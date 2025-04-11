Голосование на выборах в "Дії" - это нереалистично, - Стефанчук

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что организовать избирательный процесс через приложение "Дія" пока нереалистично.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По мнению Стефанчука, сейчас с помощью дипфейков можно обходить некоторые самые современные способы защиты, из-за чего голосование в "Дії" выглядит нереалистичным.

"Мы должны понять, что это можно делать только тогда, когда на 300% гарантировано, что технологически это будет достоверно, и это воспримет общество. Если этого не будет, это просто поле для манипуляций, обвинений друг друга в том, что кто-то пытается это продвинуть, поэтому, мне кажется, надо быть откровенным, что это вопрос не юридический, это вопрос технологический", - заявил Стефанчук.

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Относительно потенциальных выборов спикер Верховной Рады также отметил, что одновременно и президентские, и парламентские, и местные голосования "математически" не удастся провести, поскольку одни только президентские выборы могут проходить в два тура.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что для подготовки послевоенных парламентских выборов нужно больше времени, чем сейчас предусматривает законодательство.