Час використовувати не лише відсотки, а й самі заморожені російські активи, - Сибіга
Партнери України мають змінити стратегію щодо викостання заморожених російських активів.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Окремо хочу наголосити на необхідності змінити стратегію щодо російських заморожених активів. Час перейти від використання відсотків до використання самих активів і спрямувати ці кошти на закупівлю зброї для України, інвестиції в українську оборонку та відбудову України", - сказав він під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ.
Міністр підкреслив, що Росія – це екзистенційна загроза для всієї Європи та євроатлантичного простору і закликав до сильних рішень для зупинки агресії РФ.
"Щоб її (РФ. - Ред.) зупинити, ми повинні ухвалювати неординарні та сміливі рішення. В їх основі наша єдність та підтримка України з боку партнерів", - зазначив він.
За словами Сибіги, у Гаазі на зустрічі з колегами з держав-членів НАТО він відчув, що "розуміння загроз з боку Росії зростає".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Розумію, зєлєним кортить, але європейці хоч і безхребетні, але не безмозкі.
Тому - пердь в калюжу.
Михайло Иляш
Деніс Войцеховський
У мене для вас ******** путлера погана новина.
Вам наказ-прибути негайно в долбільню імені володіна.
Ну бо ви попалилися.
А тут іще і список кацапських *********.
Просто св*ято якесь.
хлопці і дівчатка в полоні,
а їх потрібно повернути.
Висновок зробіть самі.
Це ви можете впарювати зелебобикам через марафон про вашу чесність - а ЕС і США бачачть ваші покупки і транзакції.
неординарні та сміливі рішення на підримку України не
мають шансів бути прийнятими .
Всі в ЄС це уже розуміють, другий варіант накупити на них західного озброєння, це нажаль для них не варіант, тому що політика довгої війни.
- а що означає визначення "партнери" в міжнародній політиці ...?