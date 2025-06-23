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Новости Фото Визит Зеленского в Британию Обучение ВСУ иностранными инструкторами
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Зеленский вместе со Стармером встретились с украинскими военными, проходящими обучение в Великобритании. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретился с украинскими воинами, которые проходят подготовку и обучение в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Великобританию и всех партнеров за программу обучения украинских военных "Интерфлекс" (Interflex), которая стартовала еще в июне 2022 года и к которой уже присоединилось 13 стран.

Зеленский, Стармер

"Я очень благодарен за то, что вы действительно поддерживаете украинцев, украинских воинов, укрепляя нашу армию и помогая Украине выстоять", - сказал глава государства.

В свою очередь Стармер отметил, что, наблюдая за обучением, увидел высокий уровень профессионализма и преданности украинцев.

Зеленский, Стармер

"Некоторые из вас проходят обучение впервые, некоторые были на передовой, воевали и вернулись сейчас для дальнейшего обучения. Я очень горжусь тем, что Великобритания играет ведущую роль в этих учениях уже три года и что вместе мы подготовили около 58 тысяч человек", - сказал британский премьер.

Также Зеленский и Стармер пообщались с украинскими военными. Речь шла о том, как повысить эффективность обучения и охватить еще большее количество защитников Украины.

Зеленский, Стармер

Отмечается, что на встрече присутствовали военные, проходящие обучение на двух курсах "Интерфлекс":

  • первый курс - базовая общевойсковая подготовка, на котором украинские воины учатся, в частности, на стрелков;
  • второй курс направлен на командиров отделений.

После окончания обучения они вернутся в Украину и будут выполнять боевые задачи в своих частях.

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Автор: 

Великобритания (5046) Зеленский Владимир (21064) обучение (541) ВСУ (6735) Стармер Кир (228)


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Топ комментарии
+7
По-світився трохи Зєля на фоні Стармера, Залужного і наших воїнів - на зоні буде чим вихвалятись...
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24.06.2025 01:00 Ответить
+3
Чергова фотосесія ішака і є основною метою екскурсії. Безтолкова бездар намагається таким чином продемонструвати свою значимість для підвищення плінтусового рейтингу.
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24.06.2025 07:41 Ответить
+1
Но это не точно.
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24.06.2025 00:04 Ответить
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Но это не точно.
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24.06.2025 00:04 Ответить
По-світився трохи Зєля на фоні Стармера, Залужного і наших воїнів - на зоні буде чим вихвалятись...
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24.06.2025 01:00 Ответить
Не заздрю цим хлопцям.
Є такий віслюк апокаліпсу.... І це точно не підданий Його величності сполучєного королівства
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24.06.2025 01:45 Ответить
Я думав то збоку сельодка по 8 ісім приклеїлась
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24.06.2025 06:13 Ответить
Чергова фотосесія ішака і є основною метою екскурсії. Безтолкова бездар намагається таким чином продемонструвати свою значимість для підвищення плінтусового рейтингу.
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24.06.2025 07:41 Ответить
Пам'ятаю інше фото...
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24.06.2025 10:19 Ответить
Чорний карлік у відпустці... мерзота ще
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24.06.2025 10:58 Ответить
 
 