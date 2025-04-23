Супермаркеты полные во время войны. Это заслуга Верховной Рады, президента и правительства, - Стефанчук. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что благодаря работе паламента удалось удержать финансовую и экономическую ситуацию в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Нам удалось, конечно вместе с президентом и правительством, удержать экономическую, финансовую и банковскую ситуацию в стране. Я не знаю таких стран, в которых на четвертом году войны, зайдя в любой супермаркет, вы могли увидеть такое количество предложений, которые есть в Украине.

И это тоже работа, она не видна, о ней не выгодно говорить, чем говорить об одном негодяе, который сделал те или иные вещи. Но это ежедневная, победоносная и постоянная работа, которую выполняет украинский парламент", - сказал Стефанчук.

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