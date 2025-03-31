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Новости Выборы в Украине
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Сейчас прорабатывают предложения к закону о послевоенных выборах, - ЦИК

Выборы после войны в Украине. Что говорят в ЦИК

Стоит принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов.

Об этом в интервью УП заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Действующее законодательство предусматривает алгоритмы того, как должны проходить выборы после завершения военного положения. Но из-за влияния полномасштабной войны мы нуждаемся в корректировке этих процедур. Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения нужен больший период времени, чем тот, который определен законодательством", - пояснил он.

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По словам Диденко, нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов.

"И в зависимости от того, что в том законе предусмотрят, можно будет более конкретно говорить о сроках", - пояснил глава ЦИК.

Также, сказал Диденко, заграничное голосование и в мирное время - это очень сложная задача.

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"Уже существуют процедуры, когда избиратель может изменить избирательный адрес на место своего фактического проживания. Эту возможность ввели с принятием Избирательного кодекса, и в 2020 году на местных выборах она уже реализовывалась. Или же, если мы говорим об общегосударственных выборах, человек может изменить место голосования без изменения избирательного адреса.

Мы сейчас прорабатываем предложения к закону о послевоенных выборах и будем предлагать Верховной Раде еще больше упростить и расширить эти возможности", - добавил он.

Ранее издание The Economist сообщало, что президент Зеленский рассматривает возможность проведения выборов в Украине после достижения полного прекращения огня. Они могут состояться уже этим летом.

Читайте: Для выборов нужно окончание военного положения, сейчас это маловероятно, - глава ЦИК Диденко

Автор: 

выборы (24725) ЦИК (3644) Диденко Олег (31) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+14
Пункт перший. Зеленьський в них участі брати не може
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31.03.2025 09:29
+10
"Я буду захищати вибір українців. Я йду на один термін і через 5 років буде інший президент" /2019/
"...українські громадяни не хочуть виборів, адже це призведе до окупації країни. А якщо комусь не подобається це, вони можуть обрати інше громадянство. Якщо вони хочуть" /2025/
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31.03.2025 09:31
+5
Яки пропозиції? У нас шо, нема закону про вибори чи то пропозиції ЗЕлених манагерів на чолі з ЗЕ, яки грабують країну та вбивають цім українців?
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31.03.2025 09:26
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Правила форума Совет форумчан
Нарешті й для ЦВК робота знайшлась, бо сидять без діла зрЯплату отримують.
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31.03.2025 09:24 Ответить
У нас знайдуть куди пристроїти потрібних людей:
"Міністерство оборони України створило окреме управління космічної політики, щоб у найближчі десять років держава отримала власні Космічні війська. Про це Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони, заявила на міжнародному форумі Space for Ukraine в Києві в суботу, 29 березня 2025 року".
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31.03.2025 09:27 Ответить
Закон під Зє підлаштувати треба,а там і на третій термін захочеться як трампону з ху#лом😠🤡
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31.03.2025 09:36 Ответить
Я проти "третього терміну", я за пожиттєвий!
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31.03.2025 09:44 Ответить
Яки пропозиції? У нас шо, нема закону про вибори чи то пропозиції ЗЕлених манагерів на чолі з ЗЕ, яки грабують країну та вбивають цім українців?
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31.03.2025 09:26 Ответить
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31.03.2025 09:29 Ответить
Пункт перший. Зеленьський в них участі брати не може
показать весь комментарий
31.03.2025 09:29 Ответить
"Я буду захищати вибір українців. Я йду на один термін і через 5 років буде інший президент" /2019/
"...українські громадяни не хочуть виборів, адже це призведе до окупації країни. А якщо комусь не подобається це, вони можуть обрати інше громадянство. Якщо вони хочуть" /2025/
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31.03.2025 09:31 Ответить
Не можуть, бо Зеля закрив кордон. Отакий зелений цугцванг
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31.03.2025 09:32 Ответить
Впевнений що ці зелені паскуди приймуть зміни щоб запровадити електронне голосування для мільйонів з'їбавшихся за кордон яким в більшості по#уй на війну в Україні .
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31.03.2025 09:33 Ответить
Аби лиш не поміняли, не скасували вибори по відкритим партійним спискам. Бо за вибори по відкритим спискам стояв Майдан Гідності
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31.03.2025 09:34 Ответить
Виконуйте закон. Вже все принято. По ньому Осла вибрали в президенти.
Сделаем себя еще раз!
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31.03.2025 09:36 Ответить
Квартальные аферисты пишут закон под свои шкурные интересы,хотят удержаться путем махинаций.
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31.03.2025 09:39 Ответить
Кому хочеться тікати з манатками чи сидіти під слідством? Тим більше що вакантні місця повинні звільнитись - проведуть обмін військовополонених - ось вам і приміщення і наглядачі будуть з роботою. Велком, квартал95, до буцегарні!
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31.03.2025 09:44 Ответить
Насправді втриматися зовсім неважко, опзж-шники тому свідки, ще з 22-го року.
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31.03.2025 09:47 Ответить
Объяснять бесполезно, но долг обязывает меня это сделать.

Для чего путлер, теперь уже в сговоре с трампом, срочно проталкивают идею выборов в Украине?

В чём главная цель их аферы? Они хотят слепить кое какой мир, чтобы по быстрому провести кое какие выборы, дескать, тогда власть будет как бы законная и вот тогда будем говорить о мире и обо всё остальном, но вся суть будет в том, что говорить тогда уже будет не о чем, поскольку, выборами, которые пройдут без оккупированных территорий, де-факто, а практически и де-юре, Украина откажется от этих территорий и признает их рашистскими !!!

Таким образом Украина собственными руками подпишет акт о прекращении существования суверенного государства Украина, а остатки своей территории отдаст на разграбление всем желающим.

Я уже не говорю о том, что если выборы и состоятся, то украинцы обязательно выберут во власть всё тех же воров и бандитов, которые управляют ею все 33 года независимости, поскольку ничего в сознании народа не изменилось, даже не смотря на такую страшную войну, так зачем нам сегодня их выборы?

Выборы в Украине должны пройти только после возврата всех наших территорий, только после возврата всех покинувших страну во время войны, только после изоляции от общества всех тех, кто грабил страну и довёл её до такого позорного состояния (чтобы у народа не было соблазна выбрать их опять во власть и чтобы дать таким образом возможность появления новых имён в украинской политике), вот тогда идём все на выборы!!!
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31.03.2025 10:56 Ответить
Це значить, шо зелені Єрмакаки правитимуть вічно?
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31.03.2025 11:16 Ответить
Ой, зпазіба, радной...
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31.03.2025 11:23 Ответить
президент Зеленський розглядає можливість проведення виборів в Україні після досягнення повного припинення вогню. Вони можуть відбутися вже цього літа.


Ура! Демобалізація вже цього літа!
Читі полудурошні які захищають Україну не повинні проголосувати? А тим більше взяти участь у виборах. Вибирати і балотуватися мають лише ухилянти, блатні які відкупилися, ну і можна ще дати право тим хто в Європу здриснув. А за солдафонів - комбати проголосують. Краще через армію плюс, шоб навєрняка.
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31.03.2025 13:07 Ответить
 
 