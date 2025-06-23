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Новини Фото зустріч Зеленського з Чарльзом III
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Зеленський прибув до Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Великої Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

зустріч Зеленського з королем Чарльзом

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед іншими запланованими зустрічами, які відбудуться цього ж дня. Це стало їхньою третьою зустріччю цього року.

Пізніше президент України має зустрітися з прем'єр-міністром Кіром Стармером та спікерами обох палат парламенту Великої Британії.

зустріч Зеленського з королем Чарльзом

"Ми також будемо вести переговори про нові потужні кроки для посилення тиску на Росію за цю війну і припинення ударів", - заявив Зеленський.

Також дивіться: Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III. ФОТОрепортаж

Президент також поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії.

Автор: 

Велика Британія (5687) Зеленський Володимир (24558) Чарльз III (23)


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Топ коментарі
+9
це ж було вже??
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23.06.2025 17:11 Відповісти
+5
Дивіться,щоб не згоріло там нічого у Віндзорському замку.
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23.06.2025 17:18 Відповісти
+5
а в Суми - перевірити фортифікації - слабо? жаб-мандрівник
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23.06.2025 17:59 Відповісти
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це ж було вже??
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23.06.2025 17:11 Відповісти
Ну пенсію діду кожен місяць платять.
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23.06.2025 17:40 Відповісти
Билят, а как он без надзора оказался?
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23.06.2025 17:16 Відповісти
Галантерейщик и кардинал (с)
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23.06.2025 17:17 Відповісти
Дивіться,щоб не згоріло там нічого у Віндзорському замку.
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23.06.2025 17:18 Відповісти
Чарльзу потрібно терміново писати заповіт.
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23.06.2025 17:27 Відповісти
всіх своїх дітей політики вивозять в Лондон
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23.06.2025 17:36 Відповісти
- Царь, очень приятно.
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23.06.2025 17:48 Відповісти
а в Суми - перевірити фортифікації - слабо? жаб-мандрівник
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23.06.2025 17:59 Відповісти
Король Чарльз хоч "підзатильників" йому надавав.?
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23.06.2025 22:45 Відповісти
це давня європейська традиція: біля короля має бути шут
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24.06.2025 07:14 Відповісти
 
 