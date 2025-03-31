Сейчас прорабатывают предложения к закону о послевоенных выборах, - ЦИК

Стоит принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов.

Об этом в интервью УП заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Действующее законодательство предусматривает алгоритмы того, как должны проходить выборы после завершения военного положения. Но из-за влияния полномасштабной войны мы нуждаемся в корректировке этих процедур. Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения нужен больший период времени, чем тот, который определен законодательством", - пояснил он.

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По словам Диденко, нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов.

"И в зависимости от того, что в том законе предусмотрят, можно будет более конкретно говорить о сроках", - пояснил глава ЦИК.

Также, сказал Диденко, заграничное голосование и в мирное время - это очень сложная задача.

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"Уже существуют процедуры, когда избиратель может изменить избирательный адрес на место своего фактического проживания. Эту возможность ввели с принятием Избирательного кодекса, и в 2020 году на местных выборах она уже реализовывалась. Или же, если мы говорим об общегосударственных выборах, человек может изменить место голосования без изменения избирательного адреса.

Мы сейчас прорабатываем предложения к закону о послевоенных выборах и будем предлагать Верховной Раде еще больше упростить и расширить эти возможности", - добавил он.

Ранее издание The Economist сообщало, что президент Зеленский рассматривает возможность проведения выборов в Украине после достижения полного прекращения огня. Они могут состояться уже этим летом.

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