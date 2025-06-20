РУС
Украина работает над дронами-перехватчиками, которые должны увеличить защиту от "Шахедов", - Зеленский

Зеленский: Объемы производства перехватчиков уже наращиваются

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые соглашения с партнерами по НАТО относительно инвестиций в производство дронов-перехватчиков.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина готовит новую платформу для развития собственного оборонного производства.

"Объем поддержки на этот год - самый большой за все годы полномасштабной войны. Поручил еще увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство - в наше оружие. Мы готовим и новую платформу для таких производств. Это долговременная, системная работа, и я хочу поблагодарить каждую страну, которая уже участвует", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретится с Коштой, фон дер Ляйен и Рютте 24 июня в Гааге

Также Украина готовит новые договоренности вместе с партнерами по НАТО - прежде всего относительно инвестиций в производство технологий, дронов и артиллерийских снарядов.

"Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий, а соответственно - видов дронов, дают результаты. Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен - это будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", - добавил Зеленский.

Также читайте: Зеленский: Украина борется за финансирование дронов, Россия - за снятие санкций

Автор: 

защита (199) Зеленский Владимир (22050) дроны (4802) Шахед (1526)
Топ комментарии
+16
Там же де 4К євро ЗП вчителям, мільярд дерев, мільйон дронів та три тисячі ракет - у генераторі брехні ЗЄ.

А от шашлички - вони такі шашлички...
20.06.2025 20:58 Ответить
20.06.2025 20:58 Ответить
+14
Про ******* гігават енергогенерації забув. 😁

І чомусь ніхто з поважних журналістів на питає у цього ублюдка, де це все.
20.06.2025 21:00 Ответить
20.06.2025 21:00 Ответить
+14
Чмо тупориле, для кого цей словесний понос? Ти, мудаку безтолковий, не можеш налагодити виробництво елементарних мін.
20.06.2025 21:12 Ответить
20.06.2025 21:12 Ответить
20.06.2025 20:58 Ответить
20.06.2025 21:00 Ответить
20.06.2025 21:09 Ответить
20.06.2025 21:30 Ответить
20.06.2025 21:50 Ответить
20.06.2025 21:08 Ответить
20.06.2025 21:12 Ответить
Мільйон дронів (2024) - Не виконано
30 000 дальньобійних дронів - Не виконано
Франко-українське виробництво - Анонсовано, не реалізовано
Власні балістичні/космічні ракети - Працює над програмою, без реального виробництва
Різке збільшення виробництва *********** - Частково, без прозорих даних
Оборонний фонд - Без запуску, без деталей
Контракти з передоплатою - Не виконані
Допомога від США (ППО) - Значна затримка, 10% отримано

Те, що нашвидкоруч знайшов ChatGPT
20.06.2025 21:27 Ответить
20.06.2025 21:27 Ответить
Україно, Україно, подивись на себе.

У твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
20.06.2025 21:28 Ответить
20.06.2025 21:28 Ответить
😢
20.06.2025 23:00 Ответить
20.06.2025 23:00 Ответить
20.06.2025 23:34 Ответить
20.06.2025 23:34 Ответить
Зелене базікало знову ляпає, аби ляпнути!!! Чмо тупоголове!!!
20.06.2025 21:34 Ответить
20.06.2025 21:34 Ответить
доручилкин
20.06.2025 21:57 Ответить
20.06.2025 21:57 Ответить
Йшов би ти Вова в сраку ! Без тебе і твого кодла Україна би вижила а з тобою нам всім песець.Ти втечеш а ми куда ?
20.06.2025 22:20 Ответить
20.06.2025 22:20 Ответить
Працьовитий ти наш, правда, тільки язиком.
20.06.2025 22:25 Ответить
20.06.2025 22:25 Ответить
Зеленського геть!
20.06.2025 23:08 Ответить
20.06.2025 23:08 Ответить
 
 