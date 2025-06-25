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Новости Помощь Украине от Великобритании Использование замороженных активов РФ
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Великобритания впервые предоставит Украине оружие, профинансированное из замороженных активов РФ

Допомога від Британії. Використають заморожені активи РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине. На этот раз его оплатят за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Так, Украине предоставят 350 современных ракет для ПВО, изготовленных в Великобритании и адаптированных в рекордно короткое время для наземного запуска. На это пойдет 70 млн фунтов стерлингов из средств, полученных благодаря чрезвычайной программе ERA.

Издание отмечает, что это впервые Великобритания использует связанные с РФ средства для прямого финансирования вооружения.

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Ракеты будут применять системами Raven, поставленных Британией. 5 из них уже направляются в Украину. Это увеличит общее количество систем, переданных Украине, до 13.

Допомога від Британії. Використають заморожені активи РФ

Изначально они были разработаны как ракеты "воздух-воздух", инженеры модернизировали ракеты ASRAAM для наземного запуска. На это ушло всего 3 месяца.

Перед ежегодным саммитом НАТО в Гааге Стармер сказал, что РФ, а не Украина, "должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина".

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"Мы имеем право использовать конфискованные российские активы для укрепления воздушной обороны Украины. Безопасность Украины является жизненно важной для нас", - сказал премьер.

Отмечается, что новый пакет является частью крупнейшей ежегодной помощи Украине со стороны Великобритании размером 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Это является продолжением договоренности на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, заключенной в марте, о поставке более 5000 ракет ПВО и отдельной инвестиции в размере 350 млн фунтов стерлингов для увеличения поставок дронов.

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Автор: 

Великобритания (5046) замороженные активы (301)


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Топ комментарии
+21
Бритам-черговий респект...
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25.06.2025 08:44 Ответить
+13
Велика подяка уряду і народу Великої Британії!
Дав би Бог, щоб в Британію не попхався агент "Козир" (він же "Тімофєєв") або саме найвеличніше ЧМО (воно ж "Буратіна") та не пересралися з цими добродіями туманного Альбіону.
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25.06.2025 08:44 Ответить
+10
зброя, це дуже добре!
але нам потрібні технології, що б самім виробляти.
----------

Де ви будете робити? У кацапів є можливість перенести виробництво в Казань, Урал і взагалі масштаби країни. Де розгортати виробництво у нас новітнього озброєння? Коли тільки перший сигнал буде і одразу запустять все що захочуть

Тут навпаки було б грамотно вивезти всіх спеців та розгортати на заводах у Польщі, Англії і де завгодно виробництво. Ось це тил для нас
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25.06.2025 08:50 Ответить
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Бритам-черговий респект...
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25.06.2025 08:44 Ответить
Британці винуваті у тому, що ми живемо поряд з рашистами ??
Ви береги не поплутали ?
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25.06.2025 12:53 Ответить
зброя, це дуже добре!
але нам потрібні технології, що б самім виробляти.
ой!
вибачте!
я розмріявся.
трохи забув, що україною керують зелені дегенерати на чолі з тупим зе!гнідою!
зрадники, брехуни та мародери!
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25.06.2025 08:44 Ответить
зброя, це дуже добре!
але нам потрібні технології, що б самім виробляти.
----------

Де ви будете робити? У кацапів є можливість перенести виробництво в Казань, Урал і взагалі масштаби країни. Де розгортати виробництво у нас новітнього озброєння? Коли тільки перший сигнал буде і одразу запустять все що захочуть

Тут навпаки було б грамотно вивезти всіх спеців та розгортати на заводах у Польщі, Англії і де завгодно виробництво. Ось це тил для нас
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25.06.2025 08:50 Ответить
якось дивно, ви спілкуєтесь.
сам запитав і сам відповів.
мені, нема чим дискутувати. ви виграли.
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25.06.2025 08:55 Ответить
Я знаю
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25.06.2025 09:00 Ответить
Цілком адекватна відповідь на Ваші тези? Все грамотно викладено і пояснено, що не так?
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25.06.2025 15:49 Ответить
Все вірно, це все мало бути зроблено, ще з початку війни...
Але наразі це майже не можливо, в світлі останніх замахів на найвеличнішого, і найпотужнішою....
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25.06.2025 10:02 Ответить
Тобто, створити програму будівництва підземних шкіл, це реально, а створити підземний, добре захищений ВПК, це фантастика? А нахіба , з таким розкладом , вони російські реактори за лярд намагалися купити, де вони їх ставити збирались, у Болгарії? Ну воно конечно, коли твій максимум бітум і асфальт, тоді да. А треба то, зробити нормальний радар і малу, дешеву протидронову ракету, не вистачає мізків, можна придбати ліцензію.
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25.06.2025 10:37 Ответить
Наразі ми навіть ТВЕЛи не купуємо російські.
Корпуси болгарські, виробництва російського. Вже 9 років пройшло.

На наших дорогах можна зустріти ще чимало ГАЗів, КАМАЗів. Їх що на брухт порізати ?
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25.06.2025 12:58 Ответить
ЗеПрезидент каже, що завантажені лише 40% наших можливостей. Видається, що ця цифра близька до дійсності. Тобто, можливості є.
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25.06.2025 13:00 Ответить
Коли не було інету, тільки рідні і близькі знали що ти дурень...)
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25.06.2025 09:02 Ответить
нє в лад
нє в попад
поцілуй блоху в кірпіч
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25.06.2025 09:11 Ответить
🤣, самий смак в тому, що за неймами бегемот пепа та дмитро клаус ховається один і той же лишньохромосомий потомственно опущений кацапський ботяра, що переписується сам із собою і ставить сам собі лайки!!!
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25.06.2025 09:26 Ответить
Немає сенсу у нас розгортати виробництво, тому що через місяць туди приїде гундосий чи Притула, просто попозувати, а через пару днів кацапи вирахують локацію і вгатять туди і шахедами, і балістикою, коротше усім доступним озброєнням
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25.06.2025 09:22 Ответить
але!
у нас є набагато дієвіша та страшніша зброя відповіді.
це, зе!гундосики.
і, що характерно, кацапи ніяк не можуть вирахувати цей центр пиляння хрипатих відосиків.
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25.06.2025 09:27 Ответить
І чому ви знаєте, що куди прилітає ?
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25.06.2025 13:24 Ответить
Та останні дві атаки на Київ все місто не спало, бачило що і куди прилітає, тому так собі питання, більше риторичне, ніж фактичне
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25.06.2025 15:14 Ответить
І я про це.
"Кудись" прилітає вже багато разів, але працюють.
"Ще кудись" і ядеркою не факт, що можна дістати. І таких об"єктів ще за Союзу по усій країні чимало набудували.
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25.06.2025 16:11 Ответить
Що робити? За три роки, не можуть опанувати виробництво мін 120мм та 82мм. Я вже не кажу, про набої до стрілецької зброї....
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25.06.2025 13:23 Ответить
Велика подяка уряду і народу Великої Британії!
Дав би Бог, щоб в Британію не попхався агент "Козир" (він же "Тімофєєв") або саме найвеличніше ЧМО (воно ж "Буратіна") та не пересралися з цими добродіями туманного Альбіону.
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25.06.2025 08:44 Ответить
Спочатку їх було розроблено як ракети "повітря-повітря", інженери модернізували ракети ASRAAM для наземного запуску. На це пішло всього 3 місяці.
----------

Ще б із шахедами дієвий спосіб придумати боротьби. Причому захід таке відчуття, що не розуміє, що це якраз перша загроза майбутнього і вже сьогодення

Уже не потрібно вигадувати схеми з великими терактами, як 11 вересня, досить вкластися в ці шахеди і 50-100 штук, запущених у тилу, в хаос усе місто повалять
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25.06.2025 08:45 Ответить
Вже є зенітні дрони нового покоління. Виробляють і запускають. Залишилось масштабувати і випускати 300-400 тис. на місяць.
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25.06.2025 13:28 Ответить
Про балістику ми теж роками чуємо. Нову і нового покоління

Які проблеми масштабування? Якщо воно ефективне, то всі гроші сюди вкладати потрібно, навіть із таких життєво важливих, як укладання асфальту в Маріуполі та закупівля піанін у бомбосховище
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25.06.2025 23:40 Ответить
Ха ! Тут закупали овочерізки і кавоварки.
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26.06.2025 19:01 Ответить
Це чудово !
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25.06.2025 08:59 Ответить
Мать тонни замороженного бабла і бояться до них доторкнутися при цьому дивлячись кожен день, як нищать дома, школи, больниці, вбивають дітей, це вроджена сцикливість і ганьба.
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25.06.2025 10:08 Ответить
Це називається європоцами "священним правом ПРИВАТНОЇ власності".
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25.06.2025 10:19 Ответить
Там наче є місце ще для 2 пускових.
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25.06.2025 13:30 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/velikobritaniya-peredast-ukraine-novye-kompleksy-pvo-raven-i-350-raket-asraam/ Система Raven впервые появилась в Украине весной 2023. С того момента было произведено более четырёхсот пусков, из которых около семидесяти процентов достигли цели. На сегодняшний день Великобритания уже передала Украине восемь комплексов Raven, ещё пять готовятся к отправке.
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25.06.2025 17:25 Ответить
 
 