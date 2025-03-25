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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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82% украинцев считают, что стоит продолжать борьбу, даже если США прекратят любую поддержку, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Стоит ли продолжать борьбу, если США остановят помощь. Опрос

Абсолютное большинство граждан Украины считает, что стоит продолжать борьбу против агрессии РФ, даже если США прекратят помощь.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

В начале марта 2025 года США приостановили военную помощь Украине. Впоследствии она была восстановлена, однако социологи решили спросить, как лучше действовать Украине, если США окончательно прекратят поддерживать Украину.

"Мы хотели узнать, в целом украинцы готовы продолжать борьбу с ограниченной поддержкой (только от Европы), или скорее будут склоняться к принятию всех требований России (то есть фактически - к капитуляции)", - отметили в исследовании.

Также читайте: 79% украинцев считают требования РФ относительно прекращения огня категорически неприемлемыми, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Среди украинцев есть однозначный консенсус, что Украина несмотря ни на что должна продолжать борьбу - 82%. Лишь 8% респондентов ответили, что в таких условиях они больше склоняются к принятию капитуляции.

Стоит ли продолжать борьбу, если США остановят помощь

Во всех регионах абсолютное большинство - от 78% на Востоке до 83% на Западе - считают, что несмотря ни на что Украина должна продолжать сопротивление и не идти на капитуляцию.

Стоит ли продолжать борьбу, если США остановят помощь

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 57% украинцев считают, что мирное соглашение без территориальной целостности государства обречено на провал, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2821) помощь (7763) США (26409) КМИС (328) война в Украине (3486)


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Топ комментарии
+27
"Вважають". Але з дивану.
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25.03.2025 12:18
+23
по вашому на диванах хочуть воювати а ті що воюють хочуть капітуляції,ну така логіка в таких коментах
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25.03.2025 12:22
+20
Дивно - 82 % за , а де черги цих мотивованих добровольців в ТЦК ?

Хоча якщо порахувати жіночок ,пенсіонерів, умовних мєнтів -прокурорів ,заброньованих чиновників ,тиловиків - тих всіх ,що нуль не підуть не при ніяких умовах - то цілком можливо ,що 80 % з них можна назбирати
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25.03.2025 12:23
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Та не ний ти так лапоть Краще в касу біжи,бо весь доширак розгребуть коллєґі з ботоферми
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25.03.2025 13:29 Ответить
Не всі знають підступність кацапів, не всі вчили історію в школі чи пам'ятають її. Кацапи завжди повертаються (Фінляндія - виняток, т.я. совєтам завадили Друга Світова війна). Їм треба тимчасова пауза, щоб назбирати сили, підняти залишки совєцкого металобрухта та напасти з новою силою. За цей час ми не будемо в змозі утримати величезну армію, копійки допомоги, які давали після "закінчення війни" перестануть давати, побачуть, як продовжують красти можновладці, плюнуть та відвернуться. Через невизначеність та загрозу нападу половина армії розбіжиться, люди правдами та неправдами будуть тікати за кордон, на виборах пересваряться, кацапи продовжать дестабілізувати та підкупати. За рік-два знову вдарять, але на цей раз захоплять Україну.
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25.03.2025 13:36 Ответить
Тому за допомогою Європи, мобілізувавши сили нам лише залишається перемолоти рештки рашистського залізяччя, дочекатись великих фінансових проблем, будувати укріпрайни, бетонувати та копати, копати, копати. Домовлятись з сусідами, будувати заводи дронів, зброї разом з ними, тренувати людей. В найгіршому сценарії в нас вибуло 500 тис людей (150 тис вбитими та Х3 пораненими) Невже не знайдеться ще 500 тис? Альтернатива - втратити все
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25.03.2025 13:39 Ответить
Тиловик ,який сидить вдома ,готовий вбити і покалічити заради своїх фантазій ,щепівмільйона українців. Баби іщо наражают
Сам звичайно він помирати не піде
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25.03.2025 15:09 Ответить
Так, я вже старий воювати, але в мене син на війні, тому маю повне право. І, кацап, чи малорос трусливий, фантазії будуть, коли рашисти окупують всю Україну та тоді відіграються на повну. Забули голодомор, табори Сибіру, скільки мільйонів знищили кацапи, своїх дітей потіж жерли українці. На заході України не здались і до 50х воювали проти всього срср, цієї великої машини і ніхто їм не допомогав, як нам. Але вони своїх дітей не їли та їх родини не пухли з голоду!
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25.03.2025 17:43 Ответить
У вас було 35 років право зробити з цієї країни нормальну . Але ви її розікрали ,розвалилили армію і віддали олігархам. А тепер сидячи на пенсії розповідаєте - як сотні тисяч мають померти за ваші погані справи з розвалу країни і ваш вибір.
Або ця країна - прийде до тями - і домовиться по фактичній лінії розмежування -,щоб провести реформи і змінитися . Або її взагалі не стане .
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25.03.2025 17:49 Ответить
В тому числі і 18 річні і 30 річні мали купу можливостей для побудови успішної держави але такі як ти нічого не робили саме тому маєте кров'ю спокутувати провину
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25.03.2025 18:08 Ответить
Не потрібно звалювати вину на молодь . 18-23 літні взагалі не вибирали , вони нічого не винні , а 30 літніх не такий великий спрос.
Моїй доньці 21 , вона з 18 років в ЗСУ . НА вибори не ходила оскільки була не повнолітня - а зараз вона має воювати за вас старого мудня ,який натворив справ,сидить в тилу і розповідає скільки тисяч має ще загинути ,що розгребти в тому числі і ваше лайно ?
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25.03.2025 18:16 Ответить
Згоден, що українці винні, кожен в якійсь мірі, хтось розкрадав на складах армії, хтось давав взятку лікарю, хтось не помічав несправедливості, ми протягуємо потвор нагору, а потім звинувачуємо їх, ляємо за спиною, але посміхаємось і біжемо до них вирішувати проблеми. На посаді молодшого наукового співробітника намагався зберегти науковий потенціал країни, але землі нашого інститутут розкрадались, колеги розбігались в бізнес, навіть якби я і хотів щось вкрасти, то крім старих архівів, навряд чи міг що поцупити. Є моя вина, що країну роздирають на частини, що в нас війна, а люди гинуть? Можливо, але син на фронті вже другий рік, тому вважаю, що мої маленькі гріхи спокуті. А ваші ?
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25.03.2025 18:32 Ответить
Я вибачаюся за свої слова на вашу адресу . Адже я вас не знаю і мої звинувачення безпідставні ,викликані емоціями .Це скоріше слова нашому старшому поколінню в цілому .
Я за своє життя ні разу не брав жодних виплат від держави. - постійно сплачуючи податки з бізнесу ,які мали йти на оборону - але бачу ,що розкрадалися.
За наші гріхи розплачуються наші діти - бо інакше як пояснити ,що доньці у 18 років довелося надіти форму?
Мені хтоілося ,що б і ваш син і моя донька повернуился цілими та живими. Ще й з перемогою . Але на жаль я не бачу ні компетентного керівництва країною , ні ресурсів для такого оптимізму.

Я часто запускав бізнес з нуля . І для цього завжди попередньо складав план : управління ,ресурси ,виконавці - чи володієм ми всім необхідним для реалізаціїї задачі ? Тому виходячи з свого досвіду та наявної інформації - можу сказати - що в теперішньому стані Україна не може перемогти
Потрібні зміни в країні . Це можливо лише в умовах припинення війни . Я не хочу ,що б наші діти гинули намарне . І хай ваш син повернеться живим та неушкодженим. Він потрібен тут ,щоб будувати нову країну , ане помирати за нездійснені гасла.

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25.03.2025 18:54 Ответить
Электорат Зеленского в опросах: нужно продолжать войну пока не выйдем на границы 1991 года и гнать рашистов аж до Урала! Электрорат Зеленского при виде ТЦК: Люди, допоможіть мені, мене викрадають, люди ДОПОМОЖІТЬ МЕНІ будь ласка! Сюр какой-то, не иначе. Ты либо не ври в опросах, люби не бежи в кущи в при виде ТЦК!
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25.03.2025 13:39 Ответить
Думаю більшості, хто проходить ці опитування ТЦК на даний момент не загрожує, а коли почне загрожувати думка може змінитися.
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25.03.2025 13:50 Ответить
а тобі загрожує?
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25.03.2025 13:52 Ответить
Ні, не загрожує, у мене все добре по документам, але участі в опитуваннях не приймаю
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25.03.2025 13:53 Ответить
По документам... А по життю?
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25.03.2025 14:10 Ответить
А по життю як і всім, буде зовсім тяжко - виїду за кордон.
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25.03.2025 15:07 Ответить
Людей-мільйони-а сцикунів,що від ТЦК втікають-кілька тисяч.
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25.03.2025 13:51 Ответить
А ти сам чому не на фронті зараз, чоловіче?
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25.03.2025 14:04 Ответить
Сказали, що зателефонують,коли треба буде. А ти ?
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25.03.2025 14:12 Ответить
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25.03.2025 13:54 Ответить
Хто ці люди ? Який вік? Яка стать ? Де живуть ? Коли проводили опитування і яким чином ? З таким же успіхом я можу сказати що провів опитування, по якому виходить що 80% українців вважають себе стільцями 🤷
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25.03.2025 13:54 Ответить
Бл откуда эти цифры берутся?? При такой статистике ТЦК должны сейчас отбиваться от потока добровольцев, но почему то этого не наблюдается
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25.03.2025 14:09 Ответить
Україна спокійно могла б досягти перелому у війні, якби була б правильно організована мобілізація: вже пішов 4-й рік війни, а мобілізаційний ресурс 25-60 в тилу масово ще навіть і не задіювався на фронті: 5-5,5 млн резервістів+(екс)працівників силових органів.
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25.03.2025 14:11 Ответить
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25.03.2025 14:14 Ответить
Мобілізаційний ресурс не рахується простим додаванням відніманням наявного чоловічого населення. Потрібен науковий підхід - економіст Кущ приводив викладки. Мобрезерв України був півтора-два мільйони ,і він вже по факту вичерпаний. Подальша дика мобілізація - це економічна деградація країни і перетворення армії у фольксштурм
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25.03.2025 15:06 Ответить
Кацап не розповідай казки. В нас моб ресурс біля 5 млн, максиму 500 тис вибуло (150 тис +350 тис пораненими). Ще на два-три роки війни нас вистачить, а чи вистачить московії - це вже питання...
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25.03.2025 15:18 Ответить
А тепер факти:

Чисельність ЗСУ по роках:

1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.

Сума = 9881 тис.чол.

Найстаршим призовникам ЗСУ, які були призвані на службу в ЗСУ у 18-річному віці в 1991 р., зараз - 52, решта - молодші.
Хоча не слід забувати, що на фронті зараз чимало колишніх призовників, які проходили військову підготовку свого часу ще в лавах збройних сил СССР (в період 1984-1990 р.)

Якщо із запасом припустити, що кожна людина перебувала в складі ЗСУ в середньому 3 роки (це і призовники - коротший термін, і постійний персонал ЗСУ - триваліший термін), то виходить, число 3293 тис. чол (9881 тис.чол./ 3 роки). Тобто з 1991 по 2021 р. присягу ЗСУ прийняло близько 3 млн. Плюс є сумарно сотні тисяч чол., які в період 1991-2021 не приймали присягу ЗСУ, але могли приймати присягу в інших структурах: на військових кафедрах, як випускники у військових навч. закладах, в силових структурах в широкому розумінні (поліція, митна служба, полаткова поліція, прикордонники, сбу...).

Із зазначених, грубо, 4 млн. чол. під присягою певне число на сьогодні знаходиться у внутрішньому тилу, якесь число - на фронті, якесь число - на окупованих територіях, на ПМЖ за кордоном, на заробітках за кордоном, якесь число - не дожило до сьогоднішнього дня, якесь число - є реальними інвалідами.

Але однозначним є одне - не сотні тисяч, а міліони чоловіків, які на порядок краще підготовлені ніж фольксштурм із цивілістів, свідомо і стратегічно продумано зе-команда залишає в тилу: стратегічний замисел таких диверсійних дій є цілком очевидним.
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25.03.2025 21:00 Ответить
Хороші цифри тільки коректно б було запитати, чи готові ви продовжувати боротьбу в лавах збройних сил? ...

Тому що на дивані всі войовничі і постійно постять що необхідно наступати, але якось реальність така, що військовим деколи складно набрати поповнення для заміни втрат, а вже не кажу про створення повноцінних резервів ...
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25.03.2025 14:15 Ответить
82% Окуївші від війни, хочуть жити єдиним життям, без союзників і допомоги сил вистачить на 18%
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25.03.2025 15:02 Ответить
Запитайте хлопців на фронті, чи хочуть хлопці кацапського миру?
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25.03.2025 15:26 Ответить
Трясця, припиніть оцю вашу гризню ! Дістало. Інститут "державності" для чого й чому з'явився спочатку ? Щоб захищати від ворогів своїх громадян, забезпечувати принцип Справедливості через суди та інші державні інституції: податкова й інше. Проте запевняю не для того, щоб пролазити у владу для своїх корисливих цілей. Виходячи з цього ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ МАЮТЬ ВСІ. Від депутата до простого фермера. Що це 73 прокурори "інваліди" ? Що це в окопі бідний, а в ресторані багатий або депутат? Хто ТЦК цькує зрозуміли ? Може держава забезпечити принцип Справедливості ? Не тільки може, а й мусить ! Тоді не треба буде проводити опитування.
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25.03.2025 15:34 Ответить
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