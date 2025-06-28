Франція може стати першою країною, яка конфіскує заморожені активи РФ, - Стефанчук

Франція може стати першою країною, яка конфіскує заморожені російські активи під юрисдикцією Парижу.

Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Голова ВР розповів, що питання конфіскації російських активів порушувалося минулого тижня, коли він з командою працював у парламентах країн Європейського Союзу та виступив на Парламентській асамблеї країн НАТО.

"Франція сьогодні дуже близька до того, щоб прийняти закон, пов’язаний з конфіскацією заморожених російських активів",- розповів Стефанчук.

Окрім цього, він додав, що було обговорення механізмів реалізації вилучення активів Росії. За словами спікера парламенту, якщо Франція конфіскує активи Кремля, то це стане першим та потужним прецедентом таких дій у Європі.

Читайте також: Італія заморозила активи російських олігархів на понад $2,6 мільярда

Він зазначив, що країни Євросоюзу зараз більше усвідомлюють, що відповідальність за підтримку України переходить до них. У цих умовах вилучення активів РФ стане одним із засобів надання Україні допомоги для боротьби проти Росії, додав спікер ВР.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон розповідав, що Євросоюз не може конфіскувати заморожені активи Російської Федерації через відсутність правової бази.

Читайте також: Час використовувати не лише відсотки, а й самі заморожені російські активи, - Сибіга