Великобритания впервые предоставит Украине оружие, профинансированное из замороженных активов РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине. На этот раз его оплатят за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.
Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Так, Украине предоставят 350 современных ракет для ПВО, изготовленных в Великобритании и адаптированных в рекордно короткое время для наземного запуска. На это пойдет 70 млн фунтов стерлингов из средств, полученных благодаря чрезвычайной программе ERA.
Издание отмечает, что это впервые Великобритания использует связанные с РФ средства для прямого финансирования вооружения.
Ракеты будут применять системами Raven, поставленных Британией. 5 из них уже направляются в Украину. Это увеличит общее количество систем, переданных Украине, до 13.
Изначально они были разработаны как ракеты "воздух-воздух", инженеры модернизировали ракеты ASRAAM для наземного запуска. На это ушло всего 3 месяца.
Перед ежегодным саммитом НАТО в Гааге Стармер сказал, что РФ, а не Украина, "должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина".
"Мы имеем право использовать конфискованные российские активы для укрепления воздушной обороны Украины. Безопасность Украины является жизненно важной для нас", - сказал премьер.
Отмечается, что новый пакет является частью крупнейшей ежегодной помощи Украине со стороны Великобритании размером 4,5 млрд фунтов стерлингов.
Это является продолжением договоренности на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, заключенной в марте, о поставке более 5000 ракет ПВО и отдельной инвестиции в размере 350 млн фунтов стерлингов для увеличения поставок дронов.
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Ви береги не поплутали ?
але нам потрібні технології, що б самім виробляти.
ой!
вибачте!
я розмріявся.
трохи забув, що україною керують зелені дегенерати на чолі з тупим зе!гнідою!
зрадники, брехуни та мародери!
але нам потрібні технології, що б самім виробляти.
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Де ви будете робити? У кацапів є можливість перенести виробництво в Казань, Урал і взагалі масштаби країни. Де розгортати виробництво у нас новітнього озброєння? Коли тільки перший сигнал буде і одразу запустять все що захочуть
Тут навпаки було б грамотно вивезти всіх спеців та розгортати на заводах у Польщі, Англії і де завгодно виробництво. Ось це тил для нас
сам запитав і сам відповів.
мені, нема чим дискутувати. ви виграли.
Але наразі це майже не можливо, в світлі останніх замахів на найвеличнішого, і найпотужнішою....
Корпуси болгарські, виробництва російського. Вже 9 років пройшло.
На наших дорогах можна зустріти ще чимало ГАЗів, КАМАЗів. Їх що на брухт порізати ?
нє в попад
поцілуй блоху в кірпіч
у нас є набагато дієвіша та страшніша зброя відповіді.
це, зе!гундосики.
і, що характерно, кацапи ніяк не можуть вирахувати цей центр пиляння хрипатих відосиків.
"Кудись" прилітає вже багато разів, але працюють.
"Ще кудись" і ядеркою не факт, що можна дістати. І таких об"єктів ще за Союзу по усій країні чимало набудували.
Дав би Бог, щоб в Британію не попхався агент "Козир" (він же "Тімофєєв") або саме найвеличніше ЧМО (воно ж "Буратіна") та не пересралися з цими добродіями туманного Альбіону.
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Ще б із шахедами дієвий спосіб придумати боротьби. Причому захід таке відчуття, що не розуміє, що це якраз перша загроза майбутнього і вже сьогодення
Уже не потрібно вигадувати схеми з великими терактами, як 11 вересня, досить вкластися в ці шахеди і 50-100 штук, запущених у тилу, в хаос усе місто повалять
Які проблеми масштабування? Якщо воно ефективне, то всі гроші сюди вкладати потрібно, навіть із таких життєво важливих, як укладання асфальту в Маріуполі та закупівля піанін у бомбосховище