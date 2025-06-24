Зеленський обговорив у Британії виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, - ОП
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії. Говорили про виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, і посилення співпраці з партнерами.
Про це повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House).
Під час обговорення йшлося про ситуацію на полі бою та дипломатичну роботу для досягнення справедливого й сталого миру.
Також сторони обговорили зростання українського оборонного виробництва, особливо виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, і посилення співпраці з партнерами.
Крім того, йшлося про необхідність збільшення санкційного тиску на Росію та важливу роль у цьому процесі США. Детальна увага також була приділена співпраці Росії з Північною Кореєю та Іраном, що створює загрози не лише для України, а й для інших держав світу.
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коли вже припиниться ця пихатість
жен таких как моя Рая азохен вей
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Термін повноважень чинного мовного омбудсмена Тараса Кременя спливає. І зараз нам, українцям, знову підсовують "потрібних" людей.
Людей без репутації, без боротьби, без чіткої публічної позиції. Людей, яких ми не знаємо, бо вони ніколи не були з нами у цій війні за українське!
Натомість ми висуваємо Лариса Ніцой
Дитяча письменниця, що формує покоління свідомих українців.
Освітянка й активістка, яка десятки років б'ється за українську мову в кожній сфері життя.
Людина, яка ніколи не ховалася і завжди говорила правду вголос.
Обличчя, яке ми знаємо. Історія, якій довіряємо. Принципи, яких нам так бракує у владі!
Саме така постать потрібна нам сьогодні в умовах гібридної війни!
Сильна, проукраїнська, безкомпромісна.
Ми не писали довгих вступів і реверансів.
Ларису Ніцой не треба "представляти".
Просто перейдіть за покликом у першому коментарі та підпишіть петицію про її призначення уповноваженою із захисту української мови.
Або знайдіть петицію за номером 8306 на сайті петицій Кабінету Міністрів України!
Якщо ви за Українську Україну.
Якщо ви хочете перемоги не лише на фронті, а й у тилу - підпишіть.
Якщо вам важливо, щоб державу представляли проукраїнські обличчя - ДІЙТЕ!!!
Петиція - це наш голос. І він має прозвучати!
Поширюйте. Підписуйте. Захищайте українське.
Завтрамен, курва.
Ти чим гівнюк керувався, коли зупиняв ракетні програми? Що завтра тут будуть кацапи? Ненавиджу тебе, нікчема неукраїнська і продажна!