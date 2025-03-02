УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11929 відвідувачів онлайн
Новини Фото зустріч Зеленського з Чарльзом III
17 482 143

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III. ФОТОрепортаж

У неділю, 2 березня, президент Володимир Зеленський прибув до британського монарха, короля Чарльза III.

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Чарльз III прийняв президента України у маєтку Сандрінгем. 

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Вони поспілкувались та зайшли всередину, пише Sky News.

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Читайте також: Зеленський у Лондоні зустрінеться з королем Чарльзом III, - Никифоров

Автор: 

Велика Британія (5553) Зеленський Володимир (23697) Чарльз III (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
НА ВІДМІНУ ВІД ТЕБЕ КОРОЛЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЦЕ НЕНАПРЯГАЄ.
ТА Й ТИ НЕТУЖСЯ БО ...
показати весь коментар
02.03.2025 20:29
+24
Дякуємо Королю !
показати весь коментар
02.03.2025 20:30
+22
Навпаки, це показало б , що Трампа Зе не поважає. А зараз король Чарльз показує приклад Трамплу, як поводять себе справжні королі, а не бутафорні гопники, як він і його кодло.
показати весь коментар
02.03.2025 20:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не змирились.
показати весь коментар
02.03.2025 21:55 Відповісти
Ну вот это настоящий Король, а не, прости Господи, ТрамПодонок...
И, о чудо! Никакого скандала не случилось!
Может дело не в Зеленском, а в королях?
показати весь коментар
02.03.2025 20:58 Відповісти
Це якраз про британську історію. Тільки навпаки, - у Британії бастарди стають королями.
В 1066 році герцог Нормандії Гійом Незаконнонароджений (Guillaume le Bâtard) завоював Англію і став королем Вільгельмом I Завойовником. Саме він першим створив єдине Англійське королівство.

показати весь коментар
02.03.2025 21:17 Відповісти
Раніше законнонародженість вирішувалась не так, як зараз штампом в паспорті, а благословенням Божим. І в цьому був якийсь сокровенний чи сакральний зміст. А тепер відсутність штампу в паспорті не дозволяє священнику надати це благословення...
показати весь коментар
02.03.2025 21:32 Відповісти
Про "благословення Боже", - батька Гійома Незаконнонародженого звали Роберт I Диявол.
А так як він був норманном (вікінгом), то їхнє традиційне право не робило різниці між законними і незаконними дітьми. Тому герцог Роберт Диявол призначив своїм спадкоємцем сина своєї коханки Гійома, якого все ж стали називати Незаконнонародженим.
показати весь коментар
02.03.2025 21:49 Відповісти
Якщо чоловік cornuto, то в родині може з'явитися bastardo.
показати весь коментар
02.03.2025 23:03 Відповісти
Просто зроби переклад з італійської bastardo. Це зовсім інший зміст)))
показати весь коментар
06.03.2025 15:00 Відповісти
шана і повага королю Чарльзу III за підтримку України у важкий для нас період
показати весь коментар
02.03.2025 21:22 Відповісти
у Зелі є ще шанс відбілитися: звільнити Дєрьмака і всю їх зе-шайку та й повісити всі косяки свої на них. Але там мізків мало, а підказати нема кому.
показати весь коментар
02.03.2025 21:22 Відповісти
Не вийде, його куратор міцно тримає накороткому поводку.І хоча завдання по (розсиранню)
з основним партнером успішно виконано, але роботи ще багато.
показати весь коментар
04.03.2025 11:45 Відповісти
Знову неодягнений відповідно. Сором
показати весь коментар
02.03.2025 21:25 Відповісти
Його Величності Королю підходить одяг нашого Президента, а такому Довбню як ти не підходить !
показати весь коментар
02.03.2025 21:51 Відповісти
Король має розум по етикету не казати своїх зауважень. Бо це погіршує стан розмови.
В мене таких запобіжників немає, тому лизоблюдство я не займаюсь. Доречі як ваш язик почувається?
показати весь коментар
03.03.2025 11:04 Відповісти
Блазень моде носити буль який костюм,які тут претензіїї.
показати весь коментар
03.03.2025 17:29 Відповісти
Та вдягни ж ти костюм, клоун криворожський.
показати весь коментар
02.03.2025 21:27 Відповісти
Зачьотний тролінг Трампа з дрес кодом від справжнього Короля Великобританії...
показати весь коментар
02.03.2025 21:42 Відповісти
Зачотно би було до справжнього Короля прийти в костюмі. Типу, ви піндоси ніхто, а трамп не Король шоб до тебе в смокінгу йти
показати весь коментар
02.03.2025 21:57 Відповісти
Справжній Король і Справжній Блазень.

В Святому Письмі записано:
Кожен народ має таке життя на яке заслуговує і таких провідників яких вартує.

Президенти - Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський.
Депутати - комуністи, олігархи, бандити, злодії, москальські холуї, колаборанти, клоуни...

Чи по-мудрішає наш ''мудрий'' Український народ хоча б після жахливої війни проти москальських окупантів.?
показати весь коментар
02.03.2025 21:57 Відповісти
фідель помер? танунафіг? Коли? Цн точно чи він і зараз "живєє всєх живих"?
показати весь коментар
02.03.2025 23:03 Відповісти
афигеть сколько желчи... Король Великой Ядерной Державы был в курсе прикида Президента Великой воюющей за весю Европу Державы и нормально с ним поручкался... как и Стармер, как и все нормальные Евро-Лидеры
показати весь коментар
02.03.2025 22:13 Відповісти
Ага, Зєля такий "я до вас, ваша величність, прямо з окопа! танковий штурм відбивав, не встиг перевдягтись". Якось так, да?
показати весь коментар
02.03.2025 23:02 Відповісти
Усі у світі обожнювали принцесу Діану й презирливо ставилися до Чарльза - особливо жінки ... Але ж мало хто знає , що Діана та була туповатою й з лівацкими забубонами -- вона не любила читати й ненавіділа вгалалом щось вивчати . А Чарльз повна її протилежність ... Усіх (особливо жінок) дивувало , як Чарльз міг проміняти таку красуню Діаночку на якусь там Камілу Паркер . Але справа в у тому, що Каміла теж як й Чарльз дуже розвинута інтелектуально , а Діана мала дуже примитивні інтереси й дуже примітивний світоогляд . Але з точки зору цілостності особистості Чарльз це фігура й він майже усе життя був відданий оній жінці , а ось Діана була дуже поверховою й не мала постійної сердцевої прив"язанності ... Її останній половий партнер був сином міліардера та йще з Єгіпту - тобто у неї було усе не про високі стосунки , а про секс , понти й гроші ... Час усе поставив на свої міста -- Чарльз став третім Чарльзом за 400 років ... Я бачив на свої очі ці жіночи сльози , коли Діана загинула разом с коханцем . Всі ці баби істерили , мовляв вона справжня принцеса й назавжди ... Але ж може для якоїсь абстрактною бурляндії чи якось конкреної Єгипетчини може вона й гідна була , але вона від роду була з древньої родини Спенсерів їй випав шанс бути королевою Британії , але ж народженна як британка вона була поганою британкою , поганої арістократкою й поганою мамою майбутнього короля . Вона не любила Британію , не любила монарші традиції , не любила рідну культуру й рідну літературу . А Чарльз Третій він гідним був принцем , гідним наслідником рідної мами й зараз гідний король ... В Британії за останні 150 років існування лейбористів вони років 60 були при владі . Але з 10 найбільш знакових жодного соціал-демократа не було й саме через те що британці є консерваторами й й саме британія першою почала вішати работорговців , першою підняла питання цівілізаційного вибору , саме в Британії перший парламент з"явився ... Магнум Карта -- теж 700 років тому . Саме британці першими почали вести записи подій майже в кожному місті . Й саме британські консерватори є майже єдиною право-центристкою партією ... У Франції чи то Германії не існує ніяких поміркованих правих . Й СДПГ , й галісти це такі ж самі ліві й давно вже зрадили ідеям консерваторського підходу до питань сбереження унікальності власної держави й нації . Бо ідея "мультикультуризму" це гидота сутто лівацька й вигадка любянки , що б спокушувати гуманих Європеців до капітуляції перед обличчам ворожою релігійної еспансії й поглиненню Старої Європи агресивними ісламістами .
показати весь коментар
02.03.2025 22:15 Відповісти
ну якщо ..мультикультуризм.. це гидота то як прем.єр міністром став індус ріші сунак . міністром закордонних справ став чорний девід леммі а коли монарх британіі відвідує свою співдружність то міліони людей різних віросповідань виходять його зустрічати --- до речі напиши скільки в ізраілі проживає арабів з пачпортами з зіркою давіда
показати весь коментар
04.03.2025 15:59 Відповісти
Король розуміє мабуть більше Трумпа якщо приймає в такій формі одягу. Це не головне!
показати весь коментар
02.03.2025 22:45 Відповісти
Головне те, що думають і кажуть наші бійці на "передку", а кажуть вони слідуюче:
показати весь коментар
03.03.2025 07:03 Відповісти
Британська королівська родина добре ставиться до України.
показати весь коментар
02.03.2025 23:55 Відповісти
А Чарльз ще той троляка. Думаю спеціально для тампона запросив Зелю і щоб в піжамі.
показати весь коментар
03.03.2025 00:18 Відповісти
Як гарно обидва одягнуті, зі смаком, аж порадувало. Дійсно королі, один з В. Британії, а другий 95-го кварталу, но не Даун-стріт, а з неньки України!
показати весь коментар
03.03.2025 08:15 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ГЛАВЫ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАН БРЕЗГАЛИ, КАК КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА 2, ВСТРЕЧАТЬСЯ С ПУТИНЫМ !!!
показати весь коментар
03.03.2025 11:16 Відповісти
Чарльзу треба було застосувати англійський юмор і зустріти Зеленського у чорному адідасівському костюмі і сланцях . О це був би тролінг.
показати весь коментар
04.03.2025 11:55 Відповісти
У Чарлза всё в доме - призведение искусства. И костюмы лучшие в мире. А вот там в проёме двери две нехилых шубейки. А у Донни спрошная золотища, кич.
показати весь коментар
05.03.2025 02:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 