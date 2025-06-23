Італія заморозила активи російських олігархів на понад $2,6 мільярда

Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2,3 млрд євро ($2,64 млрд) від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Про це пише Reuters із посиланням на дані, надані італійською владою.

Як повідомляється, Італія вилучила активи, включно з банківськими рахунками, розкішними віллами, яхтами та автомобілями, в рамках санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Банк Італії повідомив, що на кінець червня 2023 року їхня вартість становила $2,5 млрд. Цього місяця він не оновив загальну суму, але повідомив, що кошти, заморожені через санкції проти Росії, склали майже 280 млн євро до грудня 2024 року – на 44 млн євро більше, ніж у попередньому році.

Окремо податкова поліція Італії на початку червня вилучила іранську компанію Irital Shipping Lines, що базується в Мілані, та дві її нерухомості загальною вартістю понад 1 млн євро через "військову підтримку Іраном війни Росії проти України".

Агентство державного майна Італії зберігає всі неліквідні активи, заморожені через санкції ЄС, а уряд Італії несе витрати на управління цими активами протягом періоду заморожування.

Згідно з останніми офіційними даними, витрати держави на їх утримання становили 31,7 млн євро до лютого 2024 року.

Доля цих активів залежить від Європейського Союзу.

Якщо ЄС вирішить зробити заморожування постійним, держава повинна розпочати провадження щодо перетворення їх на конфіскацію.

Якщо ж Брюссель вирішить розморозити їх, активи можуть бути повернуті їхнім власникам за умови, що вони сплатять Італії понесені витрати на утримання.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз хоче отримати мільярди євро із заморожених активів РФ, перемістивши їх у більш ризиковані інвестиції. План також має збільшити допомогу Україні, уникнувши звинувачень у крадіжці російських грошей.

Нагадаємо, країни Євросоюзу готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій, відтак дія низки санкційних пакетів припиниться, а принаймні частину заморожених російських активів РФ у ЄС доведеться розблокувати.

Тож, Бельгія закликає створити міжнародну коаліцію для збереження російських активів у Європі замороженими на випадок, якщо якась із країн ЄС заблокує продовження санкцій проти Росії.