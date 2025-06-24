Україна та Британія запускають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів, - Умєров

Україна та Велика Британія запускають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, такої домовленості досягли президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Кір Стармер.

"В межах ініціативи протягом перших трьох років цього мега-проєкту британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектру українських дронів, які будуть виготовлятися у Великій Британії.

Завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть швидко проєктувати і виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах", - пояснив Умєров.

Також міністр інформує, що поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Водночас після її закінчення Великобританія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники.

"Це сприятиме масштабуванню передових технологій, збільшенню виробництва безпілотників та інтеграції наших оборонних промисловостей.

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Вдячний британському уряду, моєму колезі міністру оборони Великої Британії та народу за системну підтримку на десятиріччя вперед", - резюмує Умєров.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський обговорив у Британії виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА.