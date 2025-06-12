Зеленський: Україна бореться за фінансування дронів, Росія - за зняття санкцій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині триває боротьба за фінанси: Україна шукає кошти для виробництва дронів, а Росія - намагається зняти санкції, щоб зберегти свої фінансові можливості.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені здається, що ми перейшли до такого етапу війни, коли всі борються за фінанси. Технології замінюють старе обладнання і стару зброю в будь-якому випадку. Рускіє борються проти введення санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми боремось також за фінанси, тому що є вже виробництво (дронів - ред.), а його не вистачає", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розраховує обговорити з Трампом новий санкційний пакет проти РФ на саміті G7