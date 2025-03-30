Зеленский поручил провести выборы этим летом после полного прекращения огня, - The Economist

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов в Украине после достижения полного прекращения огня. Они могут состояться уже этим летом.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники в правительстве, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на прошлой неделе Зеленский созвал встречу, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля, а именно до Пасхи 20 апреля.

The Economist прогнозирует, что первое подтверждение может появиться накануне или 5 мая - крайний срок парламентского голосования по продлению военного положения, который заканчивается 8 мая. Отмена военного положения является необходимым первым этапом для начала избирательного процесса.

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Как пишет издание, два месяца назад считалось, что Зеленский был настроен против проведения выборов. Однако спор с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в начале марта повысил рейтинг Зеленского.

"Сейчас идет серьезная подготовка к тому, чтобы Зеленский во второй раз предстал перед избирателями, и довольно скоро", - говорится в материале.

Источники расходятся относительно точных сроков, но большинство говорит, что Зеленский нацелен на выборы уже летом. Закон требует не менее 60 дней для предвыборной кампании, поэтому самой ранней возможностью будет начало июля.

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В то же время некоторые источники издания отмечают, что кампания должна была бы длиться три месяца: это время, когда избирательные органы якобы сообщили парламенту, что они требуют восстановить списки избирателей в разгар войны.

Один из украинских чиновников, с которым общались журналисты издания, считает, что Зеленский попытается застать конкурентов врасплох выборами в июле, надеясь, что короткий срок позволит ему баллотироваться без сопротивления.

"Длинная кампания разорвала бы страну на части. Такой поворот будет выгоден не только президенту", - утверждает источник The Economist.

Зато представители оппозиции настаивают на невозможности быстрого голосования, указывая на массу материально-технических препятствий.

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"Одним из решений было бы использование популярного правительственного мобильного приложения "Дія". Но это вызвало бы вопрос о прозрачности. Любой переход (на другую систему голосования - ред.) будет означать изменение конституции, что требует большинства в две трети в парламенте. Это было бы трудно, учитывая, что оппозиционные партии настроены против голосования во время войны. Причины не только технические: они говорят, что честные выборы сначала требуют демонтажа военной пропаганды и цензуры", - говорится в статье.

The Economist предполагает, что и президент США Дональд Трамп, и диктатор РФ Владимир Путин "были раздражены упрямством Зеленского" и "подталкивали его к проведению выборов в разгар войны, не сомневаясь, что украинские избиратели окажут им услугу, отстранив его от должности".

"Учитывая то, что расчет перевернулся с ног на голову, они могут не сидеть молча, пока он ускоряет свой прогресс ко второму сроку президентства. Путин держит здесь много карт. Его дроны и ракеты могут сделать невозможным отмену военного положения, не говоря уже о проведении голосования. Но многие считают, что выборы могут помочь Путину дестабилизировать Украину, даже если Зеленский победит", - добавляет издание.

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Напомним, 6 марта, Politico со ссылкой на неназванные источники написало, что четверо соратников Дональда Трампа проводили тайные переговоры с представителями украинской оппозиции. Они обсуждали проведение президентских выборов.

Накануне Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.

Ранее в интервью Цензор.НЕТ пятый президент Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине могут состояться 26 октября 2025 года.