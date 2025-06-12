Зеленский: Украина борется за финансирование дронов, Россия - за снятие санкций
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет борьба за финансы: Украина ищет средства для производства дронов, а Россия - пытается снять санкции, чтобы сохранить свои финансовые возможности.
Об этом он сказал во время брифинга по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мне кажется, что мы перешли к такому этапу войны, когда все борются за финансы. Технологии заменяют старое оборудование и старое оружие в любом случае. Русские борются против введения санкций, потому что это ограничит им финансы. Мы боремся также за финансы, потому что есть уже производство (дронов - ред.), а его не хватает", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+7 Алекс Скела
показать весь комментарий12.06.2025 17:03 Ответить Ссылка
+5 Старый зольдат
показать весь комментарий12.06.2025 17:03 Ответить Ссылка
+2 Bogdan #603107
показать весь комментарий12.06.2025 17:01 Ответить Ссылка
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Бо ось недавно«бідним» митникам зарплату на 46% підняли,депутатам гпошей на аренду житла додали...
А грошей,виявляєтьсяще й не вистачає...