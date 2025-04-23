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Супермаркеты полные во время войны. Это заслуга Верховной Рады, президента и правительства, - Стефанчук. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что благодаря работе паламента удалось удержать финансовую и экономическую ситуацию в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Нам удалось, конечно вместе с президентом и правительством, удержать экономическую, финансовую и банковскую ситуацию в стране. Я не знаю таких стран, в которых на четвертом году войны, зайдя в любой супермаркет, вы могли увидеть такое количество предложений, которые есть в Украине.

И это тоже работа, она не видна, о ней не выгодно говорить, чем говорить об одном негодяе, который сделал те или иные вещи. Но это ежедневная, победоносная и постоянная работа, которую выполняет украинский парламент", - сказал Стефанчук.

Также читайте: Голосование на выборах в "Дії" - это нереалистично, - Стефанчук

Автор: 

экономика (3880) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+46
Свідки борщового набору зараз в екстазі б'ються головами об портрет головборща!
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23.04.2025 17:46
+43
Великий економічний експерт Стефанчук оцінює економічну ситуацію за кількістю пропозицій в супермаркеті, це все що треба знати.
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23.04.2025 17:49
+26
Сам себя не похвалишь-никто не похвалит, вроде того.
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23.04.2025 17:48
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Просто какое то дно.
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24.04.2025 08:35 Ответить
Мерзенна, бридка і огидна жаба цей стефанчук. І поводить себе як худоба.
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24.04.2025 10:44 Ответить
Видно що в цього кнура пожерти це головне і заслуга влади.
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24.04.2025 17:28 Ответить
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