем'єр.
Зазначається, що новий пакет є частиною найбільшої щорічної допомоги Україні з боку Великої Британії розміром 4,5 млрд фунтів стерлінгів.
Це є продовженням домовленості на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, укладеної в березні, про постачання понад 5000 ракет ППО та окремої інвестиції в розмірі 350 млн фунтів стерлінгів для збільшення поставок дронів.
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Ви береги не поплутали ?
але нам потрібні технології, що б самім виробляти.
ой!
вибачте!
я розмріявся.
трохи забув, що україною керують зелені дегенерати на чолі з тупим зе!гнідою!
зрадники, брехуни та мародери!
але нам потрібні технології, що б самім виробляти.
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Де ви будете робити? У кацапів є можливість перенести виробництво в Казань, Урал і взагалі масштаби країни. Де розгортати виробництво у нас новітнього озброєння? Коли тільки перший сигнал буде і одразу запустять все що захочуть
Тут навпаки було б грамотно вивезти всіх спеців та розгортати на заводах у Польщі, Англії і де завгодно виробництво. Ось це тил для нас
сам запитав і сам відповів.
мені, нема чим дискутувати. ви виграли.
Але наразі це майже не можливо, в світлі останніх замахів на найвеличнішого, і найпотужнішою....
Корпуси болгарські, виробництва російського. Вже 9 років пройшло.
На наших дорогах можна зустріти ще чимало ГАЗів, КАМАЗів. Їх що на брухт порізати ?
нє в попад
поцілуй блоху в кірпіч
у нас є набагато дієвіша та страшніша зброя відповіді.
це, зе!гундосики.
і, що характерно, кацапи ніяк не можуть вирахувати цей центр пиляння хрипатих відосиків.
"Кудись" прилітає вже багато разів, але працюють.
"Ще кудись" і ядеркою не факт, що можна дістати. І таких об"єктів ще за Союзу по усій країні чимало набудували.
Дав би Бог, щоб в Британію не попхався агент "Козир" (він же "Тімофєєв") або саме найвеличніше ЧМО (воно ж "Буратіна") та не пересралися з цими добродіями туманного Альбіону.
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Ще б із шахедами дієвий спосіб придумати боротьби. Причому захід таке відчуття, що не розуміє, що це якраз перша загроза майбутнього і вже сьогодення
Уже не потрібно вигадувати схеми з великими терактами, як 11 вересня, досить вкластися в ці шахеди і 50-100 штук, запущених у тилу, в хаос усе місто повалять
Які проблеми масштабування? Якщо воно ефективне, то всі гроші сюди вкладати потрібно, навіть із таких життєво важливих, як укладання асфальту в Маріуполі та закупівля піанін у бомбосховище