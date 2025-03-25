66% украинцев выступают против выборов до завершения войны, - опрос

Лишь 22% украинцев поддерживают идею проведения президентских или парламентских выборов до завершения войны, тогда как 66% высказываются против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Социологи отмечают, что поддержка выборов во время войны зависит от уровня доверия к действующей власти. Среди тех, кто доверяет президенту, только 11% поддерживают такие выборы, а 79% - против. Среди тех, кто не доверяет главе государства, 40,5% высказываются за выборы, однако 47% также не поддерживают их проведение.

Проведение местных выборов на территориях, где это позволяет ситуация с безопасностью, также не имеет значительной поддержки: положительно к этому относятся 25% респондентов, а отрицательно - 63%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 74% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос

Как отмечается, основными причинами такого отношения являются опасения, что выборы во время войны разъединят общество (47%) и усложнят победу в войне с Россией (49%).

Относительно сроков проведения выборов после завершения войны, мнения распределились следующим образом:

Президентские выборы : сразу после войны - 36%, через 6 месяцев - 35%, через 1 год - 16%.

Парламентские выборы : сразу после войны - 40%, через 6 месяцев - 35%, через 1 год - 14%.

Местные выборы: примерно те же пропорции.

Опрос проводился методом face-to-face среди 2018 респондентов в регионах, подконтрольных Украине, где не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 82% украинцев считают, что стоит продолжать борьбу, даже если США прекратят любую поддержку, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА