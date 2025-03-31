Электронное голосование на выборах дискредитировать значительно легче, чем традиционное бумажное, - ЦИК
Электронное голосование на выборах в Украине возможно при двух условиях: когда есть достаточный уровень развития технологий в стране, и когда есть достаточный уровень сознательности избирателей и всех участников избирательных процессов.
Об этом заявил председатель ЦИК Олег Диденко в интервью УП, информирует Цензор.НЕТ.
"В Украине, пожалуй, нет этих условий сейчас. Зато добавляются большие риски киберугроз, вмешательства со стороны агрессора.
А электронное голосование - это система, которую дискредитировать значительно легче, чем традиционное бумажное. Потому что голосование происходит в неконтролируемой среде, никто не видит, где и как голосуют. Невозможно обеспечить тайну волеизъявления, чтобы наблюдатели или кто-то мог убедиться, что избиратель отдает свой голос свободно, без чьего-либо влияния. Невозможно, например, когда есть спор, взять и пересчитать голоса", - пояснил он.
Диденко отметил, что послевоенные выборы - это не место для экспериментов.
"Послевоенные выборы будут очень ответственными и чувствительными. Какие-то неосторожные движения, а тем более злоупотребления, могут спровоцировать внутренние конфликты. А они могут иметь очень негативные последствия, особенно учитывая, что у наших избирателей после войны будет, с одной стороны, обостренное чувство справедливости, а с другой - много оружия. Важно, чтобы мы не получили внутренний конфликт с еще худшими результатами, чем поражение в войне.
Все участники избирательного процесса, все субъекты политического процесса должны осознавать эту ответственность. Это все очень опасная история. Выборы - это в первую очередь о доверии, а не о технологиях", - подчеркнул председатель ЦИК.
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монархатимчасового виконуючого обовя'зки президента Зеленського 5 можна буде чесно проголосувати....