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Новости Производство дронов
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Зеленский обсудил в Великобритании изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БПЛА, - ОП

Зеленский говорил о производстве дронов в Великобритании

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями аналитических и исследовательских центров Великобритании. Говорили об изготовлении дронов-перехватчиков и дальнобойных БпЛА, и усилении сотрудничества с партнерами.

Об этом сообщает Офис президента, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Зеленский провел встречу с руководителями аналитических и исследовательских центров Великобритании в Королевском институте международных отношений (Chatham House).

Во время обсуждения речь шла о ситуации на поле боя и дипломатической работе для достижения справедливого и устойчивого мира.

Также стороны обсудили рост украинского оборонного производства, особенно изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БпЛА, и усиление сотрудничества с партнерами.

Кроме того, речь шла о необходимости увеличения санкционного давления на Россию и важной роли в этом процессе США. Детальное внимание также было уделено сотрудничеству России с Северной Кореей и Ираном, что создает угрозы не только для Украины, но и для других государств мира.

Читайте также: Украина работает по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "шахедов", - Зеленский

Автор: 

Великобритания (5046) Зеленский Владимир (21077) производство (491) дроны (4205)


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Топ комментарии
+9
Так він же ж багато чого обговорював. І що з того?
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24.06.2025 06:58 Ответить
+6
Наше чудо катається, подорожує...Які обговорення і чого? Як в Омані з прибиральником.
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24.06.2025 07:07 Ответить
+6
Тупорилий ішак подорожує світом народним коштом та створює ілюзію своєї величності "потужними обговоренями", від яких результату та користі аж повний ноль. Це чмо тільки тим і зайняте, що озвучує з листочка написане дєрмаком у щодених відосіках та ескурсіями, щоб пофоткатись з відомими особистотями.
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24.06.2025 07:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А чем Англия может помочь Украине если у них в военной концепции ранее дроны вообще не фигурировали. Англия лучше б дали ракеты STORM SHADOW дали. А дронопроизводством Ангдличане сами КРИВОРУКИЕ еще у Украины пусть поучатся. Пусть лучше Англия Авиацию даст. Артиллерию. Бронемашины. Боезапасы. Дадут то что у них хорошо получается производить. А дронами займутся ВСЕ ДЕЛО ОБГАДЯТ
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24.06.2025 02:24 Ответить
пусть у Украины поучатся
коли вже припиниться ця пихатість
жен таких как моя Рая азохен вей
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24.06.2025 05:03 Ответить
Що ти несеш???👎
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24.06.2025 05:58 Ответить
аби не в Україні. все робиться для 100% залежності від грьобаних недопартнерів, щоб тут все горіло, якщо їм не вгодили
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24.06.2025 02:30 Ответить
Cпасибо нашим братьям британцам за плодотворное сотрудничество. Вместе мы сила! И вместе мы уничтожим кацапских оккупантов!!!
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24.06.2025 03:47 Ответить
Прост ракети та балістику зелений урод не може обговорювати. Бо маєшь балістику, Трапм тебе поважає, не маєшь - Трамп на тебе потужно сере. Обісрана жертва, яку обіжають срані ковбої, це ж так приємно.
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24.06.2025 06:35 Ответить
Так він же ж багато чого обговорював. І що з того?
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24.06.2025 06:58 Ответить
Наше чудо катається, подорожує...Які обговорення і чого? Як в Омані з прибиральником.
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24.06.2025 07:07 Ответить
Тупорилий ішак подорожує світом народним коштом та створює ілюзію своєї величності "потужними обговоренями", від яких результату та користі аж повний ноль. Це чмо тільки тим і зайняте, що озвучує з листочка написане дєрмаком у щодених відосіках та ескурсіями, щоб пофоткатись з відомими особистотями.
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24.06.2025 07:34 Ответить
Добре, що епоха Угод закінчилась. Почалась епоха ВОЯЖІВ ! Результат буде звісно той же. Але яка імітація "бурной деятєльности" - це просто КЛАСИКА.
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24.06.2025 09:02 Ответить
В мене вже втрачена будь яка довіра що цей президент здатен щось добре для України зробити.
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24.06.2025 08:03 Ответить
це було зрозуміло ще у 2019 році
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24.06.2025 08:35 Ответить
у притомних людей тії довіри і не було ніколи,спасибі мудрому наріду,їжте не обляпайтесь
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24.06.2025 08:36 Ответить
а тим часом, поки у зе!скомороха букінгемська фотосесія, перша зе!скумбрія україни перераховує столові прибори в своїх лондонських апартаментах.
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24.06.2025 08:12 Ответить
Поїхав обговорювати..... йшов четвертий рік великої війни....
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24.06.2025 08:36 Ответить
Немає дЄрмака - немає діла. Взяв би хоча б Стефанчука ! Для ваги ! 70+ 150 вже три центнери.
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24.06.2025 09:05 Ответить
Путлер в такому разі бере чемоданчик.
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24.06.2025 09:30 Ответить
Здається взуває свинцові чобітки. Бо ноги волоче як ті бурлаки на Волзі.
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24.06.2025 09:33 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=******************************************--sO1IOjFIKczqlyHFWwjL-nvwTKRaH7GLWv8v-*******************************************************************-X7hr_KaSccy09hXuvnPPdYQIGSpoi2B-r7WDdKgc0QZqGOPdH-ZgiuU59UFYhDlr7W9&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid03WwiAkCWt9uGzxgdiq5C79FyvgfshzfqLrpcABXUyDi9xBWnhNTkSxx916Yj1j3pl?__cft__[0]=******************************************--sO1IOjFIKczqlyHFWwjL-nvwTKRaH7GLWv8v-*******************************************************************-X7hr_KaSccy09hXuvnPPdYQIGSpoi2B-r7WDdKgc0QZqGOPdH-ZgiuU59UFYhDlr7W9&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·Дякую Анна Бутова за правильну ініціативу :

Термін повноважень чинного мовного омбудсмена Тараса Кременя спливає. І зараз нам, українцям, знову підсовують "потрібних" людей.

Людей без репутації, без боротьби, без чіткої публічної позиції. Людей, яких ми не знаємо, бо вони ніколи не були з нами у цій війні за українське!

Натомість ми висуваємо Лариса Ніцой

Дитяча письменниця, що формує покоління свідомих українців.

Освітянка й активістка, яка десятки років б'ється за українську мову в кожній сфері життя.

Людина, яка ніколи не ховалася і завжди говорила правду вголос.

Обличчя, яке ми знаємо. Історія, якій довіряємо. Принципи, яких нам так бракує у владі!

Саме така постать потрібна нам сьогодні в умовах гібридної війни!

Сильна, проукраїнська, безкомпромісна.

Ми не писали довгих вступів і реверансів.

Ларису Ніцой не треба "представляти".

Просто перейдіть за покликом у першому коментарі та підпишіть петицію про її призначення уповноваженою із захисту української мови.

Або знайдіть петицію за номером 8306 на сайті петицій Кабінету Міністрів України!

Якщо ви за Українську Україну.

Якщо ви хочете перемоги не лише на фронті, а й у тилу - підпишіть.

Якщо вам важливо, щоб державу представляли проукраїнські обличчя - ДІЙТЕ!!!

Петиція - це наш голос. І він має прозвучати!

Поширюйте. Підписуйте. Захищайте українське.
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24.06.2025 09:25 Ответить
Може щось дадуть якщо звільнить Єрмака та Татарова.
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24.06.2025 09:28 Ответить
Тлді два .... Здадуть свого господаря. З потрохами. І криптою. Яку вже шукають штати. І як не дивно. У нашого БЕЗСЕРЕБРЯНИКА. Трясця б його забрала у тюрму.
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24.06.2025 09:36 Ответить
А підписано якусь УГОДУ??? Ні,посиділи,побалакали - сіли і заплакали.Все в стилі найпотужнішого.
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24.06.2025 15:24 Ответить
Завтра, все завтра і Британія дасть завтра і Голанди принесуть завтра і сапсан буде завтра, завтра буде всього багато, але завтра.
Завтрамен, курва.
Ти чим гівнюк керувався, коли зупиняв ракетні програми? Що завтра тут будуть кацапи? Ненавиджу тебе, нікчема неукраїнська і продажна!
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25.06.2025 14:41 Ответить
 
 