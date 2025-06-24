Зеленский обсудил в Великобритании изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БПЛА, - ОП
Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями аналитических и исследовательских центров Великобритании. Говорили об изготовлении дронов-перехватчиков и дальнобойных БпЛА, и усилении сотрудничества с партнерами.
Об этом сообщает Офис президента, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Зеленский провел встречу с руководителями аналитических и исследовательских центров Великобритании в Королевском институте международных отношений (Chatham House).
Во время обсуждения речь шла о ситуации на поле боя и дипломатической работе для достижения справедливого и устойчивого мира.
Также стороны обсудили рост украинского оборонного производства, особенно изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БпЛА, и усиление сотрудничества с партнерами.
Кроме того, речь шла о необходимости увеличения санкционного давления на Россию и важной роли в этом процессе США. Детальное внимание также было уделено сотрудничеству России с Северной Кореей и Ираном, что создает угрозы не только для Украины, но и для других государств мира.
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коли вже припиниться ця пихатість
жен таких как моя Рая азохен вей
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Термін повноважень чинного мовного омбудсмена Тараса Кременя спливає. І зараз нам, українцям, знову підсовують "потрібних" людей.
Людей без репутації, без боротьби, без чіткої публічної позиції. Людей, яких ми не знаємо, бо вони ніколи не були з нами у цій війні за українське!
Натомість ми висуваємо Лариса Ніцой
Дитяча письменниця, що формує покоління свідомих українців.
Освітянка й активістка, яка десятки років б'ється за українську мову в кожній сфері життя.
Людина, яка ніколи не ховалася і завжди говорила правду вголос.
Обличчя, яке ми знаємо. Історія, якій довіряємо. Принципи, яких нам так бракує у владі!
Саме така постать потрібна нам сьогодні в умовах гібридної війни!
Сильна, проукраїнська, безкомпромісна.
Ми не писали довгих вступів і реверансів.
Ларису Ніцой не треба "представляти".
Просто перейдіть за покликом у першому коментарі та підпишіть петицію про її призначення уповноваженою із захисту української мови.
Або знайдіть петицію за номером 8306 на сайті петицій Кабінету Міністрів України!
Якщо ви за Українську Україну.
Якщо ви хочете перемоги не лише на фронті, а й у тилу - підпишіть.
Якщо вам важливо, щоб державу представляли проукраїнські обличчя - ДІЙТЕ!!!
Петиція - це наш голос. І він має прозвучати!
Поширюйте. Підписуйте. Захищайте українське.
Завтрамен, курва.
Ти чим гівнюк керувався, коли зупиняв ракетні програми? Що завтра тут будуть кацапи? Ненавиджу тебе, нікчема неукраїнська і продажна!