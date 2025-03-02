Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III. ФОТОрепортаж
У неділю, 2 березня, президент Володимир Зеленський прибув до британського монарха, короля Чарльза III.
Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Чарльз III прийняв президента України у маєтку Сандрінгем.
Вони поспілкувались та зайшли всередину, пише Sky News.
Топ коментарі
+35 LeOnid Tkachenko
показати весь коментар02.03.2025 20:29
+24 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар02.03.2025 20:30
+22 Tania Shevchenko #601358
показати весь коментар02.03.2025 20:47
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И, о чудо! Никакого скандала не случилось!
Может дело не в Зеленском, а в королях?
В 1066 році герцог Нормандії Гійом Незаконнонароджений (Guillaume le Bâtard) завоював Англію і став королем Вільгельмом I Завойовником. Саме він першим створив єдине Англійське королівство.
А так як він був норманном (вікінгом), то їхнє традиційне право не робило різниці між законними і незаконними дітьми. Тому герцог Роберт Диявол призначив своїм спадкоємцем сина своєї коханки Гійома, якого все ж стали називати Незаконнонародженим.
з основним партнером успішно виконано, але роботи ще багато.
В мене таких запобіжників немає, тому лизоблюдство я не займаюсь. Доречі як ваш язик почувається?
В Святому Письмі записано:
Кожен народ має таке життя на яке заслуговує і таких провідників яких вартує.
Президенти - Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський.
Депутати - комуністи, олігархи, бандити, злодії, москальські холуї, колаборанти, клоуни...
Чи по-мудрішає наш ''мудрий'' Український народ хоча б після жахливої війни проти москальських окупантів.?