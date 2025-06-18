В Раде до сих пор существует монобольшинство, - Стефанчук
В Верховной Раде до сих пор существует монобольшинство. По некоторым вопросам "Слуга народа" голосует с другими фракциями.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Нас много упрекают, что мы голосуем или с теми, или с другими силами. Фракция "Слуга народа" - это демократическая фракция, в которой решение принимает каждый депутат. У нас, слава Богу, нет Чечетова, который машет руками так или так. У нас есть решения, которые принимаются, обсуждаются.
Мы монобольшинство в парламенте, потому что 226+ есть. 231 народный депутат сейчас во фракции "Слуга народа". И это монобольшинство существует, что не дает оснований нам говорить о том, что монобольшинства нет. Мы можем, в отличие от предыдущего созыва, показать перечень депутатов, которые входят в монобольшинство", - отметил председатель ВР.
То, что по тем или иным вопросам не голосуют отдельные народные депутаты, это их парламентская позиция, считает Стефанчук.
"Но да, по некоторым вопросам мы голосуем, например, вместе с "Европейской солидарностью", с "Голосом", с другими фракциями. По некоторым вопросам мы голосуем с платформой "За жизнь и мир", с "Доверием", с "За будущее", с "Голосом".
Это парламент. И мы здесь обсуждаем те или иные вещи. Поэтому я, во-первых, очень ценю, что мы каждый день работаем, собираемся с коллегами, лидерами фракций и групп. Мы проходим по каждому законопроекту. И мы не просто его вносим в зал. Мы четко понимаем, ориентировочно, сколько голосов будет, сколько времени это займет. Потому что спланированность работы парламента очень важна для того, чтобы мы принимали те законы, которые нужны для страны. И парламент с этим справляется", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут первыми в списке должны стоять ОПЗЖ, так как они чаще других с вами голосуют...
Саме тому для голосування необхідна мобілізауія всього лайна з ОПЗЖ та Замайбаху і ТЮЛі.
Так-так, тільки монобільшість - це не контитуційне поняття (термін). Конституція передбачає поняття коаліції (і те - лише для голосування за уряд, за його персональний склад; і більше - ні за що). А монобільшість та коаліція, чи коаліція фракцій/депутатів - то вже неважливо.
Кабан вчергове обісрався в юриспунденції. От такий з нього юрист. Та, в принципі, в тому кодлі слуг уродів з головкою ЕрЗе - всі вони, такі спеціалісти з купленими дипломами...
Боротьба з корупцією: Рада готова впроваджувати всі зміни | Цензор.НЕТ
Перейти
Зображення можуть бути захищені авторським правом. https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=uk Докладніше
Тому що це люди, які виконали і виконують свій обов'язок, ту присягу, яку вони принесли на вірність українському народу. Є різні люди, а парламент - це зліпок суспільства, - голова Верховної Ради Стефанчук"
Мчудак...