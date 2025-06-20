УКР
1 624 19

Україна працює щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів", - Зеленський

Зеленський: Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові угоди з партнерами по НАТО щодо інвестицій у виробництво дронів-перехоплювачів.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна готує нову платформу для розвитку власного оборонного виробництва.

"Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво – у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь", - зазначив він.

Також Україна готує нові домовленості разом із партнерами по НАТО — насамперед щодо інвестицій у виробництво технологій, дронів і артилерійських снарядів.

"Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно – видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - додав Зеленський.

захист (179) Зеленський Володимир (25603) дрони (5716) Шахед (1532)
Топ коментарі
+16
Там же де 4К євро ЗП вчителям, мільярд дерев, мільйон дронів та три тисячі ракет - у генераторі брехні ЗЄ.

А от шашлички - вони такі шашлички...
показати весь коментар
20.06.2025 20:58 Відповісти
+14
Про ******* гігават енергогенерації забув. 😁

І чомусь ніхто з поважних журналістів на питає у цього ублюдка, де це все.
показати весь коментар
20.06.2025 21:00 Відповісти
+14
Чмо тупориле, для кого цей словесний понос? Ти, мудаку безтолковий, не можеш налагодити виробництво елементарних мін.
показати весь коментар
20.06.2025 21:12 Відповісти
Вони не спитають. Тому що не поважні, а ручні.
показати весь коментар
20.06.2025 21:09 Відповісти
спитайте у путіна- він вам все зробить
показати весь коментар
20.06.2025 21:30 Відповісти
Шта?
показати весь коментар
20.06.2025 21:50 Відповісти
Де 3000 балістичних ракет? Де мільйон дерев врешті решт?
показати весь коментар
20.06.2025 21:08 Відповісти
Мільйон дронів (2024) - Не виконано
30 000 дальньобійних дронів - Не виконано
Франко-українське виробництво - Анонсовано, не реалізовано
Власні балістичні/космічні ракети - Працює над програмою, без реального виробництва
Різке збільшення виробництва *********** - Частково, без прозорих даних
Оборонний фонд - Без запуску, без деталей
Контракти з передоплатою - Не виконані
Допомога від США (ППО) - Значна затримка, 10% отримано

Те, що нашвидкоруч знайшов ChatGPT
показати весь коментар
20.06.2025 21:27 Відповісти
Україно, Україно, подивись на себе.

У твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
показати весь коментар
20.06.2025 21:28 Відповісти
😢
показати весь коментар
20.06.2025 23:00 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 23:34 Відповісти
Зелене базікало знову ляпає, аби ляпнути!!! Чмо тупоголове!!!
показати весь коментар
20.06.2025 21:34 Відповісти
доручилкин
показати весь коментар
20.06.2025 21:57 Відповісти
Йшов би ти Вова в сраку ! Без тебе і твого кодла Україна би вижила а з тобою нам всім песець.Ти втечеш а ми куда ?
показати весь коментар
20.06.2025 22:20 Відповісти
Працьовитий ти наш, правда, тільки язиком.
показати весь коментар
20.06.2025 22:25 Відповісти
Зеленського геть!
показати весь коментар
20.06.2025 23:08 Відповісти
 
 