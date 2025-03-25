82% украинцев считают, что стоит продолжать борьбу, даже если США прекратят любую поддержку, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство граждан Украины считает, что стоит продолжать борьбу против агрессии РФ, даже если США прекратят помощь.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

В начале марта 2025 года США приостановили военную помощь Украине. Впоследствии она была восстановлена, однако социологи решили спросить, как лучше действовать Украине, если США окончательно прекратят поддерживать Украину.

"Мы хотели узнать, в целом украинцы готовы продолжать борьбу с ограниченной поддержкой (только от Европы), или скорее будут склоняться к принятию всех требований России (то есть фактически - к капитуляции)", - отметили в исследовании.

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Среди украинцев есть однозначный консенсус, что Украина несмотря ни на что должна продолжать борьбу - 82%. Лишь 8% респондентов ответили, что в таких условиях они больше склоняются к принятию капитуляции.

Во всех регионах абсолютное большинство - от 78% на Востоке до 83% на Западе - считают, что несмотря ни на что Украина должна продолжать сопротивление и не идти на капитуляцию.

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