Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился с королем Чарльзом III. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию, где встретился с королем Чарльзом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед другими запланированными встречами, которые состоятся в этот же день. Это стало их третьей встречей в этом году.
Позже президент Украины должен встретиться с премьер-министром Киром Стармером и спикерами обеих палат парламента Великобритании.
"Мы также будем вести переговоры о новых мощных шагах для усиления давления на Россию за эту войну и прекращение ударов", - заявил Зеленский.
Президент также пообщается с украинскими военными, которые проходят подготовку в Великобритании.
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