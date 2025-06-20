Україна працює щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський анонсував нові угоди з партнерами по НАТО щодо інвестицій у виробництво дронів-перехоплювачів.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна готує нову платформу для розвитку власного оборонного виробництва.
"Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво – у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь", - зазначив він.
Також Україна готує нові домовленості разом із партнерами по НАТО — насамперед щодо інвестицій у виробництво технологій, дронів і артилерійських снарядів.
"Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно – видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - додав Зеленський.
А от шашлички - вони такі шашлички...
І чомусь ніхто з поважних журналістів на питає у цього ублюдка, де це все.
30 000 дальньобійних дронів - Не виконано
Франко-українське виробництво - Анонсовано, не реалізовано
Власні балістичні/космічні ракети - Працює над програмою, без реального виробництва
Різке збільшення виробництва *********** - Частково, без прозорих даних
Оборонний фонд - Без запуску, без деталей
Контракти з передоплатою - Не виконані
Допомога від США (ППО) - Значна затримка, 10% отримано
Те, що нашвидкоруч знайшов ChatGPT
У твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.