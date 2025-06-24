Зеленський обговорив у Британії виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, - ОП

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії. Говорили про виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, і посилення співпраці з партнерами.

Про це повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House).

Під час обговорення йшлося про ситуацію на полі бою та дипломатичну роботу для досягнення справедливого й сталого миру.

Також сторони обговорили зростання українського оборонного виробництва, особливо виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, і посилення співпраці з партнерами.

Крім того, йшлося про необхідність збільшення санкційного тиску на Росію та важливу роль у цьому процесі США. Детальна увага також була приділена співпраці Росії з Північною Кореєю та Іраном, що створює загрози не лише для України, а й для інших держав світу.

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