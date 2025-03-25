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Новости Выборы во время войны
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66% украинцев выступают против выборов до завершения войны, - опрос

выборы,бланк

Лишь 22% украинцев поддерживают идею проведения президентских или парламентских выборов до завершения войны, тогда как 66% высказываются против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Социологи отмечают, что поддержка выборов во время войны зависит от уровня доверия к действующей власти. Среди тех, кто доверяет президенту, только 11% поддерживают такие выборы, а 79% - против. Среди тех, кто не доверяет главе государства, 40,5% высказываются за выборы, однако 47% также не поддерживают их проведение.

Проведение местных выборов на территориях, где это позволяет ситуация с безопасностью, также не имеет значительной поддержки: положительно к этому относятся 25% респондентов, а отрицательно - 63%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 74% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос

Как отмечается, основными причинами такого отношения являются опасения, что выборы во время войны разъединят общество (47%) и усложнят победу в войне с Россией (49%).

Относительно сроков проведения выборов после завершения войны, мнения распределились следующим образом:

  • Президентские выборы: сразу после войны - 36%, через 6 месяцев - 35%, через 1 год - 16%.

  • Парламентские выборы: сразу после войны - 40%, через 6 месяцев - 35%, через 1 год - 14%.

  • Местные выборы: примерно те же пропорции.

Опрос проводился методом face-to-face среди 2018 респондентов в регионах, подконтрольных Украине, где не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 82% украинцев считают, что стоит продолжать борьбу, даже если США прекратят любую поддержку, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

выборы (24722) опрос (2821) война в Украине (3486)


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Топ комментарии
+17
66% довбнів ще хочуть кожного дня бачити оце хрипле зелебобс???
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25.03.2025 15:25
+11
А ти не хочеш спитати як мільйон військових повинні четвертий рік ВОЮВАТИ під керівництвом хуцпатого дегенерата за яким пожиттєва плаче?
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25.03.2025 15:35
+6
вибори НІТ !!! 🤡 зеленський у відставку за станом здоров'я та зраду державних інтересів ТАК !!!
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25.03.2025 15:27
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Правила форума Совет форумчан
66% довбнів ще хочуть кожного дня бачити оце хрипле зелебобс???
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25.03.2025 15:25 Ответить
Хто що завгодно, аби не Порошенко зєля.
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25.03.2025 15:30 Ответить
А як мільйон військових будуть голосувати? А як мільйони за кордоном будуть голосувати? Через мінцифру? Знову виберуть членом по роялю... Ні, тільки після війни і особисто на дільницях...
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25.03.2025 15:32 Ответить
А ти не хочеш спитати як мільйон військових повинні четвертий рік ВОЮВАТИ під керівництвом хуцпатого дегенерата за яким пожиттєва плаче?
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25.03.2025 15:35 Ответить
Це дешева відмазка .. Є На худий кінець Дія ...
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25.03.2025 15:44 Ответить
Дії в мене то немає а от дебіл то ти🤣🤣🤣
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25.03.2025 15:50 Ответить
Коли пхають у буса то про всілякі права не згадують. А тут одразу згадують, коли мова про голосування. Але просте військо зеленку ненавидить.
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25.03.2025 16:01 Ответить
Отже будуть воювати ,ще мінімум пару років,а потім вже і не буде кому голосувати
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25.03.2025 16:57 Ответить
"мільйони за кордоном" будуть голосувати так само, як вони голосували і раніше - на виборчих дільницях. З "мільйона військових" лише 1/10 знаходиться в окопах, решта поза ЛБЗ. Ніяких проблем це не викликає. Голосування може тривати декілька днів, за які УСІ військовослужбовці зможуть віддати свій голос. Наш "мудрий нарід" знову розводять лякалками, ну то давайте тягнути ще рік, за який загинуть не менш 100 тис. українців.
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25.03.2025 17:31 Ответить
Как всегда. А раньше миллионов за границей не было? И в армии никого не было?
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25.03.2025 18:33 Ответить
Так само проголосують, як і в 2019
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25.03.2025 19:07 Ответить
з чийого х.я воно висмоктує це лайно постійно?
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25.03.2025 15:25 Ответить
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25.03.2025 15:25 Ответить
а мир на яких умовах - давайте тоді до кінця думку висловлюйте!
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25.03.2025 15:26 Ответить
вибори НІТ !!! 🤡 зеленський у відставку за станом здоров'я та зраду державних інтересів ТАК !!!
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25.03.2025 15:27 Ответить
Вже сто разів сказано, що їх потрібно усунути від влади не після, а заради перемоги.
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25.03.2025 16:44 Ответить
Для того щоб звільнити Україну від Єрмака, Татарова і Умєрова вибори не потрібні. Їх може звільнити Зєлєнскій своїм указом або народ Судом Лінча.
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25.03.2025 15:28 Ответить
Ну сам собі яйця відріжеш добровільно??? Ось так і зеля ....
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25.03.2025 15:33 Ответить
Я Порохобот і дуже хочу виборів але розумію що зараз це зробити не реально, закон і конституція нам цього не дозволить ,тому прийдеться терпіти просроченого ще довго
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25.03.2025 15:29 Ответить
а тобі не приходило в голову що з таким підходом можна не то що до миру не дотерпіти - а й до будь-яких виборів в вільній Україні взагалі?
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25.03.2025 15:31 Ответить
Ось тут я з тобою солідарний на всі 100,,,
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25.03.2025 15:35 Ответить
приходило,але ж від мене це не залежить,порібно не просто терпіти а допомагати ЗСУ або закинути на руссоріз,коли закидаєш на руссоріз відразу легше стає на душі
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25.03.2025 15:35 Ответить
Пішов ти на*уй із своїм "закиданням". На ці донати купа шахраїв наживеться і звалить за кордон, а такі довбні, як ти, будуть "просто терпіти"
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25.03.2025 17:34 Ответить
А хто пропонує вибори під час війни?...
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25.03.2025 15:29 Ответить
"Серед тих, хто не довіряє главі держави, 40,5% висловлюються за вибори, однак 47% також не підтримують їх проведення. "

Правильно, ще не всі території проіпали русні. І не всі активи подарували мага-піндосам.
Ще можна хотьпаржать рік-другий.

дегенерати невиліковні
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25.03.2025 15:30 Ответить
вибори нічого принципово не змінять. трампу неважливо, при якому українському президентові зливати Україну.
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25.03.2025 15:31 Ответить
іпать... ти в якій країні живеш, дорогий? В США чи в Україні? Ти не думав про те що процес зливу країни яка успішно воює як мінімум потребує згоди або хоча б активної непротидії її керівництва?
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25.03.2025 15:33 Ответить
ти не думав, що повне закриття розвідданих поверне тебе у 19 сторіччя, і будеш ти свої дрони запускати навмання? а вимкнення старлінку навіть фпвішки не дозволить запускати.
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25.03.2025 15:36 Ответить
"повне закриття розвідданих поверне тебе у 19 сторіччя"

В нас є власна розвідка з БПЛА до 30-50-100. А наші дрони літають по стаціонарним об'єктам які взагалі можна по гугл мапс дивитися. Звісно краще нам не стане, але воювати ми все одно зможемо і мусимо.

" а вимкнення старлінку навіть фпвішки не дозволить запускати"

запускати дозволить, не дозволить транслювати - але це питання поки що зняте з порядку данного + європейці готові надати свої рішення

висновок простий - не спіши бігти ставати рачки, не за те пацани 3 роки воювали.
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25.03.2025 15:48 Ответить
Хлопці не воювали, а воюють. І не 3 роки, а вже 11-й рік.
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25.03.2025 17:26 Ответить
а без ППОшних проти-ракет Київ за місяць перетворять на руїни. про це ти не думав?
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25.03.2025 15:38 Ответить
А чому Харків за 3 роки не перетворили на суцільні руїни? А там жодного Петріоту не стоїть
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25.03.2025 15:50 Ответить
Не тупи - Трамп нічого не здатен зілляти без згоди оманського лідора. Він і не приховує, що не збирається нічого підписувати, в т.ч. гарантій, крім, абсолютно абстрагованих від умов "мирної угоди" і питань безпеки України, здирницьких угод про ресурси і апетити ростуть. Навіть в процесі цих всіх сьогоднішніх перемовин, США не є посередником, а Трамп підсунув шейха.
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25.03.2025 15:45 Ответить
не тупи! самі себе ми здатні забезпечити засобами стримування лише на 30-40 відсотків! все інше - Європа і США! Європа дуже боїться американців. Трамп скаже Європі припинити допомагати Україні, і Європа підкориться! а тепер подумай макітрою, що буде, якщо зараз наших засобів стане в 2 рази менше! важко 2+2 скласти?
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25.03.2025 15:48 Ответить
"Трамп скаже Європі припинити допомагати Україні, і Європа підкориться"

ти на того Трампа певне молишся по ночах? Європа не для того з нами спільні заводи будує і 800 млрд на оборону виділила щоб руду абізяну слухати.
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25.03.2025 15:51 Ответить
ну вірь-вірь ) я ж не проти. я теж такий наївний був ще рік тому.
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25.03.2025 15:55 Ответить
Трампиня звісно мудак але стратегічно його мета - скинути зі Штатів проблему рашки. Якщо він побачить що русня недоговороздатна - а це очевидно відбудеться рано чи пізно - він просто скаже що це не його справа і ЄС буде цим далі займатися сам. ЄС же не стане повністю припиняти допомогу нам тому що на відміну від Трампа русня в нього не за океаном а за порогом. Це звичайний прагматизм.
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30.03.2025 00:03 Ответить
Не тупи. Європа якраз показала зуби вперше за три роки, хоч ще не полишили спроб достукатись до трампекса. Саме зараз все залежить від нас чи посилять нам допомогу, чи махнуть на нас рукою. Думай своєю макітрою. Якщо ми погодимось на капітуляцію, то який сенс Європі, бритам і Канаді нам допомагати? - вони перенарапвлять всі ресурси на свою безпеку. Якщо не здамося, то буде важко, але отримаємо посилення підтримки, а рашка чахне, хоч і не такими темпами, як хотілось би, і це вже підтверджують хлопці з передка. А за пару місяців і Конгрес Трампа з гівном змішає, якщо ми обламаємо його договорнячки.
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25.03.2025 16:15 Ответить
Опитування серед " сук уроду " та членами їх родин проводили.Всіма способлми ця наволоч зелена буде триматись за владу.
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25.03.2025 15:32 Ответить
Никаких выборов во время войны быть не может, это абсурд, бред, нонсенс и ахинея !
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25.03.2025 15:33 Ответить
Ну тоді хриплий зі своїми менеджерами від України не залишать каменя на камені
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25.03.2025 15:37 Ответить
а хто врятує Україну і яким саме чином? можна поцікавитись? Кого треба поставити президентом, щоб пуйло відмовилось від своїх планів?
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25.03.2025 16:15 Ответить
Ти такий розумний... Давай тебе
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25.03.2025 16:17 Ответить
Хто за? Медведчуківці? Мураєвці?
Це тількі ті за вибори під час військового стану, хто хоче розхитати ситуацію та дати ***** додаткові козирі на руки, мов Україна - не стабільна, а я йду порядок навести.
Залужний, Порошенко та Юля чітко сказали - ми проти виборів до закінчення війни.
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25.03.2025 15:35 Ответить
Просто вони розуміють шо їхня пісня вже відспівана ,, як зеленського
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25.03.2025 15:39 Ответить
"Медведчуківці? Мураєвці?"

Меркельчуки і Шольцяєвці, клоун блд ))))))
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25.03.2025 15:42 Ответить
Я проти виборів, але за суворе дотримання Конституції України!
А що вона говорить ?
агов!
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25.03.2025 15:40 Ответить
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25.03.2025 15:42 Ответить
Я, навіть, і питати у цієї жирної свині не хочу, як саме він уявляє собі оті вибори, бо ж воно просто виконує те, що йому сказали.
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25.03.2025 17:54 Ответить
Ще збереглись рештки розуму
Вважаю вибори можна проводити якщо зелені суки розблокують деякі телеканали, щоб народ правду знав і думав добре за кого голосувати. А не по приколу
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25.03.2025 15:40 Ответить
Правильно! Зеленский должен быть президентом еще лет 10! Такой ведь классный Президент, весь мир завидует прям!
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25.03.2025 15:40 Ответить
Судячи з коментарів в нас нарід поділився на переважну більшість зебілів + людей зі стокгольським синдромом і думаючи меншість, які розуміють що чим скоріше ми скинемо цю срань тим швидше і вигідніше ми зможемо вийти на кінець поточної фази конфлікту і подготуватись до наступної.

А зебарани + промиті баранофоном далі вірять в те шо "нізя вибари пітчас війни (привіт виборам 2019)" і все ще мріють про те як настане якийсь мир з шашличком і безхмарним небом коли солдати не будуть на нулі, емігранти за кордоном і безпеці на дільницях нічого не загрожуватиме (привіт смертникам в ТЦК і відділках поліції)
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25.03.2025 15:41 Ответить
Хороший комент
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25.03.2025 17:04 Ответить
Сам себе не похвалиш, ходиш як обо****ний! Просто розумні люди розуміють, що поки порохоботи будуть гризтися з зеленими і бабою з косою, пуйло з трампом поставить свого послушного президента , можливо з б/у регіоналів =( Інструментів в них хватає. Наприклад оголосять що домовлятися вони будуть тільки зі своїм кандидатом, інакше війна. І 6 млн уклонистів, їх сімей, да і просто всі кого дістала вже та війна проголосують за Трампівського / пуйлового кандидата!!! Тому вибори тільки після кінця війни!
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25.03.2025 22:36 Ответить
це якісь фантастичні сценарії - про трампів і путіних і т.д. В нас такі люди що на зло мамці вуха відморозять. Он як найшашличнішому рейтинг підняли за самий лише срач з Трампом.
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29.03.2025 23:53 Ответить
Здвідки намалювалась ця цифра - 66%?!
Які вибори під час війни?! Зхаменіться, люди!!
Результати таких виборів будуть сфальсифіковані ще до їх закінчення!
А як з заходами безпеки на виборчих дільницях?!
Чи може відразу повістками на екзитполі отоварюватимуть?!
Хтось прийде з пістолетом й почне стрілянину, а хтось може й гранатку жбурнути на столи.
Історія вже знає такі факти, як десь прямо під час засідання правління ОТГ, чолов'яга зайшов до зали з двома гранатами, і кинув їх прямо під та на стіл президії.
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25.03.2025 15:42 Ответить
"чолов'яга зайшов до зали з двома гранатами, і кинув їх прямо під та на стіл президії"

А ти віриш що пісял війни люди з ПТСР кудись самі собою зникнуть чи віриш що всі хто щось привіз із зони бойових дій самі добровільне це добро в мєнтовку віднесуть?
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25.03.2025 15:57 Ответить
Трохи помиляєтеся: зфальшовані не до закінчення, а ще до початку.
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25.03.2025 17:58 Ответить
ХА ХА ХА САМ ЗЕЛЯ ПРОВЁЛ ОПИТУВАННЯ!!!ДА ОЧЬКО У НИХ РВЁТСЯ!!!
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25.03.2025 15:43 Ответить
Ну от, про яке перемир'я може йти мова, якщо після нього постане питання виборів. Треба воювати поки кремль не капітулює, не поверне всю територію до Кубані і виплатить трильйон репарацій. А поки потужно-рішучі Рада, ОПа і Кабмін залишатимуться при владі бо неначасі.
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25.03.2025 15:45 Ответить
Все проплачене, тиранія виписує собі лестощі і вигідні показники.
Демократія давно згорнута, залишили маніпуляторів і пропаганду.
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25.03.2025 15:49 Ответить
Брехня
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25.03.2025 15:53 Ответить
Знову ОПа гроші виводить чернз опитування..

Цікаво, от хоч кого той центр разумкова опитував?
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25.03.2025 16:05 Ответить
Авжеж, опитував. дєрьмака, буратінку, стефанчука і шмигаля з татаровим. Хіба цього не досить?
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25.03.2025 18:03 Ответить
Всі знають, що це звіздьож, але ці посилання на українців не зупинять наполегливих американців в питанні проведення виборів.
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25.03.2025 16:05 Ответить
Тільки кінчені ідіоти хочуть щоб щось змінилося на краще, при цьому нічого не змінюючи. Як можна сподіватися на перемогу, коли на чолі стоїть ХЗ хто, який завів країну в глухий кут. Нехай і далі керує? І що якось воно само розсмокчеться? Чи цей зрадливий нікчема поумнішає, раптом стане державником, звільнить своїх 5-6 менеджерів з єрмаком та посадить Баканова? Державу вже в унітаз майже злили, за спиною українців домовляються про долю держави, не ставлячи до відома ані народ, ані парламентарів (яких народ обрав), а мудрий нарід сидить собі витріщивши очі та й гадає "а може так і треба"???
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25.03.2025 16:06 Ответить
Хай терміново змінюють громадянство. Інакше розстріляють з дронів.
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25.03.2025 16:07 Ответить
По Конституції України строк повноважень Президента 5 років.
Якщо потім нема новообраного Президента - його обов'язки має виконувати особа, яку назначає Верховна Рада.
Тобто маємо наразі замість Тимчасового Виконавця Обов'язків Президента України - узурпатора влади. Що є прямим порушенням статті 6 Конституції України.
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25.03.2025 16:08 Ответить
Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
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25.03.2025 16:22 Ответить
66% українців виступають проти виборів до завершення війни, - а без виборів "простроченого" для всієї України війна не закінчиться
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25.03.2025 16:34 Ответить
a знaю ли люди, что если Зеленский отдaст влaсть и проведет выборы колaпсa не будет от словa совсем.
он сейчaс и.о.-президентa, a после того кaк переизберется, сновa стaнет президентом.
a если случaйно умрет, будет Стефaнчук до выборов, кaк был Турчинов.
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25.03.2025 16:50 Ответить
Ну тоді "мудрий нарід" хай готується до пожиттєвого правління Зе Першого -бо 49% ще вірять в пабєду над Росією при його правлінні, а друга половина "космонавтів" думають про "розєднання".
Хоча ,що може обєднувати злодіїв-чиновників,силовиків-тиловиків, медіаповій які жирують в тилу і простих роботяг ,які несуть всі тяготи війни - впритул не бачу..
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25.03.2025 17:02 Ответить
Даже если верить этим цифрам, то 22% предателей и сепаратистов, готовых сдать Украину рашистам, это слишком много!

Именно посредством выборов путлер, а теперь ещё и трамп, хотят полностью заполучить Украину в свои руки и тогда уже никто и ничто нам не поможет, будет история, как с референдумами, никто не будет разбираться законными были выборы или сфальсифицированными, прошли, результат есть, всё, закройте рот и дышите в тряпочку.

Выборы проводить в Украине нельзя не при каком раскладе , власть менять нужно, но другим путём и только после окончания войны.
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25.03.2025 17:19 Ответить
Оце вцепилося в корито підрахуя ківалова мабуть підключив риг все таки свій
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25.03.2025 17:47 Ответить
 
 