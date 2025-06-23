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Новости Фото встреча Зеленского с Чарльзом III
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Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился с королем Чарльзом III. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию, где встретился с королем Чарльзом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

встреча Зеленского с королем Чарльзом

Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед другими запланированными встречами, которые состоятся в этот же день. Это стало их третьей встречей в этом году.

Позже президент Украины должен встретиться с премьер-министром Киром Стармером и спикерами обеих палат парламента Великобритании.

встреча Зеленского с королем Чарльзом

"Мы также будем вести переговоры о новых мощных шагах для усиления давления на Россию за эту войну и прекращение ударов", - заявил Зеленский.

Также смотрите: Зеленский встретился с королем Чарльзом III. ФОТОрепортаж

Президент также пообщается с украинскими военными, которые проходят подготовку в Великобритании.

Автор: 

Великобритания (5046) Зеленский Владимир (21064) Чарльз III (20)


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Топ комментарии
+9
це ж було вже??
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23.06.2025 17:11 Ответить
+5
Дивіться,щоб не згоріло там нічого у Віндзорському замку.
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23.06.2025 17:18 Ответить
+5
а в Суми - перевірити фортифікації - слабо? жаб-мандрівник
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23.06.2025 17:59 Ответить
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це ж було вже??
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23.06.2025 17:11 Ответить
Ну пенсію діду кожен місяць платять.
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23.06.2025 17:40 Ответить
Билят, а как он без надзора оказался?
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23.06.2025 17:16 Ответить
Галантерейщик и кардинал (с)
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23.06.2025 17:17 Ответить
Дивіться,щоб не згоріло там нічого у Віндзорському замку.
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23.06.2025 17:18 Ответить
Чарльзу потрібно терміново писати заповіт.
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23.06.2025 17:27 Ответить
всіх своїх дітей політики вивозять в Лондон
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23.06.2025 17:36 Ответить
- Царь, очень приятно.
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23.06.2025 17:48 Ответить
а в Суми - перевірити фортифікації - слабо? жаб-мандрівник
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23.06.2025 17:59 Ответить
Король Чарльз хоч "підзатильників" йому надавав.?
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23.06.2025 22:45 Ответить
це давня європейська традиція: біля короля має бути шут
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24.06.2025 07:14 Ответить
 
 