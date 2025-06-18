РУС
Монобольшинство в Раде
1 825 40

В Раде до сих пор существует монобольшинство, - Стефанчук

Есть ли монобольшинство в Раде. Что говорит Стефанчук

В Верховной Раде до сих пор существует монобольшинство. По некоторым вопросам "Слуга народа" голосует с другими фракциями.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Нас много упрекают, что мы голосуем или с теми, или с другими силами. Фракция "Слуга народа" - это демократическая фракция, в которой решение принимает каждый депутат. У нас, слава Богу, нет Чечетова, который машет руками так или так. У нас есть решения, которые принимаются, обсуждаются.

Мы монобольшинство в парламенте, потому что 226+ есть. 231 народный депутат сейчас во фракции "Слуга народа". И это монобольшинство существует, что не дает оснований нам говорить о том, что монобольшинства нет. Мы можем, в отличие от предыдущего созыва, показать перечень депутатов, которые входят в монобольшинство", - отметил председатель ВР.

Читайте: Около 20 нардепов имели отношение к военной службе, - Стефанчук

То, что по тем или иным вопросам не голосуют отдельные народные депутаты, это их парламентская позиция, считает Стефанчук.

"Но да, по некоторым вопросам мы голосуем, например, вместе с "Европейской солидарностью", с "Голосом", с другими фракциями. По некоторым вопросам мы голосуем с платформой "За жизнь и мир", с "Доверием", с "За будущее", с "Голосом".

Это парламент. И мы здесь обсуждаем те или иные вещи. Поэтому я, во-первых, очень ценю, что мы каждый день работаем, собираемся с коллегами, лидерами фракций и групп. Мы проходим по каждому законопроекту. И мы не просто его вносим в зал. Мы четко понимаем, ориентировочно, сколько голосов будет, сколько времени это займет. Потому что спланированность работы парламента очень важна для того, чтобы мы принимали те законы, которые нужны для страны. И парламент с этим справляется", - добавил он.

Смотрите: Супермаркеты полные во время войны. Это заслуга Верховной Рады, президента и правительства, - Стефанчук. ВИДЕО

Топ комментарии
+23
"Але так, по деяких питаннях ми голосуємо, наприклад, разом з "Європейською солідарністю", з "Голосом", з іншими фракціями.

Тут первыми в списке должны стоять ОПЗЖ, так как они чаще других с вами голосуют...
показать весь комментарий
18.06.2025 09:08 Ответить
+16
Та з ОПЗЖ у вас більшість. Май хоч сміливість визнати це, слуга корупції.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:06 Ответить
+16
Монозброд з недобитками регіоналів.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
. У нас, слава Богу, немає Чечетова, який махає руками так або так. У нас є на його місці Стефанчук
показать весь комментарий
18.06.2025 09:04 Ответить
...а за кулісами дерьмак...ну, чисто тобі "демократія"
показать весь комментарий
18.06.2025 09:26 Ответить
Хвали мене моя губонько
показать весь комментарий
18.06.2025 09:05 Ответить
Воно, дурне не розуміє, що монобільшість під час війни - то вирок єдності країни і громадян під час війни.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:39 Ответить
Цьому борову стефанчуку в якого сало замість мозку не потрібно розуміти, просто тупо виконує вказівки з жОпи дєрмака
показать весь комментарий
18.06.2025 12:02 Ответить
Та з ОПЗЖ у вас більшість. Май хоч сміливість визнати це, слуга корупції.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:06 Ответить
"Але так, по деяких питаннях ми голосуємо, наприклад, разом з "Європейською солідарністю", з "Голосом", з іншими фракціями.

Тут первыми в списке должны стоять ОПЗЖ, так как они чаще других с вами голосуют...
показать весь комментарий
18.06.2025 09:08 Ответить
А у русланчика ще й досі вага більше півтора центнера.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:11 Ответить
У слуг народа не було на посаду спікера підходящої кандидатури типу Чарлі Чапліна або Луї де Фюнеса. Тому обрали людину такої категорії, про яку Мартін Борман сказав: "Ні в які ворота не влізе."
показать весь комментарий
18.06.2025 11:39 Ответить
Зозуля хвалить солов'я за те, що той хвалить зозулю.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:12 Ответить
Рузультат існування цієї монобільшості - суто сама для себе. Це більш схоже на банду дрібних бандюків, яка нічого не зробила, а вчергове пограбувала Україну. І все ще існує, і все ще грабує.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:12 Ответить
Монозброд з недобитками регіоналів.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:17 Ответить
Ага.
Саме тому для голосування необхідна мобілізауія всього лайна з ОПЗЖ та Замайбаху і ТЮЛі.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:18 Ответить
"Ми можемо, на відміну від попереднього скликання, показати перелік депутатів, які входять до монобільшості".(с)
Так-так, тільки монобільшість - це не контитуційне поняття (термін). Конституція передбачає поняття коаліції (і те - лише для голосування за уряд, за його персональний склад; і більше - ні за що). А монобільшість та коаліція, чи коаліція фракцій/депутатів - то вже неважливо.

Кабан вчергове обісрався в юриспунденції. От такий з нього юрист. Та, в принципі, в тому кодлі слуг уродів з головкою ЕрЗе - всі вони, такі спеціалісти з купленими дипломами...
показать весь комментарий
18.06.2025 09:19 Ответить
зєльониє риги і голосята соросята
показать весь комментарий
18.06.2025 09:23 Ответить
СВИНОРИЛ....
показать весь комментарий
18.06.2025 09:25 Ответить
Морда індивіда це такий собі невербальний сигнал, який відображає емоційний стан, психічні процеси та саму сутність даного індивідиума
показать весь комментарий
18.06.2025 09:25 Ответить
Руслан Кравченко двічі провалений на конкурсах в НАБУ і САП по причинам невідповідності принципам доброчесності (отримав службову квартиру і продав її) обраний генеральним прокурором України голосамии "слугонародовських" депутатів, фігурантів корупційних справ, фігурантами корупційних справ Задорожній, Камельчук, Клочко, Кузьміних, Пашковський та Юрченко, двадцяти "опезежистів" і тимошенківської "Батьківщини". Народе наш, тобі ні на кого нарікати - все це кодло ти сам обрав !
показать весь комментарий
18.06.2025 09:26 Ответить
Батьківщина проголосувала з важким серцем, памятаю як колись вони виступали проти підвищення тарифів, аргументуючи реальними цифрами що то грабунок, а потім несподівано підтримали законопроект і у виступі розпиналась як їй складно було зробити це рішення, але конверти ж не пахнуть.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:33 Ответить
баба жулька відома актриса трагичного плану . і народ досі їй довіряє
показать весь комментарий
18.06.2025 10:44 Ответить
Монобільшість? Брєхняяяя!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 09:26 Ответить
стефанчук - яскравий персонаж з відомого твору Джорджа Орвелла, де владу захопили свині! Верховну Раду фракція «Слуга народу» перетворила на типовий «Колгосп тварин»!
показать весь комментарий
18.06.2025 09:28 Ответить
Знайшов в архіві ЦН:

Боротьба з корупцією: Рада готова впроваджувати всі зміни | Цензор.НЕТ
Перейти


Зображення можуть бути захищені авторським правом. https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=uk Докладніше

показать весь комментарий
18.06.2025 09:30 Ответить
Монобільшість з проорківськими ригами, є чим пишатись.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:30 Ответить
Диктатор без выбора. Трамп. Никто не удалял, поэтому вовчик токсичен.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:32 Ответить
монобільшість моногнид
показать весь комментарий
18.06.2025 09:34 Ответить
Я повірю що в Раді існує "монобільшість", тільки вона називається "Слугориги" - формування проросійських мародерних і корупційних сил "Слуг" та їх старших братів "ригів".
показать весь комментарий
18.06.2025 09:35 Ответить
Взагалі то повністю довіряти слугам небезпечно. Згідно з ******** серіалів.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:37 Ответить
монобидло яке повністю керується з ОПи в ручному режимі, а коли не вистачає голосів, то добирає голосами зрадників з ОПЗЖ, називає себе "демократична фракція" такого ганьбища, як зараз у ВР не було навіть за часів урки-яника.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:41 Ответить
моносброд
показать весь комментарий
18.06.2025 09:47 Ответить
Ця мерзота служок кремля із бандо-ригоаналами протягують антиукраїнські закони? Хоча які вони закони при просроченому ЗЕзраднику і служок кремля, і бандрегіонів.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:51 Ответить
Шрек,який отстой.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:53 Ответить
Чечетов махав руками, а Стефанчук має дві фрази: "Прошу підтримати та проголосувати" і "Прошу визначитися". І вони вважають, що це не так помітно, як махання руками....
показать весь комментарий
18.06.2025 09:56 Ответить
от заливает хряк.....................................
показать весь комментарий
18.06.2025 10:18 Ответить
"У нас завжди в Україні, 33 роки є тренд, що депутати погані й негідники - це не так
Тому що це люди, які виконали і виконують свій обов'язок, ту присягу, яку вони принесли на вірність українському народу. Є різні люди, а парламент - це зліпок суспільства, - голова Верховної Ради Стефанчук"
показать весь комментарий
18.06.2025 10:28 Ответить
То це ви при обговоренні вирішили що найкраща "служба" це обікрасти народ України ?
показать весь комментарий
18.06.2025 10:37 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 10:49 Ответить
Червонокнижний Мчудак...
показать весь комментарий
18.06.2025 11:32 Ответить
Яка монобільшисть якщо без опзж ви ніхто і звуть вас ніяк Взагалі "Слуга народа" це антинародна,корупційна,зрадницька як і партія так і фракція.Одним словом "гівно".
показать весь комментарий
18.06.2025 12:43 Ответить
 
 