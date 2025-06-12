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Новости Санкции против России Производство дронов
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Зеленский: Украина борется за финансирование дронов, Россия - за снятие санкций

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет борьба за финансы: Украина ищет средства для производства дронов, а Россия - пытается снять санкции, чтобы сохранить свои финансовые возможности.

Об этом он сказал во время брифинга по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мне кажется, что мы перешли к такому этапу войны, когда все борются за финансы. Технологии заменяют старое оборудование и старое оружие в любом случае. Русские борются против введения санкций, потому что это ограничит им финансы. Мы боремся также за финансы, потому что есть уже производство (дронов - ред.), а его не хватает", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассчитывает обсудить с Трампом новый санкционный пакет против РФ на саммите G7

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) санкции (11491) дроны (4134)


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Топ комментарии
+7
Зеленський заявив, що нині триває боротьба за фінанси

Бачимо по ваших статках, що боротьба успішна!
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12.06.2025 17:03 Ответить
+5
А як ота твоя боротьба за фінансування дронів співвідноситься з фінансуванням твого кешбеку і марафону, будівництвом доріг і тротуарів тощо?
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12.06.2025 17:03 Ответить
+2
Пошукай кошти в своєму оп.Ти будеш дуууууже здивований
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12.06.2025 17:01 Ответить
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Пошукай кошти в своєму оп.Ти будеш дуууууже здивований
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12.06.2025 17:01 Ответить
А то воно не знає..що ..скільки і де..))) Він буде здивований... коли там щось не вистачить!!
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12.06.2025 17:04 Ответить
Не думає що єрмак з ним ділиться.Дурнів в долю не беруть,їх в темну викортстовують
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12.06.2025 17:10 Ответить
Друже! Вони разом використали дурнів для себе і своїх цілей! І звуть цих дурнів..мудрий український нарІд! А між собою вони розберуться..кому і скільки... Але дурнів не поменшало. Їх навіть значно побільшало....
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12.06.2025 17:19 Ответить
навіщо? їм простіше зняти субсидії та льготи з пенсіонерів. А ахметкі, пінчуки, суддівсько- прокурорсько- депутатська шобла єто святоє
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12.06.2025 17:09 Ответить
ліцемірна істота , то накуя ти закуповуваешь , на триста мільойнів не дрони , а щити і палки ,фінансуешь марахвфон , портновських суддів , силовиків ,ненажерливих менеджерів і всіх продажних медіа шлюх
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12.06.2025 17:43 Ответить
Зеленський заявив, що нині триває боротьба за фінанси

Бачимо по ваших статках, що боротьба успішна!
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12.06.2025 17:03 Ответить
Іди *****
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12.06.2025 17:03 Ответить
А як ота твоя боротьба за фінансування дронів співвідноситься з фінансуванням твого кешбеку і марафону, будівництвом доріг і тротуарів тощо?
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12.06.2025 17:03 Ответить
Зеленский давно не просил денег. Подумал не заболел ли. Нет, вроде все хорошо.
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12.06.2025 17:04 Ответить
Україна то бореться і проти окупантів, і за дрони, і за поставки озброєнь, а як ти зелена макака борешся, крім як проти опозиції, патріотів, генералів та абстинентного синдрому ( в народі називається "ломка")?

https://medlux.net.ua/alcoholism-uk/abstynentnyj-syndrom-u-alkogolikiv-ta-narkomaniv/

https://medlux.net.ua/alcoholism-uk/abstynentnyj-syndrom-u-alkogolikiv-ta-narkomaniv/
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12.06.2025 17:05 Ответить
Не там шукаєте - виверніть свої кошені і будете радісно здивовані
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12.06.2025 17:07 Ответить
Зє бореться за гроші, давай гроші, побільше грошей, а бригада їх прилаштує
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12.06.2025 17:07 Ответить
Т.е. все эти обещания произвести миллионы дронов - это туфта для плебса? Это все в расчете на то, что дроны профинансирует Запад?
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12.06.2025 17:07 Ответить
Продай щиты, наручники, дубинки и ещё много чего, купленные в войну для нацгвардии и глядишь, финансов на дроны и хватит!
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12.06.2025 17:08 Ответить
Конченный пианист
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12.06.2025 17:08 Ответить
"Україна шукає кошти для виробництва дронів"... і витрачає їх на купівлю старих совєтських атомних реаторів у Болгарії... Щось у зелених права рука не бачить, що діє ліва нога, або голова читає щось не те...., або бреше...
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12.06.2025 17:11 Ответить
Просто денег нет. Держитесь там, хорошего настроения.
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12.06.2025 17:15 Ответить
Я думав,їм немає де грошей дівати.
Бо ось недавно«бідним» митникам зарплату на 46% підняли,депутатам гпошей на аренду житла додали...
А грошей,виявляєтьсяще й не вистачає...
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12.06.2025 17:33 Ответить
 
 