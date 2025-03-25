82% украинцев считают, что стоит продолжать борьбу, даже если США прекратят любую поддержку, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Абсолютное большинство граждан Украины считает, что стоит продолжать борьбу против агрессии РФ, даже если США прекратят помощь.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
В начале марта 2025 года США приостановили военную помощь Украине. Впоследствии она была восстановлена, однако социологи решили спросить, как лучше действовать Украине, если США окончательно прекратят поддерживать Украину.
"Мы хотели узнать, в целом украинцы готовы продолжать борьбу с ограниченной поддержкой (только от Европы), или скорее будут склоняться к принятию всех требований России (то есть фактически - к капитуляции)", - отметили в исследовании.
Среди украинцев есть однозначный консенсус, что Украина несмотря ни на что должна продолжать борьбу - 82%. Лишь 8% респондентов ответили, что в таких условиях они больше склоняются к принятию капитуляции.
Во всех регионах абсолютное большинство - от 78% на Востоке до 83% на Западе - считают, что несмотря ни на что Украина должна продолжать сопротивление и не идти на капитуляцию.
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Сам звичайно він помирати не піде
Або ця країна - прийде до тями - і домовиться по фактичній лінії розмежування -,щоб провести реформи і змінитися . Або її взагалі не стане .
Моїй доньці 21 , вона з 18 років в ЗСУ . НА вибори не ходила оскільки була не повнолітня - а зараз вона має воювати за вас старого мудня ,який натворив справ,сидить в тилу і розповідає скільки тисяч має ще загинути ,що розгребти в тому числі і ваше лайно ?
Я за своє життя ні разу не брав жодних виплат від держави. - постійно сплачуючи податки з бізнесу ,які мали йти на оборону - але бачу ,що розкрадалися.
За наші гріхи розплачуються наші діти - бо інакше як пояснити ,що доньці у 18 років довелося надіти форму?
Мені хтоілося ,що б і ваш син і моя донька повернуился цілими та живими. Ще й з перемогою . Але на жаль я не бачу ні компетентного керівництва країною , ні ресурсів для такого оптимізму.
Я часто запускав бізнес з нуля . І для цього завжди попередньо складав план : управління ,ресурси ,виконавці - чи володієм ми всім необхідним для реалізаціїї задачі ? Тому виходячи з свого досвіду та наявної інформації - можу сказати - що в теперішньому стані Україна не може перемогти
Потрібні зміни в країні . Це можливо лише в умовах припинення війни . Я не хочу ,що б наші діти гинули намарне . І хай ваш син повернеться живим та неушкодженим. Він потрібен тут ,щоб будувати нову країну , ане помирати за нездійснені гасла.
Чисельність ЗСУ по роках:
1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.
Сума = 9881 тис.чол.
Найстаршим призовникам ЗСУ, які були призвані на службу в ЗСУ у 18-річному віці в 1991 р., зараз - 52, решта - молодші.
Хоча не слід забувати, що на фронті зараз чимало колишніх призовників, які проходили військову підготовку свого часу ще в лавах збройних сил СССР (в період 1984-1990 р.)
Якщо із запасом припустити, що кожна людина перебувала в складі ЗСУ в середньому 3 роки (це і призовники - коротший термін, і постійний персонал ЗСУ - триваліший термін), то виходить, число 3293 тис. чол (9881 тис.чол./ 3 роки). Тобто з 1991 по 2021 р. присягу ЗСУ прийняло близько 3 млн. Плюс є сумарно сотні тисяч чол., які в період 1991-2021 не приймали присягу ЗСУ, але могли приймати присягу в інших структурах: на військових кафедрах, як випускники у військових навч. закладах, в силових структурах в широкому розумінні (поліція, митна служба, полаткова поліція, прикордонники, сбу...).
Із зазначених, грубо, 4 млн. чол. під присягою певне число на сьогодні знаходиться у внутрішньому тилу, якесь число - на фронті, якесь число - на окупованих територіях, на ПМЖ за кордоном, на заробітках за кордоном, якесь число - не дожило до сьогоднішнього дня, якесь число - є реальними інвалідами.
Але однозначним є одне - не сотні тисяч, а міліони чоловіків, які на порядок краще підготовлені ніж фольксштурм із цивілістів, свідомо і стратегічно продумано зе-команда залишає в тилу: стратегічний замисел таких диверсійних дій є цілком очевидним.
Тому що на дивані всі войовничі і постійно постять що необхідно наступати, але якось реальність така, що військовим деколи складно набрати поповнення для заміни втрат, а вже не кажу про створення повноцінних резервів ...