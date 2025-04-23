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Супермаркети повні під час війни. Це заслуга Верховної Ради, президента та уряду, - Стефанчук. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що завдяки роботі паламенту вдалося втримати фінансову та економічну ситуацію в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося, звичайно разом з президентом і урядом, втримати економічну, фінансову і банківську ситуацію в країні. Я не знаю таких країн, в яких на четвертому році війни, зайшовши у будь-який супермаркет, ви могли побачити таку кількість пропозицій, які є в Україні.

І це теж є робота, вона не видна, про неї не вигідно говорити, ніж говорити про одного негідника, який зробив ті чи інши речі. Але це щоденна, звитяжна і постійна робота, яку виконує український парламент", - сказав Стефанчук.

Також читайте: Голосування на виборах в "Дії" - це нереалістично, - Стефанчук

Автор: 

економіка (930) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+46
Свідки борщового набору зараз в екстазі б'ються головами об портрет головборща!
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23.04.2025 17:46
+43
Великий економічний експерт Стефанчук оцінює економічну ситуацію за кількістю пропозицій в супермаркеті, це все що треба знати.
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23.04.2025 17:49
+26
Сам себя не похвалишь-никто не похвалит, вроде того.
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23.04.2025 17:48
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Просто какое то дно.
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24.04.2025 08:35 Відповісти
Мерзенна, бридка і огидна жаба цей стефанчук. І поводить себе як худоба.
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24.04.2025 10:44 Відповісти
Видно що в цього кнура пожерти це головне і заслуга влади.
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24.04.2025 17:28 Відповісти
Повні супермаркети під час війни - це пір під час чуми
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24.04.2025 19:53 Відповісти
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