Зеленский обсудил в Великобритании изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БПЛА, - ОП

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями аналитических и исследовательских центров Великобритании. Говорили об изготовлении дронов-перехватчиков и дальнобойных БпЛА, и усилении сотрудничества с партнерами.

Об этом сообщает Офис президента, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Зеленский провел встречу с руководителями аналитических и исследовательских центров Великобритании в Королевском институте международных отношений (Chatham House).

Во время обсуждения речь шла о ситуации на поле боя и дипломатической работе для достижения справедливого и устойчивого мира.

Также стороны обсудили рост украинского оборонного производства, особенно изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БпЛА, и усиление сотрудничества с партнерами.

Кроме того, речь шла о необходимости увеличения санкционного давления на Россию и важной роли в этом процессе США. Детальное внимание также было уделено сотрудничеству России с Северной Кореей и Ираном, что создает угрозы не только для Украины, но и для других государств мира.

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