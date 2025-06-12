Зеленский: Украина борется за финансирование дронов, Россия - за снятие санкций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет борьба за финансы: Украина ищет средства для производства дронов, а Россия - пытается снять санкции, чтобы сохранить свои финансовые возможности.

Об этом он сказал во время брифинга по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мне кажется, что мы перешли к такому этапу войны, когда все борются за финансы. Технологии заменяют старое оборудование и старое оружие в любом случае. Русские борются против введения санкций, потому что это ограничит им финансы. Мы боремся также за финансы, потому что есть уже производство (дронов - ред.), а его не хватает", - сказал Зеленский.

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