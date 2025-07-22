"Евросолидарность" и "Голос" хотят отстранить Стефанчука от заседания Рады за нарушение регламента

Фракции ВР "Евросолидарность" и "Голос" запускают процедуру отстранения спикера РФ Руслана Стефанчука от заседания Рады за нарушение регламента.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС и "Голос" запускает процедуру отстранения Стефанчука от заседания Рады за нарушение регламента", - написал он.

Больше о ситуации пока не известно.

Читайте также: В Раде до сих пор существует монобольшинство, - Стефанчук

Как сообщалось, сегодня Рада должна голосовать за законопроект по НАБУ и САП.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.