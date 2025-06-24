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Украина и Великобритания запускают новую инициативу по совместному производству дронов, - Умеров

Утверждено 8 дорожных карт для поддержки Украины до 2027 года

Украина и Великобритания запускают новую инициативу по совместному производству дронов.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такой договоренности достигли президент Владимир Зеленский и премьер-министр Кир Стармер.

"В рамках инициативы в течение первых трех лет этого мега-проекта британская сторона будет финансировать закупку целого спектра украинских дронов, которые будут изготавливаться в Великобритании.

Благодаря этому британские оборонные компании смогут быстро проектировать и производить самые современные беспилотники в больших масштабах", - сказал Умеров.

Также министр информирует, что пока идет война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны. В то же время после ее окончания Великобритания и Украина будут распределять между собой произведенные беспилотники.

"Это будет способствовать масштабированию передовых технологий, увеличению производства беспилотников и интеграции наших оборонных промышленностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров: Оружие, которое будет произведено украинскими компаниями за рубежом, будет предоставлено обратно Украине, пока будет продолжаться война

Благодарен британскому правительству, моему коллеге министру обороны Великобритании и народу за системную поддержку на десятилетия вперед", - резюмирует Умеров.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский обсудил в Британии изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БпЛА.

Автор: 

Великобритания (5046) Умеров Рустем (599)


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Топ комментарии
+5
Зробимо, будуть, запускають..."зелена влада" і на сьомому році правління і кривавої війни живе виключно обіцянками і брехнею.
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24.06.2025 10:42 Ответить
+4
це, плюс до тих 10 млн дронів зі срущєго рота з відосиків зе!гундоса?
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24.06.2025 10:44 Ответить
+3
місце цій брехливій і корумпованій свині на м'ясокомбінаті. де зброя від лехмарса чубурек хренів?
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24.06.2025 11:02 Ответить
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Зробимо, будуть, запускають..."зелена влада" і на сьомому році правління і кривавої війни живе виключно обіцянками і брехнею.
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24.06.2025 10:42 Ответить
Лондон, 23.06.25

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24.06.2025 10:43 Ответить
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24.06.2025 10:50 Ответить
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24.06.2025 10:52 Ответить
це, плюс до тих 10 млн дронів зі срущєго рота з відосиків зе!гундоса?
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24.06.2025 10:44 Ответить
Ініціатива, як завжди, випарується як тільки перетне кордон України.
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24.06.2025 11:00 Ответить
місце цій брехливій і корумпованій свині на м'ясокомбінаті. де зброя від лехмарса чубурек хренів?
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24.06.2025 11:02 Ответить
Go home !!!
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24.06.2025 11:04 Ответить
Умєрову вже готують тепле містечко посла в США. Замість Маркарової. Щоб добив підтримку обох палат. Бо Оманські треба виконувати. А спротив українців не да\.
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24.06.2025 11:18 Ответить
Головне щоб дрони "не губились на складах".
А так нормальна ініціатива. Британія виділяє гроші й виробляє дрони у себе а потім передає їх Україні. Схоже зрозуміли Британії політики що ЗеКоМанді гроші давати не можна!
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24.06.2025 12:02 Ответить
Ще одна зелена зміюка.
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24.06.2025 15:11 Ответить
" українська " зброя в британії , данії , польщі , німеччині і т.д. там воно належить зеленському - єрмаку і компанії. Україна без грошей без зброї.
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24.06.2025 22:06 Ответить
 
 