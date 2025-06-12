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Новини Санкції проти Росії Виробництво дронів
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Зеленський: Україна бореться за фінансування дронів, Росія - за зняття санкцій

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині триває боротьба за фінанси: Україна шукає кошти для виробництва дронів, а Росія - намагається зняти санкції, щоб зберегти свої фінансові можливості.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені здається, що ми перейшли до такого етапу війни, коли всі борються за фінанси. Технології замінюють старе обладнання і стару зброю в будь-якому випадку. Рускіє борються проти введення санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми боремось також за фінанси, тому що є вже виробництво (дронів - ред.), а його не вистачає", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24391) санкції (12139) дрони (4932)


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Топ коментарі
+10
Зеленський заявив, що нині триває боротьба за фінанси

Бачимо по ваших статках, що боротьба успішна!
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12.06.2025 17:03 Відповісти
+8
А як ота твоя боротьба за фінансування дронів співвідноситься з фінансуванням твого кешбеку і марафону, будівництвом доріг і тротуарів тощо?
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12.06.2025 17:03 Відповісти
+5
Пошукай кошти в своєму оп.Ти будеш дуууууже здивований
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12.06.2025 17:01 Відповісти
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Пошукай кошти в своєму оп.Ти будеш дуууууже здивований
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12.06.2025 17:01 Відповісти
А то воно не знає..що ..скільки і де..))) Він буде здивований... коли там щось не вистачить!!
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12.06.2025 17:04 Відповісти
Не думає що єрмак з ним ділиться.Дурнів в долю не беруть,їх в темну викортстовують
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12.06.2025 17:10 Відповісти
Друже! Вони разом використали дурнів для себе і своїх цілей! І звуть цих дурнів..мудрий український нарІд! А між собою вони розберуться..кому і скільки... Але дурнів не поменшало. Їх навіть значно побільшало....
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12.06.2025 17:19 Відповісти
Згідний але зеленським маніпулюють та ведуть як ослика.Це не применшує його вини але по ньому ж видно що він ніхрена не розуміє що відбувається,хто він і де він.
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12.06.2025 18:04 Відповісти
навіщо? їм простіше зняти субсидії та льготи з пенсіонерів. А ахметкі, пінчуки, суддівсько- прокурорсько- депутатська шобла єто святоє
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12.06.2025 17:09 Відповісти
ліцемірна істота , то накуя ти закуповуваешь , на триста мільойнів не дрони , а щити і палки ,фінансуешь марахвфон , портновських суддів , силовиків ,ненажерливих менеджерів і всіх продажних медіа шлюх
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12.06.2025 17:43 Відповісти
Зеленський заявив, що нині триває боротьба за фінанси

Бачимо по ваших статках, що боротьба успішна!
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12.06.2025 17:03 Відповісти
А як ота твоя боротьба за фінансування дронів співвідноситься з фінансуванням твого кешбеку і марафону, будівництвом доріг і тротуарів тощо?
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12.06.2025 17:03 Відповісти
Зеленский давно не просил денег. Подумал не заболел ли. Нет, вроде все хорошо.
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12.06.2025 17:04 Відповісти
Україна то бореться і проти окупантів, і за дрони, і за поставки озброєнь, а як ти зелена макака борешся, крім як проти опозиції, патріотів, генералів та абстинентного синдрому ( в народі називається "ломка")?

https://medlux.net.ua/alcoholism-uk/abstynentnyj-syndrom-u-alkogolikiv-ta-narkomaniv/

https://medlux.net.ua/alcoholism-uk/abstynentnyj-syndrom-u-alkogolikiv-ta-narkomaniv/
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12.06.2025 17:05 Відповісти
Не там шукаєте - виверніть свої кошені і будете радісно здивовані
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12.06.2025 17:07 Відповісти
Зє бореться за гроші, давай гроші, побільше грошей, а бригада їх прилаштує
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12.06.2025 17:07 Відповісти
Т.е. все эти обещания произвести миллионы дронов - это туфта для плебса? Это все в расчете на то, что дроны профинансирует Запад?
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12.06.2025 17:07 Відповісти
Продай щиты, наручники, дубинки и ещё много чего, купленные в войну для нацгвардии и глядишь, финансов на дроны и хватит!
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12.06.2025 17:08 Відповісти
Конченный пианист
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12.06.2025 17:08 Відповісти
"Україна шукає кошти для виробництва дронів"... і витрачає їх на купівлю старих совєтських атомних реаторів у Болгарії... Щось у зелених права рука не бачить, що діє ліва нога, або голова читає щось не те...., або бреше...
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12.06.2025 17:11 Відповісти
Просто денег нет. Держитесь там, хорошего настроения.
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12.06.2025 17:15 Відповісти
Я думав,їм немає де грошей дівати.
Бо ось недавно«бідним» митникам зарплату на 46% підняли,депутатам гпошей на аренду житла додали...
А грошей,виявляєтьсяще й не вистачає...
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12.06.2025 17:33 Відповісти
 
 