Зеленський разом із Стармером зустрілися з українськими військовими, які проходять навчання у Британії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрівся з українськими воїнами, які проходять підготовку та навчання у Сполученому Королівстві.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Великій Британії та всім партнерам за програму навчання українських військових "Інтерфлекс" (Interflex), яка стартувала ще в червні 2022 року і до якої вже долучилося 13 країн.

"Я дуже вдячний за те, що ви справді підтримуєте українців, українських воїнів, зміцнюючи нашу армію та допомагаючи Україні вистояти", - сказав очільник держави.

Своєю чергою Стармер зазначив, що, спостерігаючи за навчанням, побачив високий рівень професіоналізму та відданості українців.

"Дехто з вас проходить навчання вперше, дехто був на передовій, воював і повернувся зараз для подальшого навчання. Я дуже пишаюся тим, що Велика Британія відіграє провідну роль у цих навчаннях уже три роки і що разом ми підготували близько 58 тисяч людей", - сказав британський прем'єр.

Також Зеленський і Стармер поспілкувалися з українськими військовими. Ішлося про те, як підвищити ефективність навчання та охопити ще більшу кількість захисників України.

Зазначається, що на зустрічі були присутні військові, що проходять навчання на двох курсах "Інтерфлекс":

Перший курс – базова загальновійськова підготовка, на якому українські воїни навчаються, зокрема, на стрільців;

Другий курс спрямований на командирів відділень;

Після закінчення навчання вони повернуться до України та виконуватимуть бойові завдання у своїх частинах.

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