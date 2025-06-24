Украина и Великобритания запускают новую инициативу по совместному производству дронов, - Умеров
Украина и Великобритания запускают новую инициативу по совместному производству дронов.
Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, такой договоренности достигли президент Владимир Зеленский и премьер-министр Кир Стармер.
"В рамках инициативы в течение первых трех лет этого мега-проекта британская сторона будет финансировать закупку целого спектра украинских дронов, которые будут изготавливаться в Великобритании.
Благодаря этому британские оборонные компании смогут быстро проектировать и производить самые современные беспилотники в больших масштабах", - сказал Умеров.
Также министр информирует, что пока идет война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны. В то же время после ее окончания Великобритания и Украина будут распределять между собой произведенные беспилотники.
"Это будет способствовать масштабированию передовых технологий, увеличению производства беспилотников и интеграции наших оборонных промышленностей.
Благодарен британскому правительству, моему коллеге министру обороны Великобритании и народу за системную поддержку на десятилетия вперед", - резюмирует Умеров.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский обсудил в Британии изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БпЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А так нормальна ініціатива. Британія виділяє гроші й виробляє дрони у себе а потім передає їх Україні. Схоже зрозуміли Британії політики що ЗеКоМанді гроші давати не можна!