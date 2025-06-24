УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7094 відвідувача онлайн
Новини Виробництво дронів Виробництво української зброї
844 12

Україна та Британія запускають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів, - Умєров

Затверджено 8 дорожніх карт для підтримки України до 2027 року

Україна та Велика Британія запускають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, такої домовленості досягли президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Кір Стармер.

"В межах ініціативи протягом перших трьох років цього мега-проєкту британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектру українських дронів, які будуть виготовлятися у Великій Британії.

Завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть швидко проєктувати і виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах", - пояснив Умєров.

Також міністр інформує, що поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Водночас після її закінчення Великобританія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники.

"Це сприятиме масштабуванню передових технологій, збільшенню виробництва безпілотників та інтеграції наших оборонних промисловостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров: "Зброя, яка буде вироблена українськими компаніями за кордоном, буде надана назад Україні, допоки триватиме війна"

Вдячний британському уряду, моєму колезі міністру оборони Великої Британії та народу за системну підтримку на десятиріччя вперед", - резюмує Умєров.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський обговорив у Британії виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА.

Автор: 

Велика Британія (5687) Умєров Рустем (682)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Зробимо, будуть, запускають..."зелена влада" і на сьомому році правління і кривавої війни живе виключно обіцянками і брехнею.
показати весь коментар
24.06.2025 10:42 Відповісти
+4
це, плюс до тих 10 млн дронів зі срущєго рота з відосиків зе!гундоса?
показати весь коментар
24.06.2025 10:44 Відповісти
+3
місце цій брехливій і корумпованій свині на м'ясокомбінаті. де зброя від лехмарса чубурек хренів?
показати весь коментар
24.06.2025 11:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зробимо, будуть, запускають..."зелена влада" і на сьомому році правління і кривавої війни живе виключно обіцянками і брехнею.
показати весь коментар
24.06.2025 10:42 Відповісти
Лондон, 23.06.25

показати весь коментар
24.06.2025 10:43 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2025 10:50 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2025 10:52 Відповісти
це, плюс до тих 10 млн дронів зі срущєго рота з відосиків зе!гундоса?
показати весь коментар
24.06.2025 10:44 Відповісти
Ініціатива, як завжди, випарується як тільки перетне кордон України.
показати весь коментар
24.06.2025 11:00 Відповісти
місце цій брехливій і корумпованій свині на м'ясокомбінаті. де зброя від лехмарса чубурек хренів?
показати весь коментар
24.06.2025 11:02 Відповісти
Go home !!!
показати весь коментар
24.06.2025 11:04 Відповісти
Умєрову вже готують тепле містечко посла в США. Замість Маркарової. Щоб добив підтримку обох палат. Бо Оманські треба виконувати. А спротив українців не да\.
показати весь коментар
24.06.2025 11:18 Відповісти
Головне щоб дрони "не губились на складах".
А так нормальна ініціатива. Британія виділяє гроші й виробляє дрони у себе а потім передає їх Україні. Схоже зрозуміли Британії політики що ЗеКоМанді гроші давати не можна!
показати весь коментар
24.06.2025 12:02 Відповісти
Ще одна зелена зміюка.
показати весь коментар
24.06.2025 15:11 Відповісти
" українська " зброя в британії , данії , польщі , німеччині і т.д. там воно належить зеленському - єрмаку і компанії. Україна без грошей без зброї.
показати весь коментар
24.06.2025 22:06 Відповісти
 
 