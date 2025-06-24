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Новини Виробництво дронів
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Зеленський обговорив у Британії виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, - ОП

Зеленський говорив про виробництво дронів у Британії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії. Говорили про виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, і посилення співпраці з партнерами.

Про це повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House).

Під час обговорення йшлося про ситуацію на полі бою та дипломатичну роботу для досягнення справедливого й сталого миру.

Також сторони обговорили зростання українського оборонного виробництва, особливо виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, і посилення співпраці з партнерами.

Крім того, йшлося про необхідність збільшення санкційного тиску на Росію та важливу роль у цьому процесі США. Детальна увага також була приділена співпраці Росії з Північною Кореєю та Іраном, що створює загрози не лише для України, а й для інших держав світу.

Читайте також: Україна працює щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів", - Зеленський

Автор: 

Велика Британія (5687) Зеленський Володимир (24558) виробництво (1675) дрони (5006)


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Топ коментарі
+9
Так він же ж багато чого обговорював. І що з того?
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24.06.2025 06:58 Відповісти
+6
Наше чудо катається, подорожує...Які обговорення і чого? Як в Омані з прибиральником.
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24.06.2025 07:07 Відповісти
+6
Тупорилий ішак подорожує світом народним коштом та створює ілюзію своєї величності "потужними обговоренями", від яких результату та користі аж повний ноль. Це чмо тільки тим і зайняте, що озвучує з листочка написане дєрмаком у щодених відосіках та ескурсіями, щоб пофоткатись з відомими особистотями.
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24.06.2025 07:34 Відповісти
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А чем Англия может помочь Украине если у них в военной концепции ранее дроны вообще не фигурировали. Англия лучше б дали ракеты STORM SHADOW дали. А дронопроизводством Ангдличане сами КРИВОРУКИЕ еще у Украины пусть поучатся. Пусть лучше Англия Авиацию даст. Артиллерию. Бронемашины. Боезапасы. Дадут то что у них хорошо получается производить. А дронами займутся ВСЕ ДЕЛО ОБГАДЯТ
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24.06.2025 02:24 Відповісти
пусть у Украины поучатся
коли вже припиниться ця пихатість
жен таких как моя Рая азохен вей
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24.06.2025 05:03 Відповісти
Що ти несеш???👎
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24.06.2025 05:58 Відповісти
аби не в Україні. все робиться для 100% залежності від грьобаних недопартнерів, щоб тут все горіло, якщо їм не вгодили
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24.06.2025 02:30 Відповісти
Cпасибо нашим братьям британцам за плодотворное сотрудничество. Вместе мы сила! И вместе мы уничтожим кацапских оккупантов!!!
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24.06.2025 03:47 Відповісти
Прост ракети та балістику зелений урод не може обговорювати. Бо маєшь балістику, Трапм тебе поважає, не маєшь - Трамп на тебе потужно сере. Обісрана жертва, яку обіжають срані ковбої, це ж так приємно.
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24.06.2025 06:35 Відповісти
Так він же ж багато чого обговорював. І що з того?
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24.06.2025 06:58 Відповісти
Наше чудо катається, подорожує...Які обговорення і чого? Як в Омані з прибиральником.
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24.06.2025 07:07 Відповісти
Тупорилий ішак подорожує світом народним коштом та створює ілюзію своєї величності "потужними обговоренями", від яких результату та користі аж повний ноль. Це чмо тільки тим і зайняте, що озвучує з листочка написане дєрмаком у щодених відосіках та ескурсіями, щоб пофоткатись з відомими особистотями.
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24.06.2025 07:34 Відповісти
Добре, що епоха Угод закінчилась. Почалась епоха ВОЯЖІВ ! Результат буде звісно той же. Але яка імітація "бурной деятєльности" - це просто КЛАСИКА.
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24.06.2025 09:02 Відповісти
В мене вже втрачена будь яка довіра що цей президент здатен щось добре для України зробити.
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24.06.2025 08:03 Відповісти
це було зрозуміло ще у 2019 році
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24.06.2025 08:35 Відповісти
у притомних людей тії довіри і не було ніколи,спасибі мудрому наріду,їжте не обляпайтесь
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24.06.2025 08:36 Відповісти
а тим часом, поки у зе!скомороха букінгемська фотосесія, перша зе!скумбрія україни перераховує столові прибори в своїх лондонських апартаментах.
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24.06.2025 08:12 Відповісти
Поїхав обговорювати..... йшов четвертий рік великої війни....
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24.06.2025 08:36 Відповісти
Немає дЄрмака - немає діла. Взяв би хоча б Стефанчука ! Для ваги ! 70+ 150 вже три центнери.
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24.06.2025 09:05 Відповісти
Путлер в такому разі бере чемоданчик.
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24.06.2025 09:30 Відповісти
Здається взуває свинцові чобітки. Бо ноги волоче як ті бурлаки на Волзі.
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24.06.2025 09:33 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=******************************************--sO1IOjFIKczqlyHFWwjL-nvwTKRaH7GLWv8v-*******************************************************************-X7hr_KaSccy09hXuvnPPdYQIGSpoi2B-r7WDdKgc0QZqGOPdH-ZgiuU59UFYhDlr7W9&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid03WwiAkCWt9uGzxgdiq5C79FyvgfshzfqLrpcABXUyDi9xBWnhNTkSxx916Yj1j3pl?__cft__[0]=******************************************--sO1IOjFIKczqlyHFWwjL-nvwTKRaH7GLWv8v-*******************************************************************-X7hr_KaSccy09hXuvnPPdYQIGSpoi2B-r7WDdKgc0QZqGOPdH-ZgiuU59UFYhDlr7W9&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·Дякую Анна Бутова за правильну ініціативу :

Термін повноважень чинного мовного омбудсмена Тараса Кременя спливає. І зараз нам, українцям, знову підсовують "потрібних" людей.

Людей без репутації, без боротьби, без чіткої публічної позиції. Людей, яких ми не знаємо, бо вони ніколи не були з нами у цій війні за українське!

Натомість ми висуваємо Лариса Ніцой

Дитяча письменниця, що формує покоління свідомих українців.

Освітянка й активістка, яка десятки років б'ється за українську мову в кожній сфері життя.

Людина, яка ніколи не ховалася і завжди говорила правду вголос.

Обличчя, яке ми знаємо. Історія, якій довіряємо. Принципи, яких нам так бракує у владі!

Саме така постать потрібна нам сьогодні в умовах гібридної війни!

Сильна, проукраїнська, безкомпромісна.

Ми не писали довгих вступів і реверансів.

Ларису Ніцой не треба "представляти".

Просто перейдіть за покликом у першому коментарі та підпишіть петицію про її призначення уповноваженою із захисту української мови.

Або знайдіть петицію за номером 8306 на сайті петицій Кабінету Міністрів України!

Якщо ви за Українську Україну.

Якщо ви хочете перемоги не лише на фронті, а й у тилу - підпишіть.

Якщо вам важливо, щоб державу представляли проукраїнські обличчя - ДІЙТЕ!!!

Петиція - це наш голос. І він має прозвучати!

Поширюйте. Підписуйте. Захищайте українське.
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24.06.2025 09:25 Відповісти
Може щось дадуть якщо звільнить Єрмака та Татарова.
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24.06.2025 09:28 Відповісти
Тлді два .... Здадуть свого господаря. З потрохами. І криптою. Яку вже шукають штати. І як не дивно. У нашого БЕЗСЕРЕБРЯНИКА. Трясця б його забрала у тюрму.
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24.06.2025 09:36 Відповісти
А підписано якусь УГОДУ??? Ні,посиділи,побалакали - сіли і заплакали.Все в стилі найпотужнішого.
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24.06.2025 15:24 Відповісти
Завтра, все завтра і Британія дасть завтра і Голанди принесуть завтра і сапсан буде завтра, завтра буде всього багато, але завтра.
Завтрамен, курва.
Ти чим гівнюк керувався, коли зупиняв ракетні програми? Що завтра тут будуть кацапи? Ненавиджу тебе, нікчема неукраїнська і продажна!
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25.06.2025 14:41 Відповісти
 
 