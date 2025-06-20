Украина работает над дронами-перехватчиками, которые должны увеличить защиту от "Шахедов", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые соглашения с партнерами по НАТО относительно инвестиций в производство дронов-перехватчиков.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина готовит новую платформу для развития собственного оборонного производства.

"Объем поддержки на этот год - самый большой за все годы полномасштабной войны. Поручил еще увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство - в наше оружие. Мы готовим и новую платформу для таких производств. Это долговременная, системная работа, и я хочу поблагодарить каждую страну, которая уже участвует", - отметил он.

Также Украина готовит новые договоренности вместе с партнерами по НАТО - прежде всего относительно инвестиций в производство технологий, дронов и артиллерийских снарядов.

"Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий, а соответственно - видов дронов, дают результаты. Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен - это будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", - добавил Зеленский.

