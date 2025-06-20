Україна працює щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові угоди з партнерами по НАТО щодо інвестицій у виробництво дронів-перехоплювачів.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна готує нову платформу для розвитку власного оборонного виробництва.

"Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво – у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь", - зазначив він.

Також Україна готує нові домовленості разом із партнерами по НАТО — насамперед щодо інвестицій у виробництво технологій, дронів і артилерійських снарядів.

"Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно – видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - додав Зеленський.

