Украина и Великобритания запускают новую инициативу по совместному производству дронов, - Умеров

Украина и Великобритания запускают новую инициативу по совместному производству дронов.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такой договоренности достигли президент Владимир Зеленский и премьер-министр Кир Стармер.

"В рамках инициативы в течение первых трех лет этого мега-проекта британская сторона будет финансировать закупку целого спектра украинских дронов, которые будут изготавливаться в Великобритании.

Благодаря этому британские оборонные компании смогут быстро проектировать и производить самые современные беспилотники в больших масштабах", - сказал Умеров.

Также министр информирует, что пока идет война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны. В то же время после ее окончания Великобритания и Украина будут распределять между собой произведенные беспилотники.

"Это будет способствовать масштабированию передовых технологий, увеличению производства беспилотников и интеграции наших оборонных промышленностей.

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Благодарен британскому правительству, моему коллеге министру обороны Великобритании и народу за системную поддержку на десятилетия вперед", - резюмирует Умеров.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский обсудил в Британии изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БпЛА.