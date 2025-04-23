Супермаркети повні під час війни. Це заслуга Верховної Ради, президента та уряду, - Стефанчук. ВIДЕО
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що завдяки роботі паламенту вдалося втримати фінансову та економічну ситуацію в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Нам вдалося, звичайно разом з президентом і урядом, втримати економічну, фінансову і банківську ситуацію в країні. Я не знаю таких країн, в яких на четвертому році війни, зайшовши у будь-який супермаркет, ви могли побачити таку кількість пропозицій, які є в Україні.
І це теж є робота, вона не видна, про неї не вигідно говорити, ніж говорити про одного негідника, який зробив ті чи інши речі. Але це щоденна, звитяжна і постійна робота, яку виконує український парламент", - сказав Стефанчук.
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