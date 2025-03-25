66% украинцев выступают против выборов до завершения войны, - опрос
Лишь 22% украинцев поддерживают идею проведения президентских или парламентских выборов до завершения войны, тогда как 66% высказываются против.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Социологи отмечают, что поддержка выборов во время войны зависит от уровня доверия к действующей власти. Среди тех, кто доверяет президенту, только 11% поддерживают такие выборы, а 79% - против. Среди тех, кто не доверяет главе государства, 40,5% высказываются за выборы, однако 47% также не поддерживают их проведение.
Проведение местных выборов на территориях, где это позволяет ситуация с безопасностью, также не имеет значительной поддержки: положительно к этому относятся 25% респондентов, а отрицательно - 63%.
Как отмечается, основными причинами такого отношения являются опасения, что выборы во время войны разъединят общество (47%) и усложнят победу в войне с Россией (49%).
Относительно сроков проведения выборов после завершения войны, мнения распределились следующим образом:
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Президентские выборы: сразу после войны - 36%, через 6 месяцев - 35%, через 1 год - 16%.
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Парламентские выборы: сразу после войны - 40%, через 6 месяцев - 35%, через 1 год - 14%.
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Местные выборы: примерно те же пропорции.
Опрос проводился методом face-to-face среди 2018 респондентов в регионах, подконтрольных Украине, где не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Хтощо завгодно, аби не Порошенкозєля.
Правильно, ще не всі території проіпали русні. І не всі активи подарували мага-піндосам.
Ще можна хотьпаржать рік-другий.
дегенерати невиліковні
В нас є власна розвідка з БПЛА до 30-50-100. А наші дрони літають по стаціонарним об'єктам які взагалі можна по гугл мапс дивитися. Звісно краще нам не стане, але воювати ми все одно зможемо і мусимо.
" а вимкнення старлінку навіть фпвішки не дозволить запускати"
запускати дозволить, не дозволить транслювати - але це питання поки що зняте з порядку данного + європейці готові надати свої рішення
висновок простий - не спіши бігти ставати рачки, не за те пацани 3 роки воювали.
ти на того Трампа певне молишся по ночах? Європа не для того з нами спільні заводи будує і 800 млрд на оборону виділила щоб руду абізяну слухати.
Це тількі ті за вибори під час військового стану, хто хоче розхитати ситуацію та дати ***** додаткові козирі на руки, мов Україна - не стабільна, а я йду порядок навести.
Залужний, Порошенко та Юля чітко сказали - ми проти виборів до закінчення війни.
Меркельчуки і Шольцяєвці, клоун блд ))))))
А що вона говорить ?
агов!
Вважаю вибори можна проводити якщо зелені суки розблокують деякі телеканали, щоб народ правду знав і думав добре за кого голосувати. А не по приколу
А зебарани + промиті баранофоном далі вірять в те шо "нізя вибари пітчас війни (привіт виборам 2019)" і все ще мріють про те як настане якийсь мир з шашличком і безхмарним небом коли солдати не будуть на нулі, емігранти за кордоном і безпеці на дільницях нічого не загрожуватиме (привіт смертникам в ТЦК і відділках поліції)
Які вибори під час війни?! Зхаменіться, люди!!
Результати таких виборів будуть сфальсифіковані ще до їх закінчення!
А як з заходами безпеки на виборчих дільницях?!
Чи може відразу повістками на екзитполі отоварюватимуть?!
Хтось прийде з пістолетом й почне стрілянину, а хтось може й гранатку жбурнути на столи.
Історія вже знає такі факти, як десь прямо під час засідання правління ОТГ, чолов'яга зайшов до зали з двома гранатами, і кинув їх прямо під та на стіл президії.
А ти віриш що пісял війни люди з ПТСР кудись самі собою зникнуть чи віриш що всі хто щось привіз із зони бойових дій самі добровільне це добро в мєнтовку віднесуть?
Демократія давно згорнута, залишили маніпуляторів і пропаганду.
Цікаво, от хоч кого той центр разумкова опитував?
Якщо потім нема новообраного Президента - його обов'язки має виконувати особа, яку назначає Верховна Рада.
Тобто маємо наразі замість Тимчасового Виконавця Обов'язків Президента України - узурпатора влади. Що є прямим порушенням статті 6 Конституції України.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
он сейчaс и.о.-президентa, a после того кaк переизберется, сновa стaнет президентом.
a если случaйно умрет, будет Стефaнчук до выборов, кaк был Турчинов.
Хоча ,що може обєднувати злодіїв-чиновників,силовиків-тиловиків, медіаповій які жирують в тилу і простих роботяг ,які несуть всі тяготи війни - впритул не бачу..
Именно посредством выборов путлер, а теперь ещё и трамп, хотят полностью заполучить Украину в свои руки и тогда уже никто и ничто нам не поможет, будет история, как с референдумами, никто не будет разбираться законными были выборы или сфальсифицированными, прошли, результат есть, всё, закройте рот и дышите в тряпочку.
Выборы проводить в Украине нельзя не при каком раскладе , власть менять нужно, но другим путём и только после окончания войны.