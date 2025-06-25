Великобритания впервые предоставит Украине оружие, профинансированное из замороженных активов РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине. На этот раз его оплатят за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Так, Украине предоставят 350 современных ракет для ПВО, изготовленных в Великобритании и адаптированных в рекордно короткое время для наземного запуска. На это пойдет 70 млн фунтов стерлингов из средств, полученных благодаря чрезвычайной программе ERA.

Издание отмечает, что это впервые Великобритания использует связанные с РФ средства для прямого финансирования вооружения.

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Ракеты будут применять системами Raven, поставленных Британией. 5 из них уже направляются в Украину. Это увеличит общее количество систем, переданных Украине, до 13.

Изначально они были разработаны как ракеты "воздух-воздух", инженеры модернизировали ракеты ASRAAM для наземного запуска. На это ушло всего 3 месяца.

Перед ежегодным саммитом НАТО в Гааге Стармер сказал, что РФ, а не Украина, "должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина".

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"Мы имеем право использовать конфискованные российские активы для укрепления воздушной обороны Украины. Безопасность Украины является жизненно важной для нас", - сказал премьер.

Отмечается, что новый пакет является частью крупнейшей ежегодной помощи Украине со стороны Великобритании размером 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Это является продолжением договоренности на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, заключенной в марте, о поставке более 5000 ракет ПВО и отдельной инвестиции в размере 350 млн фунтов стерлингов для увеличения поставок дронов.

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