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Новости Выборы в Украине Электронное голосование на выборах
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Электронное голосование на выборах дискредитировать значительно легче, чем традиционное бумажное, - ЦИК

Возможно ли электронное голосование на выборах в Украине

Электронное голосование на выборах в Украине возможно при двух условиях: когда есть достаточный уровень развития технологий в стране, и когда есть достаточный уровень сознательности избирателей и всех участников избирательных процессов.

Об этом заявил председатель ЦИК Олег Диденко в интервью УП, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине, пожалуй, нет этих условий сейчас. Зато добавляются большие риски киберугроз, вмешательства со стороны агрессора.

А электронное голосование - это система, которую дискредитировать значительно легче, чем традиционное бумажное. Потому что голосование происходит в неконтролируемой среде, никто не видит, где и как голосуют. Невозможно обеспечить тайну волеизъявления, чтобы наблюдатели или кто-то мог убедиться, что избиратель отдает свой голос свободно, без чьего-либо влияния. Невозможно, например, когда есть спор, взять и пересчитать голоса", - пояснил он.

Диденко отметил, что послевоенные выборы - это не место для экспериментов.

Читайте: Выборы в Украине состоятся после завершения войны и отмены военного положения, - Зеленский

"Послевоенные выборы будут очень ответственными и чувствительными. Какие-то неосторожные движения, а тем более злоупотребления, могут спровоцировать внутренние конфликты. А они могут иметь очень негативные последствия, особенно учитывая, что у наших избирателей после войны будет, с одной стороны, обостренное чувство справедливости, а с другой - много оружия. Важно, чтобы мы не получили внутренний конфликт с еще худшими результатами, чем поражение в войне.

Все участники избирательного процесса, все субъекты политического процесса должны осознавать эту ответственность. Это все очень опасная история. Выборы - это в первую очередь о доверии, а не о технологиях", - подчеркнул председатель ЦИК.

Читайте: Сейчас прорабатывают предложения к закону о послевоенных выборах, - ЦИК

Автор: 

выборы (24725) голосование (1396) Диденко Олег (31)


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Топ комментарии
+11
Хто контролює сервен, той контролює результат.
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31.03.2025 09:43
+5
Федоров і його потужна команда діджіталізаторів дасть потрібний результат - 73 відсотки і не менше, чи можливо навідть 93% щоб Лукашенко позаздрив і нервово накручував вуса
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31.03.2025 10:01
+4
Отже зелень таки працює над виборами у віртуальній реальності, де результати є такими ж віртуальними і де Фьодоров зробить Зєлю президентом? 🤔От Діденко розуміє. А Зєля розуміє?
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31.03.2025 09:49
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Правила форума Совет форумчан
Головне щоб зі сторони сервера не було накруток (адмінресурс), а людей шо так шо так за гречку куплять. Тоді буде по чєснаку!!!
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31.03.2025 09:39 Ответить
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31.03.2025 09:41 Ответить
Хто контролює сервен, той контролює результат.
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31.03.2025 09:43 Ответить
Це як в казіно. Воно завжди в виграшу.
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31.03.2025 09:47 Ответить
Кацапи?
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31.03.2025 09:47 Ответить
А давай уявимо, що контролю з боку сервера не буде. Що по ту сторону "дроту" сидять чесні і незаінтересовані люди. Це ж буде імба. Не треба дільниці організовувати, не треба папір той друкувати срані бюлетені, шалені кошти тратити на вибори
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31.03.2025 10:11 Ответить
А давай уявимо що під час голосування той сервер виходить з ладу. Горить синім полум'ям.
Або орки знову ламають квартальну дію.
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31.03.2025 10:17 Ответить
Це технічні моменти, які перед голосуванням можна вирішити. Було б бажання
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31.03.2025 10:19 Ответить
Навіть в США не придумали голосувати в додатку для телефона.
Почитайте як там працює електронна система.
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31.03.2025 10:20 Ответить
Краще вже уявити, що люди перестали бути тупити і воювати один з одним.
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31.03.2025 10:19 Ответить
Кому війна а кому вибори...
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31.03.2025 09:44 Ответить
Отже зелень таки працює над виборами у віртуальній реальності, де результати є такими ж віртуальними і де Фьодоров зробить Зєлю президентом? 🤔От Діденко розуміє. А Зєля розуміє?
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31.03.2025 09:49 Ответить
А електронне голосування - це система для фальсифікацій!!
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31.03.2025 09:51 Ответить
Дайош вибори в ДІЇ, а кращи вибары в "резерв+"
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31.03.2025 09:52 Ответить
Опять даёте бронь и я голосую за Зе...против...
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31.03.2025 10:09 Ответить
Да хоть в Дие,резерве или мрие- на что надеется Зеленский?
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31.03.2025 10:14 Ответить
Він не сподівається, він знає.
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31.03.2025 10:20 Ответить
І підробити значно легше. Кучма з Підрахуєм у курсі.
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31.03.2025 09:54 Ответить
Раніше тільки говорили,що влада готується до виборів,потім що зачищають виборче поле від опозиції,тепер підпряглася ЦВК.Виходить що правда.Не дай Боже що шобло ЗЕлених знову буде лізти до кормушки.Наразі чому лізтеме,важко буде відірвати від бюджетних"ясел".
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31.03.2025 09:55 Ответить
А люди типа не понимают и не знают,что обосравшийся квартал готовит махинации.
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31.03.2025 09:57 Ответить
"... додаються великі ризики кіберзагроз, втручання з боку агресора."

На Банковій (і не тільки) сидять свої "агресори", які як ніхто зацікавленні в збереженні влади.
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31.03.2025 10:01 Ответить
Федоров і його потужна команда діджіталізаторів дасть потрібний результат - 73 відсотки і не менше, чи можливо навідть 93% щоб Лукашенко позаздрив і нервово накручував вуса
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31.03.2025 10:01 Ответить
То в нас люди не свідомі? Чи Украіна не світових лідерах по цифровизаціі? Та тільки за такі висловлювання на)(уй послати.
Тримається посади з мега грошовим забезпеченням.
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31.03.2025 10:04 Ответить
Прошу вибачення за помилки.
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31.03.2025 10:13 Ответить
Утром 31 марта из болота успешно вытащили затонувшую американскую бронемашину.
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31.03.2025 10:07 Ответить
Вибори в інтернеті це добре. Всі біженці жінки і пенсіонери за кордоном проголосують, а також ухилянти, що втікли. А головне проголосують військові, прямо з окопа, головне шоб інет був. Це ж вихід і панацея. Чого ві скіглітє?
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31.03.2025 10:09 Ответить
Ну с окопа,может и проголосуют,но не думаю ,что за Зеленского...
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31.03.2025 10:11 Ответить
Правильно - потрібно чекати справедливий мир . Тоді нарешті замість сонцесяйного монарха тимчасового виконуючого обовя'зки президента Зеленського 5 можна буде чесно проголосувати....
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31.03.2025 10:21 Ответить
Не сотвори себе кумира-помните об этом,когда будете голосовать,выборы думаю будут летом..
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31.03.2025 10:16 Ответить
Только конченые идиоты или провокаторы могут говорить об электронном голосовании в Украине!
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31.03.2025 11:09 Ответить
Чого варта "безпечність" цифрових інструментів навіть на найвищому рівні ми всі добре побачили на тому тижні, коли атакували УкрЗалізницю. Стратегічний об'єкт, до речі. Особливо під час війни. В ПЕРЕЛІКУ усіх стратегічних цифрових об'єктів уже, мабуть, не залишилось не атакованих росіянами за минулий і цей рік хоч би по одному разу. Хакнули практично все. ВИСНОВОК: якщо аж так топлять за електронне голосування, то зе-ХТОСь розраховує на втручання раші як на позитивну історію в плані результатів виборів для себе.
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31.03.2025 12:29 Ответить
Цей "хтось" зелебухи на чолі з боневтіком та Федоровим, котрі роздавали вовину крадену у нас тисячу, вносячи усі дані до реєстру і таким чином БЕЗ УЧАСТІ куплених дурників вирішити питання виборів на свою користь.
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31.03.2025 18:32 Ответить
 
 