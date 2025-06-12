Зеленський: Україна бореться за фінансування дронів, Росія - за зняття санкцій
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині триває боротьба за фінанси: Україна шукає кошти для виробництва дронів, а Росія - намагається зняти санкції, щоб зберегти свої фінансові можливості.
Про це він сказав під час брифінгу за підсумками переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мені здається, що ми перейшли до такого етапу війни, коли всі борються за фінанси. Технології замінюють старе обладнання і стару зброю в будь-якому випадку. Рускіє борються проти введення санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми боремось також за фінанси, тому що є вже виробництво (дронів - ред.), а його не вистачає", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+10 Алекс Скела
показати весь коментар12.06.2025 17:03 Відповісти Посилання
+8 Старый зольдат
показати весь коментар12.06.2025 17:03 Відповісти Посилання
+5 Bogdan #603107
показати весь коментар12.06.2025 17:01 Відповісти Посилання
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https://medlux.net.ua/alcoholism-uk/abstynentnyj-syndrom-u-alkogolikiv-ta-narkomaniv/
Бо ось недавно«бідним» митникам зарплату на 46% підняли,депутатам гпошей на аренду житла додали...
А грошей,виявляєтьсяще й не вистачає...