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"Евросолидарность" и "Голос" хотят отстранить Стефанчука от заседания Рады за нарушение регламента

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук

Фракции ВР "Евросолидарность" и "Голос" запускают процедуру отстранения спикера РФ Руслана Стефанчука от заседания Рады за нарушение регламента.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС и "Голос" запускает процедуру отстранения Стефанчука от заседания Рады за нарушение регламента", - написал он.

Больше о ситуации пока не известно.

Читайте также: В Раде до сих пор существует монобольшинство, - Стефанчук

Как сообщалось, сегодня Рада должна голосовать за законопроект по НАБУ и САП.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

Автор: 

ВР (29327) Гончаренко (537) Голос партия (502) Стефанчук Руслан (666) Европейская Солидарность (1069)


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Топ комментарии
+11
Він схожий на свинню. Від зовнішністі. шо справами шо всім іншим.
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22.07.2025 13:13 Ответить
+10
Хряка від корита!
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22.07.2025 13:10 Ответить
+8
Коливана не витовкаєте.В двері не пролізе.Він зрісся з Верховною Радою
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22.07.2025 13:14 Ответить
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22.07.2025 13:09 Ответить
Він схожий на свинню. Від зовнішністі. шо справами шо всім іншим.
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22.07.2025 13:13 Ответить
Шо, мордовська харя, пердолить? Це твій братан по розуму та справам тільки ви свиособаки з тавром "росіянін" а це типовий скот з тавром "Ze".
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22.07.2025 13:21 Ответить
Іди хрюкай та гавкай на свій яндекс, тварина свинособача. Ще свого викідення чи кнура в чорному чувалі не отримала? Чекай, як шо вони у тебе є, САМОВАР від СОУ.
В бан, свинособаку, в бан!
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22.07.2025 13:37 Ответить
Тебе сутенер чекає, перерва закінчилась, кадирівці з китайцями чекають, не нервуй їх
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22.07.2025 13:41 Ответить
Хряка від корита!
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22.07.2025 13:10 Ответить
Скоріше корито від хряка
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22.07.2025 13:38 Ответить
Коливана не витовкаєте.В двері не пролізе.Він зрісся з Верховною Радою
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22.07.2025 13:14 Ответить
😂😂😂😂😂😂
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22.07.2025 13:15 Ответить
Хряка Стефанчука пора відправити на смітник , так як цей
зелений кнур співає в одну дудку зі своїм колегою по цеху,
Зехерпіду і дЄрмаком проти вільної Украіни 😠
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22.07.2025 13:15 Ответить
і знову ця поступорожня балаканина?
яким чином "опозиціонери" планують, хоч щось зробити у раді?
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22.07.2025 13:15 Ответить
Тобто , не потрібно нічого робити з цим хамством у ВР ,
а тихенько сидіти і чекати , поки не стане Украіни !!
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22.07.2025 13:19 Ответить
можливо, ви не уважно прочитали, або не розумієте українську?
ще раз: яким чином "опозиціонери" планують, хоч щось зробити у раді?
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22.07.2025 13:30 Ответить
Простите, вы сейчас неправы
Нельзя наблюдать за беззаконием равнодушно
Всегда и везде нужно выступать против беззакония
Вот пример из моей жизни
Это случилось в Киеве
Как раз создали НАЦПОЛИЦИЮ
Я иду на работу
На другой стороне улицы дерутся два мужика
Никто не обращает внимания ,все проходят мимо
Я остановилась и кричу - перестаньте сейчас же
Или я вызову полицию
И один из мужиков кричит в ответ
Пожалуйста,вызовите полицию
ОН УКРАЛ У МЕНЯ ДЕНЬГИ!!!!!
Я набираю 102 ,и прошу прислать наряд
И кричу - что полиция сейчас приедет
И в ту же секунду один из мужиков достает из внутреннего кармана пачку денег
Бросает их и бежит
А другой мужчина собирает эти деньги и говорит мне
Спасибо вам огромное !
Ведь никто ,кроме вас, не захотел помочь
Я снова позвонила в полицию и сказала
Что ситуация уже разрешилась
Ничего особенного я не сделала
Я потрапила минут 5 своего времени
Но я не осталась равнодушной
А вы хотите ,чтобы ДЕПУТАТАМ было плевать на БЕЗЗАКОНИЕ?
В такой стране вы хотите жить?
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22.07.2025 13:29 Ответить
ще раз: яким чином "опозиціонери" планують, хоч щось зробити у раді?
планують покричати з трибуни на ютуб, в надії що каливан убіжить?
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22.07.2025 13:32 Ответить
Еще раз
Все, что делает этот мир более цивилизованным
Начинается с протеста против беззакония
Это может быть один человек с плакатом на улице
Или ОДИН ДЕПУТАТ на трибуне парламента
Все эти действия ,даже самые маленькие
В итоге приводят к тому
Что НАРОД выходит на протесты против беззакония
Вы ведь тоже пишете в чате НЕ ХВАЛЕБНЫЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОМУ
Пишете критические
То есть пользуетесь правом на СВОБОДУ МЫСЛЕЙ И СЛОВ
Вот и депутаты от оппозиции тоже пользуются своим правом
Так не помогайте власти ДУШИТЬ ПРАВА ОППОЗИЦИИ
ПРОКРИЧАТЬ С ТРИБУНЫ О БЕЗЗАКОНИИ ВЛАСТИ!!!
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22.07.2025 13:37 Ответить
добре добре!
протест зарахований.
трансляція ради заборонена.
полум'яні промови ніхто не побачить.
але, протесту поставимо плюсік.
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22.07.2025 13:40 Ответить
Прівєт від портнова?
опзж підтримає, такий важливий закон, правда?
зелені дурні ваш вихід хвалити лідора.
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22.07.2025 13:17 Ответить
Какая мужественность,все сразу в раде поменяется,это же настоящие гении политики,вай мэй.
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22.07.2025 13:17 Ответить
Його так просто не відсторониш!
Як то кажуть: "Стефанчука жени не жени, він своє 🐷 пхає".
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22.07.2025 13:24 Ответить
https://x.com/Ukropivna1/status/1445472020032999430https://x.com/Ukropivna1/status/1445472020032999430
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22.07.2025 13:27 Ответить
Цього Хряка від корита давно треба сдвинути!
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22.07.2025 13:29 Ответить
Прийдеться щоби всі фракції погодились, бо більшість не зможе, а кран не заїде до зали.
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22.07.2025 13:35 Ответить
то не поможе-потрібно знов до них іти -палити шини
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22.07.2025 13:33 Ответить
"...запускають процедуру відсторонення спікера РФ Руслана Стефанчука від засідання Ради.."
Я вибачаюсь,а " РФ" як розшифрувати?
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22.07.2025 13:37 Ответить
Мабуть "помилка по Фрейду" - бо "зелені слуги" й є проєктом рф
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22.07.2025 13:47 Ответить
Давно пора !
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22.07.2025 13:38 Ответить
розпачливий голос волаючого в пустелі.

Але нехай буде. Більш дієвих способів привернути увагу - все-одно нема.
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22.07.2025 13:58 Ответить
Риги зі слуг, та риги від ОПЗЖ, в купі зі слугами олігархів мають більшість.
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22.07.2025 14:17 Ответить
Тупой бичара. Буллшит.
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22.07.2025 14:20 Ответить
 
 