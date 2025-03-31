Сейчас прорабатывают предложения к закону о послевоенных выборах, - ЦИК
Стоит принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов.
Об этом в интервью УП заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, передает Цензор.НЕТ.
"Действующее законодательство предусматривает алгоритмы того, как должны проходить выборы после завершения военного положения. Но из-за влияния полномасштабной войны мы нуждаемся в корректировке этих процедур. Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения нужен больший период времени, чем тот, который определен законодательством", - пояснил он.
По словам Диденко, нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов.
"И в зависимости от того, что в том законе предусмотрят, можно будет более конкретно говорить о сроках", - пояснил глава ЦИК.
Также, сказал Диденко, заграничное голосование и в мирное время - это очень сложная задача.
"Уже существуют процедуры, когда избиратель может изменить избирательный адрес на место своего фактического проживания. Эту возможность ввели с принятием Избирательного кодекса, и в 2020 году на местных выборах она уже реализовывалась. Или же, если мы говорим об общегосударственных выборах, человек может изменить место голосования без изменения избирательного адреса.
Мы сейчас прорабатываем предложения к закону о послевоенных выборах и будем предлагать Верховной Раде еще больше упростить и расширить эти возможности", - добавил он.
Ранее издание The Economist сообщало, что президент Зеленский рассматривает возможность проведения выборов в Украине после достижения полного прекращения огня. Они могут состояться уже этим летом.
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"Міністерство оборони України створило окреме управління космічної політики, щоб у найближчі десять років держава отримала власні Космічні війська. Про це Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони, заявила на міжнародному форумі Space for Ukraine в Києві в суботу, 29 березня 2025 року".
"...українські громадяни не хочуть виборів, адже це призведе до окупації країни. А якщо комусь не подобається це, вони можуть обрати інше громадянство. Якщо вони хочуть" /2025/
Сделаем себя еще раз!
Для чего путлер, теперь уже в сговоре с трампом, срочно проталкивают идею выборов в Украине?
В чём главная цель их аферы? Они хотят слепить кое какой мир, чтобы по быстрому провести кое какие выборы, дескать, тогда власть будет как бы законная и вот тогда будем говорить о мире и обо всё остальном, но вся суть будет в том, что говорить тогда уже будет не о чем, поскольку, выборами, которые пройдут без оккупированных территорий, де-факто, а практически и де-юре, Украина откажется от этих территорий и признает их рашистскими !!!
Таким образом Украина собственными руками подпишет акт о прекращении существования суверенного государства Украина, а остатки своей территории отдаст на разграбление всем желающим.
Я уже не говорю о том, что если выборы и состоятся, то украинцы обязательно выберут во власть всё тех же воров и бандитов, которые управляют ею все 33 года независимости, поскольку ничего в сознании народа не изменилось, даже не смотря на такую страшную войну, так зачем нам сегодня их выборы?
Выборы в Украине должны пройти только после возврата всех наших территорий, только после возврата всех покинувших страну во время войны, только после изоляции от общества всех тех, кто грабил страну и довёл её до такого позорного состояния (чтобы у народа не было соблазна выбрать их опять во власть и чтобы дать таким образом возможность появления новых имён в украинской политике), вот тогда идём все на выборы!!!
Ура! Демобалізація вже цього літа!
Читі полудурошні які захищають Україну не повинні проголосувати? А тим більше взяти участь у виборах. Вибирати і балотуватися мають лише ухилянти, блатні які відкупилися, ну і можна ще дати право тим хто в Європу здриснув. А за солдафонів - комбати проголосують. Краще через армію плюс, шоб навєрняка.