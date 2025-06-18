В Раде до сих пор существует монобольшинство, - Стефанчук

В Верховной Раде до сих пор существует монобольшинство. По некоторым вопросам "Слуга народа" голосует с другими фракциями.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Нас много упрекают, что мы голосуем или с теми, или с другими силами. Фракция "Слуга народа" - это демократическая фракция, в которой решение принимает каждый депутат. У нас, слава Богу, нет Чечетова, который машет руками так или так. У нас есть решения, которые принимаются, обсуждаются.

Мы монобольшинство в парламенте, потому что 226+ есть. 231 народный депутат сейчас во фракции "Слуга народа". И это монобольшинство существует, что не дает оснований нам говорить о том, что монобольшинства нет. Мы можем, в отличие от предыдущего созыва, показать перечень депутатов, которые входят в монобольшинство", - отметил председатель ВР.

То, что по тем или иным вопросам не голосуют отдельные народные депутаты, это их парламентская позиция, считает Стефанчук.

"Но да, по некоторым вопросам мы голосуем, например, вместе с "Европейской солидарностью", с "Голосом", с другими фракциями. По некоторым вопросам мы голосуем с платформой "За жизнь и мир", с "Доверием", с "За будущее", с "Голосом".

Это парламент. И мы здесь обсуждаем те или иные вещи. Поэтому я, во-первых, очень ценю, что мы каждый день работаем, собираемся с коллегами, лидерами фракций и групп. Мы проходим по каждому законопроекту. И мы не просто его вносим в зал. Мы четко понимаем, ориентировочно, сколько голосов будет, сколько времени это займет. Потому что спланированность работы парламента очень важна для того, чтобы мы принимали те законы, которые нужны для страны. И парламент с этим справляется", - добавил он.

