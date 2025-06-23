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Новини Фото Візит Зеленського до Британії Навчання ЗСУ іноземними інструкторами
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Зеленський разом із Стармером зустрілися з українськими військовими, які проходять навчання у Британії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрівся з українськими воїнами, які проходять підготовку та навчання у Сполученому Королівстві.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Великій Британії та всім партнерам за програму навчання українських військових "Інтерфлекс" (Interflex), яка стартувала ще в червні 2022 року і до якої вже долучилося 13 країн.

Зеленський, Стармер

"Я дуже вдячний за те, що ви справді підтримуєте українців, українських воїнів, зміцнюючи нашу армію та допомагаючи Україні вистояти", - сказав очільник держави.

Своєю чергою Стармер зазначив, що, спостерігаючи за навчанням, побачив високий рівень професіоналізму та відданості українців.

Зеленський, Стармер

"Дехто з вас проходить навчання вперше, дехто був на передовій, воював і повернувся зараз для подальшого навчання. Я дуже пишаюся тим, що Велика Британія відіграє провідну роль у цих навчаннях уже три роки і що разом ми підготували близько 58 тисяч людей", - сказав британський прем'єр.

Також Зеленський і Стармер поспілкувалися з українськими військовими. Ішлося про те, як підвищити ефективність навчання та охопити ще більшу кількість захисників України.

Зеленський, Стармер

Зазначається, що на зустрічі були присутні військові, що проходять навчання на двох курсах "Інтерфлекс":

  • Перший курс – базова загальновійськова підготовка, на якому українські воїни навчаються, зокрема, на стрільців;
  • Другий курс спрямований на командирів відділень;

Після закінчення навчання вони повернуться до України та виконуватимуть бойові завдання у своїх частинах.

Дивіться також: Зеленський прибув до Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III. ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5687) Зеленський Володимир (24558) навчання (600) ЗСУ (7717) Стармер Кір (231)


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Топ коментарі
+7
По-світився трохи Зєля на фоні Стармера, Залужного і наших воїнів - на зоні буде чим вихвалятись...
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24.06.2025 01:00 Відповісти
+3
Чергова фотосесія ішака і є основною метою екскурсії. Безтолкова бездар намагається таким чином продемонструвати свою значимість для підвищення плінтусового рейтингу.
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24.06.2025 07:41 Відповісти
+1
Но это не точно.
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24.06.2025 00:04 Відповісти
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Но это не точно.
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24.06.2025 00:04 Відповісти
По-світився трохи Зєля на фоні Стармера, Залужного і наших воїнів - на зоні буде чим вихвалятись...
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24.06.2025 01:00 Відповісти
Не заздрю цим хлопцям.
Є такий віслюк апокаліпсу.... І це точно не підданий Його величності сполучєного королівства
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24.06.2025 01:45 Відповісти
Я думав то збоку сельодка по 8 ісім приклеїлась
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24.06.2025 06:13 Відповісти
Чергова фотосесія ішака і є основною метою екскурсії. Безтолкова бездар намагається таким чином продемонструвати свою значимість для підвищення плінтусового рейтингу.
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24.06.2025 07:41 Відповісти
Пам'ятаю інше фото...
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24.06.2025 10:19 Відповісти
Чорний карлік у відпустці... мерзота ще
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24.06.2025 10:58 Відповісти
 
 