РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10158 посетителей онлайн
Новости Электронное голосование на выборах
1 916 61

Голосование на выборах в "Дії" - это нереалистично, - Стефанчук

стефанчук

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что организовать избирательный процесс через приложение "Дія" пока нереалистично.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По мнению Стефанчука, сейчас с помощью дипфейков можно обходить некоторые самые современные способы защиты, из-за чего голосование в "Дії" выглядит нереалистичным.

"Мы должны понять, что это можно делать только тогда, когда на 300% гарантировано, что технологически это будет достоверно, и это воспримет общество. Если этого не будет, это просто поле для манипуляций, обвинений друг друга в том, что кто-то пытается это продвинуть, поэтому, мне кажется, надо быть откровенным, что это вопрос не юридический, это вопрос технологический", - заявил Стефанчук.

Читайте также: Электронное голосование на выборах дискредитировать значительно легче, чем традиционное бумажное, - ЦИК

Относительно потенциальных выборов спикер Верховной Рады также отметил, что одновременно и президентские, и парламентские, и местные голосования "математически" не удастся провести, поскольку одни только президентские выборы могут проходить в два тура.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что для подготовки послевоенных парламентских выборов нужно больше времени, чем сейчас предусматривает законодательство.

Автор: 

выборы (24727) Стефанчук Руслан (656) Дія (423)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Але ж так хочеться!!!
показать весь комментарий
11.04.2025 19:40
+16
Та яке голосування. От повістки, "оновлення данних" і висновки ВЛК онлайн - це будь-ласка, бо треба більше піхоти.
А вибори, вибори вони почекають трошки... ну років 5-10, максимум 25.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:42
+11
показать весь комментарий
11.04.2025 19:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але ж так хочеться!!!
показать весь комментарий
11.04.2025 19:40 Ответить
Зірвали з язика.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:56 Ответить
а у нас жоден вид голосування не дає жодних гарантій на результат,а дія в загалі залежить лише від одного адміна з доступом до ядра та біллінга програми,жирний хряк напряму каже що вибори що не вибори-результат буде один
показать весь комментарий
11.04.2025 19:42 Ответить
Та яке голосування. От повістки, "оновлення данних" і висновки ВЛК онлайн - це будь-ласка, бо треба більше піхоти.
А вибори, вибори вони почекають трошки... ну років 5-10, максимум 25.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:42 Ответить
досить і 5,залишаться тільки мусора,пророри,чинуші і інша бидлоеліта,за цей час людолови зберуть усіх від18-60
показать весь комментарий
11.04.2025 19:44 Ответить
Та і взагалі, чудовий потужний президент і команда професіоналів. Нічо не треба змінювати, хай буде вічний Зєрмак!
показать весь комментарий
11.04.2025 19:46 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2025 19:43 Ответить
Це вони про 155 мм
показать весь комментарий
11.04.2025 19:54 Ответить
А з чого, раптом, такі заяви? Десь в суспільстві лунав запит на отакі вибори?
Чи, як завжди: вкиди для підготовки?
Іди най жирна зелена свиня, разом із шефом!
Без вас - швидше розберемося, вародки позорні!!
показать весь комментарий
11.04.2025 19:47 Ответить
"На думку Стефанчука (...) голосування в "Дії" виглядає нереалістичним..." Джерело: https://censor.net/ua/n3546360

Значить стопудово планують!
показать весь комментарий
11.04.2025 19:48 Ответить
Тоді чого ти про це триндиш, борове?
показать весь комментарий
11.04.2025 19:49 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2025 23:30 Ответить
Баран. Завтра Єрмак скаже, що Зеленському створити другий термін можна тільки в "Дії", то Стефанчук почне скажено запевняти, що це вершина світового демократичного волевиявлення.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:49 Ответить
Ну хиба ж не диво - зробити те, що було неможливо. 😁

Ще й запишуть, як велике досягнення Найвеличнішого.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:55 Ответить
Так в більшості пенсіонерів немає смартфонів з гівнодією ,.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:00 Ответить
Не проблема. Це навіть краще.

Замість урни принесуть пенсу додому смартфон, на якому можна тицнути зелену кнопку. А то і замість нього тицнуть, щоб не напружувати старенького.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:06 Ответить
Не рахуй пенсіонерів за дебілів ,моєму батьку 83 і він пошле тих урноносників разом зі смартфоном з гівнодією.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:16 Ответить
Мабуть саме тому розводили та купували завжди у першу чергу пенсів.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:21 Ответить
Не рівняйте всіх пенсіонерів ,мої батьки завжди мали свою думку .
показать весь комментарий
11.04.2025 20:28 Ответить
А, щоб взагалі все було красиво, можна зробити у приблуді на "виборчому" смартфоні навіть декілька кнопок, які дають один і той же результат.

А після виборів "виборчі" смартфони знищити для збереження таємності голосування. 😁

І вуаля - будь-які відсотки за бажанням, як з куста, і фіг, що доведеш.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:11 Ответить
Нагадали, як я колись пропонував всі клавіші піаніно на одну ноту настроїти...хай собі грають...
показать весь комментарий
11.04.2025 20:15 Ответить
Ну десь так.
Можна ще декілтка варіантів наїбалова, не сходячи з місця, придумати.

Те, що люди хоча б поверхнево не розуміють - безмежне поле для шахрайства.

А для побутово-спожмвацької більшості всі ці хмари, бігдати, штучні інтелекти, інтернети - колдунство, що дозволяє цицьки та котиків дивитися.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:27 Ответить
Ви не розумієте принцип голосування в "Дії". Ніхто рахувати не збирається. Оголосять для лохторату результат. І все. Перерахувати не можливо.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:34 Ответить
а відповідати за те що накоїло так не хочеться..!
показать весь комментарий
11.04.2025 23:47 Ответить
Одружуватись, продати автомобіль, https://diia.gov.ua/services/zapis-na-ispit-dlya-moryakiv-ces-6 Запис на іспит для моряків(!) можна
А от вибори - "єто другоє"
показать весь комментарий
11.04.2025 19:57 Ответить
Так ви ж самі хотіли цю авантюру з голосуванням в гівнодії восени 2023 провернути ,а тепер шукаєте винних.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:58 Ответить
Зеленые фриковатые кончи уже не помнят что они вчера несли а ты тут про то что было 2года назад😂
показать весь комментарий
11.04.2025 21:12 Ответить
Страны в которых проводилось удаленное интернет-голосование: Эстония, Швейцария, Канада, Норвегия, Нидерланды, Франция, Бельгия, США, Австралия.
Но в Украине никак нельзя!
показать весь комментарий
11.04.2025 20:10 Ответить
Уряд Франції вирішив відмовитися від електронної системи голосування для тих громадян, що перебувають за кордоном під час червневих парламентських виборів.

У рамках реформування виборчої системи Канада вирішила відмовитися від запровадження електронного голосування через побоювання щодо зламу системи.

Мені продовжувати?
показать весь комментарий
11.04.2025 20:15 Ответить
Эстония: С 2005 года система i‑Voting успешно используется для большинства выборов, что делает её примером длительной и масштабной реализации удалённого голосования.
В США голосуют удаленно военнослужащие за границей.
В Швейцарии голосуют в ряде кантонов.
В Австралии система работает для удаленных избирателей.
Продолжать?

Вывод: система работает и голосовать можно. Могут проголосвать и на фронте и за границей без проблем.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:54 Ответить
В Естонії населення менше ніж у Києві.
1,3 млн.
Там по головах можна перерахувати, якщо що.
показать весь комментарий
11.04.2025 23:01 Ответить
Доречі, може саме тому в Естонії саме міцне проросійське лоббі у парламенті серед країн Балтії.

Там, де більше шансів шахраювання, завжди "виграють" кацапи.

Може саме тому і ти так цього хочеш...

А що там у тебе з паляницею? 😁
показать весь комментарий
11.04.2025 23:09 Ответить
Ты врешь как кацап. Пророссийские силы в Эстонии стремительно теряют популярность.
В парламенте Эстонии несколько лет назад было 26 пророссийских депутатов, осталось 7. Пророссийский мэр Таллина отправлен в отставку.
показать весь комментарий
11.04.2025 23:24 Ответить
Конечно нельзя. Процесс не работает, если выдрать его одну составляющую, и наклеить на другой процесс.

Скажите, а в этих ваших перечисленных странах, пароли доступа к голосам избирателей - тоже находились у тов. майора ФСБ?
показать весь комментарий
11.04.2025 21:06 Ответить
У какого майора, что ты несешь?
показать весь комментарий
11.04.2025 22:55 Ответить
Наприклад, у того, що є головою ОПЗЄ.
Або у його заступника Татарова.
показать весь комментарий
11.04.2025 23:03 Ответить
А пруф будет, что у них доступ есть?
показать весь комментарий
11.04.2025 23:28 Ответить
кабан ще недокобанів- треба ще порулювати
показать весь комментарий
11.04.2025 20:15 Ответить
Відкривати ФОП через "Дію" - можна
Відкривати рахунки в банку під цей ФОП - можна
Брати кредити під цей ФОП - можна
Отримувати ліцензії через "Дію" - можна
Подавати декларації через "Дію" - можна
Подати заяву про репарації через "Дію" - можна
Оформляти пенсії та допомогу через "Дію" - можна,..
Голосувати - не можна
показать весь комментарий
11.04.2025 20:29 Ответить
Нет, не можна. Чтобы понять почему - достаточно для начала почитать законодательство. Например Конституцию, ее ст. 103: особое внимание обратить на слова "таємного голосування", а для конца представить что не будет никакого голосования миллионов, потому что правильный результат вам нарисует единственный очкастый сисадмин двумя запросами в БД, и у вас не будет возможности это перепроверить.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:10 Ответить
Все это решаемо. Все можно проверить. Компьютеры прекрасно заменяют бумагу.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:57 Ответить
Электронное голосвани имеет массу механизмов защиты, один человек никак не может изменить там ничего.

1. Аутентификация
Проверка, что голосует именно избиратель. Используется eID, BankID, Дія, SMS, электронная подпись и др.

2. Анонимизация
После проверки личности голос отделяется от личности через микшеры, слепую подпись, прокси-серверы. Невозможно установить, кто за кого проголосовал.

3. Шифрование
Голос шифруется на устройстве избирателя. Хранится и передаётся в зашифрованном виде (асимметричное шифрование).

4. Квитанция
После голосования пользователь получает цифровую квитанцию (хеш), чтобы убедиться, что его голос учтён и не изменён.

5. Невозможность повторного голосования
Система следит, чтобы один человек голосовал один раз. В некоторых системах допускается изменить голос до окончания голосования (например, Эстония).

6. Отложенный подсчёт
Голоса считаются только после завершения голосования, чтобы исключить давление, фальсификацию и утечку результатов.

7. Аудит
Все действия фиксируются. Есть механизмы, позволяющие аудиторам и независимым экспертам проверить, что система работала корректно, без раскрытия голосов.

8. Защита от атак
Используется TLS, антибот-защиты, резервные сервера, фильтрация трафика, отслеживание аномалий, изолированная среда подсчёта (air gap).

Принципы:
Нельзя доверять никому отдельно, включая разработчиков - используется криптография, верификация, наблюдение.
Анонимность обязательна - никто, даже государство, не должен знать ваш выбор.
Система должна быть прозрачной и верифицируемой - даже недоверяющий избиратель может проверить, что голоса учтены корректно.
показать весь комментарий
12.04.2025 12:04 Ответить
Вот видишь. Слов умных написал много, а как работает система - так и не понял.

1. Аутентификация
Окей, проголосовал, запись в конечную удаленную БД прошла;

2. Анонимизация
Та пофиг

3. Шифрование
Снова пофиг

4. Квитанция
И опять пофиг

5. Невозможность повторного голосования
А это и не нужно

6. Отложенный подсчёт
Тем лучше. Почему - ниже объясню.

7. Аудит
О, вот это уже ближе к теме

8. Защита от атак
Да-да. TLS, SSL, MD5, AES, SNI и прочие умные слова.

9...Ээээ, а где ты дел самый важный этап - этап подсчета?

10. Админ работающий на Ермака в компании, отвечающей за все эти твои TLS, MD5 и прочие базы данных делает такое: UPDATE votes SET voice="1" WHERE person="Zelenskiy" limit 10000;UPDATE votes SET voice="0" WHERE person="Zaluzhniy" limit 10000;

11. ЦИК, уполномоченный считать голоса, при помощи программы (в которой разумеется не отбивает дупля), которую ему дали дяди - нажимает большую кнопку "Посчитать" - и ему высвечивается количества voic'ов за Зеленского и за Залужного, результаты которых он опубликует к вечеру.

Понял, ГДЕ на самом деле уязвимость?

Принципы твои противоречает сами себе. Ты не хочешь никому доверять и использовать криптографию (а напомню, криптография - это шифрование), но тут же хочешь чтобы избиратель мог проверить что голоса учтены корректно.

Бро, неважно как голосуют. Важно как считают (с)
показать весь комментарий
12.04.2025 20:28 Ответить
а жирна свиня - голова ВР так само нереалістично, але жирна свиня поки що є
показать весь комментарий
11.04.2025 20:35 Ответить
****, продать машину можно а вот проголосовать нет)))))
показать весь комментарий
11.04.2025 20:50 Ответить
Ты нипанимешь, паспорта, права, загран итд ита все ни дипфейки а вот вібари іта дипфейки и нівазможна гыгы
показать весь комментарий
11.04.2025 21:07 Ответить
Знали бы вы сколько уголовных дел открыто по этому поводу. Гуглите "черный нотариус" - именно благодаря таким электронным системам, у людей отжимают квартиры и машины. И это при наличии оригинальных документов в бумажном виде.

Документ где из данных галочка напротив фамилии, подделать не то что просто, а писец как просто. Любой сисадмин с доступом (или майор ФСБ) нарисует вам нужный результат в течении 20 секунд, и я сейчас без шуток: точка отказа - всего один узел базы данных.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:13 Ответить
Полная чушь. Если бы так было, то ни один банк бы не работал вообще.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:58 Ответить
При чем здесь банк?

Банковская безналичная транзакция - это не запись в базу единицы или нуля, а математический рассчет баланса с промежуточными записями в нескольких независимых местах, с многоуровневой аунтефикацией и кучей верификаций.

В вашем упрощенном понимании перевод денег - это одна операция, но это не так.
Во-первых ваш банк многократно проверяет состояние вашего баланса, и передать сумму большую, чем вам позволено - вы не сможете.
Во-вторых, перед абсолютно каждой передачей, банк проверяет все ваши предыдущие транзакции, делая сверку по двум записям: первая статическая, для упрощения она звучит "скока денег у него на счету", а вторая динамическая - банк считает все ваши дебеты с кредитами и делает вывод в реальном времени сколько денег у вас в данную миллисекунду. Кстати записи - блокирующие (асинхронные) помещаемые в очередь, т.е. шанса сделать две транзакции одновременно чтобы обойти проверку - нет.
В-третьих, банк непрерывно мониторит количество денег доступных для транзакций, и эта запись тоже динамична, передать больше чем есть в банке - вы не сможете.
В-четвертых, это у вас в банке "минус" с вашего счета, а в другом банке это "плюс" к какому-то счету, и банк-реципиент может отправить вашему банку автоматизированный запрос с заголовком "на какую сумму была транзакция №12345". В аналогии с Дией, Дия должна звонить прогосовавшему и спрашивать за кого он проголосовал.
В-пятых эти промежуточные транзакции сохраняются на серверах одной из используемых платежных систем (Visa, MC, и тд), и так же само доступны к обработке по запросу.
В-шестых, каждые 24 часа все транзакции пересчитываются и перепроверяются.
В-седьмых, и это главное - в банке вы можете сделать распечатку транзакций, и подать сначала в СБ банка, а затем в полицию и суд кляузу, если транзакция будет неавторизованной. Я подавал в А-банк, через месяц проверок вернули. 25 грн стырило дырявое приложение на смартфоне.
В-восьмых, работа банков контролируется НБУ, и если нидайбог у банка на счетах 10000 долларов, а сумма транзакций составляет 10001 доллар - это уголовное дело. Т.е. это независимый верификатор.

В случае Дии - это будет аналогично большой табличке в Excel на компьютере тети Глаши.
показать весь комментарий
12.04.2025 00:10 Ответить
Врешь ты все.
"Банк проверяет ВСЕ предыдущие транзакции при каждой новой" - это не так. Баланс считается инкрементально (в реальном времени или по расписанию), а не каждый раз пересчитывается с нуля. Это было бы слишком ресурсоёмко.
"Нельзя сделать две транзакции одновременно" - можно, но они идут в очередь, и система управления транзакциями (например, ACID в базах данных) гарантирует, что они обработаются корректно. Одновременные попытки - обычное дело.
"Банк-реципиент может запросить, на какую сумму была транзакция" - это крайне редкая практика. Чаще всего данные о сумме идут сразу в транзакции, и такие запросы не делаются вручную. Это не аналог «Дия спрашивает у голосующего, за кого он проголосовал» - некорректная аналогия.
"Банк проверяет, есть ли у него вообще деньги, чтобы выполнить транзакцию" - это неверное понимание. Банк не отправляет физические деньги, он обменивается обязательствами и записями в расчетных системах (ЦБ, SWIFT и др.). Ликвидность банка важна, но это другая плоскость, и она не проверяется в момент каждого перевода клиентом.
показать весь комментарий
12.04.2025 12:02 Ответить
У меня супруга работает в приватбанке на почти соприкасающейся позиции 😁
Так что ты уж извини.
показать весь комментарий
12.04.2025 20:03 Ответить
пишешь полную чуш
показать весь комментарий
12.04.2025 08:13 Ответить
мерзото, мерзотнішого голові ше не було
показать весь комментарий
11.04.2025 20:51 Ответить
А вчителька точно голоси пощитає, вони не підкупні
Може вже на щоти пора перейти,нафік ту єлектроніку
А голосуватиповинні тільки ті що працюють і платят налоги ,а не старі маразматики,кажу це як пенсіонер
показать весь комментарий
11.04.2025 20:53 Ответить
Ну канешна нириалистична. Паспорт и документы привязанны к человеку. При чем тут дипфейки о которых это хрячелло хрюкает? Как повестки через емейл адресса делать и онлайн влк задним числом мусоров бронировать так это риалистична, а как выборы по подвязке через незламну(в прямом смысле по словам Федорки) дію делать так тут уже нириалистична... Гыгы
показать весь комментарий
11.04.2025 21:05 Ответить
З другої сторони хотілось би поміняти поголів'я свиней та великої рогатої скотини.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:30 Ответить
А що ж так? Хозяїн же сказав що можна...
показать весь комментарий
11.04.2025 23:06 Ответить
Жерти меньше Стефанчуку ось це нереально
показать весь комментарий
11.04.2025 23:33 Ответить
що одна голова придумала, то друга голова завжди може або зламати, або обійти.
показать весь комментарий
11.04.2025 23:40 Ответить
Тю...таке..кєшбек реалістично,тисяча янелоха теж реалістично,а голосувати нереалістично.....ви там вже якось одним місцем думайте черті
показать весь комментарий
12.04.2025 07:14 Ответить
 
 