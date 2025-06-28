Час використовувати не лише відсотки, а й самі заморожені російські активи, - Сибіга

Партнери України мають змінити стратегію щодо викостання заморожених російських активів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Окремо хочу наголосити на необхідності змінити стратегію щодо російських заморожених активів. Час перейти від використання відсотків до використання самих активів і спрямувати ці кошти на закупівлю зброї для України, інвестиції в українську оборонку та відбудову України", - сказав він під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ.

Міністр підкреслив, що Росія – це екзистенційна загроза для всієї Європи та євроатлантичного простору і закликав до сильних рішень для зупинки агресії РФ.

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"Щоб її (РФ. - Ред.) зупинити, ми повинні ухвалювати неординарні та сміливі рішення. В їх основі наша єдність та підтримка України з боку партнерів", - зазначив він.

За словами Сибіги, у Гаазі на зустрічі з колегами з держав-членів НАТО він відчув, що "розуміння загроз з боку Росії зростає".