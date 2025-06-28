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Новини Використання заморожених активів РФ Конфіскація заморожених активів
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Франція може стати першою країною, яка конфіскує заморожені активи РФ, - Стефанчук

Стефанчук про конфіскацію росактивів

Франція може стати першою країною, яка конфіскує заморожені російські активи під юрисдикцією Парижу.

Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Голова ВР розповів, що питання конфіскації російських активів порушувалося минулого тижня, коли він з командою працював у парламентах країн Європейського Союзу та виступив на Парламентській асамблеї країн НАТО.

"Франція сьогодні дуже близька до того, щоб прийняти закон, пов’язаний з конфіскацією заморожених російських активів",- розповів Стефанчук.

Окрім цього, він додав, що було обговорення механізмів реалізації вилучення активів Росії. За словами спікера парламенту, якщо Франція конфіскує активи Кремля, то це стане першим та потужним прецедентом таких дій у Європі.

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Він зазначив, що країни Євросоюзу зараз більше усвідомлюють, що відповідальність за підтримку України переходить до них. У цих умовах вилучення активів РФ стане одним із засобів надання Україні допомоги для боротьби проти Росії, додав спікер ВР.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон розповідав, що Євросоюз не може конфіскувати заморожені активи Російської Федерації через відсутність правової бази.

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Автор: 

конфіскація (872) Франція (3120) Стефанчук Руслан (763) заморожені активи (591)


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Топ коментарі
+7
Ну на хєра Ви, ***..дь біжите поперед паровозу. Ну стане першою - тоді хрюкатимеш. Ходять потім як обісрані.
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28.06.2025 21:58 Відповісти
+4
все спи%дить квартал 95 . деліть вам нечего с нимі.
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28.06.2025 21:42 Відповісти
+3
Вопрос, как делить будем...
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28.06.2025 21:34 Відповісти
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Вопрос, как делить будем...
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28.06.2025 21:34 Відповісти
все спи%дить квартал 95 . деліть вам нечего с нимі.
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28.06.2025 21:42 Відповісти
Всі гроші на підтримку армії на озброєння
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28.06.2025 21:42 Відповісти
Бабло не завадить.
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28.06.2025 22:08 Відповісти
Вы думаете во Франции лежат пачки кацапских денег? Слитки золота и неограненные алмазы? Нет. В компьютерах французских банков имеются файлы о их (французских банков) долгах перед РФ.
Для того чтобы направить "Всі гроші на підтримку армії на озброєння" банкам прийдется изъять их из французской экономики, или подпечатать на эту суму евро
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28.06.2025 22:38 Відповісти
Брюссель рулить а Париж щоки надуває
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28.06.2025 22:42 Відповісти
Макрон говорит- не может, Стефанчук- может. Однако варианты).
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28.06.2025 21:45 Відповісти
Ненажерлись
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28.06.2025 22:29 Відповісти
Стефанчук на слабо берет
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28.06.2025 22:40 Відповісти
Дивно, Шмигаль із члЄНАМИ мовчить, а стефанчуки, несуть в Україну правду??
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28.06.2025 21:49 Відповісти
А може й не стати.
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28.06.2025 21:51 Відповісти
Йому із такою р....ю гроші ніхто не дасть!))))
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28.06.2025 21:56 Відповісти
Ну на хєра Ви, ***..дь біжите поперед паровозу. Ну стане першою - тоді хрюкатимеш. Ходять потім як обісрані.
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28.06.2025 21:58 Відповісти
Аби хрюкнути, робота така(*****).
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28.06.2025 22:06 Відповісти
обосранной, в этом случае, будет Франция. Могла, а не изьяла
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28.06.2025 22:43 Відповісти
Хто їм що дасть ?
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28.06.2025 22:02 Відповісти
Хряк отметился.
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28.06.2025 22:06 Відповісти
А Коливан вже розмріявся і вслинився...
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28.06.2025 22:12 Відповісти
вот только на расеи Ашан и другие французские компании продолжают работать
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28.06.2025 22:13 Відповісти
Може стати, а може і не стати...Коротше кажучи нічого нового, Європа роздуплятися і діяти не бажає
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28.06.2025 22:19 Відповісти
Так як патякати коли пелька заткнута?
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28.06.2025 22:45 Відповісти
Ви праві. Помилка. Не патякати і не анонсувати, бо шкода від цього постійно.
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28.06.2025 23:49 Відповісти
Це як ймовірність зустріти динозавра на вулиці - 50 на 50 - або зустріну або ні.
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28.06.2025 22:26 Відповісти
О. Пішов на підвищення. Вже речник Макрона.
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28.06.2025 22:28 Відповісти
Ну чого пистеть, старий ідіоте? Нехай спочатку зроблять ‼️‼️
Блін, хто ідіотів до влади вибирає?
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28.06.2025 22:48 Відповісти
Сини Данилова, Стефанчука, Мосейчук громадяни країн Європи

Єрмак теж, як і Зеленський, не служив... Шмигаль теж не служив... Стефанчук не служив... Арахамія не служив...

А ПІСТЯТЬ ТО КАК ‼️‼️
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28.06.2025 22:52 Відповісти
Дивно, що про це каже сране базікало, що без вказівки з ОП рота відкрити не може, а не представник Франції.
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28.06.2025 22:55 Відповісти
50 на 50, - або стане, або не стане. )
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28.06.2025 22:59 Відповісти
Про це в ефірі телемарафону ...
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28.06.2025 23:11 Відповісти
Зараз фсб почне підривну роботу проти французів і Макрона вимагаючи не допуску конфіскації заморожених активів, що тоді хрюкати будемо?(((
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28.06.2025 23:40 Відповісти
Знал что это будет Макрон. Парень которого бьет жена может в отместку побить весь мир.
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28.06.2025 23:46 Відповісти
 
 