Украина работает над дронами-перехватчиками, которые должны увеличить защиту от "Шахедов", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые соглашения с партнерами по НАТО относительно инвестиций в производство дронов-перехватчиков.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина готовит новую платформу для развития собственного оборонного производства.
"Объем поддержки на этот год - самый большой за все годы полномасштабной войны. Поручил еще увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство - в наше оружие. Мы готовим и новую платформу для таких производств. Это долговременная, системная работа, и я хочу поблагодарить каждую страну, которая уже участвует", - отметил он.
Также Украина готовит новые договоренности вместе с партнерами по НАТО - прежде всего относительно инвестиций в производство технологий, дронов и артиллерийских снарядов.
"Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий, а соответственно - видов дронов, дают результаты. Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен - это будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", - добавил Зеленский.
А от шашлички - вони такі шашлички...
І чомусь ніхто з поважних журналістів на питає у цього ублюдка, де це все.
30 000 дальньобійних дронів - Не виконано
Франко-українське виробництво - Анонсовано, не реалізовано
Власні балістичні/космічні ракети - Працює над програмою, без реального виробництва
Різке збільшення виробництва *********** - Частково, без прозорих даних
Оборонний фонд - Без запуску, без деталей
Контракти з передоплатою - Не виконані
Допомога від США (ППО) - Значна затримка, 10% отримано
Те, що нашвидкоруч знайшов ChatGPT
У твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.