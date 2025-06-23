Зеленский вместе со Стармером встретились с украинскими военными, проходящими обучение в Великобритании. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретился с украинскими воинами, которые проходят подготовку и обучение в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Великобританию и всех партнеров за программу обучения украинских военных "Интерфлекс" (Interflex), которая стартовала еще в июне 2022 года и к которой уже присоединилось 13 стран.

"Я очень благодарен за то, что вы действительно поддерживаете украинцев, украинских воинов, укрепляя нашу армию и помогая Украине выстоять", - сказал глава государства.

В свою очередь Стармер отметил, что, наблюдая за обучением, увидел высокий уровень профессионализма и преданности украинцев.

"Некоторые из вас проходят обучение впервые, некоторые были на передовой, воевали и вернулись сейчас для дальнейшего обучения. Я очень горжусь тем, что Великобритания играет ведущую роль в этих учениях уже три года и что вместе мы подготовили около 58 тысяч человек", - сказал британский премьер.

Также Зеленский и Стармер пообщались с украинскими военными. Речь шла о том, как повысить эффективность обучения и охватить еще большее количество защитников Украины.

Отмечается, что на встрече присутствовали военные, проходящие обучение на двух курсах "Интерфлекс":

первый курс - базовая общевойсковая подготовка, на котором украинские воины учатся, в частности, на стрелков;

второй курс направлен на командиров отделений.

После окончания обучения они вернутся в Украину и будут выполнять боевые задачи в своих частях.

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