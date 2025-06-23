Зеленський прибув до Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Великої Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед іншими запланованими зустрічами, які відбудуться цього ж дня. Це стало їхньою третьою зустріччю цього року.
Пізніше президент України має зустрітися з прем'єр-міністром Кіром Стармером та спікерами обох палат парламенту Великої Британії.
"Ми також будемо вести переговори про нові потужні кроки для посилення тиску на Росію за цю війну і припинення ударів", - заявив Зеленський.
Президент також поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії.
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