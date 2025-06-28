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Новини Використання заморожених активів РФ
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Час використовувати не лише відсотки, а й самі заморожені російські активи, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Партнери України мають змінити стратегію щодо викостання заморожених російських активів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Окремо хочу наголосити на необхідності змінити стратегію щодо російських заморожених активів. Час перейти від використання відсотків до використання самих активів і спрямувати ці кошти на закупівлю зброї для України, інвестиції в українську оборонку та відбудову України", - сказав він під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ.

Міністр підкреслив, що Росія – це екзистенційна загроза для всієї Європи та євроатлантичного простору і закликав до сильних рішень для зупинки агресії РФ.

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"Щоб її (РФ. - Ред.) зупинити, ми повинні ухвалювати неординарні та сміливі рішення. В їх основі наша єдність та підтримка України з боку партнерів", - зазначив він.

За словами Сибіги, у Гаазі на зустрічі з колегами з держав-членів НАТО він відчув, що "розуміння загроз з боку Росії зростає".

Автор: 

Сибіга Андрій (537) заморожені активи (591)


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Топ коментарі
+3
Довбень, ніхто не ріже курку, що несе золоті яйця.
Розумію, зєлєним кортить, але європейці хоч і безхребетні, але не безмозкі.
Тому - пердь в калюжу.
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28.06.2025 10:47 Відповісти
+3
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28.06.2025 10:50 Відповісти
+2
НЕ ВАМ НЕ ДАДУТЬ ГРОШІ!!!!!

Це ви можете впарювати зелебобикам через марафон про вашу чесність - а ЕС і США бачачть ваші покупки і транзакції.
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28.06.2025 10:50 Відповісти
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Довбень, ніхто не ріже курку, що несе золоті яйця.
Розумію, зєлєним кортить, але європейці хоч і безхребетні, але не безмозкі.
Тому - пердь в калюжу.
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28.06.2025 10:47 Відповісти
Виталий #548501

Михайло Иляш

Деніс Войцеховський

У мене для вас ******** путлера погана новина.
Вам наказ-прибути негайно в долбільню імені володіна.
Ну бо ви попалилися.
А тут іще і список кацапських *********.
Просто св*ято якесь.
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28.06.2025 11:02 Відповісти
******** путлера на смереку
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28.06.2025 11:44 Відповісти
Я теж за це. Та є одне "але"
хлопці і дівчатка в полоні,
а їх потрібно повернути.
Висновок зробіть самі.
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28.06.2025 11:48 Відповісти
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28.06.2025 12:16 Відповісти
АХХАХАХАХАХАХАХАХХАХА
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28.06.2025 10:49 Відповісти
НЕ ВАМ НЕ ДАДУТЬ ГРОШІ!!!!!

Це ви можете впарювати зелебобикам через марафон про вашу чесність - а ЕС і США бачачть ваші покупки і транзакції.
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28.06.2025 10:50 Відповісти
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28.06.2025 10:50 Відповісти
Доки принцип голосування в Раді ЄС не буде змінено ,
неординарні та сміливі рішення на підримку України не
мають шансів бути прийнятими .
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28.06.2025 10:56 Відповісти
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28.06.2025 11:07 Відповісти
не посміють, а то ***** нападзьот
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28.06.2025 11:12 Відповісти
З такою корупцією нажаль надавати більше коштів на інфраструктура чи інші бюджетні витрати саме зараз, це те саме що викинути їх в урну, і потім не буде коштів чим відбудовувати, якщо повезе і війна завершиться.

Всі в ЄС це уже розуміють, другий варіант накупити на них західного озброєння, це нажаль для них не варіант, тому що політика довгої війни.
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28.06.2025 11:20 Відповісти
З таких заяв казкового міністра хіба що посміються. Перед тим як вимагати рашистські заморожені активи треба спочатку щоб зелене кодло повернуло награбоване.
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28.06.2025 11:20 Відповісти
Зелений солітер ніяк не нажереться.
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28.06.2025 11:27 Відповісти
«Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?..»
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28.06.2025 13:41 Відповісти
Щоб ще і ці гроші ви розікрали? Астанавітесь!!!!
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28.06.2025 14:41 Відповісти
Партнери України мають змінити стратегію Джерело: https://censor.net/ua/n3560437
- а що означає визначення "партнери" в міжнародній політиці ...?
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28.06.2025 15:51 Відповісти
 
 